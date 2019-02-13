 Суд повторно наложил арест на имущество экс-главы МВД Захарченко, - ГПУ

Об этом ГПУ сообщила в ответ на запрос издания "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что такое решение судья принял 7 февраля по ходатайству следователя.
Кроме того, на решение этого же суда, который в конце января отменил арест, наложенный на 26 объектов недвижимости, связанных с Захарченко, в рамках дела о незаконном обогащении и отмывании денег, прокурор 1 февраля подал апелляционную жалобу. В прокуратуре отметили, что суд ее пока не рассмотрел.
В ГПУ напомнили, что в апреле 2018 суд дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко.
В прокуратуре добавили, что Захарченко, в частности, подозревают в "организации в составе организованной преступной группы превышения власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть до наступления тяжких последствий, организации умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центре Киева в период с 18 до 20 февраля 2014 года и террористического акта на улице Институтской в Киеве".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 30 января 2019 года Печерский райсуд Киева снял арест с имущества бывшего главы МВД времен Януковича Виталия Захарченко.
Позднее в судебном реестре был опубликован список активов, с которых решением суда сняли арест.
По мнению народного депутата Сергея Лещенко, снятие ареста с активов является платой за отказ Захарченко от телеканала "112 Украина".
Журналистам - расследователям надо сейчас сверить изменения в реестре собственников по списку арестованного имущества. Думаю, что часть успели переписать , т к к снятию ареста явно готовились
"Нас продали с потрохами в обмен на канал "112"", - Лещенко о снятии ареста с активов Захарченко
Прежде чем кричать про "соевых" на своих кандидатов оглянитесь , дошло?Сомневаюсь.
И не пытайся снова нахамить ,у меня с такими разговор заканчивается у админа.
https://comments.ua/politics/628258-maksim-efimov-sredi-chuzhih-chuzhoy.html
Нерухомість у спадок: уродженці м. Краматорськ
https://www.youtube.com/watch?v=4fbVv513-ZY
Про використання «переміщених коштів».
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29488514.html