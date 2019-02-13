EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
  1208  30
Все про:арест (9787) МВД (7735) Захарченко Виталий (746)

 Суд повторно наложил арест на имущество экс-главы МВД Захарченко, - ГПУ

В Генпрокуратуре заявляют, что Печерский районный суд Киева повторно наложил арест на имущество подозреваемого в преступлениях против Майдана экс-главы МВД Виталия Захарченко, который был отменен 30 января.

Об этом ГПУ сообщила в ответ на запрос издания "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что такое решение судья принял 7 февраля по ходатайству следователя.

Кроме того, на решение этого же суда, который в конце января отменил арест, наложенный на 26 объектов недвижимости, связанных с Захарченко, в рамках дела о незаконном обогащении и отмывании денег, прокурор 1 февраля подал апелляционную жалобу. В прокуратуре отметили, что суд ее пока не рассмотрел.

Читайте также: Почему снят арест с имущества экс-главы МВД Захарченко, - мотивация суда

В ГПУ напомнили, что в апреле 2018 суд дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генпрокуратура опять арестует имущество бывшего главы МВД Захарченко, - Луценко

В прокуратуре добавили, что Захарченко, в частности, подозревают в "организации в составе организованной преступной группы превышения власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть до наступления тяжких последствий, организации умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центре Киева в период с 18 до 20 февраля 2014 года и террористического акта на улице Институтской в ​​Киеве".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 30 января 2019 года Печерский райсуд Киева снял арест с имущества бывшего главы МВД времен Януковича Виталия Захарченко.

Позднее в судебном реестре был опубликован список активов, с которых решением суда сняли арест.

По мнению народного депутата Сергея Лещенко, снятие ареста с активов является платой за отказ Захарченко от телеканала "112 Украина".

Источник: https://censor.net.ua/n3111417
 
 
 Топ комментарии
 
и сколько имущества пропало с момента снятия ареста？
 показать весь комментарий
 
За этот короткий период НЕАРЕСТА уже все нужное нотариусы переоформили . Остается сравнивать реестры
 показать весь комментарий
 
все уже переписано на подставных лиц продано и доля шоколадным передана
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
и сколько имущества пропало с момента снятия ареста？
 показать весь комментарий
 
 
все ликвидное отчуждено, уверен на 100 %, Юра Луценко рулит. Каськив тоже реабилитирован без последствий не за спасибо да Юрок? Суд повторно наклав арешт на майно екс-глави МВС Захарченка, - ГПУ - Цензор.НЕТ 515
 показать весь комментарий
 
 
все уже переписано на подставных лиц продано и доля шоколадным передана
 показать весь комментарий
 
 
За этот короткий период НЕАРЕСТА уже все нужное нотариусы переоформили . Остается сравнивать реестры
 показать весь комментарий
 
 
За одну годину це можна зробити а тут дали кілька діб!
 показать весь комментарий
 
 
И Я О ТОМ ЖЕ
Журналистам - расследователям надо сейчас сверить изменения в реестре собственников по списку арестованного имущества. Думаю, что часть успели переписать , т к к снятию ареста явно готовились
 показать весь комментарий
 
 
Мы и в третий раз наложим, если надо! (Или положим)))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а как же истеричный метеоризм Сырожы Лещенко "Нас продали с потрохами!!!"?!..
"Нас продали с потрохами в обмен на канал "112"", - Лещенко о снятии ареста с активов Захарченко
 показать весь комментарий
 
 
вы бы не мешали ему на домик в деревне зарабатывать)))
 показать весь комментарий
 
 
Ніколи не був на стороні "Сирожи" але тобі скажу що за пару годин НЕарешта можна все переоформити так що і арештовувати буде нічого. Скоріш за все що так і зробили а для "лохторату" знову арешт накладуть цікаво тільки було б порівняти на що???
 показать весь комментарий
 
 
Скажу що це неможливо ні за день, ні за два, ні за три. Навіть за наявності на руках рішення суду. Крім того, вже років 3 діють норми , які передбачають можливість вилучення прав власності на обєкти у будь-якої кількості законних набувачів,якщо щодо них існують підстави щодо незакнооного походження.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
кремлевские зрадофилы и тут обосрались!!!!)))
 показать весь комментарий
 
Работа такая у суда "наложить" при первом же шухере. Можно даже дважды
 показать весь комментарий
 
 
а суд все налаживает и налаживает и так налажал по полной ...
 показать весь комментарий
 
А еще он бил ногами Порошенко и кричал ему "ЛЕЖАТЬ БАНДЕРА!"
 показать весь комментарий
 
что вполне ожидаемо - появляется Луценко на коне весь в белом и рисует знак Зорро.
 показать весь комментарий
 
сколько уже раз для лохов этой страны, проводился подобный "финт ушами" с "арестованым" имуществом и счетами?! результат всегда один и тот же - имущество чудесным образом меняло владельца, а деньги со счетов испарялись в считанные часы!
 показать весь комментарий
 
 
И сейчас скромно умалчивают про члена Батькивщины Савченко,которая не только умилялась грустным глазам захерченко ,но и умудрялась встречаться с лднровской мразью в Киеве.
 показать весь комментарий
 
Лиля, Савченко не с этим захарченко встречалась. Этого зовут Виталий, и был он министром МВД януковича. Или вам Савченко к теме нечем привязать?
 показать весь комментарий
 
 
Тот захарченко еще хуже мерзавец и преступник .
 показать весь комментарий
 
А савченко и бют каким боком прилепила к этой новости? Куратор распорядился?
 показать весь комментарий
 
А ты мне не тыкай, я тебя не знаю и знать не хочу.
Прежде чем кричать про "соевых" на своих кандидатов оглянитесь , дошло?Сомневаюсь.
И не пытайся снова нахамить ,у меня с такими разговор заканчивается у админа.
 показать весь комментарий
 
Из арестованного имущества осталось: половая тряпка, веник и швабра.
 показать весь комментарий
 
Проплачені судійства, майно сім'ї януковича викупив депутат від БПП Єфімов, невипадково його фірми отримали підряди на сотні мільйонів гривень на відбудову 800 об'єктів будівництва Донеччини. Скільки ще потрібно часу та додаткових мільйонів щоб добудувати споруди майбутнього!? Відкриті кримінальні провадження до деяких об'єктів, часом закриття справи за ознаками через закінчення строку давності.
https://comments.ua/politics/628258-maksim-efimov-sredi-chuzhih-chuzhoy.html
Нерухомість у спадок: уродженці м. Краматорськ
https://www.youtube.com/watch?v=4fbVv513-ZY
Про використання «переміщених коштів».
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29488514.html
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд повторно наложил арест на имущество экс-главы МВД Захарченко, - ГПУ
 
 
 
 
 
 вверх