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Все про:Аваков (2681) Госдепартамент США (906) Донбасс (17941) деоккупация (346)

 16 послов, представители Госдепа и ведущие эксперты сформулировали основные парадигмы плана деоккупации Донбасса, - Аваков. ФОТОрепортаж

В Институте мира США состоялся круглый стол с участием ведущих экспертов, членов парламента и Госдепа США, в ходе которого обсуждались возможности и риски плана деоккупации Донбасса, а также были сформулировали его основные парадигмы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МВД написал на своей странице в Twitter.

"Беспрецедентная по уровню представительства конференция по механизмам деоккупации Донбасса завершена! 16 послов, представители Госдепа, ведущие эксперты вместе сформулировали основные парадигмы. Спасибо @USIP и William Taylor за организацию этой встречи", - написал он.

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16 послов, представители Госдепа и ведущие эксперты сформулировали основные парадигмы плана деоккупации Донбасса, - Аваков 01
16 послов, представители Госдепа и ведущие эксперты сформулировали основные парадигмы плана деоккупации Донбасса, - Аваков 02
16 послов, представители Госдепа и ведущие эксперты сформулировали основные парадигмы плана деоккупации Донбасса, - Аваков 03
Фото: Аваков/Twitter

16 послов, представители Госдепа и ведущие эксперты сформулировали основные парадигмы плана деоккупации Донбасса, - Аваков 04

Источник: https://censor.net.ua/n3111415
 
   
 Топ комментарии
 
Неужели?
Откуда ты об этом знаешь, из параша ТВ, признавайся косоглазый?
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А как ты себе представляешь военных ВСУ в деокупированных городах, да и за ними тоже, в роли правоохранителей? Командир общевойскового взвода будет украденную корову искать, искать пропавшего безвести, организовывать пропускной режим и т.д. и и.п.? А офицер ГУР будет разрабатывать банды мародеров и контрабандистов? Все это ляжет исключительно на структуры МВД, задача ВСУ быть рядом, чтобы как в 2014-м все не прохлопать. Или деокупированные территории ( в перспективе) не Украина?
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Упоротость кацапов в коментах умиляет до слёз.
У каца есть своё видение и сколько не показывай вариантов. он со свинячим упорством будет отстаивать родное, шо тот пьяный из видеоролика, когда он лез через закрытую калитку, а рядом пролёт забора отсутствовал
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Или лицом поехал торговать или тюльку лоббирует в США
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Да нет,мордовецвася, похоже что мировое сообщество решило начать активные действия по деоккупации Донбасса, время пришло
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Все набагато простіше - "світова спільнота" в особі США, намагається трішки "насолити" Росії за свою поразку у Венесуелі. І не більше того. Лише наївні дурники можуть думати що хоч одна країна по-справжньому переймається проблемами іншої. У вирішенні будь-яких питань, перш за все - країни керуються власними інтересами.
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Блин , а каким боком туда Аваков? Уже Всю преступность уничтожил ?
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нацгвардия - ему отвечать - мало освободить - надо и зачистить от диверсантов
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А как ты себе представляешь военных ВСУ в деокупированных городах, да и за ними тоже, в роли правоохранителей? Командир общевойскового взвода будет украденную корову искать, искать пропавшего безвести, организовывать пропускной режим и т.д. и и.п.? А офицер ГУР будет разрабатывать банды мародеров и контрабандистов? Все это ляжет исключительно на структуры МВД, задача ВСУ быть рядом, чтобы как в 2014-м все не прохлопать. Или деокупированные территории ( в перспективе) не Украина?
 показать весь комментарий
 
 
Неужели?
Откуда ты об этом знаешь, из параша ТВ, признавайся косоглазый?
 показать весь комментарий
 
 
Упоротость кацапов в коментах умиляет до слёз.
У каца есть своё видение и сколько не показывай вариантов. он со свинячим упорством будет отстаивать родное, шо тот пьяный из видеоролика, когда он лез через закрытую калитку, а рядом пролёт забора отсутствовал
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Сьогодні твій бєнєфіс. Насолоджуйся. Не щодня таким недолугим стільки уваги.
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цікаво, яка парадигма для орків, може бути?! 16 послов, представители Госдепа и ведущие эксперты сформулировали основные парадигмы плана деоккупации Донбасса, - Аваков - Цензор.НЕТ 8370
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Еще один крепкий хозяйственник-решала вопросов?
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16 послов, представители Госдепа и ведущие эксперты сформулировали основные парадигмы плана деоккупации Донбасса, - Аваков.

Но вместо оглашения самих парадигм от 16 послов Аваков напостил своих фоточек.
Где парадигмы, Арсен Борисович?
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Третій сильний вірний, стратегічний хід Арсена. От, якби у нього ще син був сином, а не торчком і рюкзачником, я його почав би поважати.
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Якби в Україні дійсно знайшлась би нація після пострадянської окупації, то Донецьк був би звільнений ще влітку 14 року іловайськими військами і добробатами, ударом з тилу, вночі, напередодні запланованого розстрілу.
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а как обстоят дела с расследованиемпо госизменам 90% личного состава мусоров(с) и сбушников с бамбаса и крысма??
парадигмарь ипаный.
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В Україні відсутня нація. Замість неї--християнські хруні у хлівах.

Нація робить так.

1.Мовчки формує у Авдіївці загін ополчення Новоросії з військовою адміністрацією Донецьку, на чолі зі Штепою, наприклад.
2. У час ЧЕ вночі піднімає у західних районах Донецьку деклька прапорів Новоросії і групами батальонів Донбас, Айдар, і військвих ВСУ, Нацгвардії, у формі ополчення Новоросії, групами по 2-7 бійців захоплюють Київський район Донбасу,

3. Перевозять туди з Авдіївки владу Новоросії, і оголошують по теліку банду Лугандону поза законом і перехід Донецьку до рук законної влади Новоросії.
НА ЦЮ ОПЕРАЦІЮ ПІДЕ ОДНА ГОДИНА.

4. Влада Новоросії залишає онлайн на телеканалі ЗІК, тут виступають деклілька донецьких військових, закликають дончан до спротиву нелегітимній владі ДНР, і військові ВСУ і Нацгвардії весь цей час, з нашивками прапору Новоросії, продовжують захоплювати Донецьк.

Їхня тактика--з усіх боків з заходу Донецьку вони ідуть до центру, пішки, на мотоциклах, на цивільних автомобілях, на грузовиках, на маршрутках. Жодної військової техніки!

5. Захопили Донецьку мерію і будинки влади, телебачення.

6. Перевезли туди Нелю Штепу, яка виступає із закликом об'єнання Новоросії у її запланованому кордоні і оголошує про підтримку адміністрацій на сході України, у разі успіху.

7. Прогнозуємі дії Москви зпричинять бої, руїни, бомбування, обстріли, вбивства, фрагменти відео яких ЗІК показує онлайн з Донецьку.
8. Через 10 хвилин показу відео боїв, обстрілів, Неля Штепа оголошує рішення мерів Східних областей Новоросії і своє рішення, як керівниці Новоросії, засудження факту агресії московських військ і захоплення ними Новоросії.

9. Внаслідок наявних фактів захоплення Новоросії московськими військами, розділу ними Новоросії на ДНР і ЛНР, військвого спротиву військам Новоросії, вона оголошує прохання військам України на військову допомогу військам Новоросії.

10. У онлайн ефірі з'являється відео бойових дій саме московських військ проти військ Новоросії.

11. У онлайн ефірі з'являється відео переходу московських війьск через кордон Новоросії.

12. Після відео з переходу кордону Новоросії московськими військами, Неля Штепа оголошує скасування проекту Новоросії, приєдання до України. Мотив: ми самі не спроможні захистити завоювання Новоросії, тож, захистимо їх у складі України.

НА ВСЮ ОПЕРАЦІЮ--ПІВТОРИ-ДВІ ГОДИНИ.
ДОНЕЦЬК НАШ. ЛУГАНОН ТРІЩИТЬ ПО ШВАМ.
НАСЕЛЕННЯ ПОЗБУВАЄ ПІДТРИМКИ УВЕСЬ ЛУГАНДОН І КЛИЧЕ ВІЙСЬКА З НАШИВКАМИ НОВОРОСІЇ, БО ВОНИ СВОЇ, ДОНБАСІВСЬКІ, ЇХ ВПІЗНАЮТЬ І ЇМ ДОВІРЯЮТЬ.
У ЛУГАНДОНІ ЛИШАЮТЬСЯ НИЗКА ПРИКОРДОННИХ СЕЛИЩ, БО ЇХ ПРИКРИВАЮТЬ МОСКОВСЬКІ ГРАДИ З ЛІНІЇ КОРДОНУ.

ЧЕРЕЗ ТРИ-ЧОТРИРИ ДОБИ ТІ ГРАДИ НИЩАТЬ ПАРТИЗАНИ ІЗ КОРСАРІВ І ДЖАВЕЛІНІВ.

ЦЕЙ ПРОСТИЙ, РЕАЛЬНИЙ ПРОЕКТ НЕ ЗДАТНІ РЕАЛІЗУВАТИ ХРИСТИЯНСЬКІ ХРУНІ ПРОДАЖНІ, У ЯКИХ ІСУС , ПЕЙСИ, БОЯГУЗ І ГРОШІ ЗАМІСТЬ МОЗКУ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины16 послов, представители Госдепа и ведущие эксперты сформулировали основные парадигмы плана деоккупации Донбасса, - Аваков. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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