 16 послов, представители Госдепа и ведущие эксперты сформулировали основные парадигмы плана деоккупации Донбасса, - Аваков. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МВД написал на своей странице в Twitter.
"Беспрецедентная по уровню представительства конференция по механизмам деоккупации Донбасса завершена! 16 послов, представители Госдепа, ведущие эксперты вместе сформулировали основные парадигмы. Спасибо @USIP и William Taylor за организацию этой встречи", - написал он.
Откуда ты об этом знаешь, из параша ТВ, признавайся косоглазый?
У каца есть своё видение и сколько не показывай вариантов. он со свинячим упорством будет отстаивать родное, шо тот пьяный из видеоролика, когда он лез через закрытую калитку, а рядом пролёт забора отсутствовал
Но вместо оглашения самих парадигм от 16 послов Аваков напостил своих фоточек.
Где парадигмы, Арсен Борисович?
парадигмарь ипаный.
Нація робить так.
1.Мовчки формує у Авдіївці загін ополчення Новоросії з військовою адміністрацією Донецьку, на чолі зі Штепою, наприклад.
2. У час ЧЕ вночі піднімає у західних районах Донецьку деклька прапорів Новоросії і групами батальонів Донбас, Айдар, і військвих ВСУ, Нацгвардії, у формі ополчення Новоросії, групами по 2-7 бійців захоплюють Київський район Донбасу,
3. Перевозять туди з Авдіївки владу Новоросії, і оголошують по теліку банду Лугандону поза законом і перехід Донецьку до рук законної влади Новоросії.
НА ЦЮ ОПЕРАЦІЮ ПІДЕ ОДНА ГОДИНА.
4. Влада Новоросії залишає онлайн на телеканалі ЗІК, тут виступають деклілька донецьких військових, закликають дончан до спротиву нелегітимній владі ДНР, і військові ВСУ і Нацгвардії весь цей час, з нашивками прапору Новоросії, продовжують захоплювати Донецьк.
Їхня тактика--з усіх боків з заходу Донецьку вони ідуть до центру, пішки, на мотоциклах, на цивільних автомобілях, на грузовиках, на маршрутках. Жодної військової техніки!
5. Захопили Донецьку мерію і будинки влади, телебачення.
6. Перевезли туди Нелю Штепу, яка виступає із закликом об'єнання Новоросії у її запланованому кордоні і оголошує про підтримку адміністрацій на сході України, у разі успіху.
7. Прогнозуємі дії Москви зпричинять бої, руїни, бомбування, обстріли, вбивства, фрагменти відео яких ЗІК показує онлайн з Донецьку.
8. Через 10 хвилин показу відео боїв, обстрілів, Неля Штепа оголошує рішення мерів Східних областей Новоросії і своє рішення, як керівниці Новоросії, засудження факту агресії московських військ і захоплення ними Новоросії.
9. Внаслідок наявних фактів захоплення Новоросії московськими військами, розділу ними Новоросії на ДНР і ЛНР, військвого спротиву військам Новоросії, вона оголошує прохання військам України на військову допомогу військам Новоросії.
10. У онлайн ефірі з'являється відео бойових дій саме московських військ проти військ Новоросії.
11. У онлайн ефірі з'являється відео переходу московських війьск через кордон Новоросії.
12. Після відео з переходу кордону Новоросії московськими військами, Неля Штепа оголошує скасування проекту Новоросії, приєдання до України. Мотив: ми самі не спроможні захистити завоювання Новоросії, тож, захистимо їх у складі України.
НА ВСЮ ОПЕРАЦІЮ--ПІВТОРИ-ДВІ ГОДИНИ.
ДОНЕЦЬК НАШ. ЛУГАНОН ТРІЩИТЬ ПО ШВАМ.
НАСЕЛЕННЯ ПОЗБУВАЄ ПІДТРИМКИ УВЕСЬ ЛУГАНДОН І КЛИЧЕ ВІЙСЬКА З НАШИВКАМИ НОВОРОСІЇ, БО ВОНИ СВОЇ, ДОНБАСІВСЬКІ, ЇХ ВПІЗНАЮТЬ І ЇМ ДОВІРЯЮТЬ.
У ЛУГАНДОНІ ЛИШАЮТЬСЯ НИЗКА ПРИКОРДОННИХ СЕЛИЩ, БО ЇХ ПРИКРИВАЮТЬ МОСКОВСЬКІ ГРАДИ З ЛІНІЇ КОРДОНУ.
ЧЕРЕЗ ТРИ-ЧОТРИРИ ДОБИ ТІ ГРАДИ НИЩАТЬ ПАРТИЗАНИ ІЗ КОРСАРІВ І ДЖАВЕЛІНІВ.
ЦЕЙ ПРОСТИЙ, РЕАЛЬНИЙ ПРОЕКТ НЕ ЗДАТНІ РЕАЛІЗУВАТИ ХРИСТИЯНСЬКІ ХРУНІ ПРОДАЖНІ, У ЯКИХ ІСУС , ПЕЙСИ, БОЯГУЗ І ГРОШІ ЗАМІСТЬ МОЗКУ.