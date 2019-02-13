 16 послов, представители Госдепа и ведущие эксперты сформулировали основные парадигмы плана деоккупации Донбасса, - Аваков. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МВД написал на своей странице в Twitter.

"Беспрецедентная по уровню представительства конференция по механизмам деоккупации Донбасса завершена! 16 послов, представители Госдепа, ведущие эксперты вместе сформулировали основные парадигмы. Спасибо @USIP и William Taylor за организацию этой встречи", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Аваков презентовал в Институте Мира США Стратегию деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов". ФОТО







Фото: Аваков/Twitter