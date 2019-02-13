 Создаем центры сопротивления массовому подкупу избирателей, чтобы "порвать "сетку Порошенко", - замглавы штаба Гриценко Фирсов

Об этом он написал в своем блоге, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Что делать политику, когда предвыборные обещания не выполнены, рейтинг низкий, уровень недоверия высокий, и избиратели не хотят больше за тебя голосовать? В европейских странах принято уходить в отставку. В Украине - пытаются купить выборы. И именно это сейчас делает действующий президент Петр Порошенко. Сегодня, за полтора месяца до первого тура президентских выборов, наш штаб получает информацию о том, как представители местной власти и сотрудники штабов БПП занимаются раздачей денег гражданам Украины. Эта информация приходит из самых разных уголков страны. Где-то подкуп пытаются осуществлять скрыто, но люди все равно фиксируют такие факты на фото и видео. А где-то покупка избирателей происходит абсолютно неприкрыто и нагло. За получением так называемой "материальной помощи" выстраиваются огромные очереди, о которых уже неоднократно писали СМИ. Многочисленные факты, которые поступают к нам из регионов, не оставляют сомнения в том, что Порошенко окончательно убедился в невозможности выиграть честно, и сделал ставку на массовую покупку голосов. Есть основания полагать, что эта скупка станет самой масштабной в украинской истории. Мы уже помним "юлину тысячу", которую раздавали перед президентскими выборами 2009 года, и "витину тысячу", которую раздавали перед парламентскими выборами 2012-го. Теперь на очереди "петина тысяча". И судя по тому, что мы видим, штабу Порошенко поставлена задача охватить рекордное количество людей и покорить такие вершины, которые прежде еще не покорялись конкурентам", - написал он.

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Фирсов привел ряд примеров "подкупа" избирателей на местах: в Одесской области "людям решили раздать в качестве "материальной помощи" 90 млн грн" (власти области выделили из бюджета на "материальную помощь" 90 млн грн. и запланировали выплатить из этих денег взятки (давайте называть вещи своими именами) в размере 1000 грн. только пенсионерам, чья пенсия меньше 2500 грн); в других регионах штаб Порошенко действует по более замысловатой схеме - собирают персональные данные людей, проводят опросы, относительно их политических предпочтений и предлагают им подписать так называемое "особисте зобов’язання" - своего рода расписку, в которой гражданин обязуется действовать в интересах Порошенко. В "особистом зобов’язанні" есть несколько пунктов, среди которых есть в том числе и обязательство о неразглашении полученной информации. Выглядит этот документ так:

"После подписания такого обязательства человеку выдается своеобразный аналог ID-карты. С юридической точки зрения все это игрушки. Никакой силы подписанные бумаги не имеют, но люди, которые подписывают их и продают свои голоса, не отличаются юридической грамотностью в принципе. В основном это бедные граждане, старики, инвалиды, безработные. Они воспринимают подписанную бумагу серьезно. Кроме того, здесь работает обычный обывательский страх. Люди рассуждают так: "я дал свои паспортные данные, а это не шутки, нарушу договор - будут проблемы". Обладатели пластиковых карточек сразу получают по 500 грн и дальше могут увеличить это вознаграждение. Для этого им необходимо привлечь в сетку новых "сторонников". За новых людей, которые подписывают личные обязательства, агитаторы также получают бонусы. Выплаты тем, кто подписывал бумаги штаба Порошенко и согласился продать свой голос на выборах, уже производились в разных городах. Например, это видео было сделано 10 февраля в городе Прилуки. По словам местных жителей, людей, которые согласились продать свои голоса, уже собирали на одну встречу, на которой им раздали по 500 грн, и еще 500 обещали дать ближе к выборам. Для кого-то это не деньги. Но для жителей депрессивных райцентров и 500 грн - большая сумма", - пишет Фирсов.

"Отвечает в штабе за организацию "сеток", а проще говоря - масштабного подкупа - народный депутат Сергей Березенко. Бывший член печально известной команды Черновецкого, который прославился массовым подкупом пенсионеров еще в середине 2000-х, и благодаря раздаче гречки дважды становился мэром. Позже Сергей Березенко подтвердил свой "класс" на выборах в Чернигове, где прошел по мажоритарному округу в Раду. Недавно я уже посвящал этому отдельную статью. Теперь же задача перед ним и его друзьями стоит куда более масштабная - купить выборы президента. Судя по размаху, у Порошенко понимают, что в честной борьбе им конкурентов не одолеть, и делают ставку только на подкуп", - заявил Фирсов.

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"На придуманную властью преступную схему мы ответим – самоорганизацией. Мы не будем ждать пока власть воспользуется плачевным материальным состоянием населения и купит себе победу. Мы создаем штабы сопротивления массовому подкупу. Они будут функционировать на базе волонтерских штабов "Чесних Більше". И несмотря на то, что я представляю штаб кандидата в Президенты Анатолия Гриценко, мы остаемся открытыми для других политических сил и общественных организаций. Только вместе, организовавшись, мы сможем порвать "сетку Порошенко". Это вполне реально, 10-15 небезразличных граждан, легко смогут прекратить подкуп, задержать организаторов и передать их в руки полиции. Я помню, как активно в 2014 году наши граждане поддержали акцию "сдай сепаратиста", их буквально ловили и везли в багажниках в Днепр. У нас, к сожалению, нет возможностей выплачивать вознаграждение за каждого организатора скупки, поэтому подобную деятельность можно прировнять к исключительно волонтерской. Но мы также отдаем себе отчет, что единичные акции не могут быть настолько эффективными, что бы власть отказалась от своих планов. Необходимо поднимать широкое протестное движение, привлекать внимание общества к данной проблеме и предупреждать власть. Именно поэтому, мы оглашаем проведение всеукраинской бессрочной акции против скупки голосов. Первым мероприятием будет шествие к центру подкупа – Администрации президента Порошенко. Мы приглашаем всех, кто не приемлет подобные методы. Мы должны указать на место такому президенту, который практически проиграв в политической борьбе, пытается купить себе второй срок. Акция пройдет в эту субботу 16 февраля, сбор в 12.00 возле "Украинского дома" (Европейская площадь). Берите с собой плакаты, кофе и хорошее настроение. Сразу хочу ответить тем, кто будет писать, что в стране есть закон и какие-то цивилизованные методы сопротивления. Я вас разочарую, апеллировать к закону в этой ситуации нет смысла. Очевидно, что ни один суд не признает массового подкупа, суды всегда были и сейчас будут на стороне власти. Следовательно, никто Порошенко с выборов не снимет и не помешает преступлению. Но смириться и сидеть сложа руки - нельзя. Подлость и низость должны быть наказаны!" - резюмирвал Фирсов.