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 Санкции против России продлятся до полного выполнения ею Минских соглашений и возврата Крыма, - США на Совбезе ООН

По словам заместителя постоянного представителя США при ООН Джонатана Коэна, вывод российских войск из Украины – это единственный вариант, на который могут согласиться Соединенные Штаты.

Американские санкции против России будут действовать до тех пор, пока Москва полностью не выполнит Минские соглашения и не вернет оккупированный Крым Украине, заявил 12 февраля на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Именно Россия должна прекратить этот конфликт. Вывод вооруженных сил с востока Украины и Крыма – это единственны приемлемый итог, с которым мы можем согласиться. Соединенные Штаты подчеркивают свою недвусмысленную позицию по Украине", – заявил Коэн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ельченко на Совбезе ООН: Наемников на Донбассе курируют более 2 тыс. военных РФ, а общая численность ударной группы на российско-украинской границе почти 88 тыс. человек

По его словам, США "никогда не согласятся на что-то меньшее, чем полное восстановление Украиной контроля над своими территориями".

"Наши санкции, связанные с Донбассом, будут действовать до тех пор, пока Россия полностью не выполнит Минские соглашения. Санкции, связанные с Крымом, будут продолжаться до тех пор, пока полуостров не вернется под контроль Украины", – добавил американский дипломат. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Помпео позвонил Лаврову сообщить о намерении США ввести новые санкции против России

Источник: https://censor.net.ua/n3111413
 
   
 Топ комментарии
 
Почему?
"Вывод вооруженных сил с востока Украины и Крыма - это единственны приемлемый итог, с которым мы можем согласиться.", - заявил Коэн"
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браво Америка, чётко, ясно и конкретно … вот только бы ввести более действенные и серьёзные санкции, чтобы сРашка быстрее загнулась
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Что это за бред? придется потерять кусок Донбасса?
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Почему?
"Вывод вооруженных сил с востока Украины и Крыма - это единственны приемлемый итог, с которым мы можем согласиться.", - заявил Коэн"
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Шматок Думбаса слугуватиме полігоном для навчань ЗСУ. Ні на що інше він вже не пригодний.
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В чем бред, ты о полигоне на лугандоне ? Санкции против России продлятся до полного выполнения ею Минских соглашений и возврата Крыма, - США на Совбезе ООН - Цензор.НЕТ 2315
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та ***** ніколи не сдохне. Там двійників до холєри
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Кощій також був дуже самовпевненим в питаннях безсмертя. А оно от як вийшло...
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Ще від Помпео не зажило... А ви вже Коена науськуєте.
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Тож тільки на користь для скрєпанутих.
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А останнім часом їм все на користь. Причому, у всі дири. І все на користь.
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браво Америка, чётко, ясно и конкретно … вот только бы ввести более действенные и серьёзные санкции, чтобы сРашка быстрее загнулась
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Ну шо кацапы созвали Совбез по поводу годовщины Минских соглашений?
Сосите дольше полудурки. Санкции против России продлятся до полного выполнения ею Минских соглашений и возврата Крыма, - США на Совбезе ООН - Цензор.НЕТ 2361
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Маскалота з Криму добровільно не піде. Тільки під сраку коліном.
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а міст нащо їм ***** збудував? По мосту підуть. На сибір!
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Карфаген довго не протримався...Московія далеко не Карфаген.
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"Тисячолітній Рейх" протримався істотно менше часу, чим розраховував. Наросія далеко не Рейх, загнеться скоріше.
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слава нашим братским американцам!

ни шагу назад..
сдохнет расеюшка с этой бесполезной ношей для неё под санцкиями рано или поздно.. уже вон 6 яиц по цене 10 продают ))
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Згадую нашого Реву. Просто маскалі ще забагато їдять.
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Может хватит меня драть взмолилась скрепная Алиса, ведь батарейки уже садятся?
У меня ядерный павербанк , ответил робот Вертер.
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Ох новость, этими санкциями вы поставили россии горчичник без горчицы... и результат будет соответствующий
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ты еще скажи, что санкци для ***** ему на пользу.
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Наросія стійко переносить оргазм від санкцій.
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Никогда россияне не жили так плохо, как при Порошенко.
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а українці при кому жили так погано, як при порошенку?
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у украинцев все еще впереди, а у твоей паРаши все уже сзади.
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це у твоєї соєвої свині "всьо ззаді"
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Ээээ неее , торопиться не надо .У нас благодаря ***** ватный электорат пошел по пи..... , ну типа они больше в наших выборах не участвуют . По тому сначала в НАТО вступаем или договор с США об оборонном союзе , тут возможны варианты , подаем заявку на членство в ЕС , а потом пусть возвращают хрен с ними , тогда они навредить уже будут не в состоянии , за одно жизнь в руцьком жире их каждый день все больше и больше Украину любить заставляет.
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Уже даже кацапы умнеть начинают , что ж про нашу вату говорить:
Российская радиостанция "Эхо Москвы" поинтересовалась у своих слушателей, где бы они предпочли жить: в "путинской России" или в "порошенковской Украине". Результат удивил. Результаты опроса "Эхо Москвы" опубликовало на своем сайте, передает "Диалог.UA". "В какой стране вы бы больше хотели жить", - поинтересовалась радиостанция у своих российских слушателей. Вариантов было предоставлено 3: "в путинской России", "в порошенковской Украине" и "затрудняюсь ответить". Результаты получились очень интересными. В Сети проголосовали почти 14 тысяч человек, из которых аж 54% изъявили желание жить в Украине при Петре Порошенко, Россию и ее узурпатора Владимира Путина выбрали лишь 14% граждан, еще 32% не смогли определиться.

: https://www.dialog.ua/ukraine/171265_1549473800
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тут и так пол страны этих варваров .. с нас хватит ...
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Правильно! Не для тих мух нашу Квітку-Україну розбудовуємо.
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- А можно так: санкции снять сегодня, а Крым вернуть завтра?
- Можно, но Крым - вперёд!
США на Радбезі ООН: Санкції проти Росії триватимуть до повного виконання нею Мінських угод і повернення Криму - Цензор.НЕТ 2649
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Немного не корректное сравнение, на месте Австрии должна быть Беларусь. А вот Крым нужно сравнивать с Судетами.
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ну если озабочености называть санкциями , то это навечно ...
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А вони ще обєспокоєнностєй добавлять.
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Русофоби! А взагалі, то це дуже добре для расеюшкі. Це вже точно вона не на колінах! В них є все своє, тільки нема в що та своє налити і чим налити, а так все своє.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСанкции против России продлятся до полного выполнения ею Минских соглашений и возврата Крыма, - США на Совбезе ООН
 
 
 
 
 
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