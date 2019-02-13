 Санкции против России продлятся до полного выполнения ею Минских соглашений и возврата Крыма, - США на Совбезе ООН

Американские санкции против России будут действовать до тех пор, пока Москва полностью не выполнит Минские соглашения и не вернет оккупированный Крым Украине, заявил 12 февраля на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"Именно Россия должна прекратить этот конфликт. Вывод вооруженных сил с востока Украины и Крыма – это единственны приемлемый итог, с которым мы можем согласиться. Соединенные Штаты подчеркивают свою недвусмысленную позицию по Украине", – заявил Коэн.

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По его словам, США "никогда не согласятся на что-то меньшее, чем полное восстановление Украиной контроля над своими территориями".



"Наши санкции, связанные с Донбассом, будут действовать до тех пор, пока Россия полностью не выполнит Минские соглашения. Санкции, связанные с Крымом, будут продолжаться до тех пор, пока полуостров не вернется под контроль Украины", – добавил американский дипломат.

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