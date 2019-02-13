 Санкции против России продлятся до полного выполнения ею Минских соглашений и возврата Крыма, - США на Совбезе ООН

Американские санкции против России будут действовать до тех пор, пока Москва полностью не выполнит Минские соглашения и не вернет оккупированный Крым Украине, заявил 12 февраля на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Именно Россия должна прекратить этот конфликт. Вывод вооруженных сил с востока Украины и Крыма – это единственны приемлемый итог, с которым мы можем согласиться. Соединенные Штаты подчеркивают свою недвусмысленную позицию по Украине", – заявил Коэн.
По его словам, США "никогда не согласятся на что-то меньшее, чем полное восстановление Украиной контроля над своими территориями".
"Наши санкции, связанные с Донбассом, будут действовать до тех пор, пока Россия полностью не выполнит Минские соглашения. Санкции, связанные с Крымом, будут продолжаться до тех пор, пока полуостров не вернется под контроль Украины", – добавил американский дипломат.
"Вывод вооруженных сил с востока Украины и Крыма - это единственны приемлемый итог, с которым мы можем согласиться.", - заявил Коэн"
Сосите дольше полудурки.
ни шагу назад..
сдохнет расеюшка с этой бесполезной ношей для неё под санцкиями рано или поздно.. уже вон 6 яиц по цене 10 продают ))
У меня ядерный павербанк , ответил робот Вертер.
Российская радиостанция "Эхо Москвы" поинтересовалась у своих слушателей, где бы они предпочли жить: в "путинской России" или в "порошенковской Украине". Результат удивил. Результаты опроса "Эхо Москвы" опубликовало на своем сайте, передает "Диалог.UA". "В какой стране вы бы больше хотели жить", - поинтересовалась радиостанция у своих российских слушателей. Вариантов было предоставлено 3: "в путинской России", "в порошенковской Украине" и "затрудняюсь ответить". Результаты получились очень интересными. В Сети проголосовали почти 14 тысяч человек, из которых аж 54% изъявили желание жить в Украине при Петре Порошенко, Россию и ее узурпатора Владимира Путина выбрали лишь 14% граждан, еще 32% не смогли определиться.
: https://www.dialog.ua/ukraine/171265_1549473800
- Можно, но Крым - вперёд!