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 Общество
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Все про:НАБУ (2588) ГПУ (9008) Матюшко (1)

 За три года суд так и не вынес приговор экс-прокурору ГПУ Матюшко, который хотел за взятку устроиться в НАБУ, - активист Шевченко

За три года после инцидента с бывшим прокурором ГПУ Александром Матюшко, где он пытался за взятку устроиться на руководящую должность в НАБУ, суд так и не вынес по нему решение.

Об этом написал на своей странице в Facebook активист Евгений Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это было мое первое сотрудничество с Бюро и в этом деле все просто - есть один обвиняемый, два свидетеля и две зафиксированные встречи. Все. Больше нет ничего. Никаких сложных схем, никаких "фунтов" или подставных лиц, никаких офшоров и запросов о международной правовой помощи, никакой группы лиц и т. д. - ничего этого нет. То есть это дело в суде можно рассмотреть за один день. Однако прошло три (!) года, а судебная система до сих пор не вынесла приговор. И это приговор самой судебной системе и всей правящей коалиции во главе с президентом", - написал он.

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Он также подчеркнул, что "пока все преступники на свободе и пока царит безнаказанность и произвол, то остается большая угроза и опасность для тех, кто все это время борется с системой олигархии и клептократии".

"Сейчас система уязвима, особенно перед выборами, но если Петр Порошенко и его вассалы останутся у власти, то последствия для всех, кто противодействовал существующей системе, могут быть очень плохими. Ибо все эти прокуроры и их боссы только и мечтают о том, чтобы посадить своих врагов, то есть активных граждан, в тюрьму - найдут вдруг наркотики или незарегистрированное оружие и посадят, и можно не сомневаться - дело рассмотрят за один день. Ну или просто убьют, как Катю Гандзюк", - добавил Шевченко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3111412
 
   
 Топ комментарии
 
Однако прошло три (!) года, а судебная система до сих пор не вынесла приговор. И это приговор самой судебной системе и всей правящей коалиции во главе с президентом", - написал он. Источник: https://censor.net.ua/n3111412

Этих приговоров судебной системе уже было тысячи, но у Порошенко всё равно хватает наглости хвалится "судебной реформой".
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ничего удивительного, это "отреформированная" порошенкой судебня система! помните "бриллиантовых прокуроров"? вспомнили? прекрасно себя чувствуют...на свободе.
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а как насчет туки-туки -- он каким раком-буераком устраивался?
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Оказалось, что подходит....., свой таки.
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Однако прошло три (!) года, а судебная система до сих пор не вынесла приговор. И это приговор самой судебной системе и всей правящей коалиции во главе с президентом", - написал он. Источник: https://censor.net.ua/n3111412

Этих приговоров судебной системе уже было тысячи, но у Порошенко всё равно хватает наглости хвалится "судебной реформой".
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ничего удивительного, это "отреформированная" порошенкой судебня система! помните "бриллиантовых прокуроров"? вспомнили? прекрасно себя чувствуют...на свободе.
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никто не посажен вот реальные дела а не брехливі обіцянки пороха
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Я вот не пойму . Я далёкий . А, почему не можно произвести проверку суди за эти 3 года чем он занимался ? Может он злостный прогульщик ,наркоман или алкаш и потому не успевает мешают проститутки , пянки гулянки .
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Я вот не пойму . Я далёкий .

Ця частина вашого посту містить відповідь на подальше ваше запитання...
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Прикинь, я в суді буваю частіше ніж ти зуби чистиш.
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зубы чистят два раза в день, это что бы ты понимал что ходить в суд с грязным ртом …… хотя тебе можно, там все такие. Второе. Чем ты хвастаешься ? Что ты в суд ходишь часто ? Я даже не хочу спрашивать в качестве кого ? Конвойного, адвоката, вечного нарушителя, помощника судьи или просто негодяя …. не интересно. Мне интересно то, что я сразу спросил. Чем ты выхваляешься ?
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Саме так, я в суді буваю значно частіше. В якості адвоката, навіщо питати, я цього не приховую і завджи про це пишу. До того ж я не "нульовка" на відміну від тебе. Тобі не до мене. Якщо людина почувши просте питання по змісту статті сприймає його як вихваляння, то це до психіатра. Якщо це буде стаття про автомобіль, і в ній не буде сказано нічого по суті, хтось запитає, а він взагалі на якому пальному працює, яка витрата пального і т.п., то це теж буде вихвалянням?
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а с чего ты взял что тут должны быть все адвокатами ? а с какого перепугу ты решил что твои вопросы и мізки тут самые правильные ? И на счет нульовки. Только самовлюбленный идиот такой как ты (не приховую і завджи про це пишу), может думать что кто то ниже его в чем бы то ни было .
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Це й так видно, тут не потрібно думати. Не всі автослюсарі, але елементарну інформацію про авто, пишуть завжди.
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Так ждут когда пройдет срок давности. Это ж понимать надо!
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слушай, типа "вченый" , дурачком живешь адэпт пэци ?
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що заскладне питання завдав? Я не винний, що ЦН ліньки зазначити частину та статтю яку йому інкримінує прокурор. Від цього залежить чи є сенс тягти строки.
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и в чем ЦН провинился , что не назвал ? А ЦН что прокуратура или пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец ??? Если у тебя есть сомнения, иди в прокуратуру а не кидайся на людей только из за того что считаешь себя каким то там умным или вчьоным ...
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ЦН завжди на юридичні теми пише дуже наближено до реалій. З їх інформації незрозуміло що чоловіку інкримінують (стаття) на якій стадії справа, коли пішла до суду і т.п.
Прес-секретар прокуратури, на відміну від поліції це один із оперативних працівників (прокурорів) який добре розуміє про що йде мова. Для мене (на відміну від тебе) достатньо назвати статтю та частину і я вже сам зрозумію, що там, як та чому і навіть яким буде вирок.
Ні я себе рахую гарним адвокатом із криміналу, а ким рахуєш себе ти, оце питання.
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ключевая фраза у тебя … я себе рахую .
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Ну то спростуй, хоча... судячи із рівня дискусії ти не заробляєш і близько стільки, щоби бути моїм клієнтом...
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))))))))))))) вот это то ты убогое !!! Сначала писал ..... я в суді буваю частіше ніж ти зуби чистиш, потом ….. я себе рахую гарним адвокатом, следующий перл ….ти не заробляєш і близько стільки, щоби бути моїм клієнтом… Резолютивную часть определения кто ты есть сам напишешь или в суд сходишь за помощью ? И кто тебя ущербного нанимает ?
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Тобі яке до того діло? Я жебраків не захищаю.
Сподобалось "резолютивну", сам знайшов чи хтось підказав?
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ключова думка у тебе - вибирай слова простіше, бо мій рівень освіти не дозволяє їх зрозуміти і змушує більшу їх частину знаходити у словнику?
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Навіщо писати непотріб? Звісно, що тут є такі як ти, яким для зрадо/перемоги достатньо команди "фас", але тут вистачає і людей із мізками...
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"Сейчас система уязвима, особенно перед выборами, но если Петр Порошенко и его вассалы останутся у власти, то последствия для всех, кто противодействовал существующей системе, могут быть очень плохими. "

Порошенко заявил, что считает судебную реформу, которая была проголосована Верховной Радой 2 июня, одним из самых важных решений за время его президентства.

Строим будки ...
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Брехливые обещания, а не реальные дела....
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Якщо по вулицях населених пунктів України не можливо пройти, щоб не влізти в собаче лайно, то навряд чи буде винесений приговор матюшку!!!
Собаче лайно індикатор ефективності влади, як на місцях, так і в верхах!!!!
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Ось так працює судова реформа від соєвих бариг...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗа три года суд так и не вынес приговор экс-прокурору ГПУ Матюшко, который хотел за взятку устроиться в НАБУ, - активист Шевченко
 
 
 
 
 
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