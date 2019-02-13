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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:армия РФ (5720) Ельченко (218) Совбез ООН (689)

 Ельченко на Совбезе ООН: Наемников на Донбассе курируют более 2 тыс. военных РФ, а общая численность ударной группы на российско-украинской границе почти 88 тыс. человек. ВИДЕО

Во временно оккупированном Донбассе находятся более 35 тысяч представителей российских вооруженных формирований, которых курируют свыше двух тысяч регулярных военных РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил постпред Украины в ООН Владимир Ельченко на заседании Совбеза.

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Видео 5 канал

"Вооруженные силы в 35 тысяч человек на оккупированном Донбассе получают поддержку 2 тысяч 100 российских регулярных военнослужащих - главным образом на командных должностях", - подчеркнул Ельченко.

По его словам, многие из кураторов имеют большой опыт службы в Сирии.

"Общая численность военнослужащих ударной наступательной группы на российско-украинской границе, включая группы на оккупированных территориях и на территориях, которые прилегают к оккупированным территориям Донбасса и Крыма - 87 тысяч 750 человек", - сказал постпред Украины в ООН.

Он подчеркнул, что по состоянию на начало февраля, российские вооруженные формирования на Донбассе имели в своем распоряжении 496 основных боевых танков.

Ельченко отметил, что это можно сравнить с арсеналами таких стран, как Германия, Франция или Индонезия.

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Дипломат добавил, что в ОРДЛО находятся 938 боевых бронированных машин (аналогично Перу и Кувейту), 128 реактивных систем залпового огня (чуть меньше, чем в Индонезии), 776 артиллерийских систем, включая самоходную артиллерию (можно сравнить с количеством в таких бывших членов Совета безопасности, как Казахстан и Эфиопия).

Ельченко заявлял, что если Россия действительно хочет деэскалации в Донбассе, то ей нужно перестать говорить и начать действовать.

11 февраля Россия инициировала заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине под предлогом четвертой годовщины подписания минских соглашений. 12 февраля в МИД заявили, что для России созыв заседания Совета безопасности ООН - это возможность манипулировать существующим инструментарием в рамках организации.

Источник: https://censor.net.ua/n3111411
 
   
 Топ комментарии
 
Мордвин, чеши на "срувесну", там тебя заждались
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Сергей Дьячёнко 0a53815d -
Тролль ФСБ. Для троллей прихошина на залесском языке: В любой новости про Президента Порошенко одна и та же ботва сидит и гадит.
Увага! На цю сторінку приходять «до вітру» тролі ФСБ прихошина з Пітера, яка розташована за новою адресою: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп.3 і залишають тут своє лайно.
Якщо в російськомовному коментарі ви побачите слова «хряк», «шоколадный барыга», «Педро», «Липецкая фабрика», «однотуровый», «Вальцман - алкоголик», «панамский офшоренко», «пиндосовская шестерка», «жити по новому», «Мальдiви», «Гнойсман», «Сабаков», «Сеня-кролик» тощо, значить у Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ до «роботи» приступила нова зміна. Знищити Україну як незалежну державу - генеральна лінія голодних православних росіян.
Кремль продовжуватиме займатися дестабілізацією ситуації в Україні.
Тролi вкидають на ФБ фейки за 15 руб. 10 коп. i проклинають Петра Порошенка та Уряд України. Нормальна людина ніколи не погодиться виконувати таку мерзенну роботу. «18-й специальный центр ФСБ России работает как специальное учреждение, где круглосуточно почти 1,5 тыс. человек в социальных сетях через роботизированные системы рассылки сообщений целенаправленно рассылают сообщения тексты панического характера», - сказал Наливайченко.
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сирёха - тупенко Тролль ФСБ. Для троллей прихошина на залесском языке: В любой новости про Президента Порошенко одна и та же ботва сидит и гадит.

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Мордвин, чеши на "срувесну", там тебя заждались
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Шо мордвин, шо удмурт, шо руцкий - вы все против пети
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Любую новость на ЦН перевести на Пороха - главная задача руцкого тролля. А особенно сейчас, перед выборами. Как там лошадь сказала? "С нынешней властью Украины бессмысленно договариваться, будем ждать результатов выборов"
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сирёха - тупенко Тролль ФСБ. Для троллей прихошина на залесском языке: В любой новости про Президента Порошенко одна и та же ботва сидит и гадит.

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много текста! для порохнявых троллей - кнопка "спам".
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вот ты умничка, поддерживаешь лайками того - кто сожалеет что Майдан не раздавили БТРами...\а Сырожа молодэць...)))\
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Наверное, ВИКИПЕДИЯ тоже бухает, если публикует такую информацию?
На март 2018 года численность ВСУ составляет 255 тысяч человек[3], из них контрактников 110 тыс. чел.[19], резервистов - 1 млн чел., из них 150 тыс. чел. с боевым опытом[19].
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Руцкий, не пались. Ту уже не стесняешься и армию Украины обгаживать
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Конечно, с украинской армией времен Януковича разве можно сравнивать? Вот тогда были орлы!
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А який сенс ризикувати життям бодай когось з цих 250 тисяч солдат? Окуповані Крим і частина Донбасу наразі знаходяться на "перевихованні" у русского мира. Вважаю для тих хто покликав ***** на свою землю це хороший урок. Крім того Ряха тратить мільярди на утримання цих територій в той час коли на самій великой ********* третина населення сидить без газу а кожен десятий ходить срати на город... Все добре, як на мене. ***** вигідна зміна Порошенка оскільки наш президент єдиний у світі хто зміг поставити ***** з його армією раком і саме за це особисто я голосуватиму за нього...
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А коли це раптом в Крим стали ходити потяги?
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А що це за поїзди з Крима на Західну Україну? І що це крисчани і даунбасити, що не горять бажанням повернутися на Батьківщину, роблять у потягах, що їдуть на Західну Україну?
А чому це з Західної ніхто не їде в Крисм та даунбас?
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Це не заслуга пороха. Це заслуга солдат, добровольців і волонтерів, що стали на захист України.
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Згоден, на початковому етапі війни саме так і було, але надалі очевидний факт що саме завдяки чинному президенту наша армія стала такою як вона є на даний час. Думаєте Вона чи клоун Зе краще підійдуть на роль головнокомандувача армії? Особисто я маю ВЕЛИЧЕЗНІ сумніви...
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Вы все врете! Это патриоты-антифошызды вместо отпуска в Анталию поехали на дамбас защищать православие
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Сергей Дьячёнко 0a53815d -
Тролль ФСБ. Для троллей прихошина на залесском языке: В любой новости про Президента Порошенко одна и та же ботва сидит и гадит.
Увага! На цю сторінку приходять «до вітру» тролі ФСБ прихошина з Пітера, яка розташована за новою адресою: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп.3 і залишають тут своє лайно.
Якщо в російськомовному коментарі ви побачите слова «хряк», «шоколадный барыга», «Педро», «Липецкая фабрика», «однотуровый», «Вальцман - алкоголик», «панамский офшоренко», «пиндосовская шестерка», «жити по новому», «Мальдiви», «Гнойсман», «Сабаков», «Сеня-кролик» тощо, значить у Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ до «роботи» приступила нова зміна. Знищити Україну як незалежну державу - генеральна лінія голодних православних росіян.
Кремль продовжуватиме займатися дестабілізацією ситуації в Україні.
Тролi вкидають на ФБ фейки за 15 руб. 10 коп. i проклинають Петра Порошенка та Уряд України. Нормальна людина ніколи не погодиться виконувати таку мерзенну роботу. «18-й специальный центр ФСБ России работает как специальное учреждение, где круглосуточно почти 1,5 тыс. человек в социальных сетях через роботизированные системы рассылки сообщений целенаправленно рассылают сообщения тексты панического характера», - сказал Наливайченко.
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Розмови про паскудства рашки дуже цікаві але наприклад мене більше цікавить а коли в нас почнуть годувать намордасниками тих хто роззброював країну, давав ко-манду не сралять при захопленні Криму. З рашкою все зрозуміло це ворог! А з своїми хамлоїдами як?
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Короче, рашка на Совбезе нарвалась на непонимание своей озабоченности 😀😀😀
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В ДыРке в обоих корпусах , за исключением Саши Скипа , все командиры начиная с роты-взвода кацапы .Просто идейный ВСУ давно выбила , а умные воевать не хотят если в Украину вообще не выезжают , а местные маргиналы которые пошли за 15 тыс рублей воевать ,командовать могут только бутылкой водки .Вот и приходиться кацапам всех своих офицеров сюда скопом гнать .
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И всё это вооружение найдено в шахтах исключительно на оккупированной мацковией части Донбасса , причём в исправном состоянии , с полными БК и заправленными ,вот везёт же людям
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Чуркин - СовБез ООН. 04.03.2014:
"…политический кризис в России (разговор про Украину) является
делом рук последователей Бендеры и
Шушкевича." (1 -не было никогда в истории, 2 - экс-глава парламента
Беларуси). В одной фразе - 3 ошибки. Это уровень дипломатов РФ.
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"Наемников на Донбассе курируют более 2 тыс. военных РФ"

А где же ещё 198 000 ?
И 700 танков?

Верховный главнокомандующий же не мог ошибаться?!

Полная победа?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕльченко на Совбезе ООН: Наемников на Донбассе курируют более 2 тыс. военных РФ, а общая численность ударной группы на российско-украинской границе почти 88 тыс. человек. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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