 Ельченко на Совбезе ООН: Наемников на Донбассе курируют более 2 тыс. военных РФ, а общая численность ударной группы на российско-украинской границе почти 88 тыс. человек. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил постпред Украины в ООН Владимир Ельченко на заседании Совбеза.
"Вооруженные силы в 35 тысяч человек на оккупированном Донбассе получают поддержку 2 тысяч 100 российских регулярных военнослужащих - главным образом на командных должностях", - подчеркнул Ельченко.
По его словам, многие из кураторов имеют большой опыт службы в Сирии.
"Общая численность военнослужащих ударной наступательной группы на российско-украинской границе, включая группы на оккупированных территориях и на территориях, которые прилегают к оккупированным территориям Донбасса и Крыма - 87 тысяч 750 человек", - сказал постпред Украины в ООН.
Он подчеркнул, что по состоянию на начало февраля, российские вооруженные формирования на Донбассе имели в своем распоряжении 496 основных боевых танков.
Ельченко отметил, что это можно сравнить с арсеналами таких стран, как Германия, Франция или Индонезия.
Дипломат добавил, что в ОРДЛО находятся 938 боевых бронированных машин (аналогично Перу и Кувейту), 128 реактивных систем залпового огня (чуть меньше, чем в Индонезии), 776 артиллерийских систем, включая самоходную артиллерию (можно сравнить с количеством в таких бывших членов Совета безопасности, как Казахстан и Эфиопия).
Ельченко заявлял, что если Россия действительно хочет деэскалации в Донбассе, то ей нужно перестать говорить и начать действовать.
11 февраля Россия инициировала заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине под предлогом четвертой годовщины подписания минских соглашений. 12 февраля в МИД заявили, что для России созыв заседания Совета безопасности ООН - это возможность манипулировать существующим инструментарием в рамках организации.
На март 2018 года численность ВСУ составляет 255 тысяч человек[3], из них контрактников 110 тыс. чел.[19], резервистов - 1 млн чел., из них 150 тыс. чел. с боевым опытом[19].
А чому це з Західної ніхто не їде в Крисм та даунбас?
Які конкретні пропозиції?
Тролль ФСБ. Для троллей прихошина на залесском языке: В любой новости про Президента Порошенко одна и та же ботва сидит и гадит.
Увага! На цю сторінку приходять «до вітру» тролі ФСБ прихошина з Пітера, яка розташована за новою адресою: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп.3 і залишають тут своє лайно.
Якщо в російськомовному коментарі ви побачите слова «хряк», «шоколадный барыга», «Педро», «Липецкая фабрика», «однотуровый», «Вальцман - алкоголик», «панамский офшоренко», «пиндосовская шестерка», «жити по новому», «Мальдiви», «Гнойсман», «Сабаков», «Сеня-кролик» тощо, значить у Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ до «роботи» приступила нова зміна. Знищити Україну як незалежну державу - генеральна лінія голодних православних росіян.
Кремль продовжуватиме займатися дестабілізацією ситуації в Україні.
Тролi вкидають на ФБ фейки за 15 руб. 10 коп. i проклинають Петра Порошенка та Уряд України. Нормальна людина ніколи не погодиться виконувати таку мерзенну роботу. «18-й специальный центр ФСБ России работает как специальное учреждение, где круглосуточно почти 1,5 тыс. человек в социальных сетях через роботизированные системы рассылки сообщений целенаправленно рассылают сообщения тексты панического характера», - сказал Наливайченко.
"…политический кризис в России (разговор про Украину) является
делом рук последователей Бендеры и
Шушкевича." (1 -не было никогда в истории, 2 - экс-глава парламента
Беларуси). В одной фразе - 3 ошибки. Это уровень дипломатов РФ.
А где же ещё 198 000 ?
И 700 танков?
Верховный главнокомандующий же не мог ошибаться?!
Полная победа?