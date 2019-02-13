 "Здесь можно торговать только оружием и наркотиками", - Гриценко раскритиковал банковскую систему Украины

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Гражданская позиция", об этом на ежегодной инвестиционной конференции, организованной при поддержке Dragon Capital, сказал кандидат в президенты Анатолий Гриценко.
"55% банковского сектора сейчас государственные банки. Доминирование государства в банковском секторе кто-то считает успехом? Наша позиция другая - уменьшать присутствие государства во всех секторах. Государство не должно быть монстром, который регулирует все", - заверил Гриценко.
Он добавил, что необходимо уменьшать долю валового национального продукта, который распределяется государством через бюджет.
Кроме этого, кандидат раскритиковал проценты на кредиты, под которые банки выдают гражданам и бизнесу.
"Банковская система, которая может давать кредиты людям под 35% или бизнесу под 22% - это успех? Попробуйте вести бизнес в стране, где такие проценты. Здесь можно только торговать оружием и наркотиками", - подчеркнул Гриценко.
Политик заверил, что его команда обеспечит стабильность банковской системы и вычистит Нацбанк как регулятор от коррупционеров.
а кстати хде бакс по 10 - от великорошении?
У нас денег нет...
Всемирный банк оценил реформы в банковском секторе Украины
Украина провела эфефктивные реформы в банковской секторе.
Такую оценку работе НБУ сделали во Всемирном банке.
По данным пресс-службы регулятора, на прошлой неделе Украину посетили десять исполнительных директоров Всемирного банка, которые провели серию встреч с отечественными чиновниками для обсуждения дальнейшего сотрудничества.
Среди обсуждающихся тем были проблем неработающих активов, а также сокращение высокой доли государственных банков в банковской системе Украины.
В центробанке заявили, что понимают необходимость и готовы к проведению дальнейших законодательных изменений. Речь идет о принятии парламентом законов о возобновлении кредитования, об усовершенствовании функционирования финансового сектора страны, а также о регистрации и поддержке законопроекта о компании по управлению активами.
Украина только от бородатой бабушки с Приватом отошла, а он опять хочет олигархам баки раздать, чтобы они опять народ грабили...
Или халатная некомпетентность власти.А зачем нам такая власть,которая вора,казнокрада.и запроданца посадить не может.Только лясы точить.На мусорную свалку такую власть.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1092-2008-%D1%80/