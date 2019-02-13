EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Экономика
  4848  156
Все про:банки (1619) Гражданская позиция (49) Гриценко Анатолий (1221)

 "Здесь можно торговать только оружием и наркотиками", - Гриценко раскритиковал банковскую систему Украины

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко раскритиковал реформы, которые в последние годы проводились в банковской сфере.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Гражданская позиция", об этом на ежегодной инвестиционной конференции, организованной при поддержке Dragon Capital, сказал кандидат в президенты Анатолий Гриценко.

"55% банковского сектора сейчас государственные банки. Доминирование государства в банковском секторе кто-то считает успехом? Наша позиция другая - уменьшать присутствие государства во всех секторах. Государство не должно быть монстром, который регулирует все", - заверил Гриценко.

Он добавил, что необходимо уменьшать долю валового национального продукта, который распределяется государством через бюджет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гриценко представил своего кандидата на пост главы НБУ - Александр Савченко. ФОТО

Кроме этого, кандидат раскритиковал проценты на кредиты, под которые банки выдают гражданам и бизнесу.

"Банковская система, которая может давать кредиты людям под 35% или бизнесу под 22% - это успех? Попробуйте вести бизнес в стране, где такие проценты. Здесь можно только торговать оружием и наркотиками", - подчеркнул Гриценко.

Политик заверил, что его команда обеспечит стабильность банковской системы и вычистит Нацбанк как регулятор от коррупционеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп от БПП Березенко планирует подать иск о "защите чести" против Гриценко на 2,5 млн грн

Источник: https://censor.net.ua/n3111409
 
   
 Топ комментарии
 
О!!!! Этот клоун уже и в банковской системе разобрался. "Здесь можно торговать только оружием и наркотиками", - Гриценко раскритиковал банковскую систему Украины - Цензор.НЕТ 2430

И мнение про банковскую систему Украины всяких там Всемирных банков, Федеральных Резервных банков США, Минфинов США, Дрегон Кепиталов, ДжиПи Морганов ему не указ.

Бабушка с усами самая умная. "Здесь можно торговать только оружием и наркотиками", - Гриценко раскритиковал банковскую систему Украины - Цензор.НЕТ 2112
 показать весь комментарий
 
при Гриценко БМП-1 продавались за 7000 долларов, а "ШИШИГУ" можно было сторговаться за 1,5.. Вот времена были!!!(сарказм)..
если "фельдфебель" Гриценко вернется, то ЗРК "БУК М" можно будет купить и установить у себя на даче всего лишь 20 000 штук
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
комментарий отмечен как спам  
 
и совсем не ***** с беглой лерой
а кстати хде бакс по 10 - от великорошении? "Тут можна торгувати лише зброєю та наркотиками", - Гриценко розкритикував банківську систему України - Цензор.НЕТ 2772
 показать весь комментарий
 
это проблема твоя и твоего чикаладного шефа "Тут можна торгувати лише зброєю та наркотиками", - Гриценко розкритикував банківську систему України - Цензор.НЕТ 3717
 показать весь комментарий
 
 
Тьфу на тебе, ще мені не вистачало шоколадним бути! Мені Гриценко набагато більше до вподоби. І тут він мабуть якраз і мав на увазі, що потрібно за економіку братися, а потім і відсотки по кредитах впадуть...
 показать весь комментарий
 
 
Толя хочет стать Лерой ? Так нахера он нам если у нас уже есть Пэтя ?
У нас денег нет...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Все дерьмометы от стеця в теме со своими методичками))))Эхономисты и гуру банковской системы)))Кроме жалких оскорблений и он всю армию продал больше выдавить из себя не способны)))
 показать весь комментарий
 
 
А тебе мало, что эта падла армию распродавала, какая мелочь, подумаешь, безопасность государства! Разве это волнует зрадофилов и кремлетролей? Им главное пороха сковырнуть в угоду пуйлу, а потом хоть потоп. Суки продажные.
 показать весь комментарий
 
 
у великорошении кризис потому индейцы, губкобобы и исландии пашут в ольгино на 1,5 ставки "Тут можна торгувати лише зброєю та наркотиками", - Гриценко розкритикував банківську систему України - Цензор.НЕТ 5783
 показать весь комментарий
 
 
Верим. Гриценко знает толк в распродажах армейских складов.
 показать весь комментарий
 
 
Ага, распродажа всё таки более прибыльное дело, чем подрывы складов
 показать весь комментарий
 
 
Хватит уже пыхтеть Анатоль..пока ты тут волаешь о том в чем не бельмеса не смыслишь...твои голоса...и голоса ботоксной старухи уже прибрал себе Зеленый клоун...😀
 показать весь комментарий
 
 
Великий спец по банковским делам? Универсальный профессионал по торговле не только армейской движимостью и недвижимостью? Какой талантище пропадает зря!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ага, если бы Ющ назначил Анатолия в Нацбанк, а Петю в Минобороны то результат был бы другой: - Анатолий при деньгах оттягивался в Мальдивах, а Петя слушал бы упрёки о продаже военимущества. Как то так выходит, что Ющ собрал вокруг себя сплошных подонков ненавидящих друг друга. Или вы за бочку мёда и ящик конфет шалите? Не по пионерски это
 показать весь комментарий
 
 
22-05-2018 10:30
Всемирный банк оценил реформы в банковском секторе Украины
Украина провела эфефктивные реформы в банковской секторе.
Такую оценку работе НБУ сделали во Всемирном банке.
По данным пресс-службы регулятора, на прошлой неделе Украину посетили десять исполнительных директоров Всемирного банка, которые провели серию встреч с отечественными чиновниками для обсуждения дальнейшего сотрудничества.
Среди обсуждающихся тем были проблем неработающих активов, а также сокращение высокой доли государственных банков в банковской системе Украины.
В центробанке заявили, что понимают необходимость и готовы к проведению дальнейших законодательных изменений. Речь идет о принятии парламентом законов о возобновлении кредитования, об усовершенствовании функционирования финансового сектора страны, а также о регистрации и поддержке законопроекта о компании по управлению активами.
 показать весь комментарий
 
 
Ну невже тут коментатори настільки тупі? Гриценко що сказав, що буде вручну проценти знижувати чи якось на банки впливати? Відсотки по кредиту - ключовий показник стану економіки. Без стабільного росту економіки відсоткова ставка знижуватися НЕ БУДЕ!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Комментаторы настолько тупые, что не понимают, что своей глупой троллячьей возней они только наносят вред своим хозяевам - Порошенко и Тимошенко. Боты отлично представляют интеллект, компетентность и порядочность своих хозяев, девиз которых - "Власть любой ценой".
 показать весь комментарий
 
высокие процентные ставки - потому что Украине сейчас недешево самой кредиты даются. Потому что воюющая страна имеет огромные риски, потому в нас очень мало вкладывают, или вкладывают, страхуя риски -под большие проценты.
 показать весь комментарий
 
 
В воюющей уже 70 лет стране Израиль кредиты не проблема,и проценты по ним на уровне ведущих мировых стран. Коррупция правда не такая как в Украине.И сажают за нее даже премьер-министров.И от желающих на работу устроиться в Израиль "отбоя нет".В особенности украинцы,которые бегут из страны на заработки "сломя голову". https://minfin.com.ua/2018/12/22/36087570/
 показать весь комментарий
 
Ключ від валізи в кишені штанів, а штани у валізі: високі відсотки по кредитах не дають піднятися економіці, а зниження відсотків можливе лише за умови зростання економіки.
 показать весь комментарий
 
Странно. Считал Гриценко здравым человеком. Хотя,может это просто популистский стеб? Даже если так, то Гриценко не красит. У банков своих денег нет. Хочешь дешевый кредит - положи дешевый депозит.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
транно - а я считал твоего сладкого шефа умнее - ан увы - ошибся
 показать весь комментарий
 
Цей солдафон в армії нічого не розуміє, а тепер ще і в банківську сферу поліз. Вже став базарною бабою.а не мужиком. Да і не дивно--баба ж ним і править. Скоро наздожене супер- брехунів --юлю, рабиновича і ляшко. Гидота. а не кандидати в президенти. Як не брехун.популіст, так клоун на колінах.
 показать весь комментарий
 
 
Вся наша державна і економічна система побудована дуже розумними і досвідченими професіоналами. І який результат? Я вважаю, що думаючі дилетанти зробили б краще.
 показать весь комментарий
 
Понятно Василий."Слепому трасту" с его дружбаном Ротшильдом-альтернативы нет.Правда 90 % населения другого мнения.И готовы отправить сою в Лондон к своей любимой банкирше Гонтаревой.
 показать весь комментарий
 
Дебил уссатый....
Украина только от бородатой бабушки с Приватом отошла, а он опять хочет олигархам баки раздать, чтобы они опять народ грабили...
 показать весь комментарий
 
Толян ещё и банковскую систему хочет развалить вслед за армией , которую уничтожал и распродавал ?
 показать весь комментарий
 
 
Гриценко дело говорит. Он на этом собаку съел... и не одну. Особенно в торговле оружием. А если он еще разбирается и в торговле наркотиками, то ему вообще цены нет!..
 показать весь комментарий
 
 
Та походу государство вообще уходит. Это не нормально. Государство должно быть везде. А лицом его должны быть патриоты и ответственные люди, готовые порвать любую ворующую шкуру.
 показать весь комментарий
 
"Здесь можно торговать только оружием и наркотиками" - это он про себя? "Тут можна торгувати лише зброєю та наркотиками", - Гриценко розкритикував банківську систему України - Цензор.НЕТ 490
 показать весь комментарий
 
 
оффшороботам черговий раз дали команду "фас", коментарі як на підбір по методичці
 показать весь комментарий
 
 
Рівень довіри до приватних банків на нулю, занадто багато прикладів шахрайства.
 показать весь комментарий
 
 
Він крім торгівлі зброєю ще щось в голові має?
 показать весь комментарий
 
 
І законодавсьтво в сфері довбане. Поки є такий значний розподіл на резидента і нерезидента то масовим інвестиціям можна цілувати пока.
 показать весь комментарий
 
Ну, на рахунок торгівля зброєю він у нас дока.
"Тут можна торгувати лише зброєю та наркотиками", - Гриценко розкритикував банківську систему України - Цензор.НЕТ 2252
 показать весь комментарий
 
 
Заради справедливості треба зауважити, що він торгував не зброєю, а землею та нерухомісттю МО.
 показать весь комментарий
 
 
І зброєю, і в дуже великих об'ємах, і по цінам в декілька разів нищими, на папері, звичайно, і через "посередників".
 показать весь комментарий
 
 
Офіційні дані зібрані до купи журналістами ще декілька років назад.


 показать весь комментарий
 
Гриценко виновен-посадить подлеца.А уж если не посажен,даже дел уголовных на него не открыли,то тогда все это балабольство. https://zik.ua/news/2019/02/12/eksministr_oborony_pro_rozikrav_armiyu_chomu_zh_ya_ne_u_vyaznytsi_1508447
Или халатная некомпетентность власти.А зачем нам такая власть,которая вора,казнокрада.и запроданца посадить не может.Только лясы точить.На мусорную свалку такую власть.
 показать весь комментарий
 
 
Эти картинко к журналистам не имеют никакого отношения. Выясните для себя кто эти картинко сбацал.
 показать весь комментарий
 
 
Я 100% впевнений, що навіть офіційні документи вам не доказ ))):
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1092-2008-%D1%80/

 показать весь комментарий
 
Правильно говорит. Заметили тенденцию - кто у власти, тот и гребет бабло в банковской системе, даже если все другие сидят на сплошных убытках. Коррупцию в НБУ при мальдивском главнокомандующем не скрыть, как ни старайся.
 показать весь комментарий
 
 
По ідіотизму Панталоній вже доганяє Вану. Хоча є куди рости.
 показать весь комментарий
 
 
Гриценко найкращий, він буде гарантом конституції і прав українців, євробариг на нари, голосуйте за українців.
 показать весь комментарий
 
Бачу порохоботам сраку розриває конкретно)))
 показать весь комментарий
 
УЖЕ ЗА НАС РОССИЯ РЕГУЛИРОВАЛА !!! ХВАТИТ !!!
 показать весь комментарий
 
Как же порохоботам очко жжёт. На вору шапка горит?
 показать весь комментарий
 
Военный, который никогда небыл военным, банковский эксперт, который никогда небыл банкиром.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Здесь можно торговать только оружием и наркотиками", - Гриценко раскритиковал банковскую систему Украины
 
 
 
 
 
 вверх