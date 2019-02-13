 "Здесь можно торговать только оружием и наркотиками", - Гриценко раскритиковал банковскую систему Украины

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Гражданская позиция", об этом на ежегодной инвестиционной конференции, организованной при поддержке Dragon Capital, сказал кандидат в президенты Анатолий Гриценко.

"55% банковского сектора сейчас государственные банки. Доминирование государства в банковском секторе кто-то считает успехом? Наша позиция другая - уменьшать присутствие государства во всех секторах. Государство не должно быть монстром, который регулирует все", - заверил Гриценко.

Он добавил, что необходимо уменьшать долю валового национального продукта, который распределяется государством через бюджет.

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Кроме этого, кандидат раскритиковал проценты на кредиты, под которые банки выдают гражданам и бизнесу.

"Банковская система, которая может давать кредиты людям под 35% или бизнесу под 22% - это успех? Попробуйте вести бизнес в стране, где такие проценты. Здесь можно только торговать оружием и наркотиками", - подчеркнул Гриценко.

Политик заверил, что его команда обеспечит стабильность банковской системы и вычистит Нацбанк как регулятор от коррупционеров.

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