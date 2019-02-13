 13 февраля четвертая годовщина гибели 9 воинов при прорыве с окруженного опорника "Мойша"

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Юрий Стасовский, передает Цензор.НЕТ.

"13 февраля 2015. Юрий Горбачев, Алексей Беликов, Роман Барчан. Вечером двенадцатого новые потери, на этот раз в "Грекове". Прямое попадание снаряда в блиндаж. Двое бойцов, Шевченко Олег и Лисовенко Дмитрий погибли. Комбат пообещал, что на следующий день, тринадцатого февраля, нам на помощь придет Национальная Гвардия, проведет зачистку поселка, танк отработает по "пингвинам", и вывезет раненых. У нас появляется чувство дежавю. Когда нас закрыли в Иловайске, нам также командование сначала рассказывал сказки о бригадах Нацгвардии, которые сейчас придут нам на помощь и разблокируют дорогу для отступления. На тот момент в тылу Мойши было по приблизительным подсчетам около семидесяти сепарастов. На следующий день никакая Нацгвардия не приехала, приехал один бардачок, один танк и десяток милиционеров из батальона Артемовск. К ним 12 февраля приехал наш замкомбата подполковник Щербина Игорь Иванович Сват попросил помощи в эвакуации раненых и погибших и поработать пушкой по пингвинам", - рассказал он.

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"Замысел противника там стал ясен, они разрывали железнодорожную насыпь, чтобы заехать техникой в ​​Дебальцево не из Новогригорьевки, где им наши хорошо наваляли, а через нас, где не было ни ПТУР, ни танков рабочих. На следующий день они выехали на Мойшу. О том, что село в тылу нашего опорногу пункта полностью контролируется противником, им никто не сообщил. Враг не ожидал такой наглости, или принял за своих, не успел подготовить гранатометчиков, нашу технику не подбилл. Прорвались на Мойшу, забрали раненого Руслана Голика. Приняли решение прорываться, как и заезжали, стреляя во все. Где находились сепары, уже знали", - добавил Стасовский.

"Первым шел наш танк "Боливар", следующая наша БМП-1 "Йожик", потом БРДМ, танк с "Артемовска" замыкал колонну. Начали движение, "Боливар" отработал в тоннель под ростовской трассой, чешет сиз НСВТ дворы. Здесь перед ним в двухстах метрах выезжает грузовик с сепарастами. В пушке как раз ОФС заряжен. Выстрел, от автомобиля только клочья полетели, сепары потом говорили, что 14 убитых одним взрывом были. Но бронетехника не прикрытая пехотой легкая добыча в городе. Враги из стрелкового оружия вели очень интенсивный огонь, причем с расстояния 30-50 метров. На броне танка, БМП и БРДМ сидел десант, начали работать в ответ, но сразу же погибли милиционеры из батальона Артемовск Стрелец Дмитрий Анатольевич, Лаговский Виктор Анатольевич, Карпо Сергей Эдуардович, из батальона Львов Лехминко Игорь Игоревич, Домченко Владислав Анатольевич. Получил ранения Юрий Горбачев. Вражеские гранатометчики и миномет начинают работать по колонне. Первым подбивают Боливара. Вражеская мина попала по корме, вывела из строя двигатель. Только танк заглох, начали стрелять гранатометчики. Экипаж успел выскочить из танка, пересели на нашу БМП-1. У колодца колонна свернула влево, к трассе. По ней сразу же начали работать гранатометы. Несколько выстрелов прошло рядом, потом попадание одно, второе. Танкистов сверху сбросило сразу, погибли командир "Боливара" Каморников Денис Николаевич и солдат Иволга Сергей Алексеевич. Беха продолжает движение, но уже горит, в ней начинает взрываться боекомплект. Когда танк из "Артемовска" проезжал возле нее в БМП уже подорвало башню и из нее валил густой черный дым. В ней погиб оператор-наводчик Олег Павлюк, Руслан Голик, ранило Беликова и во второй раз ранило Горбачева Юрия. Он с Алексеем Беликовым пешком вышли к нашему блокпосту. Оттуда их увезли на Крест и вместе с другими ранеными попытались вывезти в Артемовск. Но по дороге грузовик попал под обстрел и был вынужден вернуться. Тогда они пешком продолжили путь и вышли в Луганское, откуда их эвакуировали в госпиталь", - рассказал он.



