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 За рубежом
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Все про:Госдепартамент США (906) Лавров (1602) санкции (7243) Помпео (89) Скрипаль (479)

 Помпео позвонил Лаврову сообщить о намерении США ввести новые санкции против России

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в ходе которого сообщил о намерении Вашингтона ввести дополнительные санкции против Москвы, в связи с отравлением Скрипалей.

Об этом сообщается на сайте МИД России.

"12 февраля по американской инициативе состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова и Государственного секретаря США М.Помпео. В связи с анонсированным Госсекретарем намерением США ввести против России дополнительные санкции под абсолютно недоказанным предлогом прошлогодней мутной истории с "отравлением" в Солсбери С.В.Скрипаля и его дочери, которых с тех пор никто не видел, С.В.Лавров подчеркнул, что этот ничем не оправданный шаг Вашингтона лишь усугубит ситуацию в двусторонних отношениях и атмосферу на мировой арене", - сообщили в МИД РФ.

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Сайт Госдепартамента США пока не сообщает о разговоре Помпео и Лаврова или о его деталях.

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

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Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.

Источник: https://censor.net.ua/n3111401
 
   
 Топ комментарии
 
США рубають хвоста кацапам маленькими кусками.
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правильно, россию нужно рубать, пока не дойдут до головы
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У вас за мкадом вся страна бомжи и собиратели валежника.
Сравни картинки и почуствуй разницу, винторогий. Помпео зателефонував Лаврову повідомити про намір США ввести нові санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 2861
Помпео зателефонував Лаврову повідомити про намір США ввести нові санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 4360
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Шо за глумление над благородным животным? Соединить обезьянку с падалью
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М-да... Не высыпается в последнее время лавров...
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А вы госдолг США видели?(с) Страна живущая в долг.(тм) Прямо как Украина.


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В США действительно люди живут, а РФ существуют.
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Ну да, 50 миллион человек в США живут за чертой бедности(такого даже нет ни в одной африканской стране). Самая большая в мире разница доходов между богатыми и бедными.
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Тока у них черта бедности, как у вас россиян черта выше среднего класса.
Иди бабушкам своим рассказывай, как Обама у них пенсии забрал.
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Бхахаха. 250 тысяч бомжей только в Нью-Йорке. Это не считая разношерстные гетто. Вот твой средний класс.)

Помпео зателефонував Лаврову повідомити про намір США ввести нові санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 4681
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У вас за мкадом вся страна бомжи и собиратели валежника.
Сравни картинки и почуствуй разницу, винторогий. Помпео зателефонував Лаврову повідомити про намір США ввести нові санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 2861
Помпео зателефонував Лаврову повідомити про намір США ввести нові санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 4360
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Эти бомжи живут лучше,чем 2/3 рашкаванских ватных имбецилов
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ванька рязанский, а ну скажи чего-нибудь по-канадски
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Разница лишь в том, что Украина берет в долг где-то примерно 10 миллиардов баксов в год(столько не хватает чтобы закрыть бюджет), то в США ежегодный дефицит бюджета достигает почти триллиона долларов.
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В США госдолг 22 триллиона, у РФ 47 миллиардов. США в шоколаде, а вы в говне. Дак шо лучше?))))
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"канадский"кацап из расеянского задрыщинска, сдрысни отсюда, здесь стекломой не наливают.
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Он Канаду тока на картинках видел. Ху@ло им запрещает пользоватся иностранными ресурсами, поэтому он по ВПН тут строчит.
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думки російської свині не цікавлять, рило забрало і пнх з форуму, тут спілкуються ЛЮДИ! Помпео зателефонував Лаврову повідомити про намір США ввести нові санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 3211
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я госдолг США не видел. И простые американцы его не видели. Его видят только Соловьевы с Киселевыми и рассказывают об этом таким лаптям, как ты Помпео зателефонував Лаврову повідомити про намір США ввести нові санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 6367
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А еще В США негрьі афроамериканцьі НЕДОЕДАЮТ !!!!
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Visualizing Citizen's Prosperity in Every Country in the World 2018
GDP per capita is a critical metric for understanding the economy.



Помпео зателефонував Лаврову повідомити про намір США ввести нові санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 9944

Помпео зателефонував Лаврову повідомити про намір США ввести нові санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 4611

Помпео зателефонував Лаврову повідомити про намір США ввести нові санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 1145
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Як завжди - послали? Помпео зателефонував Лаврову повідомити про намір США ввести нові санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 3110
А вони такі, вони можуть.
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Там ещё болгарин отравленный добавился. Надо бы присовокупить ))
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Болгарина никому не жалко.
Для них шо болгарин, шо 10 тысяч погибших украинцев - свинособачья зона влияния, им можно.
А вот покушение на гражданина Великобритании на территории Великобритании - то уже совсем другое дело, за это будут наказывать.
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Ненужно придумывать. Впервые про болгарина я услышала именно на CNN. Так что - все ещё впереди
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Посмотрим, конечно, но мне кажется, максимум шо будет - глубокая обеспокоенность.
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Ну, а когда была эпичная высылка послов, тоже никто не верил.
Озвученное отравление болгарина - ещё один гвоздик в гроб рашки
Ещё там литвиненко в запасе, смерть которого тоже на счету у рашки.
Они стольких уже убили, что я даже забывать начала. Но у США память хорошая. За все прийдется платить рано или поздно
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Путин: - Дональд, сними с нас санкции.
Трамп: - Вова, а нахрена ты их одел? Помпео зателефонував Лаврову повідомити про намір США ввести нові санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 8069
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ти ще за розпискою в отриманні в кремль приїдь, дебіл бл...
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Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая - палками и камнями. (А.Энштейн)
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Зачем звонить, нужно вводить, и не запрет капитанам на въезд в ес и сша, а запрет на вход в европейские и американские порты любому судну так или иначе аффилированному с рф
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- Смотри ка , тот белый такой пушистый зверек к нам бежит...
Помпео зателефонував Лаврову повідомити про намір США ввести нові санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 104

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Санкции конечно хорошо, но может хоть дочку Лаврова из США приличия ради выпхать следовало бы! Тяерия про то что дети не отвечают за родителей... так эти ублюдки жируют за счёт награбленного "предками" и тоже должны нести за это ответственность. Если не всех людоедов, то по крайней мере некоторых это остановит. И Лавров тон поубавил бы если бы существовала бы угроза что его дочку за п#зду возьмут!
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Помпео починає заходити здалеку для того, щоб коли прилетять санкції парашка сильно не смикалась і не робила різких рухів.
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Росбалт :

"Российская экономика через 6 лет будет обладать мощной «гравитацией», несмотря на то, что страну пытаются и будут пытаться остановить. Однако, пишет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев , у национальной экономики выработался иммунитет к внешним шокам.
Медведев подчеркивает, что Россия должна добиться заявленной цели ускоренного развития и экономического роста, и помогать в этом будет реализация 12-ти нацпроектов общей ценой в 25,7 трлн рублей. По словам премьера, задача властей - добиться того, чтобы люди по всей стране могли сказать, что им нравится их жизнь."

Страна агрессивных идиотов , однако .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПомпео позвонил Лаврову сообщить о намерении США ввести новые санкции против России
 
 
 
 
 
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