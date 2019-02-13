 Помпео позвонил Лаврову сообщить о намерении США ввести новые санкции против России

Об этом сообщается на сайте МИД России.
"12 февраля по американской инициативе состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова и Государственного секретаря США М.Помпео. В связи с анонсированным Госсекретарем намерением США ввести против России дополнительные санкции под абсолютно недоказанным предлогом прошлогодней мутной истории с "отравлением" в Солсбери С.В.Скрипаля и его дочери, которых с тех пор никто не видел, С.В.Лавров подчеркнул, что этот ничем не оправданный шаг Вашингтона лишь усугубит ситуацию в двусторонних отношениях и атмосферу на мировой арене", - сообщили в МИД РФ.
Сайт Госдепартамента США пока не сообщает о разговоре Помпео и Лаврова или о его деталях.
Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.
В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.
Иди бабушкам своим рассказывай, как Обама у них пенсии забрал.
Сравни картинки и почуствуй разницу, винторогий.
негрьіафроамериканцьі НЕДОЕДАЮТ !!!!
GDP per capita is a critical metric for understanding the economy.
А вони такі, вони можуть.
Для них шо болгарин, шо 10 тысяч погибших украинцев - свинособачья зона влияния, им можно.
А вот покушение на гражданина Великобритании на территории Великобритании - то уже совсем другое дело, за это будут наказывать.
Озвученное отравление болгарина - ещё один гвоздик в гроб рашки
Ещё там литвиненко в запасе, смерть которого тоже на счету у рашки.
Они стольких уже убили, что я даже забывать начала. Но у США память хорошая. За все прийдется платить рано или поздно
Трамп: - Вова, а нахрена ты их одел?
"Российская экономика через 6 лет будет обладать мощной «гравитацией», несмотря на то, что страну пытаются и будут пытаться остановить. Однако, пишет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев , у национальной экономики выработался иммунитет к внешним шокам.
Медведев подчеркивает, что Россия должна добиться заявленной цели ускоренного развития и экономического роста, и помогать в этом будет реализация 12-ти нацпроектов общей ценой в 25,7 трлн рублей. По словам премьера, задача властей - добиться того, чтобы люди по всей стране могли сказать, что им нравится их жизнь."
Страна агрессивных идиотов , однако .