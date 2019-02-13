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 Террористы обстреляли из запрещенного оружия жилой дом в Зайцево, - СЦКК. ФОТОрепортаж

В поселке Зайцево под обстрел террористов попал жилой дом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о продолжающихся обстрелах со стороны вооруженных формирований Российской Федерации мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения. Систематические обстрелы со стороны российско-оккупационных войск продолжают угрожать жизни мирного населения и повреждают гражданскую инфраструктуру Донбасса", - сказано в сообщении.

Так, 8 февраля 2019 с 16:08 до 16:28 наемники вооруженных формирований Российской Федерации в направлении населенного пункта Гольмовской осуществили обстрел с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностям, а именно из 82-мм миномета, поселка Зайцево-Северное в Бахмутском районе Донецкой области.

Террористы обстреляли из запрещенного оружия жилой дом в Зайцево, - СЦКК 01

"Во время очередного посещения данного населенного пункта патруль наблюдательного группы украинской стороны СЦКК получил от военнослужащих одного из подразделений Объединенных сил сообщение о факте попадания боеприпаса оккупантов во двор жилого дома по улице Мануильского 3/1.

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Прибыв на место обстрела, наблюдательная группа украинской стороны СЦКК зафиксировала повреждения двор дома, а также воронку диаметром до полутора метров на расстоянии примерно в трех метрах от жилого здания. Подтверждено - повреждение и воронку спровоцировала 82-мм мина.

Террористы обстреляли из запрещенного оружия жилой дом в Зайцево, - СЦКК 02

К счастью, во время обстрела оккупантов 48-летний хозяин во дворе не находился", - сказано в сообщении.

Украинская сторона СЦКК сообщает, что наемники российско-оккупационных войск, пренебрегая всеми нормами международного гуманитарного права, в очередной раз ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения Донбасса и продолжают обстрел населенных пунктов в районе проведения операции Объединенных сил.

Террористы обстреляли из запрещенного оружия жилой дом в Зайцево, - СЦКК 03
Фото: пресс-центр ООС/Facebook

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что российские наемники в очередной раз нарушили перемирие, продемонстрировав нежелание соблюдать режим прекращения огня, сознательное нарушение и невыполнение минских договоренностей.

Террористы обстреляли из запрещенного оружия жилой дом в Зайцево, - СЦКК 04

Источник: https://censor.net.ua/n3111399
 
 
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Странный заголовок. Представляете, какие подлые террористы? Культурные благородные террористы не посмели бы применять запрещенные неизвестно кем виды вооружений...
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я знову ж, в 2601-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти...
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Негодяи! Почему не из разрешенного? Цирк, ***... Оказывается, есть "разрешенные" виды оружия, из которого можно стрелять в граждан Украины!!!!
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Террористы обстреляли? Ну надо же. А я думал это оккупанты.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы обстреляли из запрещенного оружия жилой дом в Зайцево, - СЦКК. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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