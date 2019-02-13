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 Чувствует себя хорошо, жалоб на здоровье нет, - Полозов посетил в "Лефортово" украинского военнопленного моряка Гриценко

Адвокат Николай Полозов сообщил, что 12 февраля посетил в СИЗО "Лефортово" захваченного Россией украинского моряка с катера "Бердянск" Дениса Гриценко.

Об этом Полозов написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня посетил в СИЗО "Лефортово" военнопленного Дениса Гриценко. Денис чувствует себя хорошо, никаких жалоб на здоровье нет. Он по-прежнему содержится в старом корпусе "Лефортово". Недавно его посетил украинский консул. Больше никто к Гриценко не приходил. Надо отметить, что ранее я подавал запрос администрации СИЗО "Лефортово" о получении сведений относительно посещений Дениса Гриценко кем-либо и буквально на днях пришёл ответ, что сведения об этом являются засекреченными. Будем разбираться", - - рассказал адвокат.

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"Денис рассказал, что получил передачи от волонтеров и от родных. Правда посылка от родных оказалась вся пересыпана сахарным песком. Возможно, из чьей-то другой посылки просыпалось и кому-то не достался сахар. Также Гриценко рассказал, что ему наконец начали передавать письма от родных. Чему он был очень рад. Помимо этого пришли ещё около 30 писем от знакомых и незнакомых людей из Украины, Греции, Латвии, Канады и Росиии. Все эти письма дают Денису заряд сил и морально его поддерживают. Он благодарит всех кто ему написал и ждёт новых писем. В ходе встречи мы обговорили с Денисом Гриценко наши действия на предстоящем суде по рассмотрению апелляции, который состоится в среду и участие в следственных действиях, которые состоятся в четверг", - резюмировал Полозов.

Чувствует себя хорошо, жалоб на здоровье нет, - Полозов посетил в Лефортово украинского военнопленного моряка Гриценко 01

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3111398
 
 
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