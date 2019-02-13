EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 За рубежом
  2937  66
Материалы по теме:
Все про:Россия (71977) США (14648) Совбез ООН (689) минские соглашения (2532)

 Россия продолжает вооружать и готовить марионеточные силы на востоке Украины, - США в Совбезе ООН

Минские соглашения не выполняет именно Россия, продолжая вооружать и готовить боевиков на востоке Украины, заявил на заседании Совбеза ООН заместитель постпреда США при организации Джонатан Коэн.

Созванное на 12 февраля Россией для обсуждения Минских соглашений заседание Совета Безопасности ООН иронично. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при организации Джонатан Коэн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Россия созвала сегодняшнее заседание для обсуждения Минских соглашений. Не может не вызвать это иронии, поскольку именно Россия не выполняет Минские соглашения. Минск требует, среди прочего, чтобы стороны обеспечили прекращение огня, позволили ОБСЕ наблюдать за прекращением огня, отказались от поддержки любых вооруженных формирований", – сказал американский дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если РФ действительно хочет деэскалации на Донбассе, ей нужно перестать говорить и начать действовать, - Ельченко в Совбезе ООН

По его словам, Россия "явно нарушает все эти три ключевые элемента".

"Россия продолжает вооружать, готовить марионеточные силы на востоке Украины вразрез со своими обязательствами по Минским соглашениям", – подчеркнул Коэн.

Он заявил, что Россия с самого начала нарушала достигнутые в Минске договоренности. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия не верит заявлениям о "внутреннем конфликте" в Украине, на самом деле это российское вторжение, - представитель в ООН Хойзген

Источник: https://censor.net.ua/n3111396
 
   
 Топ комментарии
 
Засідання РБ ООН щодо агресії росії проти України.
Усі основні країни заявили, що вважають росію агресором. Це чітка позиція. НАйбільш жорсткою була заява представника Німеччини, що здивувало, тому що Меркель і Німеччина вважалися такими, що неохотно йдуть на посилення санкцій.

США, Франція та Великобританія також були одностайні: це російська агресія і санкції будуть діяти. Не зовсім зрозуміло, на який результат очікувала росія, коли скликала це засідання. адже тональність заяв оновних країн РБ ООН проти росії була дуже жорстка.

І ще скоро буде - 20-го лютого - обговорення на Генаамблеї ООН ситуації на окупованих територіях України. І там теж буде багато жорстких заяв щодо агресії росії проти України.
 показать весь комментарий
 
С некоторых пор мокшане вообще прекратили даже некоторые приличия соблюдать

Росія продовжує озброювати та готувати маріонеткові сили на сході України, - США в Радбезі ООН - Цензор.НЕТ 4499
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Це не бойовики,це російська армія,набрана частково з місцевих зрадників.
 показать весь комментарий
 
 
С некоторых пор мокшане вообще прекратили даже некоторые приличия соблюдать

Росія продовжує озброювати та готувати маріонеткові сили на сході України, - США в Радбезі ООН - Цензор.НЕТ 4499
 показать весь комментарий
 
 
це не бойовики, це місцеві зрадники, плюс російська армія...
 показать весь комментарий
 
 
Та нє. То шахтьори викопують в шахтах невичерпні запаси зброї ще з часів неоліту.
 показать весь комментарий
 
 
Засідання РБ ООН щодо агресії росії проти України.
Усі основні країни заявили, що вважають росію агресором. Це чітка позиція. НАйбільш жорсткою була заява представника Німеччини, що здивувало, тому що Меркель і Німеччина вважалися такими, що неохотно йдуть на посилення санкцій.

США, Франція та Великобританія також були одностайні: це російська агресія і санкції будуть діяти. Не зовсім зрозуміло, на який результат очікувала росія, коли скликала це засідання. адже тональність заяв оновних країн РБ ООН проти росії була дуже жорстка.

І ще скоро буде - 20-го лютого - обговорення на Генаамблеї ООН ситуації на окупованих територіях України. І там теж буде багато жорстких заяв щодо агресії росії проти України.
 показать весь комментарий
 
 
Меркель не просто шахматист, вона гросмейстер. І Північний потік потім за борги заберуть. Росія продовжує озброювати та готувати маріонеткові сили на сході України, - США в Радбезі ООН - Цензор.НЕТ 6059
 показать весь комментарий
 
 
В Северном потоке нужно помнить, что он строится на частные денежные средства
а вот терминалы ЛПГ строит государство
и здесь ответы на все вопросы о немцах.
 показать весь комментарий
 
Рюскае гофнно вылечил ГИТЛЕР...22июня 1941 года
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А германское - Сралин... 8 мая 1945 года
 показать весь комментарий
 
Ці хрести, щоб пошуковики після атаки не заморачувались.
 показать весь комментарий
 
 
если летит чётко на расию то важно что б США не сбивали её, пусть долетит до цели
у рашки самой же кроме нарисованных больше сбить нечем
 показать весь комментарий
 
 
А что говорит Мик Джаггер, по этому поводу? Это было бы более интересно, чем мнение Джейгера.
 показать весь комментарий
 
 
БЫДЛО ТУПОЕ ШАРИКОВСКОЕ...СКРЕпоносное Росія продовжує озброювати та готувати маріонеткові сили на сході України, - США в Радбезі ООН - Цензор.НЕТ 824 Росія продовжує озброювати та готувати маріонеткові сили на сході України, - США в Радбезі ООН - Цензор.НЕТ 824
 показать весь комментарий
 
 
так и надо с ними говорить, резко чётко и пополочкам без озабоченностей и соплей
 показать весь комментарий
 
РЮССКИЕ...вы не ГОФНО. народ....вы хуже даже бурятлов ЧЕЧЕНИИ
 показать весь комментарий
 
 
Да, всё течет, всё изменяется. При Союзе, не было ни единого вечера, чтобы в программе "Время" не прозвучало что-то о "марионеточных режимах США". Эту фишку, в обратном направлении, я услышал впервые.
 показать весь комментарий
 
ПрЮвет 'мариупольскому морячку 'из мордовии , пушной зверёк уже подкрался настолько близко к вам , что слышно его дыхание. . .
 показать весь комментарий
 
Завтра...15 февраля 988 годак Князь Киевский ВЛАДИМИР поссал на МАВЗОЛЕЙ чЛЕНИНА в МОСКВЕ... Росія продовжує озброювати та готувати маріонеткові сили на сході України, - США в Радбезі ООН - Цензор.НЕТ 3493КрЫсы КРЕМЛЯ...посытте НА ТРУП чЛенина Росія продовжує озброювати та готувати маріонеткові сили на сході України, - США в Радбезі ООН - Цензор.НЕТ 6733 Росія продовжує озброювати та готувати маріонеткові сили на сході України, - США в Радбезі ООН - Цензор.НЕТ 6733
 показать весь комментарий
 
 
быдло...ТУПЫМ НЕ БЫВАЕТ...
МАРШАЛ сср Берия Росія продовжує озброювати та готувати маріонеткові сили на сході України, - США в Радбезі ООН - Цензор.НЕТ 6939 Росія продовжує озброювати та готувати маріонеткові сили на сході України, - США в Радбезі ООН - Цензор.НЕТ 6939
 показать весь комментарий
 
КацаПсины Юля-Ботсеры,если вы меня разозлите,выложу в Инет подвиги Юли 30 летней давности...там много я наснимал ИНЬТЕНРЕСного Росія продовжує озброювати та готувати маріонеткові сили на сході України, - США в Радбезі ООН - Цензор.НЕТ 5547про БЫДЛО..,но ЮЛЯ не БЫДЛО Росія продовжує озброювати та готувати маріонеткові сили на сході України, - США в Радбезі ООН - Цензор.НЕТ 649 Росія продовжує озброювати та готувати маріонеткові сили на сході України, - США в Радбезі ООН - Цензор.НЕТ 649
 показать весь комментарий
 
 
Не прошло и четыре года как становится понятно что путину не нужны минские соглашения?
 показать весь комментарий
 
 
Ватник в дырявых трусах из мордовии, чей Крым?
 показать весь комментарий
 
 
Не логичненько получается,Сережа.
Если они написаны в кремле,то почему они не выполняются?
Может быть они специально так выписаны что бы их не выполнять и получать новые санкции?
А может быть путин ахент хосдепа?
Или это просто тупые многоходовочки такое впечатление создают....
 показать весь комментарий
 
 
Все особы не одаренные кроме Сережи Дьяченко.
)))
 показать весь комментарий
 
Да, баран ты редкостный заповедный, такие только на рф водятся, минск2 крепко держит за яйца мордву позорную оккупантскую, верещат в крембле, что что их надо выкинуть в мусорник
 показать весь комментарий
 
Ватник на мордовии хватит самому себе писать тексты, и под другим ником себе же отвечать. Ты не на ********, где 99% населения тупоголовые овцы.
Вот скажи, Махруська, как так получилось, что ты в своем Зажопинске даже на трусы не смогла заработать? Раз тут за миску казенной пайки блеешь?
И ответь на вопрос - чей Крым?
 показать весь комментарий
 
 
Петр Лексеич ПОССАл на РАБссию дважды,так что рекорд ДЖОХАРА ДУДАЕВА 31 декабря 1994 года сдох медным ТАЗОМ Росія продовжує озброювати та готувати маріонеткові сили на сході України, - США в Радбезі ООН - Цензор.НЕТ 2592 Росія продовжує озброювати та готувати маріонеткові сили на сході України, - США в Радбезі ООН - Цензор.НЕТ 2592Порох обосцал РАБссию на 50 лет вперед Росія продовжує озброювати та готувати маріонеткові сили на сході України, - США в Радбезі ООН - Цензор.НЕТ 2592КацаПсинвы,зовите на помощь НЕМЕЦКУЮ ШЛЮХУ КАТЬКУ Росія продовжує озброювати та готувати маріонеткові сили на сході України, - США в Радбезі ООН - Цензор.НЕТ 2592
 показать весь комментарий
 
 
Соловьеву привет,а Скабеевой ВОНЮЧКЕ...можете отсо..сать... ШМОНЬКУ ВОНЮЧКУ... Росія продовжує озброювати та готувати маріонеткові сили на сході України, - США в Радбезі ООН - Цензор.НЕТ 948 Росія продовжує озброювати та готувати маріонеткові сили на сході України, - США в Радбезі ООН - Цензор.НЕТ 948
 показать весь комментарий
 
я знову ж, в 2602-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти...
 показать весь комментарий
 
 
Рюсский МИР.это ПАДАЛЬ... навечно
Федя Достоевский 150 лет назад сказал...РЮсский значитт ДОХЛЫй МУДАК Росія продовжує озброювати та готувати маріонеткові сили на сході України, - США в Радбезі ООН - Цензор.НЕТ 723 Росія продовжує озброювати та готувати маріонеткові сили на сході України, - США в Радбезі ООН - Цензор.НЕТ 723
 показать весь комментарий
 
 
Эфиоп РАБссии Александр Пушкин....
Глаголом всю я, ОБОСЦУ РАБссию,
Гениальнывй был ПОЭТ
Это вы не читали меня в 1968 году... Росія продовжує озброювати та готувати маріонеткові сили на сході України, - США в Радбезі ООН - Цензор.НЕТ 9001 Росія продовжує озброювати та готувати маріонеткові сили на сході України, - США в Радбезі ООН - Цензор.НЕТ 9001
 показать весь комментарий
 
Щось в США змінилась риторика. Виходить тепер, що на Донбасі Україна воює не з Росією, а з її маріонеточними силами?
До чого б це? Росія продовжує озброювати та готувати маріонеткові сили на сході України, - США в Радбезі ООН - Цензор.НЕТ 4942
 показать весь комментарий
 
Мы встроены в мировое сообщество, говорили они

Росія продовжує озброювати та готувати маріонеткові сили на сході України, - США в Радбезі ООН - Цензор.НЕТ 9879

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект сенатора Андрея Клишаса об изоляции российского сегмента интернета. За документ проголосовали 334 депутата, против - 47.
101 комментарий
 показать весь комментарий
 
 
+ Цена вопроса: от 20 миллиардов рублей.

Все шутки юмора из комментариев за последние 10 лет постепенно превращаются в законы.
 показать весь комментарий
 
 
Итого.... Лаптеногих только ленивый в сцанину мордой не ткнул. Жаль, что Китай отмолчался. Это бы была бы полная феерия.
 показать весь комментарий
 
 
Плевать людоедам на болтовню! С высокой вышки. Миллионы слов, миллиарды - плевать!
 показать весь комментарий
 
Сколько можно этого лицемерия? Это не марионеточные силы, это сама Рашка!
 показать весь комментарий
 
 
Все расходы на мацковии покрываются за счёт продажи полезных ископаемых за границу. Не только марионеточные фашистские режимы , но даже касапский автопром.Автопроизводители попросили выплатить им дополнительно около 2 млрд рублей субсидий для компенсации части транспортных расходов при экспорте своей продукции в 2018 году. Соответствующие совместные письма (от ГАЗа, "Камаза", "АвтоВАЗа", "Рено Россия" и "Соллерса") были направлены премьер-министру Дмитрию Медведеву, куратору отрасли вице-премьеру Дмитрию Козаку и в Минпромторг, сообщили "Ведомостям"знакомые менеджеров автоконцернов. Отдельное обращение поступило и от "Фольксваген груп рус".
В 2018 году на субсидирование транспортных расходов при экспорте было выделено 5 млрд рублей. Затем из-за большого количества заявок сумма выросла примерно до 14 млрд рублей, из которых около 2 млрд пришлось на автопром (основными получателями были лесопереработчики, химические и металлургические компании). По данным источников, всем отраслям в общей сложности не хватило более 4 млрд рублей субсидий.
По словам одного из них, субсидии были заложены в цене поставок, их отсутствие означает снижение маржи, а по ряду контрактов - убытки. "АвтоВАЗ" в 2018 году экспортировал более 41,7 тысячи автомобилей и сборочных комплектов, на 68% больше, чем годом ранее. По данным представителя компании, сумма не выплаченных государством субсидий на поддержку экспорта превышает 0,8 млрд рублей. Расходы на транспортировку единицы продукции в страны Ближнего Востока, Южной Америки и Африки могут доходить до 15% от стоимости автомобиля, отмечает он.
В аппарате Козака, по словам представителя, не готовы поддержать просьбу автопроизводителей. Там указывают на то, что заключенные соглашения по логистической субсидии не предусматривают обязательств России по финансированию всех заявок, предел финансирования ограничен лимитами бюджетного финансирования на 2018 год, который исчерпан.
В 2019 году на субсидирование транспортных расходов при экспорте планируется направить 5 млрд рублей. По словам представителя Козака, объем на текущий год согласован и "будет распределен согласно правилам распределения". По оценке "АвтоВАЗа", запланированных средств "хватит в лучшем случае до конца I квартала".
 показать весь комментарий
 
А В ВЕНЕСУЭЛЕ У США ПОД БОКОМ РОССИЯ У МАДУРО И ЕГО ЖЕНЫ КОКАИН ПОКУПАЮТ ТОННАМИ !!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия продолжает вооружать и готовить марионеточные силы на востоке Украины, - США в Совбезе ООН
 
 
 
 
 
 вверх