 Россия продолжает вооружать и готовить марионеточные силы на востоке Украины, - США в Совбезе ООН

Созванное на 12 февраля Россией для обсуждения Минских соглашений заседание Совета Безопасности ООН иронично. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при организации Джонатан Коэн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Россия созвала сегодняшнее заседание для обсуждения Минских соглашений. Не может не вызвать это иронии, поскольку именно Россия не выполняет Минские соглашения. Минск требует, среди прочего, чтобы стороны обеспечили прекращение огня, позволили ОБСЕ наблюдать за прекращением огня, отказались от поддержки любых вооруженных формирований", – сказал американский дипломат.
По его словам, Россия "явно нарушает все эти три ключевые элемента".
"Россия продолжает вооружать, готовить марионеточные силы на востоке Украины вразрез со своими обязательствами по Минским соглашениям", – подчеркнул Коэн.
Он заявил, что Россия с самого начала нарушала достигнутые в Минске договоренности.
Усі основні країни заявили, що вважають росію агресором. Це чітка позиція. НАйбільш жорсткою була заява представника Німеччини, що здивувало, тому що Меркель і Німеччина вважалися такими, що неохотно йдуть на посилення санкцій.
США, Франція та Великобританія також були одностайні: це російська агресія і санкції будуть діяти. Не зовсім зрозуміло, на який результат очікувала росія, коли скликала це засідання. адже тональність заяв оновних країн РБ ООН проти росії була дуже жорстка.
І ще скоро буде - 20-го лютого - обговорення на Генаамблеї ООН ситуації на окупованих територіях України. І там теж буде багато жорстких заяв щодо агресії росії проти України.
а вот терминалы ЛПГ строит государство
и здесь ответы на все вопросы о немцах.
у рашки самой же кроме нарисованных больше сбить нечем
МАРШАЛ сср Берия
Если они написаны в кремле,то почему они не выполняются?
Может быть они специально так выписаны что бы их не выполнять и получать новые санкции?
А может быть путин ахент хосдепа?
Или это просто тупые многоходовочки такое впечатление создают....
)))
Вот скажи, Махруська, как так получилось, что ты в своем Зажопинске даже на трусы не смогла заработать? Раз тут за миску казенной пайки блеешь?
И ответь на вопрос - чей Крым?
Федя Достоевский 150 лет назад сказал...РЮсский значитт ДОХЛЫй МУДАК
Глаголом всю я, ОБОСЦУ РАБссию,
Гениальнывй был ПОЭТ
Это вы не читали меня в 1968 году...
До чого б це?
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект сенатора Андрея Клишаса об изоляции российского сегмента интернета. За документ проголосовали 334 депутата, против - 47.
101 комментарий
Все шутки юмора из комментариев за последние 10 лет постепенно превращаются в законы.
В 2018 году на субсидирование транспортных расходов при экспорте было выделено 5 млрд рублей. Затем из-за большого количества заявок сумма выросла примерно до 14 млрд рублей, из которых около 2 млрд пришлось на автопром (основными получателями были лесопереработчики, химические и металлургические компании). По данным источников, всем отраслям в общей сложности не хватило более 4 млрд рублей субсидий.
По словам одного из них, субсидии были заложены в цене поставок, их отсутствие означает снижение маржи, а по ряду контрактов - убытки. "АвтоВАЗ" в 2018 году экспортировал более 41,7 тысячи автомобилей и сборочных комплектов, на 68% больше, чем годом ранее. По данным представителя компании, сумма не выплаченных государством субсидий на поддержку экспорта превышает 0,8 млрд рублей. Расходы на транспортировку единицы продукции в страны Ближнего Востока, Южной Америки и Африки могут доходить до 15% от стоимости автомобиля, отмечает он.
В аппарате Козака, по словам представителя, не готовы поддержать просьбу автопроизводителей. Там указывают на то, что заключенные соглашения по логистической субсидии не предусматривают обязательств России по финансированию всех заявок, предел финансирования ограничен лимитами бюджетного финансирования на 2018 год, который исчерпан.
В 2019 году на субсидирование транспортных расходов при экспорте планируется направить 5 млрд рублей. По словам представителя Козака, объем на текущий год согласован и "будет распределен согласно правилам распределения". По оценке "АвтоВАЗа", запланированных средств "хватит в лучшем случае до конца I квартала".