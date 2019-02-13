 188 населенных пунктов в 6 областях остаются обесточенными из-за непогоды, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"13 февраля в результате осложнения погодных условий (снег, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 188 населенных пунктов в шести областях, а именно: Черкасская - 74 н.п., Киевская - 69 н.п., Черниговская - 18 н.п., Сумская - 15 н.п., Кировоградская - 8 н.п. и Днепропетровская - 4 н.п.", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

Для обеспечения проезда на дорогах от "Укравтодора" привлечены 961 чел. и 647 ед. техники.