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 Если РФ действительно хочет деэскалации на Донбассе, ей нужно перестать говорить и начать действовать, - Ельченко в Совбезе ООН

Количество российского оружия и военных на Донбассе и вокруг него а также количество нарушений режима прекращения огня, нелегального пересечения границы и других нарушений не свидетельствуют о стремлении России урегулировать конфликт. Если она действительно хочет деэскалации, ей нужно перестать говорить и начать действовать.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об заявил в своем выступлении на Совбезе ООН по ситуации в Украине Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

"Ежедневно развитие событий доказывает, что только Россия и ее военные действия в Донецкой и Луганской областях, которые продолжаются, создают непреодолимое препятствие к мирному решению конфликта", - заявил он.

Он предложил членам Совбеза ООН обратить внимание на российское военное присутствие на Донбассе и вокруг него.

"Теперь вопрос: что эти цифры говорят об истинных намерениях России? Или они демонстрируют, что Россия стремится к деэскалации ситуации?" - спросил Ельченко.

Он отметил, что с 2015-го года Россия 18 раз саботировала введение режима прекращения огня.

"За это время режим прекращения огня был нарушен 54 тысячи раз. Среди них почти 6 тысяч нарушений произошли с использованием Россией запрещенного Минскими договоренностями оружия", - подчеркнул дипломат.

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Ельченко напомнил, что только в течение 2018-го года было зафиксировано 153 случая незаконного нарушения украинско-российской государственной границы автомобильным и железнодорожным транспортом, который перевозил военную продукцию, горючее, оружие и боеприпасы. В 2019-м, отметил он, уже произошло 19 таких случаев.

"Мы до сих пор верим, что миротворческая миссия согласно мандата ООН может принести мир в Украину. Для Украины принципиальными являются распространение мандата миссии на всю оккупированную территорию; вывод всех иностранных войск и вооружений; роспуск всех нелегальных органов и структур", - отметил украинский дипломат.

Ельченко призвал Россию прекратить попытки манипулировать инструментарием миротворчества ООН для легитимизации завоеваний агрессии на Донбассе.

"Единственный способ России доказать свое задекларированное стремление деэскалации ситуации - это прекратить только говорить и начать, собственно, действовать", - подытожил он.

Ельченко также отметил, что Украина 13 раз предлагала Кремлю обменять украинских политзаключенных в России и на оккупированных территориях на россиян, которые осуждены в Украине за преступления против территориальной целостности и суверенитета.

"Ответа нет. Мы заботимся о своих людях. А Россия посылает четкий сигнал своим военным - "Мы ничего не будем делать, чтобы вернуть вас домой", - отметил он.

Он подчеркнул, что на кону сейчас судьбы трех захваченных и удерживаемых в Донецке уже почти четыре года украинцев - Пантюшенка, Коринкова и Глондаря, чья трехлетняя дочь никогда его не видела. Он призвал воспользоваться встречей, чтобы призвать Россию освободить их в свете завтрашней встречи Трехсторонней контактной группы в Минске.

Источник: https://censor.net.ua/n3111393
 
   
 Топ комментарии
 
Так Рашка и так действует - оккупировала Крым и Донбасс и проводит свою агрессивную политику. Запад в ответ на это лишь ввел слабенькие санкции. От ООН вообще никакого толку, пустая организация. Красота для Путлера!
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Час вже за грати відправляти

Если РФ действительно хочет деэскалации на Донбассе, ей нужно перестать говорить и начать действовать, - Ельченко в Совбезе ООН - Цензор.НЕТ 6476
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А, так он мнАгострадальный житель Донбасса? Теперь понятна риторика его комментариев. Все, больше не трогаю.
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И не говорите! Украина сама напала на Россия, отнекивается теперь и наговаривает на российское правительство. .
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Так это ж даунбасянин, там 90% вата головного мозга. Считают, что они девушка которую изнасиловали.
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А, так он мнАгострадальный житель Донбасса? Теперь понятна риторика его комментариев. Все, больше не трогаю.
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Вот и пообщались 2 возмущенных жителя Украины.
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Так Рашка и так действует - оккупировала Крым и Донбасс и проводит свою агрессивную политику. Запад в ответ на это лишь ввел слабенькие санкции. От ООН вообще никакого толку, пустая организация. Красота для Путлера!
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я знову ж, в 2604-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти...!!
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"Единственный способ России доказать свое задекларированное стремление деэскалации ситуации - это прекратить только говорить и начать, собственно, действовать", - подытожил он.
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По делам судите - не по словам!
(Всех, всегда и во всём)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли РФ действительно хочет деэскалации на Донбассе, ей нужно перестать говорить и начать действовать, - Ельченко в Совбезе ООН
 
 
 
 
 
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