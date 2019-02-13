 "Северный поток-2" не соответствует интересам Европы и подрывает европейскую нацбезопасность, - Помпео

Об этом он заявил во вторник в Варшаве во время совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем, передает Цензор.НЕТ со сылкой на "Укринформ".

"Америка будет делать все возможное в рамках своих полномочий, чтобы удостовериться, что интересы европейской безопасности стоят на первом месте, когда речь идет о решении в энергетической сфере. И мы считаем, что многие страны Европы соглашаются с нами, поддерживают это и понимают, что зависимость от российского природного газа - не в их интересах, и что им нужно диверсифицировать эти источники", - подчеркнул глава Государственного департамента США.

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Помпео при этом конкретизировал, что проект газопровода "Северный поток - 2" вписывается в это видение и не соответствует интересам Европы.

"Мы считаем, это обеспечит потоки денег россиянам, что подрывает европейскую национальную безопасность", - отметил государственный секретарь США.

Как ранее сообщалось, ранее во время визита Помпео Штаты и Венгрия договорились о поставках военной техники.

"Северный поток-2" пройдет по дну Балтийского моря. Его протяженность составит более 1200 километров, пропускная способность - 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод строит российский "Газпром" совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Ожидается, что трубопровод может заработать до конца 2019 года. Украина выступает против строительства "Северного потока-2", поскольку не хочет потерять статус транзитера газа. Проект активно критикуют США, Польша и страны Балтии. Они предостерегают, что ЕС попадет в зависимость от российского газа. В Германии считают, что проект экономический, а не политический.