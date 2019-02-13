 "Северный поток-2" не соответствует интересам Европы и подрывает европейскую нацбезопасность, - Помпео

Об этом он заявил во вторник в Варшаве во время совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем, передает Цензор.НЕТ со сылкой на "Укринформ".
"Америка будет делать все возможное в рамках своих полномочий, чтобы удостовериться, что интересы европейской безопасности стоят на первом месте, когда речь идет о решении в энергетической сфере. И мы считаем, что многие страны Европы соглашаются с нами, поддерживают это и понимают, что зависимость от российского природного газа - не в их интересах, и что им нужно диверсифицировать эти источники", - подчеркнул глава Государственного департамента США.
Помпео при этом конкретизировал, что проект газопровода "Северный поток - 2" вписывается в это видение и не соответствует интересам Европы.
"Мы считаем, это обеспечит потоки денег россиянам, что подрывает европейскую национальную безопасность", - отметил государственный секретарь США.
Как ранее сообщалось, ранее во время визита Помпео Штаты и Венгрия договорились о поставках военной техники.
"Северный поток-2" пройдет по дну Балтийского моря. Его протяженность составит более 1200 километров, пропускная способность - 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод строит российский "Газпром" совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Ожидается, что трубопровод может заработать до конца 2019 года. Украина выступает против строительства "Северного потока-2", поскольку не хочет потерять статус транзитера газа. Проект активно критикуют США, Польша и страны Балтии. Они предостерегают, что ЕС попадет в зависимость от российского газа. В Германии считают, что проект экономический, а не политический.
Альтмайер полон оптимизма в отношении того, что в обозримом будущем в ФРГ появятся два терминала для импорта сжиженного природного газа. В частности, в стране рассматриваются три перспективных проекта: в портовых городах Брунсбюттель, Штаде и Вильгельмсхафен.
По словам министра, два терминала будут построены в ближайшем будущем.
"Все три проекта тщательно изучаются и проверяются. Я весьма оптимистично смотрю на то, что по крайней мере два терминала будут реализованы в обозримом будущем", - сказал он.
Стоит отметить, что после реализации этих планов у Германии появится возможность закупать "голубое топливо" в том числе у США и Катара.Германия закрывает свои АЭС, ищет место для отходов и требует реформы МАГАТЭ
На прошлой неделе полный отказ Германии от ядерной энергетики начал становится законом. В понедельник, 6 июня, правительство Германии на своём экстренном заседании утвердило предложенное ранее партиями правящей коалиции решение о закрытии всех АЭС страны до 2022 года. Таким образом, уже через 10 лет страна с крупнейшей в Европе экономикой станет полностью безъядерной. Истории вопроса и деталям решения правительства ФРГ посвящён этот материал.рефия то шо надо для отходов от аэс фрг злой крот
Я бы назвала это хорошей миной при плохой игре.
Те же страны, продолжил дипломат, которые критикуют Москву, но продолжают взаимодействовать с ней в энергетической сфере, проявляют огромное лицемерие.
"Мы видим, что западноевропейские страны критикуют РФ, но в то же время их компании делают огромный бизнес с российскими компаниями на миллиарды евро. Посмотрите на энергетические инвестиции, закупки газа, посмотрите на строительство газопровода между РФ и ФРГ, посмотрите на [президента Франции Эммануэля] Макрона, который посещал Петербургский международный экономический форум" - заявил Петер Сийятро.
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Трудно с ним не согласиться. Лицемерие так и прет от политиков Западной Европы во главе с фрау Меркель.
1) ... если раньше противники газопровода могли говорить, что строительство ведется вне правового поля ЕС, то теперь «Северный поток - 2» получит европейский «пропуск».
2) ...закон, который был призван заблокировать "Северный поток - 2", может фактически его легализовать
3) ...новая Директива заложит основу для функционирования газопроводов третьих стран на ближайшие десятилетия. Таким образом, это откроет путь для строительства не только «Северного потока - 2», но и «Северного потока - 3», «Турецкого потока» и других южных газопроводов, констатирует Rzeczpospolita.
Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/industry/10360809-peremirie-v-torgovoy-voyne-kitay-snizit-poshliny-na-avto-iz-ssha.html
Про вірогідне розширення агресії на території України я вже не говорю - європейським бюргерам буде похер газ іде через Балдтику і добре. Мислити стратегічно на десятки і навіть сотні років наперед в Москві вміють (на відміну від вміння хоч туалет побудувати). А от наші не чухаються абсолютно. Та й європейці більше ніж на 10 років наперед не продумують ходи.
Сінгапур, яким би не був успішним, ніколи не нападе на Індонезію чи Бірму - він маленький. А Росія продовжує залишатись з великою територією. Сьогодні вона дохла, але за 50 чи 100 років може і набратись сил. От тоді знову почнуться "асвабаждєнія парабащьонних" Литви, Польщі, Германії (останній раз це було не так давно в середині 20-го сторіччя). В Москві це прекрасно розуміють на відміну від короткозорих Меркелів і наших ідіотів. Суть цього народу не міняється. А Україна завжди стоїть у них на першому місці - "ета наша тєріторія". Без України нічого взагалі у них не вийде.
В Украине нужна истинная свобода, справедливые правила чтобы выжить, поэтому причины войны кроются в нашей слабости в коррупционной порошенковщине
Действия Германии не соответствует интересам Европы и подрывает европейскую нацбезопасность??
Ему самому не смешно себя слушать???