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Все про:Госдепартамент США (906) Россия (71977) Северный поток (415) Помпео (89)

 "Северный поток-2" не соответствует интересам Европы и подрывает европейскую нацбезопасность, - Помпео

Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что многие страны Европы осознают истинную цель России, которая предлагает им свой газ, и зависеть от этого – не в интересах европейских государств.

Об этом он заявил во вторник в Варшаве во время совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем, передает Цензор.НЕТ со сылкой на "Укринформ".

"Америка будет делать все возможное в рамках своих полномочий, чтобы удостовериться, что интересы европейской безопасности стоят на первом месте, когда речь идет о решении в энергетической сфере. И мы считаем, что многие страны Европы соглашаются с нами, поддерживают это и понимают, что зависимость от российского природного газа - не в их интересах, и что им нужно диверсифицировать эти источники", - подчеркнул глава Государственного департамента США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для Украины важно совместное решение Евросоюза по "Северному потоку-2", - МИД

Помпео при этом конкретизировал, что проект газопровода "Северный поток - 2" вписывается в это видение и не соответствует интересам Европы.

"Мы считаем, это обеспечит потоки денег россиянам, что подрывает европейскую национальную безопасность", - отметил государственный секретарь США.

Как ранее сообщалось, ранее во время визита Помпео Штаты и Венгрия договорились о поставках военной техники.

"Северный поток-2" пройдет по дну Балтийского моря. Его протяженность составит более 1200 километров, пропускная способность - 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод строит российский "Газпром" совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Ожидается, что трубопровод может заработать до конца 2019 года. Украина выступает против строительства "Северного потока-2", поскольку не хочет потерять статус транзитера газа. Проект активно критикуют США, Польша и страны Балтии. Они предостерегают, что ЕС попадет в зависимость от российского газа. В Германии считают, что проект экономический, а не политический.

Источник: https://censor.net.ua/n3111392
 
   
 Топ комментарии
 
Сами виноваты во всем. Были бы санкции не декоративные , а реальные, то такого позорища бы как мосты, как потоки -не могло бы существовать в принципе.
Я бы назвала это хорошей миной при плохой игре.
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Если б не США, где б тот ес был, на задворках красножопых комми.
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Россия не должна «сеять раздор» между странами-членами НАТО, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийятро во время встречи со своим американским коллегой Майком Помпео.

Те же страны, продолжил дипломат, которые критикуют Москву, но продолжают взаимодействовать с ней в энергетической сфере, проявляют огромное лицемерие.

"Мы видим, что западноевропейские страны критикуют РФ, но в то же время их компании делают огромный бизнес с российскими компаниями на миллиарды евро. Посмотрите на энергетические инвестиции, закупки газа, посмотрите на строительство газопровода между РФ и ФРГ, посмотрите на [президента Франции Эммануэля] Макрона, который посещал Петербургский международный экономический форум" - заявил Петер Сийятро.
____________________
Трудно с ним не согласиться. Лицемерие так и прет от политиков Западной Европы во главе с фрау Меркель.
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ЕС много говорит ,а ничего не делает. Северный поток 2 практически готов к эксплуатации.
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Бла,бла,бла.
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"У нас более 40 лет положительного опыта поставок газа. Но важно, чтобы были и другие источники", - заявил он на энергетической конференции 12 февраля.
Альтмайер полон оптимизма в отношении того, что в обозримом будущем в ФРГ появятся два терминала для импорта сжиженного природного газа. В частности, в стране рассматриваются три перспективных проекта: в портовых городах Брунсбюттель, Штаде и Вильгельмсхафен.
По словам министра, два терминала будут построены в ближайшем будущем.
"Все три проекта тщательно изучаются и проверяются. Я весьма оптимистично смотрю на то, что по крайней мере два терминала будут реализованы в обозримом будущем", - сказал он.
Стоит отметить, что после реализации этих планов у Германии появится возможность закупать "голубое топливо" в том числе у США и Катара.Германия закрывает свои АЭС, ищет место для отходов и требует реформы МАГАТЭ
На прошлой неделе полный отказ Германии от ядерной энергетики начал становится законом. В понедельник, 6 июня, правительство Германии на своём экстренном заседании утвердило предложенное ранее партиями правящей коалиции решение о закрытии всех АЭС страны до 2022 года. Таким образом, уже через 10 лет страна с крупнейшей в Европе экономикой станет полностью безъядерной. Истории вопроса и деталям решения правительства ФРГ посвящён этот материал.рефия то шо надо для отходов от аэс фрг злой крот
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Якщо ми нарощуємо торгівлю з кацапщиною, то чого дивуватись з Європи.
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Сами виноваты во всем. Были бы санкции не декоративные , а реальные, то такого позорища бы как мосты, как потоки -не могло бы существовать в принципе.
Я бы назвала это хорошей миной при плохой игре.
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Враньё. Из-за возможной климатической перестройки( смена магнитных полюсов) и последующего похолодания в Европе - увеличится потребление газа( о этих вещах говорят "вскользь",типа ожидается увеличение потребление газа до 30% в Европе.За счёт чего? Промышленность ТАК вырастет? Нет) Поэтому "отсос" газа у России - прагматичный шаг по получению нужного ресурса,страховка плюс деньги. Все остальное борьба корпораций за рынки( ГАЗПРОМ НЕ российская компания ибо основные акционеры там немцы,австрияки,французы). Смотрите ЧЬЕ и все остальное понятно. Сланцевый газ из США или русский газ( но денежки для европейских владельцев). Все остальное "цирк на дроти" для таких как мы "суперпатриотов" без всего"обзора ситуации".
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Ви сплутали стрілку компаса з термометром
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Немцы в свое время отказались от угля и атома. А теперь них нет выбора.
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Ja, ja! - сказала, потираючи холені ручки, фрау Меркель. - Паттриффаєт бєссапасснасть.
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помпео, у которого рожа больше похожа на жопу,- лезет не свои дела. каждая страна сама вправе решать как ей вести свой бизнес.
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Россия не должна «сеять раздор» между странами-членами НАТО, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийятро во время встречи со своим американским коллегой Майком Помпео.

Те же страны, продолжил дипломат, которые критикуют Москву, но продолжают взаимодействовать с ней в энергетической сфере, проявляют огромное лицемерие.

"Мы видим, что западноевропейские страны критикуют РФ, но в то же время их компании делают огромный бизнес с российскими компаниями на миллиарды евро. Посмотрите на энергетические инвестиции, закупки газа, посмотрите на строительство газопровода между РФ и ФРГ, посмотрите на [президента Франции Эммануэля] Макрона, который посещал Петербургский международный экономический форум" - заявил Петер Сийятро.
____________________
Трудно с ним не согласиться. Лицемерие так и прет от политиков Западной Европы во главе с фрау Меркель.
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угу) а Украина ни разу не сотрудничает в энергетической сфере, перекачивая газ и всеми силами стараясь остаться транзитером)
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....польская газета Rzeczpospolita:

1) ... если раньше противники газопровода могли говорить, что строительство ведется вне правового поля ЕС, то теперь «Северный поток - 2» получит европейский «пропуск».

2) ...закон, который был призван заблокировать "Северный поток - 2", может фактически его легализовать
3) ...новая Директива заложит основу для функционирования газопроводов третьих стран на ближайшие десятилетия. Таким образом, это откроет путь для строительства не только «Северного потока - 2», но и «Северного потока - 3», «Турецкого потока» и других южных газопроводов, констатирует Rzeczpospolita.
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Американский жидкий газ в Германию пойдет тоже мимо Украины
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Порохоботы блаженно уверовали что американский сжиженный газ можно хранить в подземных газохранилищах Украины. "Північний потік-2" не відповідає інтересам Європи і підриває європейську нацбезпеку, - Помпео - Цензор.НЕТ 6467
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Главное , что СП-2 прежде всего мешает экономическим интересам Штатов и тут их интересы и наши совпадают. При любом раскладе газ и нефть как товар еще хоть что то будут стоить 20-25 лет , потом на фиг не кому будут не нужны , разве что как сырье для хим промышленности из за чего цена на них будет ниже плинтуса . А самый большой потребитель на планете всего этого это ЕС , соответственно и идет такая драка между поставщиками за этот рынок , бо кто не успеет продать сейчас уже не успеет не когда.
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Самый большой потребитель - Китай. ЕС - это лишь большое банковское хранилище.
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С Китаем давно все по решали , там уже Штаты с Китаем по этому поводу в десны целуются.
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По якому "поводу"? Угоди по торгівлі немає, експорт амерських вуглеводнів в Китай мінімізовано.
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Как передает РБК, ранее Белый дом объявил, что в ходе переговоров на саммите G20 в Аргентине американской администрации удалось добиться от китайского руководства согласия на увеличение закупок сельскохозяйственной и промышленной продукции, произведенной в США. Причем речь идет об «очень существенных объемах», говорилось в заявлении. Одновременно администрация Трампа согласилась на 90 дней отложить объявленное ранее очередное повышение пошлин на китайские товары, поступающие в США. Однако Вашингтон пообещал поднять пошлины, если в течение этого срока стороны не продемонстрируют прогресс в переговорах. Одной из центральных встреч саммита стали переговоры Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которые длились более двух часов и заняли больше запланированного времени.​

Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/industry/10360809-peremirie-v-torgovoy-voyne-kitay-snizit-poshliny-na-avto-iz-ssha.html
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Что за истерика? Рашки не станет, а труба останется. Пусть строят. Другой вопрос, что скоро эту трубу начнут наполнять китайцы. Время покажет.
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А чому це держсекретар США так переймається безпекою ЄС? Невже ЄС сам не в змозі визначити - що для нього безпечно а що ні?
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Если б не США, где б тот ес был, на задворках красножопых комми.
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Абсолютно вірно - якби не США то газ би купували в кацапів по 2 500$ а можливо і з середини 20-го сторіччя були б вже частиною "вєлікай нєдєлімай родіни".
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Если бы не Европа, по США до сих пор бы кочевал Чингачгук со своими могиканами.
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Думаю рано чи пізно туди б приперлись азіати колонізувати
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Для України найбільш небезпечно в цих Сєвєрних Патоках що можемо залишитись без газу. Сьогодні до сотні млрд кубів іде через Україну. Біля 20 млрд цих кубів з Росії "відстьогують" нам - тобто країни Європи купують в Росії і перепродують Україні. Після 21-го к-ть газу перекачаного через Україні скоротиться до 20-30 млрд - для Болгарії, Чехії, Угорщини,... Більше Росія просто не буде продавати просто для того щоб нас залишити без газу. Звідки тоді брати газ ? Через Північний Потік не вийде - немає відповідної труби з Балтики до України. Про термінали ніхто і не чухається і не заїкається - зайняті тим щоб мамкам в США бабки переслати і будки добудувати.
Про вірогідне розширення агресії на території України я вже не говорю - європейським бюргерам буде похер газ іде через Балдтику і добре. Мислити стратегічно на десятки і навіть сотні років наперед в Москві вміють (на відміну від вміння хоч туалет побудувати). А от наші не чухаються абсолютно. Та й європейці більше ніж на 10 років наперед не продумують ходи.
Сінгапур, яким би не був успішним, ніколи не нападе на Індонезію чи Бірму - він маленький. А Росія продовжує залишатись з великою територією. Сьогодні вона дохла, але за 50 чи 100 років може і набратись сил. От тоді знову почнуться "асвабаждєнія парабащьонних" Литви, Польщі, Германії (останній раз це було не так давно в середині 20-го сторіччя). В Москві це прекрасно розуміють на відміну від короткозорих Меркелів і наших ідіотів. Суть цього народу не міняється. А Україна завжди стоїть у них на першому місці - "ета наша тєріторія". Без України нічого взагалі у них не вийде.
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найбільш небезпечним в ПП-2 є те, що він відкриває шлях до повномасштабної війни кацапстану проти України.
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Севпоток2 не единственная дверь к войне. Но это предупреждение нам что паРашке удается успешно нас локализировать, по капле вымывая наши силы, деньги, жизни. Укровласть же ведёт себя как игривая проститутка: - визжит и брыкается но отдается Ху"лу. Нету Хмельницкого, нету Бандеры - только дешёвый ерзац-патриот Порошенко.
В Украине нужна истинная свобода, справедливые правила чтобы выжить, поэтому причины войны кроются в нашей слабости в коррупционной порошенковщине
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И всё это можно было прекратить введением эмбарго на поставку в кацапстан оборудования для нефтегаза... А так это всё бла-бла-бла...
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А чего вы не требуете 5 лет на эмбарго транспортировки российского газа по своей ГТС? Весь мир должны санкции и эмбарго вводить а вы хитрожопые только бабло считать с транзита?
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Помпео красавчик!
Действия Германии не соответствует интересам Европы и подрывает европейскую нацбезопасность?? "Північний потік-2" не відповідає інтересам Європи і підриває європейську нацбезпеку, - Помпео - Цензор.НЕТ 4314
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Короче, они будут вводить санкции против Европы чтобы принудить их безопасности. "Північний потік-2" не відповідає інтересам Європи і підриває європейську нацбезпеку, - Помпео - Цензор.НЕТ 4718
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Вах! Американец, оценивая действия страны - лидера Европы (поддержанные ещё несколькими ведущими европейскими державами), говорит что эти действия - "не соответствует интересам Европы и подрывает европейскую нацбезопасность"... Чем дальше - тем страньше и чудесатее... "Північний потік-2" не відповідає інтересам Європи і підриває європейську нацбезпеку, - Помпео - Цензор.НЕТ 9044

Ему самому не смешно себя слушать??? "Північний потік-2" не відповідає інтересам Європи і підриває європейську нацбезпеку, - Помпео - Цензор.НЕТ 9011
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Северный поток-2" не соответствует интересам Европы и подрывает европейскую нацбезопасность, - Помпео
 
 
 
 
 
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