 Кажется, что выборы Президента Украины для россиян важнее выборов президента РФ, - Ельченко в Совбезе ООН назвал "новую любимую тему россиян"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в своем выступлении на Совбезе ООН по ситуации в Украине заявил Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.
"В риторике российского представительства все чаще появляется новый элемент. Похоже, что это новая любимая тема для россиян, - грядущие президентские выборы в Украине. Складывается впечатление, что результаты выборов президента Украины для россиян важнее выборов президента РФ", - отметил он.
Напомним, 12-го февраля состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине, созванное Россией под предлогом четвертой годовщины подписания Минских договоренностей.
Новостей про рашку не меньше, чем про Украину.
Нафига оно мне надо!
От внутренних проблем жизни нет....
Треба: «Ваша великорусская мечта - сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. Это и есть Русизм.» (с)
Кацапня відчуває ломку, коли по горло в лайні стоїть лише сама. Треба ще когось для компанії.
Это российские олигархи "часто говорят про украинские выборы", потому что от результатов выборов зависит снятие санкций, без чего многих ждет банкротство.
Примечательно, что рядовые мышебратья российской илиткой за "россиян" не считаются.
Так и тут за чем решать российские проблемы , проводить газ в села , строить дороги и развиваться , проще ж постоянно устраивать войны у соседей и тыкать на них пальцем при этом создавая видимость мнимой стабильности в Мордоре. И лозунг : Я лучше срать на морозе буду , главное , что бы не было войны прекрасно работает.
У зрадофілітиків головний меседж: "Хто завгодно аби не Порошкнко".
Совпадєніє? Нє думаю!
Еще раньше в соцсетях заметили, что слоганы предвыборых билдбордов Петра Порошенко "Реальные дела, а не пустые обещания" оказались калькой со слоганов пропутинской "Единой России".
Все время не покидает ощущение, что вся кампания Порошенко уже прямо управляется из России.
А "Геть от Москвы" - это попытка скрыть от нас это знание! Кто громче всех кричит "держи вора"?",
Теперь понятно, почему Порошенко на форуме по своему самовыдвижению разместил свой портрет рядом с портретом Путина".
Петр Порошенко резко сменил имидж: из "голубя мира", которым он себя выставлял весной 2014 года, президент решил перевоплотиться в "бога войны".
Он стал чаще появляться на публике в камуфляже, посещать войска и позировать с оружием. А также приобрел забавный берет, который вызвал шутки в соцсетях.
О том, что пиар-ход с истребителями Порошенко повторяет любовь Путина к полетам -
Даже видно не вооруженнім глазом, что пиарщики одни и теже. тексты на бордах, если вы заметили идентичні.
Президент, через толстое, бронированное стекло услышал, как плачет ребенок. Он вышел и успокоил его. Это был Путин.
А ровно через месяц, Президент Порошенко, через толстое, бронированное стекло услышал, как плачет ребенок...
Совпадение?
роттердам+, так что пусть идёт лесом
.
украл в приватбанке ?
этот проходимец уже
более пятнадцати лет как госслужащий,
правда ?
А семьcот лямов он заработал . Петро успешный бизнесмен (если ты ещё до сих пор не в курсе) . И уже очень давно . .
теперь через задний вход в ЦВК заезжает,
хорошо бизнес делать, сидя на высоком троне,
можно сказать амператор,
короче проходимец он успешный, как и вся семейка
Работать по выходным и ночам?
И заработать миллиарды долларов?
Вы, порохоботы, такие смешные...
Не знаю .. Спроси у Трампа ,, или у Берлускони и др. У госчиновников - милиардеров ,, как это они сумели совмещать госслужбу и бизнес . .
www.president.gov.ua/ru/president/petro-poroshenko
Повторюсь, на госслужбе больше 20 лет подряд, с 1998 года. Всё время чиновник. Миллиардером стал в свободное от работы время - за 24 дня отпуска в год, также по выходным дням и ночам.
А с Трампом - низкопробное передёргивание: о том, что Трамп стал миллиардером (получив состояние в наследство, кстати) ещё задолго до избрания президентом, знают ВСЕ. Кроме тебя, конечно же. То же самое и с Берлускони: он пришёл в политику в возрасте 57 лет, уже будучи миллиардером. То есть они уже имели деньги до того. И пришли в политику не ради денег. А Порошенко наоборот: попытался зарабатывать деньги, что-то заработал, но захотелось стать не просто мелким деловаром, коих хватает, а миллиардером. И именно для этого он и пришёл в политику.
Так вот именно !!! Трамп получил наследство а Петро СОЗДАЛ С НУЛЯ . Создал бизнес- империю сам , своими руками . !!! Усекаешь ватя ..? Молодчина .!! Человек с мозгами .! Такой и должен управлять державой .
А не бомж , бидный як церковна мыша ,, не зумивший ( типо не зумивший ) за ,почти 60 лет своей брехливой жизни , заработать даже на собственное жильё.
Как ни посмотришь на декларации судей, прокуроров, мусоров - у всех одна старая машинка и маленькая квартирка в личной собственности.
А потом выясняется, что у него мама-пенсионерка ещё и миллионерка при этом и катается на Крузере. И он такой: ну, у мамы сбережения... А там дальше дети, братья, сёстры... И все сиротки, что характерно. С трёхэтажным домиком в Конче-Заспе каждый... А САМ - бедный, спору нет. Всё родным раздал!
Сайт МЗС України. Заява від 4 лютого.
"Україна визнає Хуана Гуайдо головою єдиного демократично обраного органу влади Венесуели - Національної асамблеї, а також лідером демократичної опозиції. Відтак від нього та інших керівників політичних сил Венесуели залежить повернення до демократичного урядування в країні, зокрема шляхом досягнення домовленостей про проведення демократичних і сертифікованих міжнародними спостерігачами виборів."
https://mfa.gov.ua/ua/press-center/briefing/1317-vidpovidy-rechnici-mzs-ukrajini-katerini-zelenko-dlya-zmi-shhodo-politichnoji-krizi-u-venesujeli?fbclid=IwAR1W8QYKTJayxpj-00*****************************************
Таким образом, БРЕХНЯ ДЕТЕКТЕД. І смію вас, друзі, запевнити, що це той рідкісний випадок, коли й УСЕ РЕШТА, про що каже в інтерв'ю пан Белковський має таку ж цінність, як і його заява про те, що Україна буцімто так боїться Путіна, що аж не визнає Гуайдо. Поламався пан Белковський, можна викидать. Хоть і жалко пацана. Прикольний був такий, балакучий (с)Свирид Опанасович
Анекдот, про мудрость Ребе: ... Да, Вас это тоже касается.
Помню, многие удивлялись, почему "Кинопоиск" в Украине забанен вкупе с прочими вкантактиками и мейлру - сайт же просто про кино, никакой пропаганды.