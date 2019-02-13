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 Политика Украины
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 Кажется, что выборы Президента Украины для россиян важнее выборов президента РФ, - Ельченко в Совбезе ООН назвал "новую любимую тему россиян"

Россияне теперь так часто говорят про украинские выборы, что кажется, они для них уже важнее выборов российской власти.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в своем выступлении на Совбезе ООН по ситуации в Украине заявил Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

"В риторике российского представительства все чаще появляется новый элемент. Похоже, что это новая любимая тема для россиян, - грядущие президентские выборы в Украине. Складывается впечатление, что результаты выборов президента Украины для россиян важнее выборов президента РФ", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия не верит заявлениям о "внутреннем конфликте" в Украине, на самом деле это российское вторжение, - представитель в ООН Хойзген

Напомним, 12-го февраля состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине, созванное Россией под предлогом четвертой годовщины подписания Минских договоренностей.

Источник: https://censor.net.ua/n3111390
 
   
 Топ комментарии
 
Учора так смачно рогатих пісочили в ООН, я трошке подивився))) особливо це впало у очі та вуха після виступу рогатого небензі, ох потім після нього виступив німець..... він прямо русофоб виявився!!!)))
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Конечно. Ибо Украина без России проживет,а Россия без Украины развалится.
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Так, и здесь тоже самое.
Новостей про рашку не меньше, чем про Украину.
Нафига оно мне надо!
От внутренних проблем жизни нет....
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Дык технологии одни. Там плачущих девочек Незаменимый чують и успокаивают - здесь мальчиков Кажется, что выборы Президента Украины для россиян важнее выборов президента РФ, - Ельченко в Совбезе ООН назвал "новую любимую тему россиян" - Цензор.НЕТ 1392
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Ну так это же естественно,хуйла то чего выбирать,оно же царь,так что там выборов и нет,а тут аж 40 кандидатов,да еще и "продажные"хохлы,так что все очевидно!!!
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Никогда ещё роssеяне не жили так хреново как при Порошенко!
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К сожалению вряд ли это заслуга Порошенко!
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А я не смотрю на "возможно" и "вряд ли", я смотрю на факты. А всё прочее - домыслы, и демагогия.
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Этот бывший рыговских посол в Мацкве, назначенный туда Януковичем, лютый врах расеян канешна Кажется, что выборы Президента Украины для россиян важнее выборов президента РФ, - Ельченко в Совбезе ООН назвал "новую любимую тему россиян" - Цензор.НЕТ 9064
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Учора так смачно рогатих пісочили в ООН, я трошке подивився))) особливо це впало у очі та вуха після виступу рогатого небензі, ох потім після нього виступив німець..... він прямо русофоб виявився!!!)))
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при таком "промывании" мозгов(?) как на россии - в принципе "нормальное явление"....... Кажется, что выборы Президента Украины для россиян важнее выборов президента РФ, - Ельченко в Совбезе ООН назвал "новую любимую тему россиян" - Цензор.НЕТ 8672
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Конечно. Ибо Украина без России проживет,а Россия без Украины развалится.
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Не так.
Треба: «Ваша великорусская мечта - сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. Это и есть Русизм.» (с)

Кацапня відчуває ломку, коли по горло в лайні стоїть лише сама. Треба ще когось для компанії.
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"Россияне теперь так часто говорят про украинские выборы, что кажется, они для них уже важнее выборов российской власти." Источник: https://censor.net.ua/n3111390

Это российские олигархи "часто говорят про украинские выборы", потому что от результатов выборов зависит снятие санкций, без чего многих ждет банкротство.
Примечательно, что рядовые мышебратья российской илиткой за "россиян" не считаются.
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Выборы на расеи, это "выборы" без выбора

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Есть два способа стать умнее : 1- окружить себя то же умными людьми и при общении с ними самому постоянно расти и 2- окружить себя полными идиотами , что бы на их фоне всегда казаться умным , оставаясь при этом заурядным дол..******.
Так и тут за чем решать российские проблемы , проводить газ в села , строить дороги и развиваться , проще ж постоянно устраивать войны у соседей и тыкать на них пальцем при этом создавая видимость мнимой стабильности в Мордоре. И лозунг : Я лучше срать на морозе буду , главное , что бы не было войны прекрасно работает.
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Утро. Приступ копрофагии у рузьге пиг-догов на Совбезе ООН. В ближайшее время введут санкции против Московии за Азов, Скрипалей. Может быть будет что то интересное, Лавров уже хрюкает. Мосийчук обещает барбекю. На фоне того, что он наехал на Супрун, барбекю может получиться норм.
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І головний меседж: "Хто завгодно аби не Проршенко"
У зрадофілітиків головний меседж: "Хто завгодно аби не Порошкнко".
Совпадєніє? Нє думаю!
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"Порошенко или Путин?" Селфи с детьми, одинаковые лозунги с "Единой Россией" и полеты на истребителях пиарщики порошенко дословно повторяют мессиджи "Единой России" и поступки Владимира Путина. Глядя же на то, с каким упорством Порошенко копирует действия Путина - то в искренность гаранта верится еще меньше, чем всегда.
Еще раньше в соцсетях заметили, что слоганы предвыборых билдбордов Петра Порошенко "Реальные дела, а не пустые обещания" оказались калькой со слоганов пропутинской "Единой России".
Все время не покидает ощущение, что вся кампания Порошенко уже прямо управляется из России.
А "Геть от Москвы" - это попытка скрыть от нас это знание! Кто громче всех кричит "держи вора"?",
Теперь понятно, почему Порошенко на форуме по своему самовыдвижению разместил свой портрет рядом с портретом Путина".
Петр Порошенко резко сменил имидж: из "голубя мира", которым он себя выставлял весной 2014 года, президент решил перевоплотиться в "бога войны".
Он стал чаще появляться на публике в камуфляже, посещать войска и позировать с оружием. А также приобрел забавный берет, который вызвал шутки в соцсетях.
О том, что пиар-ход с истребителями Порошенко повторяет любовь Путина к полетам -
Даже видно не вооруженнім глазом, что пиарщики одни и теже. тексты на бордах, если вы заметили идентичні.
Президент, через толстое, бронированное стекло услышал, как плачет ребенок. Он вышел и успокоил его. Это был Путин.
А ровно через месяц, Президент Порошенко, через толстое, бронированное стекло услышал, как плачет ребенок...
Совпадение?
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вашей порошенке никто не обязан, ему платили зарплату, а он мутился на
роттердам+, так что пусть идёт лесом
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Зарплату Схоже, що вибори Президента України для росіян важливіші за вибори президента РФ, - Єльченко в Радбезі ООН назвав "нову улюблену тему росіян" - Цензор.НЕТ 6978 .)) А он её получал . ? Зачем она ему , если он отдал только лишь на армию своих 700 мнл ?
Схоже, що вибори Президента України для росіян важливіші за вибори президента РФ, - Єльченко в Радбезі ООН назвав "нову улюблену тему росіян" - Цензор.НЕТ 5362 .
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где он взял семьсот лямов ?
украл в приватбанке ?
этот проходимец уже
более пятнадцати лет как госслужащий,
правда ?
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и сколько барыга поимел на роттердам+ ?
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Не знаю Схоже, що вибори Президента України для росіян важливіші за вибори президента РФ, - Єльченко в Радбезі ООН назвав "нову улюблену тему росіян" - Цензор.НЕТ 1097 ... А сколько ?? Если знаешь выкладывай доки с фактами .Схоже, що вибори Президента України для росіян важливіші за вибори президента РФ, - Єльченко в Радбезі ООН назвав "нову улюблену тему росіян" - Цензор.НЕТ 7551.
А семьcот лямов он заработал . Петро успешный бизнесмен (если ты ещё до сих пор не в курсе) . И уже очень давно . Схоже, що вибори Президента України для росіян важливіші за вибори президента РФ, - Єльченко в Радбезі ООН назвав "нову улюблену тему росіян" - Цензор.НЕТ 4086 .
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да, успешный, заработал, на госслужбе,
теперь через задний вход в ЦВК заезжает,
хорошо бизнес делать, сидя на высоком троне,
можно сказать амператор,
короче проходимец он успешный, как и вся семейка
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Как можно быть успешным бизнесменом, будучи при этом чиновником уже больше двадцати лет подряд?
Работать по выходным и ночам?
И заработать миллиарды долларов?
Вы, порохоботы, такие смешные...
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Так уж и двадцати Схоже, що вибори Президента України для росіян важливіші за вибори президента РФ, - Єльченко в Радбезі ООН назвав "нову улюблену тему росіян" - Цензор.НЕТ 6861 .?

Не знаю .. Спроси у Трампа ,, или у Берлускони и др. У госчиновников - милиардеров ,, как это они сумели совмещать госслужбу и бизнес . Схоже, що вибори Президента України для росіян важливіші за вибори президента РФ, - Єльченко в Радбезі ООН назвав "нову улюблену тему росіян" - Цензор.НЕТ 8340.
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Да, таки так уж. Очень неудобная для вас, его платных псов, правда. Читай внимательно его биографию на том ресурсе, который ты при всём желании не посмеешь назвать фальшивкой:

www.president.gov.ua/ru/president/petro-poroshenko

Повторюсь, на госслужбе больше 20 лет подряд, с 1998 года. Всё время чиновник. Миллиардером стал в свободное от работы время - за 24 дня отпуска в год, также по выходным дням и ночам.

А с Трампом - низкопробное передёргивание: о том, что Трамп стал миллиардером (получив состояние в наследство, кстати) ещё задолго до избрания президентом, знают ВСЕ. Кроме тебя, конечно же. То же самое и с Берлускони: он пришёл в политику в возрасте 57 лет, уже будучи миллиардером. То есть они уже имели деньги до того. И пришли в политику не ради денег. А Порошенко наоборот: попытался зарабатывать деньги, что-то заработал, но захотелось стать не просто мелким деловаром, коих хватает, а миллиардером. И именно для этого он и пришёл в политику.
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Нах ты мне суёшь его биографию , зрадофил . ?? Делать нечего ? .
Так вот именно !!! Трамп получил наследство а Петро СОЗДАЛ С НУЛЯ . Создал бизнес- империю сам , своими руками . !!! Усекаешь ватя Схоже, що вибори Президента України для росіян важливіші за вибори президента РФ, - Єльченко в Радбезі ООН назвав "нову улюблену тему росіян" - Цензор.НЕТ 2839 ..? Молодчина .!! Человек с мозгами .! Такой и должен управлять державой .

А не бомж , бидный як церковна мыша Схоже, що вибори Президента України для росіян важливіші за вибори президента РФ, - Єльченко в Радбезі ООН назвав "нову улюблену тему росіян" - Цензор.НЕТ 4883 ,, не зумивший ( типо не зумивший ) за ,почти 60 лет своей брехливой жизни , заработать даже на собственное жильё.
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Уж что-что, а скрывать свои кровные наши ворюги научились отменно.
Как ни посмотришь на декларации судей, прокуроров, мусоров - у всех одна старая машинка и маленькая квартирка в личной собственности.
А потом выясняется, что у него мама-пенсионерка ещё и миллионерка при этом и катается на Крузере. И он такой: ну, у мамы сбережения... А там дальше дети, братья, сёстры... И все сиротки, что характерно. С трёхэтажным домиком в Конче-Заспе каждый... А САМ - бедный, спору нет. Всё родным раздал!
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Кремль подыгрывает Петру Порошенко))Схоже, що вибори Президента України для росіян важливіші за вибори президента РФ, - Єльченко в Радбезі ООН назвав "нову улюблену тему росіян" - Цензор.НЕТ 3139......Мдя уж ,, у Стасика последнее время участились припадки .
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хватит идиотизм белковского, давно работающего на путина, повторять.

Сайт МЗС України. Заява від 4 лютого.
"Україна визнає Хуана Гуайдо головою єдиного демократично обраного органу влади Венесуели - Національної асамблеї, а також лідером демократичної опозиції. Відтак від нього та інших керівників політичних сил Венесуели залежить повернення до демократичного урядування в країні, зокрема шляхом досягнення домовленостей про проведення демократичних і сертифікованих міжнародними спостерігачами виборів."
https://mfa.gov.ua/ua/press-center/briefing/1317-vidpovidy-rechnici-mzs-ukrajini-katerini-zelenko-dlya-zmi-shhodo-politichnoji-krizi-u-venesujeli?fbclid=IwAR1W8QYKTJayxpj-00*****************************************



Таким образом, БРЕХНЯ ДЕТЕКТЕД. І смію вас, друзі, запевнити, що це той рідкісний випадок, коли й УСЕ РЕШТА, про що каже в інтерв'ю пан Белковський має таку ж цінність, як і його заява про те, що Україна буцімто так боїться Путіна, що аж не визнає Гуайдо. Поламався пан Белковський, можна викидать. Хоть і жалко пацана. Прикольний був такий, балакучий Схоже, що вибори Президента України для росіян важливіші за вибори президента РФ, - Єльченко в Радбезі ООН назвав "нову улюблену тему росіян" - Цензор.НЕТ 3248 (с)Свирид Опанасович
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Конечно вам все, как говорится - Божья роса. Устами речныци Украина заявила, что она вызнает Гуайдо главою Ассамблеи, лидером оппозиции. Точка. Еще бы сказали, что вызнают, что его фамилия Гуайдо. Он провозгласил себя в качестве и.о. президента. Именно в качестве временного президента Венесуэлы его признали многие страны. А Украина признала то что де-факто и было раньше. Круто, не побоялись Путина!
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Конечно важнее. На своих выборах они одного и того же чувака в кресло сажают уже 20 лет и с самого начала знают кто будет президентом, а тут интрига. Схоже, що вибори Президента України для росіян важливіші за вибори президента РФ, - Єльченко в Радбезі ООН назвав "нову улюблену тему росіян" - Цензор.НЕТ 5797
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россиянцы надеются что с помощью нового, правильного президента, получат Украину для утех, ранее думали что стоит выбрать правильного президента в Америке, и все их проблемы порешаются Необучаемые и рефлексы не вырабатываются. Потыкайте палочкой кто-нибудь, похуду уже фсьо
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Хороший повод отвлечь внимание от собственных проблем.
Анекдот, про мудрость Ребе: ... Да, Вас это тоже касается.
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Судя по активизации толп "неравнодушных украинцев" с одноразовыми фейсбучными аккаунтами а-ля "Василий Васильев", на Роисе в связи с выборами в Украине в очередной раз кинули кость ольгинцам.
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Я помню чудное горенье...
Помню, многие удивлялись, почему "Кинопоиск" в Украине забанен вкупе с прочими вкантактиками и мейлру - сайт же просто про кино, никакой пропаганды.

Схоже, що вибори Президента України для росіян важливіші за вибори президента РФ, - Єльченко в Радбезі ООН назвав "нову улюблену тему росіян" - Цензор.НЕТ 3854
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Для козломордих, взагалі момент, а що там у людей? Завжди є важливіший, чим запах своїх бздюхатих ніг.
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А зачем им беспокоиться о своем презике? Он как Ленин у коммунистов - был есть и будет
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКажется, что выборы Президента Украины для россиян важнее выборов президента РФ, - Ельченко в Совбезе ООН назвал "новую любимую тему россиян"
 
 
 
 
 
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