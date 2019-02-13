 Враг за сутки 5 раз обстрелял позиции ОС: один украинский воин получил ранения, уничтожены трое террористов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Так, по данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции украинских войск в районе населенного пункта Марьинка из стрелкового оружия. Также прицельный огонь по позициям украинских сил вел вражеский снайпер.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наших защитников из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Хутор Вольный; из стрелкового оружия - в районе населенного пункта Станица Луганская; из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка Травневе; из противотанкового ракетного комплекса и вооружения боевой машины пехоты БМП-2 - в районе населенного пункта Богуславское.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применив дежурные огневые средства.

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Вместе с тем в штабе сообщили, что в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" утром 12 февраля был зафиксировано обстрел населенного пункта Широкино из 82-мм миномета, в результате чего мина попала в жилой дом: "Характер разрушений уточняется украинской стороной СЦКК".

По данным разведки, 12 февраля трое оккупантов были уничтожены, еще трое ранены.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

"Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.