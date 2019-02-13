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 Враг за сутки 5 раз обстрелял позиции ОС: один украинский воин получил ранения, уничтожены трое террористов, - штаб

12 февраля российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Так, по данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции украинских войск в районе населенного пункта Марьинка из стрелкового оружия. Также прицельный огонь по позициям украинских сил вел вражеский снайпер.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наших защитников из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Хутор Вольный; из стрелкового оружия - в районе населенного пункта Станица Луганская; из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка Травневе; из противотанкового ракетного комплекса и вооружения боевой машины пехоты БМП-2 - в районе населенного пункта Богуславское.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применив дежурные огневые средства.

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Вместе с тем в штабе сообщили, что в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" утром 12 февраля был зафиксировано обстрел населенного пункта Широкино из 82-мм миномета, в результате чего мина попала в жилой дом: "Характер разрушений уточняется украинской стороной СЦКК".

По данным разведки, 12 февраля трое оккупантов были уничтожены, еще трое ранены.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

"Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки 5 раз обстрелял позиции ОС: один украинский воин получил ранения, уничтожены трое террористов, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3111389
 
   
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один украинский воин получил ранения
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одужання.......

уничтожены трое террористов
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земля бетоном/стекловатой........
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Раненому быстрого востановления и возвращения в строй. Рашикам по их заслугам. Держитесь ребята победа будет за нами!!! Слава Украине!!!
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Троє рогатих відпочивають у пеклі)) ще троє по дорозі до пекла!!)) Слава Героям України!!! Одужання пораненому воїну України!!!
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один украинский воин получил ранения
-------------------------------------------
одужання.......

уничтожены трое террористов
------------------------------------------
земля бетоном/стекловатой........
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Троє рогатих відпочивають у пеклі)) ще троє по дорозі до пекла!!)) Слава Героям України!!! Одужання пораненому воїну України!!!
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Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Замочил одного, мочи второго!
Ворог за добу 5 разів обстріляв позиції ОС: одного українського воїна поранено, знищено трьох терористів, - штаб - Цензор.НЕТ 6044
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Раненому быстрого востановления и возвращения в строй. Рашикам по их заслугам. Держитесь ребята победа будет за нами!!! Слава Украине!!!
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спасибо, что живые!
дякуємо, що стоїте... дякуємо... що влучні....
бережіть себе!
пораненому соколу ясному найскорішого одужання і невеличкого шраму...тримайся
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Слава українським Воїнам! Бажаю швидкого одужання, загоєння ран! Віримо в вас, наші захисники! Слава Україні!
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Нове відео від Штірліца, працюють снайпери - тиц
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Скорішого одужання пораненому Захиснику! горіть у пеклі москалі
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Скорейшего выздоровления бойцу. Когда ж уже эту нечесть выдворим с нашей земли
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки 5 раз обстрелял позиции ОС: один украинский воин получил ранения, уничтожены трое террористов, - штаб
 
 
 
 
 
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