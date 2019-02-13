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 Путин добивается, чтобы европейские страны устали от "российско-украинских проблем" и отвернулись от них, - премьер Польши Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью французскому изданию Le Figaro сказал, что Центральная Европа лучше понимает российскую угрозу.

Глава польского правительства считает, что слабость европейских ответов на недавние украинские-российские столкновения связана с тем, что часть стран Европейского союза устала от этого конфликта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

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"Это именно то, чего хочет Владимир Путин: он хочет, чтобы европейские страны устали от российско-украинских проблем и отвернулись от них. Его цель - отмена западных санкций против России и одновременно сохранение статус-кво в Крыму и на Донбассе. В Азовском море Россия испытывает терпение ЕС. Но мягкую, лишенную решительности реакцию Европы на этот инцидент можно толковать также началом строительства российского газопровода Nord Stream 2. Расположенная географически близко Польша хорошо понимает ситуацию украинцев. Мы хотим, чтобы также они были как можно более независимы от России. Нелегко иметь такого соседа", - отметил Моравецкий.

По мнению польского премьера, восприятие восточноевропейскими странами российской угрозы, в отличие от западных стран, следует из истории, а также из географического расположения, которое не позволяет забыть об этом соседстве. Премьер напомнил, что после Второй мировой войны Польшу захватила Красная армия. "Мы знаем из нашего опыта, какой большой Россия может нанести нам вред", - сказал Моравецкий.

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"У нашей страны и других обществ Восточной Европы есть чувство, что регион живет в тени Москвы, которая на самом деле никогда не прекращала быть агрессивной. Западная Европа всегда была защищена от России Европой; а потому она иначе понимает эти вопросы. Германия и Франция, которые не имеют такой истории, считают ныне Россию только экономическим и торговым партнером. Они забывают, что россияне занимаются политикой, даже если занимаются бизнесом! Для них экономические отношения являются, прежде всего, инструментом для геополитических целей. Мы тоже были бы довольны, если бы имели нормализованную экономическую ситуацию с Россией! Но для этого нужно, чтобы она отвергла свои имперские амбиции и прекратила нападать на своих соседей, как это было с Грузией и Украиной", - сказал польский премьер.

Источник: https://censor.net.ua/n3111388
 
   
 Топ комментарии
 
Насквозь прогнившая Западная Европа настолько любит торговлю, бабло, и питер расов, что скоро продаст и свою задницу, лишь бьі только платили! И я даже догадьіваюсь, кто задницу ихнюю купит, других покупателей нет!
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Не дивно, чому зраднюков та їх запарєбрікових партнерів, так дратують всі досягнення України при Порошенко. Путин добивается, чтобы европейские страны устали от "российско-украинских проблем" и отвернулись от них, - премьер Польши Моравецкий - Цензор.НЕТ 7442
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Скорее Путин издохнет, чем мир устанет реагировать на угрозы Украине и себе же.
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Насквозь прогнившая Западная Европа настолько любит торговлю, бабло, и питер расов, что скоро продаст и свою задницу, лишь бьі только платили! И я даже догадьіваюсь, кто задницу ихнюю купит, других покупателей нет!
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У Путина морда треснет чтобы купить жирных Брюссельских бюрократов. Я больше поверю в то что это сделают китайцы. А этот слишком нищий чтобы с ними конкурировать😄
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Угу! И Кондитер ему подыгрывает вместе с Мертветчуком
Но ничего, придет после 31 ставленник Бени и наступит кирдык Х√йлу и всей соевой шобле!
А мы ведь знаем, как Беря "любит" этих упырей
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Еще больше беня любит деньги . А у %уйла их есть для бени в обмен на Украину .
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Так баба-коломойша уже ж на лету переобулся в *********** и заявил, что в Украине идёт гражданская война. А беззубый маргинальный электорат клоуна вазелина до сих пор верит, что бабка-коломойша против ***** Путин добивается, чтобы европейские страны устали от "российско-украинских проблем" и отвернулись от них, - премьер Польши Моравецкий - Цензор.НЕТ 2188
https://www.youtube.com/watch?v=YHzUSEoh0CY

https://www.youtube.com/watch?v=GjhRi8axxhs
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Alex Newman ну твоя позиция понятна ,секта диабетика развивается во всех направлениях .ты не забыл случайно по чией просьбе просили праффесора дать бизнесмену и пельменистана Новинскому Украинский паспорт ? Да это был диабетик Петя
Путин добивается, чтобы европейские страны устали от "российско-украинских проблем" и отвернулись от них, - премьер Польши Моравецкий - Цензор.НЕТ 7758
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Все це закладено у програмі яку чекали українці останні 400 років! -Розірвати дип. відносини з рф -Позбавити громадянства усіх, хто зрадив Україну -Скасувати недоторканність Президента депутатів та суддів -Ухвалити Закон Про цивільну зброю і ********** https://svoboda.org.ua/announcements/plan-dokorinnyh-peretvoren-ruslana-*************/257511/?fbclid=IwAR01FX0-yv5CP4XQ87IbKCy0d_H4U64_e7atwoi2w-4887D9Eal_eJMS6hU …

Путин добивается, чтобы европейские страны устали от "российско-украинских проблем" и отвернулись от них, - премьер Польши Моравецкий - Цензор.НЕТ 5831
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Кого він призначить на посаду прем"єра, голову Нацбанку, міністра оборони, начштабу, ну і всього силового блоку? Вони є у нього?
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З цим і барига непогано справляється.
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Ну слава богу! Наконец-то стало понятно, кто оккупировал Крым и Донбасс, кто сбил малазийский боинг MH 17, кто ежедневно убивает мирное население Украины. Это барыга!

Denis Tolmachov, толчок, где тебя такого убого клонировали?
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ВАУ!!!)))))))))

В любій не зрозумілій ситуації повторюй - "просто у вас нє хватаєт IQ"

Путин добивается, чтобы европейские страны устали от "российско-украинских проблем" и отвернулись от них, - премьер Польши Моравецкий - Цензор.НЕТ 8239
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Путин добивается, чтобы европейские страны устали от "российско-украинских проблем" и отвернулись от них, - премьер Польши Моравецкий - Цензор.НЕТ 8573

Это не блокадный Ленинград и не фотошоп. Это Санкт-Петербург-2019.
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Можу показати шо твориться за 80 км від нього.
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Цікаво. Трохи обробити в якомусь редакторі і буде витвір урбаністичного мистецтва Путін домагається, щоб європейські країни втомилися від "російсько-українських проблем" і відвернулися від них, - прем'єр Польщі Моравецький - Цензор.НЕТ 5535
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Франція та США поклали відповідальність на Росію за припинення бойових дій в Україні

На засіданні Радбезу ООН з приводу четвертої річниці з часу підписання Комплексу заходів з виконання Мінських угод постійні представники США та Франції при ООН наголосили на тому, що врегулювання ситуації в Україні залежить від Росії, і зокрема від виконання нею Мінських угод. https://24tv.ua/frantsiya_ta_ssha_poklali_vidpovidalnist_na_rosiyu_za_pripinennya_boyovih_diy_v_ukrayini_n1111673
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Бл@, дибіли... Путин добивается, чтобы европейские страны устали от "российско-украинских проблем" и отвернулись от них, - премьер Польши Моравецкий - Цензор.НЕТ 1507

Тобто вони вже і не приховують те, що їздять чи ходять до Пороха, коли його нема на місці ? У мене вже нема бльше слів..

Путин добивается, чтобы европейские страны устали от "российско-украинских проблем" и отвернулись от них, - премьер Польши Моравецкий - Цензор.НЕТ 6958

Путин добивается, чтобы европейские страны устали от "российско-украинских проблем" и отвернулись от них, - премьер Польши Моравецкий - Цензор.НЕТ 1587
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Повне відео того, як косата ***** возить з собою масовку ,щоб зробити вигляд для ТБ наче її підтримують громадяни.
Все по лекалам русні.
Ровне відео тут -

https://www.facebook.com/vartogalnews/videos/770097280013205/
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примитивное хамство - отличительная черта соевого бота
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НЕОБХОДИМО ПАЛИТЬ АВТОБУСЫ ТЕМ КТО ВОЗИТ ЭТОТ СКОТ !!!
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Чувак з офшорами і на підсосі у росбюджету

Такой прєзідент - мєчта пуйлостана! Бжить, хохол бжіть, к ногє бжіть. Кому не ясно ще? Це ж Зелижудупурасіянам

https://twitter.com/ChopperWatte/status/1095413620287172609

Путин добивается, чтобы европейские страны устали от "российско-украинских проблем" и отвернулись от них, - премьер Польши Моравецкий - Цензор.НЕТ 9184
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Концовочка: "сказал польский премьер".(с). А в данный момент, в Республике Гана, а порту Такоради,- раздалось легкое шуршание, слышимое только в грузовой конторе моего судна. Это я отреагировал, на то, что: "сказал польский премьер".(с). Скоро такое шуршание ещё кое-где повторится, не единожды, типо- аплодисменты.
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А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...
Илон Маск опубликовал в Твиттере сообщение о результатах огневых испытаний нового ракетного двигателя Raptor. И результаты эти более чем успешны. Двигатель превзошёл по всем параметрам рашистский РД-180. Это и бОльшее давление в камере сгорания, и т.д. Более того, у двигателя и будущих ракетных систем на его базе огромный потенциал: они могут работать ещё и на жидком метане и кислороде, которые будут одновременно и охлаждать его. Это дешево, надежно, экологично, а тяга двигателя (и грузоподъёмность ракет) ещё больше возрастёт.
Двигатель будет устанавливаться на ракеты Starship и SuperHeavy, а также на других.
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Підтримую кожне слово прем'єра, все чітко і по полицях.
Але ж не дослухаються європейці.
Вплив росії вже можна побачити у виступах австрійських керманичів по деяких дивних заявах, а решта, виходячи з власних інтересів, які їм пропонує росія, намагаються замовчати війну в Україні.
Розраховують на НАТО ? Даремно, бо вас поглинають з середини.
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Богословская надеется сумму застави так отбить? Путин добивается, чтобы европейские страны устали от "российско-украинских проблем" и отвернулись от них, - премьер Польши Моравецкий - Цензор.НЕТ 7285
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Далі там пішла мова про мігрантів, але він сказав кращу фразу з усього інтерв'ю:
"Німеччина є однією з найбагатших країн світу. Вона має необхідні кошти для проведення будь-якої соціальної політики, а особливо на фінансування приїзду іммігрантів. Західна Німеччина ніколи не була окупованою і розграбованою Червоною армією", - сказав він, нагадавши, що на початку перетворень ВВП Польщі на душу населення становив тільки 10 відсотків ВВП Німеччини, а нині цей показник досі становить 50 відсотків".
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Еще 5 лет пороха и не только часть стран Европейского союза устанет от конфликта в Украине и весь мир тоже
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Егегееей! фошизд Порошенко ще сильніше закручує гайки підарахам! Путин добивается, чтобы европейские страны устали от "российско-украинских проблем" и отвернулись от них, - премьер Польши Моравецкий - Цензор.НЕТ 4580

На черзі нові санкції від США і ЄС проти підарахі за агресію в керченському протоці!
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у пети непосильная ноша как он только успевает все делать .мож то он вчера в БМП и в блиндаж з сепарами попал ?
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Не дивно, чому зраднюков та їх запарєбрікових партнерів, так дратують всі досягнення України при Порошенко. Путин добивается, чтобы европейские страны устали от "российско-украинских проблем" и отвернулись от них, - премьер Польши Моравецкий - Цензор.НЕТ 7442
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Закрити всі кордони з московитами, припинити всі зв'язки, розірвати дипл.відношення з ворогом. Ввести найжорстокіший візовий режим, похорон, відвідати близьких родичів, не більше 10 діб.

https://svoboda.org.ua/announcements/plan-dokorinnyh-peretvoren-ruslana-*************/257511/?fbclid=IwAR01FX0-yv5CP4XQ87IbKCy0d_H4U64_e7atwoi2w-4887D9Eal_eJMS6hU

Путин добивается, чтобы европейские страны устали от "российско-украинских проблем" и отвернулись от них, - премьер Польши Моравецкий - Цензор.НЕТ 7410
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Тогда у них начнутся российско Европейские проблемы. себе дороже будет - отворачиваться. Заявления политиков на эту тему - держать ситуацию в тонусе.
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гля порохобот Alex Newman глаза раскрыл и поет диферамбы диабетику ,я тут ржу не магу как он крест на пузе рвет за пецю
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kubliwe kub, беззубый, мордвин, я в первом туре за Кошулинского, а ты за кого?
Путин добивается, чтобы европейские страны устали от "российско-украинских проблем" и отвернулись от них, - премьер Польши Моравецкий - Цензор.НЕТ 3762
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А кто ваш кандидат или опять "лишь бы не пеця"?
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Оно б голосовало за Путина, но за неимением оного прийдется за Юлю.
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Да Европу интересуют только свои сытые задницы, на все остальное им плевать. Путлер это быстренько понял и прекрасно манипулирует европейскими политиками во главе с фрау Меркель.
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Середа, 13 лютого 2019,

Держсекретар США Майк Помпео провів телефонну розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, у ході якої повідомив про намір Вашингтона запровадити додаткові санкції проти Москви, пов'язані з отруєнням Скрипалів.
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Україна повинна поводити себе, як Ізраїль, і не давати нікому забути про себе.
І результат буде, як в Їзраїлі, Україна буде розвиватися і воювати. Але для цього потрібне не змінювати курс, а нарощувати свою роботу на міжнародній арені, як це робить Порошенко.
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Україїнсько-російської проблеми ніколи не існувало і не існує. Є одна проблема - росія, вона ж *********, кацапська ********* і таке інше. От цю проблему треба вирішувати найскоріше. Найкраще поділом на невеликі анклави та ексклави, які будуть посійно воювати одне з одним, до повного здихання.
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путин ждет когда европа устанет от российской агрессии в украине. но он забыл о собственном народе. который уже тоже устал от своего правителя правителя
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин добивается, чтобы европейские страны устали от "российско-украинских проблем" и отвернулись от них, - премьер Польши Моравецкий
 
 
 
 
 
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