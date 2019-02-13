 Путин добивается, чтобы европейские страны устали от "российско-украинских проблем" и отвернулись от них, - премьер Польши Моравецкий

Глава польского правительства считает, что слабость европейских ответов на недавние украинские-российские столкновения связана с тем, что часть стран Европейского союза устала от этого конфликта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

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"Это именно то, чего хочет Владимир Путин: он хочет, чтобы европейские страны устали от российско-украинских проблем и отвернулись от них. Его цель - отмена западных санкций против России и одновременно сохранение статус-кво в Крыму и на Донбассе. В Азовском море Россия испытывает терпение ЕС. Но мягкую, лишенную решительности реакцию Европы на этот инцидент можно толковать также началом строительства российского газопровода Nord Stream 2. Расположенная географически близко Польша хорошо понимает ситуацию украинцев. Мы хотим, чтобы также они были как можно более независимы от России. Нелегко иметь такого соседа", - отметил Моравецкий.

По мнению польского премьера, восприятие восточноевропейскими странами российской угрозы, в отличие от западных стран, следует из истории, а также из географического расположения, которое не позволяет забыть об этом соседстве. Премьер напомнил, что после Второй мировой войны Польшу захватила Красная армия. "Мы знаем из нашего опыта, какой большой Россия может нанести нам вред", - сказал Моравецкий.

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"У нашей страны и других обществ Восточной Европы есть чувство, что регион живет в тени Москвы, которая на самом деле никогда не прекращала быть агрессивной. Западная Европа всегда была защищена от России Европой; а потому она иначе понимает эти вопросы. Германия и Франция, которые не имеют такой истории, считают ныне Россию только экономическим и торговым партнером. Они забывают, что россияне занимаются политикой, даже если занимаются бизнесом! Для них экономические отношения являются, прежде всего, инструментом для геополитических целей. Мы тоже были бы довольны, если бы имели нормализованную экономическую ситуацию с Россией! Но для этого нужно, чтобы она отвергла свои имперские амбиции и прекратила нападать на своих соседей, как это было с Грузией и Украиной", - сказал польский премьер.