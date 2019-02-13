 Путин добивается, чтобы европейские страны устали от "российско-украинских проблем" и отвернулись от них, - премьер Польши Моравецкий

Глава польского правительства считает, что слабость европейских ответов на недавние украинские-российские столкновения связана с тем, что часть стран Европейского союза устала от этого конфликта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.
"Это именно то, чего хочет Владимир Путин: он хочет, чтобы европейские страны устали от российско-украинских проблем и отвернулись от них. Его цель - отмена западных санкций против России и одновременно сохранение статус-кво в Крыму и на Донбассе. В Азовском море Россия испытывает терпение ЕС. Но мягкую, лишенную решительности реакцию Европы на этот инцидент можно толковать также началом строительства российского газопровода Nord Stream 2. Расположенная географически близко Польша хорошо понимает ситуацию украинцев. Мы хотим, чтобы также они были как можно более независимы от России. Нелегко иметь такого соседа", - отметил Моравецкий.
По мнению польского премьера, восприятие восточноевропейскими странами российской угрозы, в отличие от западных стран, следует из истории, а также из географического расположения, которое не позволяет забыть об этом соседстве. Премьер напомнил, что после Второй мировой войны Польшу захватила Красная армия. "Мы знаем из нашего опыта, какой большой Россия может нанести нам вред", - сказал Моравецкий.
"У нашей страны и других обществ Восточной Европы есть чувство, что регион живет в тени Москвы, которая на самом деле никогда не прекращала быть агрессивной. Западная Европа всегда была защищена от России Европой; а потому она иначе понимает эти вопросы. Германия и Франция, которые не имеют такой истории, считают ныне Россию только экономическим и торговым партнером. Они забывают, что россияне занимаются политикой, даже если занимаются бизнесом! Для них экономические отношения являются, прежде всего, инструментом для геополитических целей. Мы тоже были бы довольны, если бы имели нормализованную экономическую ситуацию с Россией! Но для этого нужно, чтобы она отвергла свои имперские амбиции и прекратила нападать на своих соседей, как это было с Грузией и Украиной", - сказал польский премьер.
Но ничего, придет после 31 ставленник Бени и наступит кирдык Х√йлу и всей соевой шобле!
А мы ведь знаем, как Беря "любит" этих упырей
https://www.youtube.com/watch?v=YHzUSEoh0CY
https://www.youtube.com/watch?v=GjhRi8axxhs
Denis Tolmachov, толчок, где тебя такого убого клонировали?
В любій не зрозумілій ситуації повторюй - "просто у вас нє хватаєт IQ"
Это не блокадный Ленинград и не фотошоп. Это Санкт-Петербург-2019.
На засіданні Радбезу ООН з приводу четвертої річниці з часу підписання Комплексу заходів з виконання Мінських угод постійні представники США та Франції при ООН наголосили на тому, що врегулювання ситуації в Україні залежить від Росії, і зокрема від виконання нею Мінських угод. https://24tv.ua/frantsiya_ta_ssha_poklali_vidpovidalnist_na_rosiyu_za_pripinennya_boyovih_diy_v_ukrayini_n1111673
Тобто вони вже і не приховують те, що їздять чи ходять до Пороха, коли його нема на місці ? У мене вже нема бльше слів..
https://www.youtube.com/watch?v=DURl4GLpjyk
https://www.youtube.com/watch?v=tEhIEvQWlOY
https://www.youtube.com/watch?v=4WG681ck9hE
Все по лекалам русні.
Ровне відео тут -
https://www.facebook.com/vartogalnews/videos/770097280013205/
Такой прєзідент - мєчта пуйлостана! Бжить, хохол бжіть, к ногє бжіть. Кому не ясно ще? Це ж Зелижудупурасіянам
https://twitter.com/ChopperWatte/status/1095413620287172609
Илон Маск опубликовал в Твиттере сообщение о результатах огневых испытаний нового ракетного двигателя Raptor. И результаты эти более чем успешны. Двигатель превзошёл по всем параметрам рашистский РД-180. Это и бОльшее давление в камере сгорания, и т.д. Более того, у двигателя и будущих ракетных систем на его базе огромный потенциал: они могут работать ещё и на жидком метане и кислороде, которые будут одновременно и охлаждать его. Это дешево, надежно, экологично, а тяга двигателя (и грузоподъёмность ракет) ещё больше возрастёт.
Двигатель будет устанавливаться на ракеты Starship и SuperHeavy, а также на других.
Але ж не дослухаються європейці.
Вплив росії вже можна побачити у виступах австрійських керманичів по деяких дивних заявах, а решта, виходячи з власних інтересів, які їм пропонує росія, намагаються замовчати війну в Україні.
Розраховують на НАТО ? Даремно, бо вас поглинають з середини.
"Німеччина є однією з найбагатших країн світу. Вона має необхідні кошти для проведення будь-якої соціальної політики, а особливо на фінансування приїзду іммігрантів. Західна Німеччина ніколи не була окупованою і розграбованою Червоною армією", - сказав він, нагадавши, що на початку перетворень ВВП Польщі на душу населення становив тільки 10 відсотків ВВП Німеччини, а нині цей показник досі становить 50 відсотків".
На черзі нові санкції від США і ЄС проти підарахі за агресію в керченському протоці!
https://svoboda.org.ua/announcements/plan-dokorinnyh-peretvoren-ruslana-*************/257511/?fbclid=IwAR01FX0-yv5CP4XQ87IbKCy0d_H4U64_e7atwoi2w-4887D9Eal_eJMS6hU
Держсекретар США Майк Помпео провів телефонну розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, у ході якої повідомив про намір Вашингтона запровадити додаткові санкції проти Москви, пов'язані з отруєнням Скрипалів.
І результат буде, як в Їзраїлі, Україна буде розвиватися і воювати. Але для цього потрібне не змінювати курс, а нарощувати свою роботу на міжнародній арені, як це робить Порошенко.