 Ограничение по месту и способу ознакомления с копией Реестра избирателей обусловлено необходимостью защиты персональных данных, - ВС

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховного Суда, к такому выводу пришел ВС в составе коллегии судей Кассационного административного суда, рассмотрев апелляционную жалобу по делу по иску кандидата на пост президента Украины к ЦИК, в котором он просил:
- признать противоправными действия Комиссии по предоставлению электронной копии базы данных госреестра избирателей с возможностью доступа только в помещении и на оборудовании ЦИК;
- признать противоправными действия ЦИК как противозаконно обязывающие кандидата на пост президента Украины проверять полноту и достоверность персональных данных этого реестра исключительно в помещении и на оборудовании ЦИК; обязать ЦИК предоставить кандидату электронную копию базы данных реестра с возможностью доступа на оборудовании истца в любом месте (помещении).
Исковые требования обоснованы тем, что, воспользовавшись своим правом, истец получил копии оптической базы данных Государственного реестра избирателей, но за пределами помещения ЦИК со своего компьютера ему не удалось ознакомиться с этим реестром. Истец считает, что это является препятствием в осуществлении общественного контроля в интересах избирателей.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований. Верховный Суд согласился с этим решением.
С целью обеспечения защиты персональных данных избирателей, содержащихся в базе данных реестра, ЦИК утвердила Порядок передачи электронной копии базы данных Государственного реестра избирателей депутатским фракциям в Верховной Раде Украины и кандидатам на пост президента Украины при подготовке проведения выборов президента Украины (постановление от 26 марта 2014 года № 74). В него были внесены изменения и дополнения от 25 октября 2018 года, в соответствии с постановлением ЦИК № 170. В частности, пунктом 3.5. Порядка установлены определенные ограничения относительно места и способа ознакомления с копией базы данных госреестра избирателей.
Как указано в решении суда, согласно объяснениям ответчика, дополнительные меры по защите сведений, содержащихся в госреестре избирателей, обусловлены стремительным развитием ИТ-технологий и ростом рисков кибератак и несанкционированного вмешательства в базы данных, содержащие конфиденциальную информацию о персональных данных лиц, в частности избирателей, за последние несколько лет в мире и в Украине.
Коллегия судей указала, что п. 3.5. Порядка с изменениями и дополнениями действует и должен применяться в отношении лиц, указанных в нем.
Верховный Суд опроверг доводы представителей истца о создании ЦИК препятствий в осуществлении кандидатом публичного контроля в интересах избирателей, поскольку ч. 8 ст. 3 Закона Украины "О Государственном реестре избирателей" предусматривает публичный характер Государственного реестра избирателей, обеспечивает доступность для каждого избирателя сведений к нему. Итак, оспариваемые действия ЦИК касаются непосредственно истца в качестве кандидата в президенты Украины и никоим образом не касаются прав и интересов других лиц.
Коллегия судей Кассационного административного суда отметила, что установление определенных ограничений по доступу в госреестр избирателей обусловлено необходимостью обеспечения защищенности реестра, а это в соответствии с ч. 10 ст. 3 Закона Украины "О Государственном реестре избирателей" означает обеспечение защиты базы данных этого реестра от несанкционированного доступа и злоупотребления доступом.
нужно ехать в ЦВК с списками?
интересно как доступ к копии может повредить сам реестр?
Источник: https://censor.net.ua/n3111387
" ... Закону України "Про Державний реєстр виборців" передбачає публічний характер Державного реєстру виборці ..."
"публічний" - призначений для широкого відвідування, користування
он сколько раз всей 9-ти этажке приходили именные письма с радостью
" ... Вы выиграли ....... для продолжения участия Вам необходимо ... "
куму ты нужен что бы к тебе приходили
Вау! Эти данные засекречены! Ясненько. Готовится массовое вбрасывание бюллетений миллионов покинувших Украину граждан в пользу Петра Порошенко. И это честные выборы!?