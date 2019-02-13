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Все про:Верховный Суд (687) реестр (150) ЦИК (2865) защита персональных данных (10)

 Ограничение по месту и способу ознакомления с копией Реестра избирателей обусловлено необходимостью защиты персональных данных, - ВС

Обязанность Центральной избирательной комиссии предоставить по требованию кандидата в президенты Украины электронную копию базы данных Государственного реестра избирателей корреспондирует с другой - обеспечить надлежащую защиту персональных данных избирателей, которые принадлежат к конфиденциальной информации и защищаются Законом Украины "О защите персональных данных".

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховного Суда, к такому выводу пришел ВС в составе коллегии судей Кассационного административного суда, рассмотрев апелляционную жалобу по делу по иску кандидата на пост президента Украины к ЦИК, в котором он просил:

  • признать противоправными действия Комиссии по предоставлению электронной копии базы данных госреестра избирателей с возможностью доступа только в помещении и на оборудовании ЦИК;
  • признать противоправными действия ЦИК как противозаконно обязывающие кандидата на пост президента Украины проверять полноту и достоверность персональных данных этого реестра исключительно в помещении и на оборудовании ЦИК; обязать ЦИК предоставить кандидату электронную копию базы данных реестра с возможностью доступа на оборудовании истца в любом месте (помещении).

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Исковые требования обоснованы тем, что, воспользовавшись своим правом, истец получил копии оптической базы данных Государственного реестра избирателей, но за пределами помещения ЦИК со своего компьютера ему не удалось ознакомиться с этим реестром. Истец считает, что это является препятствием в осуществлении общественного контроля в интересах избирателей.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований. Верховный Суд согласился с этим решением.

С целью обеспечения защиты персональных данных избирателей, содержащихся в базе данных реестра, ЦИК утвердила Порядок передачи электронной копии базы данных Государственного реестра избирателей депутатским фракциям в Верховной Раде Украины и кандидатам на пост президента Украины при подготовке проведения выборов президента Украины (постановление от 26 марта 2014 года № 74). В него были внесены изменения и дополнения от 25 октября 2018 года, в соответствии с постановлением ЦИК № 170. В частности, пунктом 3.5. Порядка установлены определенные ограничения относительно места и способа ознакомления с копией базы данных госреестра избирателей.

Как указано в решении суда, согласно объяснениям ответчика, дополнительные меры по защите сведений, содержащихся в госреестре избирателей, обусловлены ​​стремительным развитием ИТ-технологий и ростом рисков кибератак и несанкционированного вмешательства в базы данных, содержащие конфиденциальную информацию о персональных данных лиц, в частности избирателей, за последние несколько лет в мире и в Украине.

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Коллегия судей указала, что п. 3.5. Порядка с изменениями и дополнениями действует и должен применяться в отношении лиц, указанных в нем.

Верховный Суд опроверг доводы представителей истца о создании ЦИК препятствий в осуществлении кандидатом публичного контроля в интересах избирателей, поскольку ч. 8 ст. 3 Закона Украины "О Государственном реестре избирателей" предусматривает публичный характер Государственного реестра избирателей, обеспечивает доступность для каждого избирателя сведений к нему. Итак, оспариваемые действия ЦИК касаются непосредственно истца в качестве кандидата в президенты Украины и никоим образом не касаются прав и интересов других лиц.

Коллегия судей Кассационного административного суда отметила, что установление определенных ограничений по доступу в госреестр избирателей обусловлено необходимостью обеспечения защищенности реестра, а это в соответствии с ч. 10 ст. 3 Закона Украины "О Государственном реестре избирателей" означает обеспечение защиты базы данных этого реестра от несанкционированного доступа и злоупотребления доступом.

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Источник: https://censor.net.ua/n3111387
 
 
 Топ комментарии
 
а как проверить на избирательном участке соответствует список избирателей реестру?
нужно ехать в ЦВК с списками?
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ну и так знают все,
он сколько раз всей 9-ти этажке приходили именные письма с радостью
" ... Вы выиграли ....... для продолжения участия Вам необходимо ... "

куму ты нужен что бы к тебе приходили
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Все говорит о том, что Выборы 2019 будут самыми грязными и нечестными в Истории Незалежной Украины. Власть вовсю раздувает и использует Админресурс. Без зазрения совести!
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а как проверить на избирательном участке соответствует список избирателей реестру?
нужно ехать в ЦВК с списками?
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А как проверить Порошенко, которого показывают по телевизору и тот который на Банковой один и тот же или ехать и сверять?
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"обусловлено необходимостью обеспечения защищенности реестра"
интересно как доступ к копии может повредить сам реестр?
Источник: https://censor.net.ua/n3111387
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Повредить распространением. Конфиденциальная инфа перестанет быть таковой
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чукча не читатель, чукча писатель

" ... Закону України "Про Державний реєстр виборців" передбачає публічний характер Державного реєстру виборці ..."

"публічний" - призначений для широкого відвідування, користування
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Никак. Но потом не удивляться, что к Вам домой целеустремленно будут приходить все подряд и при этом зная кто Вы и где Вы )
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ну и так знают все,
он сколько раз всей 9-ти этажке приходили именные письма с радостью
" ... Вы выиграли ....... для продолжения участия Вам необходимо ... "

куму ты нужен что бы к тебе приходили
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Я соглашусь с Вами, если Вы выложите здесь свои персональные данные.
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Почему не разрешили Гриценко ознакомится с копией Реестра избирателей? Это ныняшняя власть теперь хомут на ξοπу одевает.
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Так ведь разрешили, но кандидату видать удобнее раздать копии по штабам и там с ними "работать"
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Брешеш соєвий. Чому кандидат власноруч має перевіряти мільйони мертвих душ, а його довіреним особам не дозволяють це зробити?
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Ага, только публичность для каждого чукчи персонально и в отношении конкретного чукчи. Хоть пейсателя, хоть читателя.
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Ограничение по месту и способу ознакомления с копией Реестра избирателей обусловлено необходимостью защиты персональных данных,

Вау! Эти данные засекречены! Ясненько. Готовится массовое вбрасывание бюллетений миллионов покинувших Украину граждан в пользу Петра Порошенко. И это честные выборы!?
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Все говорит о том, что Выборы 2019 будут самыми грязными и нечестными в Истории Незалежной Украины. Власть вовсю раздувает и использует Админресурс. Без зазрения совести!
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Условный кандидат в президенты, не будем раскрывать его персональные данные, назовем его, допустим, Толя Гриценко, просто попросил дать ему домой все персональные данные всех взрослых граждан Украины. Он будет дома со своего компа выявлять среди них миллионы мертвых душ. Ему предложили делать это большое и полезное дело в помещении ЦВК и с ее компьютеров. Толя несогласный, ему дома с дивана комфортнее вычислять эти миллионы.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОграничение по месту и способу ознакомления с копией Реестра избирателей обусловлено необходимостью защиты персональных данных, - ВС
 
 
 
 
 
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