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 НАТО отреагирует на увеличение количества российских ракет в Европе, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег, что военный альянс отреагирует на "увеличение российских ракет" после прекращения действия договора по ограничению оружия, но не будет разворачивать больше ядерных ракет в Европе.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о новом ракетном договоре с РФ: Если не удастся договориться, то США будут разрабатывать инноваций гораздо больше, чем другие

Столтенберг призвал Россию вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет среднего радиуса действия (INF), который, как настаивает Альянс, Россия нарушила, разработав новую ракетную систему, которую Москва называет "Новатор 9M729".

Напомним, в декабре прошлого года официальный Вашингтон предупредил Москву о намерении выйти из Договора РСМД, если РФ не уничтожит ракеты и пусковые установки 9М129, которые она разработала и приняла на вооружение в нарушение достигнутых договоренностей. Российская сторона не приняла условий Соединенных Штатов, и 2 февраля Белый дом официально объявил о прекращении участия США в Договоре.

Также читайте: США готовы участвовать в переговорах с РФ по контролю над вооружениями, - Помпео

Источник: https://censor.net.ua/n3111386
 
   
 Топ комментарии
 
Плюшевое не плюшевое, а вагнеровских ихтамнетов американцы покромсали в вежливый груз 200, почле чего в мордоре даже не пискнули. Я уже не говорю о сбитых истребителях и регулярных чистках асадовских ПВО, созданных мордором. Так что - не повредит, учитывая, что против авианосцев пуйло может разве что Кузю выставить.
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на крысьме: Ватник Сергей Рулев опубликовал видео шмона всех пассажиров автобуса, который въезжал на Крымский мост со стороны россии. Так чей Крым, лапти? Ватники комментируют: "Это театр российского абсурда. Представляю, как из поезда выгоняют 1000 человек для проверки", "Это госграница? На каком основании досмотр?", "Это аэропорт??? Это на каждом мосту? Во Владивостоке, на Волге, на её мостах, это везде так?", "Мосты охраняются практически все, но ни на одном нет досмотра" https://twitter.com/KrimRt/status/1094962695646965761Российские оккупанты проводят очередные военно-террористические учения, от которых содрогается полуостров: "Час назад, Симферополь-Зуя-Белогорск. Очередной бабах. Без паники, истребитель перешёл звуковой барьер". Содрогнулись и другие районы Крыма: "(Феодосия) А что бабахнуло сейчас? Слышно было на Федько", "На Кампари тоже слышно было", "В Камышах очень слышно было", "Самолёт в это время гудел реактивный. Возможно, перешёл порог звука. Или янки бомбу сбросили", "И в Береговом слышно было", "На Симферопольском шоссе тоже было слышно. Сигнализации машин сработали даже", "Капец бахнуло, я аж проснулся на работе", "Я вам больше скажу, в Кизилташе (Краснокаменка) слышно было, 40 км от вас, так-то", "Ого, а я думал, это на Первушина, тут тоже все сигналки посрабатывали", "Пипец, даже немного в Кировском было слышно", "В Коктебеле было слышно", "У нас так бабахнуло, аж земля задрожала и собаки от страха заскулили, и в будки прятаться", "Наверное, учения на полигоне проходят. Вчера весь вечер что-то взрывали, стреляли. В Старом Крыму тоже слышал", "В Камышах у меня дом содрогнулся, так бабахнуло", "Думал, стёкла вынесет", "Хоть бы предупреждали" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1095264295514968064 В Крыму планируют создать "подразделения военной полиции российского флота". Эти международные преступники будут ловить "украинских диверсантов", а также "будут иметь полномочия задерживать гражданских лиц, которые незаконно проникают в закрытые акватории" https://qha.com.ua/novosti/k-poisku-ukrainskih-diversantov-v-krymu-podklyuchat-novye-podrazdeleniya-voennoj-politsii-rossijskogo-flota/

В оккупированной Феодосии сегодня джек-пот. Воды нет, света нет, а в небе истребители и грохот от взрывов https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1095267976612364288На симферопольском паблике опубликовали графики отключения света, воды и газа и прокомментировали: "Воды не будет, свет отключают и газопровод под угрозой взрыва. Это сегодня. Сообщите друзьям", "Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда россиюшка со мной" https://twitter.com/KrimRt/status/1095266319027572742 Севастополь. Когда живешь в самой бАгатой "родной гавани" мира, а все остальные гавани тебе завидуют: "Анонимно, пожалуйста. Пришла я в пятницу в больницу, мне нaдo былo рецепты нa лекарства. Терапевт сказала, что лекарства нe выписываем, т.к. нeт бумаги. Принесите бумагу, и мы вaм выпишем. Тaк что, когда пойдете к врачу, берите с собой бумагу" https://twitter.com/KrimRt/status/1095262557559013377Онкология в Крыму на фоне истребителей в небе. Прочувствуйте: "Проблема созрела уже давно. В апреле умерла мама, в январе умерла тёща, год начался не с самого лучшего. У обеих рак лёгкого. Хочется занести в чернейший список онкодиспансер. Вот мне интересно, как люди, у которых каждый день, каждая неделя на счету, при учёте, что эта болезнь прогрессирует со страшной силой, могут ждать КТ в очереди по полгода??? За полгода можно просто от этого сгореть!!! Без очереди за неплохую сумму сделать можно. Хочется раскрутить это всё дело, придать огласке проблему нехватки томографов, потому как у онкобольных время на вес жизни. А ЖИЗНЬ БЕСЦЕННА. Ну если столько людей и такая очередь, значит, надо что-то делать" https://twitter.com/KrimRt/status/1094224362742472705

Армянск. Оккупанты потравили кошек, которые были стерилизованы за счет работников рынка - это от 500 до 1000 руб на кошку. Слезы продавщиц, зря выкинутые тысячи рублей, трупы по дворам. Город-мечта просто https://twitter.com/KrimRt/status/1094993311788658688

Строительство трассы "Таврида" оплатят из резервов пенсионного фонда россии. Соответствующий документ подписал Медведев. Еще раз поздравляю всех российских бюджетников с Крымнашем. Затягивайте пояса потуже https://ru.krymr.com/a/news-stroitelstvo-tavridy-profinansiruyut-iz-rezervov-pensioonnogo-fonda-rossii/29765155.htmlСтрашная, но фантастически справедливая история про КАРМУ "крымской весны", участник которой доживает свою жизнь в страшных мучениях. Из-за гангрены пособнику оккупантов ампутировали ногу, под угрозой ампутации и вторая, но обещанной российской пенсии едва ли хватает на еду, не говоря уже о лекарствах. Пенсию по инвалидности оккупанты оформлять отказались. Сочувствующие ватники пишут, что жизнь старика превратилась в концлагерь. Посмотрите на фото со страницы героя кармического прихода судьбы. Как видите, все тут правильно. И доживает в диких мученьях он справедливо. Сия харя - соучастник воровства у меня дома. Наслаждайся, "герой" https://twitter.com/KrimRt/status/1095268509007912960Жизнь ватника - боль: "Кто делал шенген с крымским заграном? Вчера родителям отказали, мотивируя, что у них крымская прописка" https://twitter.com/Kosstik8/status/1095038154728488964 "Военный прокурор" в Симферополе требует запретить новости с критикой в адрес россии. Даже если это, к примеру, цитата чиновника другой страны, который высказался о нарушении россией каких-либо международных норм. Обкатают запрет в Крыму - перебросят на россию https://primechaniya.ru/home/news/fevral-2019/voennyj-prokuror-v-simferopole-trebuet-zapretit-novosti-s-kritikoj-v-adres-rossii/ . Тем временем Госдума одобрила в первом чтении законопроект об изоляции интернета. Совпадение? Не думаю! http://atr.ua/news/183041-gosduma-rf-odobrila-v-pervom-ctenii-zakonoproekt-ob-izolacii-interneta
Неизвестные нарисовали в разных местах Севастополе флаг и герб Украины https://twitter.com/SevcityLackyman/status/1094999090465853441P.S. Предатель Украины и активный пособник оккупантов Олег Зубков начал выводить свои активы в открытый им бизнес в Португалии: "Я почти пять лет ждал перемен в российском Крыму в плане изменения инвестиционного климата. Очень надеялся, что смогу тратить все свои активы на строительство новых парков в Крыму. Мне потребовалось почти пять лет для того, чтобы понять то, что россия - это не Украина, и никто - ни Аксенов, ни его последователи - не позволит развиваться простому русскому человеку в российском Крыму. За годы жизни в украинском Крыму я привык к постоянному развитию, мне скучно сидеть на месте и гордиться тем, что я уже сделал. Мои действующие парки в Крыму будут жить или, вернее сказать, пытаться выживать в тех обстоятельствах, которые нам навязывают. Но ситуация усугубляется в Крыму с каждым годом в худшую сторону. Сегодня в Ялте продается либо сдается в аренду каждое второе кафе или магазин. Во времена украинского Крыма такой картины не было и близко. Люди не видят перспективы, не чувствуют стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Российская власть через своих гоблинов на местах выталкивает и выживает всех, кто мыслит нестандартно, кто не кричит всеобщее «одобряем», кто осмеливается критиковать бездарную власть и говорить о недостатках". Только не удивляйтесь тому, что Зубкову понадобилось 5 лет, чтобы понять, что россия - не Украина. Многие этого не поймут никогда, даже живя в нищете с ампутированными ногами… Полное интервью скулящего рашиста можно прочесть по ссылке https://ru.krymr.com/a/zubkov-situatsya-s-bizneson-v-krymu-usugublyaetsa/29765437.html КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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2403 американських громадян загинуло в ПЕРШИЙ ДЕНЬ ВІЙНИ! Проти країни значно меншої ... Втрати Українських військових за 5 років війни майже такі...проти країни значно потужнішої... при тому країна не впала, а розвивається...
Зрадофіли - це сором України. Воші!
СЛАВА УКРАЇНІ!
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Плюшевое не плюшевое, а вагнеровских ихтамнетов американцы покромсали в вежливый груз 200, почле чего в мордоре даже не пискнули. Я уже не говорю о сбитых истребителях и регулярных чистках асадовских ПВО, созданных мордором. Так что - не повредит, учитывая, что против авианосцев пуйло может разве что Кузю выставить.
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Плюшевое НАТО ? Ты вообще не понимаешь что такое НАТО и кокой их менталитет! НАТО победило ссср ? Вот и в этом есть талант надо , победить и не потерять людей . И в этом весь смысл !
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Херня - это твой коммент. Вот он реально ни о чем.
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Ты тут накакал уже два коммента ни о чем, тогда как мой изначальный коммент о том, что НАТО слегка поигрывая мускулами в ответ на гопнические ужимки мордора, вызывает в нем бешеную истерику и бурление говн. А отсюда логически следует, что плюшевость НАТО сильно преувеличена первым комментирующим. И если твоим куриным мозгам это непонятно - тебе на ленту.сру.
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Американцы и НАТО не одно и то же. Американцы сами ругают НАТО и требуют, чтобы другие участники НАТО начали тратить на него столько же денег, сколько и они.
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озабоченностью отреагирует? или госдеповские мисил бэйсы на границе с на мордовией разместит?
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на крысьме: Ватник Сергей Рулев опубликовал видео шмона всех пассажиров автобуса, который въезжал на Крымский мост со стороны россии. Так чей Крым, лапти? Ватники комментируют: "Это театр российского абсурда. Представляю, как из поезда выгоняют 1000 человек для проверки", "Это госграница? На каком основании досмотр?", "Это аэропорт??? Это на каждом мосту? Во Владивостоке, на Волге, на её мостах, это везде так?", "Мосты охраняются практически все, но ни на одном нет досмотра" https://twitter.com/KrimRt/status/1094962695646965761Российские оккупанты проводят очередные военно-террористические учения, от которых содрогается полуостров: "Час назад, Симферополь-Зуя-Белогорск. Очередной бабах. Без паники, истребитель перешёл звуковой барьер". Содрогнулись и другие районы Крыма: "(Феодосия) А что бабахнуло сейчас? Слышно было на Федько", "На Кампари тоже слышно было", "В Камышах очень слышно было", "Самолёт в это время гудел реактивный. Возможно, перешёл порог звука. Или янки бомбу сбросили", "И в Береговом слышно было", "На Симферопольском шоссе тоже было слышно. Сигнализации машин сработали даже", "Капец бахнуло, я аж проснулся на работе", "Я вам больше скажу, в Кизилташе (Краснокаменка) слышно было, 40 км от вас, так-то", "Ого, а я думал, это на Первушина, тут тоже все сигналки посрабатывали", "Пипец, даже немного в Кировском было слышно", "В Коктебеле было слышно", "У нас так бабахнуло, аж земля задрожала и собаки от страха заскулили, и в будки прятаться", "Наверное, учения на полигоне проходят. Вчера весь вечер что-то взрывали, стреляли. В Старом Крыму тоже слышал", "В Камышах у меня дом содрогнулся, так бабахнуло", "Думал, стёкла вынесет", "Хоть бы предупреждали" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1095264295514968064 В Крыму планируют создать "подразделения военной полиции российского флота". Эти международные преступники будут ловить "украинских диверсантов", а также "будут иметь полномочия задерживать гражданских лиц, которые незаконно проникают в закрытые акватории" https://qha.com.ua/novosti/k-poisku-ukrainskih-diversantov-v-krymu-podklyuchat-novye-podrazdeleniya-*******-politsii-rossijskogo-flota/

В оккупированной Феодосии сегодня джек-пот. Воды нет, света нет, а в небе истребители и грохот от взрывов https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1095267976612364288На симферопольском паблике опубликовали графики отключения света, воды и газа и прокомментировали: "Воды не будет, свет отключают и газопровод под угрозой взрыва. Это сегодня. Сообщите друзьям", "Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда россиюшка со мной" https://twitter.com/KrimRt/status/1095266319027572742 Севастополь. Когда живешь в самой бАгатой "родной гавани" мира, а все остальные гавани тебе завидуют: "Анонимно, пожалуйста. Пришла я в пятницу в больницу, мне нaдo былo рецепты нa лекарства. Терапевт сказала, что лекарства нe выписываем, т.к. нeт бумаги. Принесите бумагу, и мы вaм выпишем. Тaк что, когда пойдете к врачу, берите с собой бумагу" https://twitter.com/KrimRt/status/1095262557559013377Онкология в Крыму на фоне истребителей в небе. Прочувствуйте: "Проблема созрела уже давно. В апреле умерла мама, в январе умерла тёща, год начался не с самого лучшего. У обеих рак лёгкого. Хочется занести в чернейший список онкодиспансер. Вот мне интересно, как люди, у которых каждый день, каждая неделя на счету, при учёте, что эта болезнь прогрессирует со страшной силой, могут ждать КТ в очереди по полгода??? За полгода можно просто от этого сгореть!!! Без очереди за неплохую сумму сделать можно. Хочется раскрутить это всё дело, придать огласке проблему нехватки томографов, потому как у онкобольных время на вес жизни. А ЖИЗНЬ БЕСЦЕННА. Ну если столько людей и такая очередь, значит, надо что-то делать" https://twitter.com/KrimRt/status/1094224362742472705

Армянск. Оккупанты потравили кошек, которые были стерилизованы за счет работников рынка - это от 500 до 1000 руб на кошку. Слезы продавщиц, зря выкинутые тысячи рублей, трупы по дворам. Город-мечта просто https://twitter.com/KrimRt/status/1094993311788658688

Строительство трассы "Таврида" оплатят из резервов пенсионного фонда россии. Соответствующий документ подписал Медведев. Еще раз поздравляю всех российских бюджетников с Крымнашем. Затягивайте пояса потуже https://ru.krymr.com/a/news-stroitelstvo-tavridy-profinansiruyut-iz-rezervov-pensioonnogo-fonda-rossii/29765155.htmlСтрашная, но фантастически справедливая история про КАРМУ "крымской весны", участник которой доживает свою жизнь в страшных мучениях. Из-за гангрены пособнику оккупантов ампутировали ногу, под угрозой ампутации и вторая, но обещанной российской пенсии едва ли хватает на еду, не говоря уже о лекарствах. Пенсию по инвалидности оккупанты оформлять отказались. Сочувствующие ватники пишут, что жизнь старика превратилась в концлагерь. Посмотрите на фото со страницы героя кармического прихода судьбы. Как видите, все тут правильно. И доживает в диких мученьях он справедливо. Сия харя - соучастник воровства у меня дома. Наслаждайся, "герой" https://twitter.com/KrimRt/status/1095268509007912960Жизнь ватника - боль: "Кто делал шенген с крымским заграном? Вчера родителям отказали, мотивируя, что у них крымская прописка" https://twitter.com/Kosstik8/status/1095038154728488964 "Военный прокурор" в Симферополе требует запретить новости с критикой в адрес россии. Даже если это, к примеру, цитата чиновника другой страны, который высказался о нарушении россией каких-либо международных норм. Обкатают запрет в Крыму - перебросят на россию https://primechaniya.ru/home/news/fevral-2019/*******-prokuror-v-simferopole-trebuet-zapretit-novosti-s-kritikoj-v-adres-rossii/ . Тем временем Госдума одобрила в первом чтении законопроект об изоляции интернета. Совпадение? Не думаю! http://atr.ua/news/183041-gosduma-rf-odobrila-v-pervom-ctenii-zakonoproekt-ob-izolacii-interneta
Неизвестные нарисовали в разных местах Севастополе флаг и герб Украины https://twitter.com/SevcityLackyman/status/1094999090465853441P.S. Предатель Украины и активный пособник оккупантов Олег Зубков начал выводить свои активы в открытый им бизнес в Португалии: "Я почти пять лет ждал перемен в российском Крыму в плане изменения инвестиционного климата. Очень надеялся, что смогу тратить все свои активы на строительство новых парков в Крыму. Мне потребовалось почти пять лет для того, чтобы понять то, что россия - это не Украина, и никто - ни Аксенов, ни его последователи - не позволит развиваться простому русскому человеку в российском Крыму. За годы жизни в украинском Крыму я привык к постоянному развитию, мне скучно сидеть на месте и гордиться тем, что я уже сделал. Мои действующие парки в Крыму будут жить или, вернее сказать, пытаться выживать в тех обстоятельствах, которые нам навязывают. Но ситуация усугубляется в Крыму с каждым годом в худшую сторону. Сегодня в Ялте продается либо сдается в аренду каждое второе кафе или магазин. Во времена украинского Крыма такой картины не было и близко. Люди не видят перспективы, не чувствуют стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Российская власть через своих гоблинов на местах выталкивает и выживает всех, кто мыслит нестандартно, кто не кричит всеобщее «одобряем», кто осмеливается критиковать бездарную власть и говорить о недостатках". Только не удивляйтесь тому, что Зубкову понадобилось 5 лет, чтобы понять, что россия - не Украина. Многие этого не поймут никогда, даже живя в нищете с ампутированными ногами… Полное интервью скулящего рашиста можно прочесть по ссылке https://ru.krymr.com/a/zubkov-situatsya-s-bizneson-v-krymu-usugublyaetsa/29765437.html КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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США вирiшили застосувати проти Росії штучний інтелект. Провідна роль в цій стратегії буде належати DARPA.
"Інші країни, зокрема Китай і Росія, роблять значні інвестиції в AI для військових цілей, в тому числі в додатках, які викликають питання стосовно міжнародних норм і прав людини".
Сам ньюс тут https://www.voanews.com/a/pentagon-outlines-its-first-artificial-intelligence-strategy/4784131.html
Повний текст стратегії тут https://media.defense.gov/2019/Feb/12/2002088963/-1/-1/1/SUMMARY-OF-DOD-AI-STRATEGY.PDF
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2403 американських громадян загинуло в ПЕРШИЙ ДЕНЬ ВІЙНИ! Проти країни значно меншої ... Втрати Українських військових за 5 років війни майже такі...проти країни значно потужнішої... при тому країна не впала, а розвивається...
Зрадофіли - це сором України. Воші!
СЛАВА УКРАЇНІ!
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Ти, іноземцю, не знаєш про наші втрати серед добровольців, які в перші дні зупинили ворога, а потім і погнали його на Схід, про реальний стан справ. Та може так і краще, навіщо тобі лізти в наші справи? Для тебе це якась сумнівна статистика, якою можна крутити як циган сонцем, а для українців це горе велике, якому не бачимо ні кінця ні краю. Тому краще помовчи.
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2403 американських громадян загинуло в ПЕРШИЙ ДЕНЬ ВІЙНИ! Проти країни значно меншої ... Втрати Українських військових за 5 років війни майже такі...проти країни значно потужнішої... при тому країна не впала, а розвивається...
Зрадофіли - це сором України. Воші!
СЛАВА УКРАЇНІ!
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А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ...
Венгрия отказалась от своих 19 штук МиГ-29, двух десятков зарасных двигателей к ним и т.д. Всё распродаётся. Венгрия хочет всего-навсего 20 млн. долларов за всё про всё. Их заменят истребители SAAB JAS 39 Gripen европейского производства. (http://www.tvn24.pl)
Ясный буй, Украине после антивенгерской истерии чоколядной власти, которая нанесла большой ущерб воюющей стране, претендовать на всё это вряд ли стОит.
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А воно нам треба?
Пустышка российского ПВО В РФ под многострадальным Воронежем состоялись учения. Вот результат:

НАТО відреагує на збільшення кількості російських ракет у Європі, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 429

Как вы думаете, если установки С-300/400 не в состоянии увидеть самолет образца 1990 года, смогут ли они хоть что-то сделать против новейших F-35?

Правильный ответ - НЕТ
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SAAB Gripen коштують 60 млн доларів за штуку. А ті літаки, що могла б продати Угорщина - 20 млн доларів за 19 літаків і 20 запасних двигунів та всім обладнанням для обслуговування. Могла б продати. Але НЕ продасть. І це є тільки одна з багатьох шкод для обороноздатності та економіки України, нанесених дикими скандалами з демократичними сусідами, чим олігархи збуджували печерні націоналістичні інстинкти та пускали в очі мильні бульби, залаштовуючи свої слизькі оборудки.
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А нам своє робить: В Одессе начали планировать учения "Си Бриз - 2019"

В Одессе стартовала главная конференция украинско-американских военных учений "Си Бриз - 2019". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины, передает корреспондент Украинской Службы Информации . В ходе конференции мы должны завершить уточнение учебных задач

НАТО відреагує на збільшення кількості російських ракет у Європі, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4398
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНАТО отреагирует на увеличение количества российских ракет в Европе, - Столтенберг
 
 
 
 
 
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