 НАТО отреагирует на увеличение количества российских ракет в Европе, - Столтенберг

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о новом ракетном договоре с РФ: Если не удастся договориться, то США будут разрабатывать инноваций гораздо больше, чем другие

Столтенберг призвал Россию вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет среднего радиуса действия (INF), который, как настаивает Альянс, Россия нарушила, разработав новую ракетную систему, которую Москва называет "Новатор 9M729".

Напомним, в декабре прошлого года официальный Вашингтон предупредил Москву о намерении выйти из Договора РСМД, если РФ не уничтожит ракеты и пусковые установки 9М129, которые она разработала и приняла на вооружение в нарушение достигнутых договоренностей. Российская сторона не приняла условий Соединенных Штатов, и 2 февраля Белый дом официально объявил о прекращении участия США в Договоре.

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