 НАТО отреагирует на увеличение количества российских ракет в Европе, - Столтенберг

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Столтенберг призвал Россию вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет среднего радиуса действия (INF), который, как настаивает Альянс, Россия нарушила, разработав новую ракетную систему, которую Москва называет "Новатор 9M729".
Напомним, в декабре прошлого года официальный Вашингтон предупредил Москву о намерении выйти из Договора РСМД, если РФ не уничтожит ракеты и пусковые установки 9М129, которые она разработала и приняла на вооружение в нарушение достигнутых договоренностей. Российская сторона не приняла условий Соединенных Штатов, и 2 февраля Белый дом официально объявил о прекращении участия США в Договоре.
В оккупированной Феодосии сегодня джек-пот. Воды нет, света нет, а в небе истребители и грохот от взрывов https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1095267976612364288На симферопольском паблике опубликовали графики отключения света, воды и газа и прокомментировали: "Воды не будет, свет отключают и газопровод под угрозой взрыва. Это сегодня. Сообщите друзьям", "Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда россиюшка со мной" https://twitter.com/KrimRt/status/1095266319027572742 Севастополь. Когда живешь в самой бАгатой "родной гавани" мира, а все остальные гавани тебе завидуют: "Анонимно, пожалуйста. Пришла я в пятницу в больницу, мне нaдo былo рецепты нa лекарства. Терапевт сказала, что лекарства нe выписываем, т.к. нeт бумаги. Принесите бумагу, и мы вaм выпишем. Тaк что, когда пойдете к врачу, берите с собой бумагу" https://twitter.com/KrimRt/status/1095262557559013377Онкология в Крыму на фоне истребителей в небе. Прочувствуйте: "Проблема созрела уже давно. В апреле умерла мама, в январе умерла тёща, год начался не с самого лучшего. У обеих рак лёгкого. Хочется занести в чернейший список онкодиспансер. Вот мне интересно, как люди, у которых каждый день, каждая неделя на счету, при учёте, что эта болезнь прогрессирует со страшной силой, могут ждать КТ в очереди по полгода??? За полгода можно просто от этого сгореть!!! Без очереди за неплохую сумму сделать можно. Хочется раскрутить это всё дело, придать огласке проблему нехватки томографов, потому как у онкобольных время на вес жизни. А ЖИЗНЬ БЕСЦЕННА. Ну если столько людей и такая очередь, значит, надо что-то делать" https://twitter.com/KrimRt/status/1094224362742472705
Армянск. Оккупанты потравили кошек, которые были стерилизованы за счет работников рынка - это от 500 до 1000 руб на кошку. Слезы продавщиц, зря выкинутые тысячи рублей, трупы по дворам. Город-мечта просто https://twitter.com/KrimRt/status/1094993311788658688
Строительство трассы "Таврида" оплатят из резервов пенсионного фонда россии. Соответствующий документ подписал Медведев. Еще раз поздравляю всех российских бюджетников с Крымнашем. Затягивайте пояса потуже https://ru.krymr.com/a/news-stroitelstvo-tavridy-profinansiruyut-iz-rezervov-pensioonnogo-fonda-rossii/29765155.htmlСтрашная, но фантастически справедливая история про КАРМУ "крымской весны", участник которой доживает свою жизнь в страшных мучениях. Из-за гангрены пособнику оккупантов ампутировали ногу, под угрозой ампутации и вторая, но обещанной российской пенсии едва ли хватает на еду, не говоря уже о лекарствах. Пенсию по инвалидности оккупанты оформлять отказались. Сочувствующие ватники пишут, что жизнь старика превратилась в концлагерь. Посмотрите на фото со страницы героя кармического прихода судьбы. Как видите, все тут правильно. И доживает в диких мученьях он справедливо. Сия харя - соучастник воровства у меня дома. Наслаждайся, "герой" https://twitter.com/KrimRt/status/1095268509007912960Жизнь ватника - боль: "Кто делал шенген с крымским заграном? Вчера родителям отказали, мотивируя, что у них крымская прописка" https://twitter.com/Kosstik8/status/1095038154728488964 "Военный прокурор" в Симферополе требует запретить новости с критикой в адрес россии. Даже если это, к примеру, цитата чиновника другой страны, который высказался о нарушении россией каких-либо международных норм. Обкатают запрет в Крыму - перебросят на россию https://primechaniya.ru/home/news/fevral-2019/*******-prokuror-v-simferopole-trebuet-zapretit-novosti-s-kritikoj-v-adres-rossii/ . Тем временем Госдума одобрила в первом чтении законопроект об изоляции интернета. Совпадение? Не думаю! http://atr.ua/news/183041-gosduma-rf-odobrila-v-pervom-ctenii-zakonoproekt-ob-izolacii-interneta
Неизвестные нарисовали в разных местах Севастополе флаг и герб Украины https://twitter.com/SevcityLackyman/status/1094999090465853441P.S. Предатель Украины и активный пособник оккупантов Олег Зубков начал выводить свои активы в открытый им бизнес в Португалии: "Я почти пять лет ждал перемен в российском Крыму в плане изменения инвестиционного климата. Очень надеялся, что смогу тратить все свои активы на строительство новых парков в Крыму. Мне потребовалось почти пять лет для того, чтобы понять то, что россия - это не Украина, и никто - ни Аксенов, ни его последователи - не позволит развиваться простому русскому человеку в российском Крыму. За годы жизни в украинском Крыму я привык к постоянному развитию, мне скучно сидеть на месте и гордиться тем, что я уже сделал. Мои действующие парки в Крыму будут жить или, вернее сказать, пытаться выживать в тех обстоятельствах, которые нам навязывают. Но ситуация усугубляется в Крыму с каждым годом в худшую сторону. Сегодня в Ялте продается либо сдается в аренду каждое второе кафе или магазин. Во времена украинского Крыма такой картины не было и близко. Люди не видят перспективы, не чувствуют стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Российская власть через своих гоблинов на местах выталкивает и выживает всех, кто мыслит нестандартно, кто не кричит всеобщее «одобряем», кто осмеливается критиковать бездарную власть и говорить о недостатках". Только не удивляйтесь тому, что Зубкову понадобилось 5 лет, чтобы понять, что россия - не Украина. Многие этого не поймут никогда, даже живя в нищете с ампутированными ногами… Полное интервью скулящего рашиста можно прочесть по ссылке https://ru.krymr.com/a/zubkov-situatsya-s-bizneson-v-krymu-usugublyaetsa/29765437.html КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
"Інші країни, зокрема Китай і Росія, роблять значні інвестиції в AI для військових цілей, в тому числі в додатках, які викликають питання стосовно міжнародних норм і прав людини".
Сам ньюс тут https://www.voanews.com/a/pentagon-outlines-its-first-artificial-intelligence-strategy/4784131.html
Повний текст стратегії тут https://media.defense.gov/2019/Feb/12/2002088963/-1/-1/1/SUMMARY-OF-DOD-AI-STRATEGY.PDF
Зрадофіли - це сором України. Воші!
СЛАВА УКРАЇНІ!
Зрадофіли - це сором України. Воші!
СЛАВА УКРАЇНІ!
Венгрия отказалась от своих 19 штук МиГ-29, двух десятков зарасных двигателей к ним и т.д. Всё распродаётся. Венгрия хочет всего-навсего 20 млн. долларов за всё про всё. Их заменят истребители SAAB JAS 39 Gripen европейского производства. (http://www.tvn24.pl)
Ясный буй, Украине после антивенгерской истерии чоколядной власти, которая нанесла большой ущерб воюющей стране, претендовать на всё это вряд ли стОит.
Пустышка российского ПВО В РФ под многострадальным Воронежем состоялись учения. Вот результат:
Как вы думаете, если установки С-300/400 не в состоянии увидеть самолет образца 1990 года, смогут ли они хоть что-то сделать против новейших F-35?
Правильный ответ - НЕТ
В Одессе стартовала главная конференция украинско-американских военных учений "Си Бриз - 2019". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины, передает корреспондент Украинской Службы Информации . В ходе конференции мы должны завершить уточнение учебных задач