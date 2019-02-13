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 Министерство по делам ветеранов будет заниматься семьями погибших и умерших военнослужащих, - Фриз

Министерство по делам ветеранов будет заниматься семьями погибших и умерших военнослужащих. В ведомстве также будет отдельный заместитель министра, который будет заниматься именно семьями погибших.

Об этом заявила министр по делам ветеранов Ирина Фриз во время встречи с представителями ветеранской общественности Днепропетровской области, отвечая на вопрос жен погибших воинов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

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Один из поднятых ветеранами вопросов - наличие представительств Министерства на местах. По словам Ирины Фриз, структура и численность, на которую рассчитывает Минветеранов, предусматривает формирование территориальных органов.

"Ориентировочно это должно быть по 5 человек в области, но количество может варьироваться в зависимости от численности самих ветеранов в том или ином регионе", - отметила министр по делам ветеранов.

Также во время встречи речь шла о выделении земельных участков, жилья ветеранам и семьям погибших, трудоустройства лиц с инвалидностью.

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Кроме того, был поднят вопрос психосоциальной адаптации военнослужащих, ветеранов. Министр отметила необходимость информационно-разъяснительной программы по работе психологов. "Чтобы военнослужащие, ветераны и члены их семей знали и были готовы обратиться за психологической поддержкой к специалистам", - отметила Ирина Фриз.

Источник: https://censor.net.ua/n3111385
 
   
 Топ комментарии
 
штат...лимиты...зарплаты...опять же пассия порохнявого "при деле"...
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Це робота соціальних служб. Навіщо ціле міністерство створювати, що б опікуватись сім"ями загиблих Героїв?
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еше один "союз чернобыль"...
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Вали отсюда, российская нечисть!
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Министерство по делам ветеранов пусть уберет многочисленных липовых "ветеранов" 2 мировой войны и помогает тем немногим кто остался, а это люди, которым сейчас далеко за 90 лет.Сколько можно отмывать деньги на стариках? Ганьба!
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Це робота соціальних служб. Навіщо ціле міністерство створювати, що б опікуватись сім"ями загиблих Героїв?
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штат...лимиты...зарплаты...опять же пассия порохнявого "при деле"...
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Так ото ж. Поки зарплати, надбавки, премії випишуть, то гроші закінчаться на реальну допомогу.
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Сейчас наберут туеву хучу чиновников, которые будут гонять бедных людей из кабинета в кабинет.
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Интересное заявление
А кто же тогда будет заниматься живими?
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Пані Ірино, ось сайт аналогічного канадського міністерства.
Ознайомтесь, будь ласка.
https://www.veterans.gc.ca/eng
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зрадофилам уже и забота о ветеранах не нравится???
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странная у порохнявых "забота" - отменяют бесплатные лекарства чернобыльцам душат поборами пенсионеров и создают новые министерства для..."заботы".
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Де ти там "заботу" побачив, дИбіл? Зробили ціле міністерство для ***** порошенківської. Все інше -- соєва полоова для таких як ти. Для ветеранів було б достатньо відділу в мінсоцполітики.
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чучело ты кремлевское, министерство создано по просьбе всех ВЕТЕРАНСКИХ организаций!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинистерство по делам ветеранов будет заниматься семьями погибших и умерших военнослужащих, - Фриз
 
 
 
 
 
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