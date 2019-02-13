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 Политика Украины, За рубежом
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 Представители ЕС в ООН призвали Россию прекратить подпитывать войну на Донбассе

Россия должна немедленно прекратить финансовую и военную поддержку вооруженным формированиям на востоке Украины и перестать подпитывать конфликт.

Об этом во вторник, 12 февраля, заявили представители Европейского союза в совместном заявлении перед началом заседания Совбеза ООН по ситуации в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить подпитывать конфликт предоставлением финансовой и военной поддержки вооруженным формированием. Мы остаемся глубоко обеспокоенными сообщениями о присутствии российского военного оборудования и военных на территориях, неподконтрольных украинскому правительству", - говорится в заявлении представителей ЕС.

Они также призвали предоставить полный доступ всем международным организациям на временно оккупированные территории и обеспечить доставку гуманитарной помощи согласно норм международного права. Они осудили угрозы и ограничение передвижения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые в основном происходят на временно оккупированной территории.

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Представители ЕС также приветствовали план гуманитарной помощи ООН на востоке Украины на 2019-2020 годы и призвали украинское правительство продолжать курс реформ. Они отметили, что верят в возможность мирного решения конфликта и возлагают надежды в этом на Минские соглашения и усилия Нормандской четверки.

В заявлении отдельно подчеркнуто непризнание незаконной оккупации Автономной республики Крым.

Также читайте: Миротворческая миссия ООН поможет разблокировать выполнение Минских договоренностей, - спикер МИД Зеленко

Источник: https://censor.net.ua/n3111384
 
   
 Топ комментарии
 
Дебилы бл...дь! (с)
Призвали. Еще б нанесли удар ягодицами в пах насильнику.
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Я не прощу тебя , Россия , никогда ... За то , что молча в стороне стояла , … Когда в мой край кацапская - орда … На танках смело , нагло заезжала …

Я не прощу тебя , Россия , никогда … За слезы матерей убитых горем … -Ты ими проклята на многие года , … Тебе судилось вечным стать изгоем ...

Я не прощу тебя , Россия , никогда … За сыновей которых погубила , … За Крым , тобой отжатый без стыда … За нелюдей , которых расплодила ...

Я не прощу тебя , Россия , никогда … За пот и кровь , за свежие могилы ,… За то , что миру о войне врала , … Чтоб в преступлениях тебя не обвинили ...

Я не прощу тебя , Россия , никогда : … За смерть детей , за смерть людей в Одессе , … За боль , за пытки , за свои дела … Предстанешь перед Господом в ответе …

Я не прощу тебя , Россия , никогда - : ... За наш Майдан , за всех , кто был расстрелян , ... За каждого убитого бойца , … Который был своей присяге верен ...

Я не прощу тебя , Россия , никогда - ... Донецк , Луганск , как выжженное поле , … За смертный коридор , за море зла , … За униженья, за твое сваволье ...

МЫ ПОБЕДИМ - всему своя цена ! … И мирный день в цветах на землю ляжет ... Я не прощу тебя , Россия , н и к о г д а - … Через года мой правнук тебе скажет ..?
.
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Дебилы бл...дь! (с)
Призвали. Еще б нанесли удар ягодицами в пах насильнику.
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Вата полыхает со страшной силой. Состоялась мировая премьера фильма "Мистер Джонс" о реальной истории британского журналиста, ставшего свидетелем ужасов сталинского Голодомора в Украине. Кстати, именно история Гаррета Джонса вдохновила Оруэлла написать книгу "Скотный двор"Представители ЕС в ООН призвали Россию прекратить подпитывать войну на Донбассе - Цензор.НЕТ 1601
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Да, будет, как в старом анекдоте : спрятать спрятал, а прекратить не прекратил.
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Приплыли.Т.е у нас гражданская война, а рф ее подпитывает. Вот уроды.
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проснулся? это уже 5 лет в мире все так думают) это победа дипломатии шоколадного барона)
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Я не прощу тебя , Россия , никогда ... За то , что молча в стороне стояла , … Когда в мой край кацапская - орда … На танках смело , нагло заезжала …

Я не прощу тебя , Россия , никогда … За слезы матерей убитых горем … -Ты ими проклята на многие года , … Тебе судилось вечным стать изгоем ...

Я не прощу тебя , Россия , никогда … За сыновей которых погубила , … За Крым , тобой отжатый без стыда … За нелюдей , которых расплодила ...

Я не прощу тебя , Россия , никогда … За пот и кровь , за свежие могилы ,… За то , что миру о войне врала , … Чтоб в преступлениях тебя не обвинили ...

Я не прощу тебя , Россия , никогда : … За смерть детей , за смерть людей в Одессе , … За боль , за пытки , за свои дела … Предстанешь перед Господом в ответе …

Я не прощу тебя , Россия , никогда - : ... За наш Майдан , за всех , кто был расстрелян , ... За каждого убитого бойца , … Который был своей присяге верен ...

Я не прощу тебя , Россия , никогда - ... Донецк , Луганск , как выжженное поле , … За смертный коридор , за море зла , … За униженья, за твое сваволье ...

МЫ ПОБЕДИМ - всему своя цена ! … И мирный день в цветах на землю ляжет ... Я не прощу тебя , Россия , н и к о г д а - … Через года мой правнук тебе скажет ..?
.
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"...Мы остаемся глубоко обеспокоенными.." занавесИсточник: https://censor.net.ua/n3111384
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Ага, "призвали"...
То есть - ещё раз...
"Представители ЕС в ООН призвали Россию прекратить подпитывать войну на Донбассе - Цензор.НЕТ 4445Самая большая глупость - это делать тоже самое и надеяться на другой результат.- Альберт Эйнштейн"...
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СЛАВА УКРАИНЕ !!!!
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ВЕЧНЫЙ ПОЗОР и ЗАБВЕНИЕ российсско-ФАШИССКИМ "помогателям " , "освободителям " и прочим КРОВАВЫМ АФЕРИСТАМ- ПРЕСТУПНИКАМ по зову сердца !.....!!!!
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И верно, пора.
Я не помню, в этом месяце ООН уже призывало или первый раз только? У них там, в ООН, "призывы" по-расписанию по каким числам идут?
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Виходить що Росія все-таки лише підживлює конфлікт на Донбасі, а не веде "війну" з Україною.
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Немец сейчас отжигал на Совбезе ООН: три раза повторил, что взятие Дебальцево после подписания перемирия - это первородный грех Минска. Вот только не совсем понятно, кто там Ева, Путин, что ли?
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В Україні немає "внутрішнього конфлікту", її окупують солдати РФ - Німеччина в ООН

https://www.youtube.com/watch?v=2_mLLvrtOMo&
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я знову ж, в 2603-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредставители ЕС в ООН призвали Россию прекратить подпитывать войну на Донбассе
 
 
 
 
 
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