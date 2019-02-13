 Представители ЕС в ООН призвали Россию прекратить подпитывать войну на Донбассе

Об этом во вторник, 12 февраля, заявили представители Европейского союза в совместном заявлении перед началом заседания Совбеза ООН по ситуации в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы призываем Россию немедленно прекратить подпитывать конфликт предоставлением финансовой и военной поддержки вооруженным формированием. Мы остаемся глубоко обеспокоенными сообщениями о присутствии российского военного оборудования и военных на территориях, неподконтрольных украинскому правительству", - говорится в заявлении представителей ЕС.
Они также призвали предоставить полный доступ всем международным организациям на временно оккупированные территории и обеспечить доставку гуманитарной помощи согласно норм международного права. Они осудили угрозы и ограничение передвижения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые в основном происходят на временно оккупированной территории.
Представители ЕС также приветствовали план гуманитарной помощи ООН на востоке Украины на 2019-2020 годы и призвали украинское правительство продолжать курс реформ. Они отметили, что верят в возможность мирного решения конфликта и возлагают надежды в этом на Минские соглашения и усилия Нормандской четверки.
В заявлении отдельно подчеркнуто непризнание незаконной оккупации Автономной республики Крым.
Призвали. Еще б нанесли удар ягодицами в пах насильнику.
Я не прощу тебя , Россия , никогда … За слезы матерей убитых горем … -Ты ими проклята на многие года , … Тебе судилось вечным стать изгоем ...
Я не прощу тебя , Россия , никогда … За сыновей которых погубила , … За Крым , тобой отжатый без стыда … За нелюдей , которых расплодила ...
Я не прощу тебя , Россия , никогда … За пот и кровь , за свежие могилы ,… За то , что миру о войне врала , … Чтоб в преступлениях тебя не обвинили ...
Я не прощу тебя , Россия , никогда : … За смерть детей , за смерть людей в Одессе , … За боль , за пытки , за свои дела … Предстанешь перед Господом в ответе …
Я не прощу тебя , Россия , никогда - : ... За наш Майдан , за всех , кто был расстрелян , ... За каждого убитого бойца , … Который был своей присяге верен ...
Я не прощу тебя , Россия , никогда - ... Донецк , Луганск , как выжженное поле , … За смертный коридор , за море зла , … За униженья, за твое сваволье ...
МЫ ПОБЕДИМ - всему своя цена ! … И мирный день в цветах на землю ляжет ... Я не прощу тебя , Россия , н и к о г д а - … Через года мой правнук тебе скажет ..?
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То есть - ещё раз...
"Самая большая глупость - это делать тоже самое и надеяться на другой результат.- Альберт Эйнштейн"...
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ВЕЧНЫЙ ПОЗОР и ЗАБВЕНИЕ российсско-ФАШИССКИМ "помогателям " , "освободителям " и прочим КРОВАВЫМ АФЕРИСТАМ- ПРЕСТУПНИКАМ по зову сердца !.....!!!!
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Я не помню, в этом месяце ООН уже призывало или первый раз только? У них там, в ООН, "призывы" по-расписанию по каким числам идут?
https://www.youtube.com/watch?v=2_mLLvrtOMo&