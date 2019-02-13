 Заявления Тимошенко о подкупе избирателей от имени "Батькивщины" абсурдны по определению, - БПП

Такое сравнение приводит пресс-служба партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", информирует Цензор.НЕТ.

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"Заявления Юлии Тимошенко о том, что представители БПП "Солидарность" якобы организовали подкуп избирателей от имени "Батькивщины", абсурдны по определению.

Они напоминают другое ее недавнее выступление, в ходе которого Тимошенко заявила, что Ульяну Супрун прислали в Украину для того, чтобы ставить опыты над украинцами.

Стилистика Тимошенко все больше становится похожей на знаменитый спич Людмилы Янукович об американских валенках и наколотых апельсинах на Майдане.

Консультация именно у специалистов Минздрава, которое возглавляет У. Супрун, в этой ситуации для нее была бы совсем не лишней", - отмечается в сообщении.

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Напомним, 12 февраля в "Батькивщине" заявили, что власть от имени штаба политсилы массово предлагает гражданам по 500 гривен за поддержку Юлии Тимошенко.