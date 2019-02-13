 Заявления Тимошенко о подкупе избирателей от имени "Батькивщины" абсурдны по определению, - БПП

Такое сравнение приводит пресс-служба партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", информирует Цензор.НЕТ.
"Заявления Юлии Тимошенко о том, что представители БПП "Солидарность" якобы организовали подкуп избирателей от имени "Батькивщины", абсурдны по определению.
Они напоминают другое ее недавнее выступление, в ходе которого Тимошенко заявила, что Ульяну Супрун прислали в Украину для того, чтобы ставить опыты над украинцами.
Стилистика Тимошенко все больше становится похожей на знаменитый спич Людмилы Янукович об американских валенках и наколотых апельсинах на Майдане.
Консультация именно у специалистов Минздрава, которое возглавляет У. Супрун, в этой ситуации для нее была бы совсем не лишней", - отмечается в сообщении.
Напомним, 12 февраля в "Батькивщине" заявили, что власть от имени штаба политсилы массово предлагает гражданам по 500 гривен за поддержку Юлии Тимошенко.
позор барыге !
БПП партия проходимца
По уровню "интеллигентности" и умственного развития там гораздо более точная аналогия.
У 2010му за Юлю проголосувало 12 млн. виборців. Якщо Юля хоче купити собі перемогу, то для цього треба, як мінімум, 6(шість) мільярдів гривень. Шпигун візьме ці гроші з нашої кишені. А Юля де візьме? І чому "організаторів підкупу виборців від Тімошенко" не притягують до відповідальності? 99,9% влади зараз у Порошенко, в нього в руках всі механізми для цього.
1. Имеющие пямчть - вспоминают рекламную компаию Януковоща.
2. Люди думающие задают вопрос "Куда она хочет выправить курс?"
А вариантов только два в Европу или на РФ. Сейчас курс в Европу. Куда она собираеться выправлять,на расею?
А на расею принять курс уже не позволят никому. Даже Бойко.
Ни один кандидат ,из нынешних , не не окажет такого сопротивления планам кремля по уничтожению независимости Украины , как Порошенко . Однозначно.!! Поэтому и - " с нынешней властью мы договориться не сможем никогда -ВВПукин ." Тоесть с другой они уверены что смогут , и совсем не на украинских условиях . .
В 2010 выбрал народ Украины,а не вова пукин. И 60% голосовавших за Шапкокрада - женшины старше 30 лет. Это вам что то говорит? И за Янека платил не ху&ло,а олигархат бамбаса - ПР.
Разве в 2014 ЮВТ не была кандидатом? И? И ответ тот же. Еще свежи воспоминания о ее "художествах". Вот думающие люди и знают ответ. ЮВТ- НЕТ!
https://www.stopfake.org/it/gli-intrecci-tra-friedman-prodi-manafort-ed-il-gruppo-asburgico/
Статья на итальянском, но выложены и документы на английском, которых достаточно, чтобы понять суть.
Ю. Тимошенко
Андрій Полтавець БАНДЮГА!!!! 09.02.2019 року моя матір була на виступі цієї бандюги! Намагалася поспілкуваться з нею, але дана особа недоступна як і Патрошенко і бандит Гройсман, які, як і інша бандота мафіозна, закриті лохами і різними гарними хлопчиками та дівчатками, які всіляко перешкоджають прийому такими поважними бандитськими особами! Мою матір відтіснили від неї такі лохи і дівчатка з хлопчиками. А ще восени мою матір не пускали до приймальні БЮТу ДВІЧІ!!!!!! Вдруге - викликали поліцію, так туди ще й "криша" під"їхала! До цієї бандюги заяви писалися неодноразово! Як і до її партії і нового злочинного утворення "Центр захисту киян", де навідріз відмовлено мені у вирішенні питань! Вже п"ять з половиною років війни з цією "непов"язаною" між собою бандотою мафіозною! Від цієї бандюги навіть просили виступу нею на засіданні ВРУ щодо моєї справи, а також - прямого ефіру (оприлюднення ЗМІ). Українські ЗМІ всіляко відмовляються висвітлювать мою справу, а звернень було безліч (дзвінки, передані папери, електронні листи з паперами) - відмови, як і сьогодні на виступі цієї БАНДЮГИ!!!!!! Як ця бандюга боротиметься із бандою?!!! В мене все розпочалося із виробничої травми, підробки меддокументації, відмов у лікуванні, обстеженні! ЦЯ БАНДЮГА ДУЖЕ ДОБРЕ ЗНАЄ ПРО МОЮ СПРАВУ І ВСЕ "ВИРІШИЛА"!!!
Более того, есть информация, что блогер трудился на экс-нардепа от Партии регионов Александра Бобкова - одного из создателей сепаратистской организации «Оплот» которая убивала патриотов Украины и украинских обровольцев.
2-минутное видео -
Также издание добавило, что для Ирины Геращенко не в новинку делать селфи с украинофобами, например, в ее коллекции есть совместное дружеское фото с Виктором Медведчуком. Фото сделано в период Иловайского котла, где Главнокомандующий Порошенко заживо похоронил около тысячи активистов Майдана, которые сегодня в 2019 году могли бы смести его группировку, как некогда смела Януковича.
Всім чесним кандидатам в Президенти, створити фронт "НІ ФАЛЬСИФІКАЦІЯМ"!
Створити «гарячу» телефонну лінію: «не дай продати країну, телефонуй»! Можливі масові включенння "переселенців" та мешканців ОРДЛО, скупка членів комісій від всіх партій, переписування протоколів ДВК, під Окружними комісіями складання протоколів "уточнені"!!
Всім партіям, кандидатам необхідно відмовитись від принципу «здав копію протоколу дільничної комісії, отримав гроші і додому»! На всіх виборах ввести принцип - член комісії, спостерігач від партії супроводжує протоколи до Окружної комісії і присутній при зарахуванні в її протокол, слідкує за залишенням печатки ДВК на виборчій дільниці! При помилках в протоколах, повертати комісію на виборчу дільницю для складання протоколу «уточненого»!
Буде захищено волевиявлення народу, буде і перемога над олігархатом!
Надії на пограбованих громадян України, у Петі немає!
Мангер заявил, что Доценко решил «уничтожить Екатерину», сообщает Громадське.
Доценко, по словам Мангера, создал на Херсонщине криминальные группировки, которые занимаются вырубкой леса.
«Я считаю, что Даниил Доценко организовал нападение на Екатерину Гадзюк с целью дискриминации органов полиции. Но после того (на что у нас есть неопровержимые доказательства) как результатом нападением стали очень тяжелые последствия, произошло физическое уничтожение Екатерины и использование этой трагедии в политических целях» - заявил Мангер.
Таким образом, Порошенко хотел привязать Юлию Тимошенко к убийству Кати Гандзюк через Мангера, но теперь получил ответный удар. Ведь СБУ - это парафия президента…
Журналист Александр Дубинский опубликовал переписку Святослава Цеголко, пресс-секретаря Порошенко, с некими атошниками, которые за деньги организовывали во Львове травлю кандидата в Президенты Зеленского. Поражает прежде всего уровень тупости этих «спецмероприятий».
Об этом пишет издание «ОРД».
- Провокации против Зеленского во Львове организовала «Свобода» по заказу БПП - источник
Ну, к примеру, обвинили Зеленского и компанию в том, что они наркоманы, траву курят и кокс нюхают. Как рассказала уборщица из «Буковеля». Ну детский сад же, ей богу. Какой-то сельский кружок самодеятельности, а не АП. Но… Порошенко нравится. Как пишет Цеголко: «Наркотики хорошо зашли».
Уровень у Пороха ничем не выше Януковича. И обслуга тупая. Ещё и с перепиской так тупо попалиться.
Кошмар. Ведь так же Петя и страной рулит.
Одна проблема. Подобной колхозной самодеятельностью сейчас занимаются и подчиненные Порошенко силовики. И вот это может кончиться кровью.
- Провокации на митинге Тимошенко готовила СБУ. Видео и фото
Цитируем текст Дубинского и скриншоты переписки.
…
Прямо сейчас во Львове, в агентстве Гал-Инфо, "ветераны АТО" которые недавно провоцировали на конфликт Зеленского - рассказывают СМИ, почему президентом нельзя выбирать клоуна.
Публикую переписку между депутатом БПП Антонищаком (партнером Кривецкого-Пупса) и пресс-секретарем Порошенко Цеголко, в которой они
- согласовывают участников этой пресс-конференции
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- согласовывают анонс
- согласовывают тезисы выступления АТОшников, которые должны создать информационный повод для телеканалов типа "Прямого"
С целью дальнейшей дискредитации Зеленского.
Самый смешной тезис, который в АП написали для АТОшников - "в новостях на 1+1 Порошенко будут переозвучивать голосом Зеленского".
По утверждению АП, "исполнять этот грязный трюк" поручено мне!
Ну, что же, благодаря Цеголко, который переправил эти скрины для согласования с АП и поделился ими с одним из своих "друзей" - мы теперь имеем полную картину не только тупости исполнителей Порошенко.
Но и механизма проведения заказных акций по дискредитации оппонентов Порошенко.
Прямой эфир, который я вел параллельно с трансляцией пресс-конференции АТОшников - здесь.
https://youtu.be/5Z_vBFvGRwE