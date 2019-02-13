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Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
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Материалы по теме:
Все про:подкуп (405) Батькивщина (1769) Блок Петра Порошенко (1573)

 Заявления Тимошенко о подкупе избирателей от имени "Батькивщины" абсурдны по определению, - БПП

Высказывания кандидата в президенты Юлии Тимошенко все больше похожи на известный спич о наколотых апельсинах на Майдане.

Такое сравнение приводит пресс-служба партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Репутация Украины зависит от того, как пройдут выборы, - Волкер

"Заявления Юлии Тимошенко о том, что представители БПП "Солидарность" якобы организовали подкуп избирателей от имени "Батькивщины", абсурдны по определению.

Они напоминают другое ее недавнее выступление, в ходе которого Тимошенко заявила, что Ульяну Супрун прислали в Украину для того, чтобы ставить опыты над украинцами.

Стилистика Тимошенко все больше становится похожей на знаменитый спич Людмилы Янукович об американских валенках и наколотых апельсинах на Майдане.

Консультация именно у специалистов Минздрава, которое возглавляет У. Супрун, в этой ситуации для нее была бы совсем не лишней", - отмечается в сообщении.

Также читайте: "ОПОРА" призвала Зеленского разъяснить способ распространения пригласительных на бесплатные концерты студии "95 квартал"

Напомним, 12 февраля в "Батькивщине" заявили, что власть от имени штаба политсилы массово предлагает гражданам по 500 гривен за поддержку Юлии Тимошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3111383
 
   
 Топ комментарии
 
Шоколадна мерзота, Вся країна гуде про ваші підкупи. Не сховаєтеся. Навіть ті,хто бере не збираються за вас голосувати
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У старушки истерика, старушка не попадает во второй тур. Не ругайте ее сильно. Заявления Тимошенко о подкупе избирателей от имени "Батькивщины" абсурдны по определению, - БПП - Цензор.НЕТ 4574
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Пукани чоКАЛатні підгорають??
😂
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у порошенка скорее всего печатей мешками
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порошенка лезет на царский трон с заднего хода
позор барыге !
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абсурдно выглядит Цветов, подающий доки в ЦИК через задний ход
БПП партия проходимца
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Бепепе со своей бляхой-мухой уж точно не стоит муссировать тему с "люсей и апельсинами".
По уровню "интеллигентности" и умственного развития там гораздо более точная аналогия.
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А Люся тут до чого Заяви Тимошенко про підкуп виборців від імені "Батьківщини" абсурдні за визначенням, - БПП - Цензор.НЕТ 1817? Хiба щодо апельсинiв Заяви Тимошенко про підкуп виборців від імені "Батьківщини" абсурдні за визначенням, - БПП - Цензор.НЕТ 1817? Бо то iх Юлька отруiла Заяви Тимошенко про підкуп виборців від імені "Батьківщини" абсурдні за визначенням, - БПП - Цензор.НЕТ 1817

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про підкуп від пороха кажуть всі, крім ледачих, а про підкуп від тимошенко чомусь тільки представники бпп
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Андрій Полтавець БАНДЮГА!!!! 09.02.2019 року моя матір була на виступі цієї бандюги! Намагалася поспілкуваться з нею, але дана особа недоступна як і Патрошенко і бандит Гройсман, які, як і інша бандота мафіозна, закриті лохами і різними гарними хлопчиками та дівчатками, які всіляко перешкоджають прийому такими поважними бандитськими особами! Мою матір відтіснили від неї такі лохи і дівчатка з хлопчиками. А ще восени мою матір не пускали до приймальні БЮТу ДВІЧІ!!!!!! Вдруге - викликали поліцію, так туди ще й "криша" під"їхала! До цієї бандюги заяви писалися неодноразово! Як і до її партії і нового злочинного утворення "Центр захисту киян", де навідріз відмовлено мені у вирішенні питань! Вже п"ять з половиною років війни з цією "непов"язаною" між собою бандотою мафіозною! Від цієї бандюги навіть просили виступу нею на засіданні ВРУ щодо моєї справи, а також - прямого ефіру (оприлюднення ЗМІ). Українські ЗМІ всіляко відмовляються висвітлювать мою справу, а звернень було безліч (дзвінки, передані папери, електронні листи з паперами) - відмови, як і сьогодні на виступі цієї БАНДЮГИ!!!!!! Як ця бандюга боротиметься із бандою?!!! В мене все розпочалося із виробничої травми, підробки меддокументації, відмов у лікуванні, обстеженні! ЦЯ БАНДЮГА ДУЖЕ ДОБРЕ ЗНАЄ ПРО МОЮ СПРАВУ І ВСЕ "ВИРІШИЛА"!!!
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Якщо Шпигун дає по 1000 за голос з державної кишені, то де візьме 500 за голос Юля, якщо у неї нема адмінресурсу?
У 2010му за Юлю проголосувало 12 млн. виборців. Якщо Юля хоче купити собі перемогу, то для цього треба, як мінімум, 6(шість) мільярдів гривень. Шпигун візьме ці гроші з нашої кишені. А Юля де візьме? І чому "організаторів підкупу виборців від Тімошенко" не притягують до відповідальності? 99,9% влади зараз у Порошенко, в нього в руках всі механізми для цього.
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Ваня, та нехай "порохоботи" по казяться перед смертю. То є агонія. Їм осталося 1;16;12;26
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Сашки! Не кажи "гоп" поки не перестрибнув. i дякуй Богов що в нас не параша. Бо лякати смертю частину украiнцiв це вже занадто.
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Это самое наивное что мог произнести зрадобот . Если власть вдруг и поменяется , вот тогда только новый през реально и столкнётся с " мочиловом " . Так сказать ," - оденет шкуру Пороха " ... !! А пока , все эти люли и ЗЕли , только " нюхают цеточки " . .
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Как вы зае-ли, та я ж с вами не спорю, не вижу смысла. Осталось чуть, чуть подождать. Просто я сомневаюсь, что вы появитесь после первого апреля. Вернее ваши аккаунты. а вот мы, в любом случае останемся, если выиграет Тимошенко и начнет заниматься х-йней, я первый в неё кину камень, я никогда не буду защищать власть, если она делает народу гадости, а сама обогащается. Мне по-й, какое имя будет у того, кто делает мою жизнь не выносимой.
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Мой аккаунт будет тут однозначно . Заяви Тимошенко про підкуп виборців від імені "Батьківщини" абсурдні за визначенням, - БПП - Цензор.НЕТ 9133 . Тимоха и Овощ для меня всегда были врагами , я всегда тут " топил " против власти . Порох первый през за которого я ЗА .!! .
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Андрій Полтавець БАНДЮГА!!!! 09.02.2019 року моя матір була на виступі цієї бандюги! Намагалася поспілкуваться з нею, але дана особа недоступна як і Патрошенко і бандит Гройсман, які, як і інша бандота мафіозна, закриті лохами і різними гарними хлопчиками та дівчатками, які всіляко перешкоджають прийому такими поважними бандитськими особами! Мою матір відтіснили від неї такі лохи і дівчатка з хлопчиками. А ще восени мою матір не пускали до приймальні БЮТу ДВІЧІ!!!!!! Вдруге - викликали поліцію, так туди ще й "криша" під"їхала! До цієї бандюги заяви писалися неодноразово! Як і до її партії і нового злочинного утворення "Центр захисту киян", де навідріз відмовлено мені у вирішенні питань! Вже п"ять з половиною років війни з цією "непов"язаною" між собою бандотою мафіозною! Від цієї бандюги навіть просили виступу нею на засіданні ВРУ щодо моєї справи, а також - прямого ефіру (оприлюднення ЗМІ). Українські ЗМІ всіляко відмовляються висвітлювать мою справу, а звернень було безліч (дзвінки, передані папери, електронні листи з паперами) - відмови, як і сьогодні на виступі цієї БАНДЮГИ!!!!!! Як ця бандюга боротиметься із бандою?!!! В мене все розпочалося із виробничої травми, підробки меддокументації, відмов у лікуванні, обстеженні! ЦЯ БАНДЮГА ДУЖЕ ДОБРЕ ЗНАЄ ПРО МОЮ СПРАВУ І ВСЕ "ВИРІШИЛА"!!!
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Достаточно посмотреть ее рекламный ролик.
1. Имеющие пямчть - вспоминают рекламную компаию Януковоща.
2. Люди думающие задают вопрос "Куда она хочет выправить курс?"
А вариантов только два в Европу или на РФ. Сейчас курс в Европу. Куда она собираеться выправлять,на расею?
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Вы так думаете? А ответьте тогда на один вопрос: почему тогда ***** сделало ставку на человека с сомнительной репутацией, тогда малоизвестного, который сильно рисковал не быть "принятым" в мире, а не на Тимошенко? Мало того, победа Януковича стоила огромных денег, ведь для этого пришлось подкупать европейских политиков самого высокого уровня (почитайте материалы о так называемой Габсбургской группе). Зачем ему нужна была эта головная боль, если у него, как вы уверены, была на подхвате уже очень известная и узнаваемая Тимошенко? Вот думающие люди не просто задали этот вопрос, но и знают ответ.

А на расею принять курс уже не позволят никому. Даже Бойко.
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Есть мнение, что победа Януковича была организована путем махинаций в ЦИК.Если так то в прошлый раз победу у Тимошенко украли.
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Потому что он овощ .! Он реальный ОВОЩ , во всём . Тупой как сибирский валенок . К тому же на страну ему было совсем начхать ,, у него Донбасс приоритет .. Таким управлять даже не надо , ибо он и сам наломает дров . К тому же он свой для рюцкого мира в Украине , что кацапам очень на руку . За него и агитировать не надо было . А люляха всё таки из среды "помараневых" , к тому же хитрая . Не такой идеальный вариант как ЗЕКа .

Ни один кандидат ,из нынешних , не не окажет такого сопротивления планам кремля по уничтожению независимости Украины , как Порошенко . Однозначно.!! Поэтому и - " с нынешней властью мы договориться не сможем никогда -ВВПукин ." Тоесть с другой они уверены что смогут , и совсем не на украинских условиях . .
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Отвечу на простой вопрос. Украина не Расея. Это на расее один царь сидит. Попытка фальсификации выборов 2004 года с фальсификацией около 10% помните чем закончилась?
В 2010 выбрал народ Украины,а не вова пукин. И 60% голосовавших за Шапкокрада - женшины старше 30 лет. Это вам что то говорит? И за Янека платил не ху&ло,а олигархат бамбаса - ПР.
Разве в 2014 ЮВТ не была кандидатом? И? И ответ тот же. Еще свежи воспоминания о ее "художествах". Вот думающие люди и знают ответ. ЮВТ- НЕТ!
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"за Янека платил не ху&ло,а олигархат бамбаса - ПР." - вы в этом уверены? Так вы читали о Габсбургской группе, для чего она создавалась, или нет? Судя по всему - нет, иначе вы бы не написали то, что написали. Габсбургская группа создавалась для повышения в Европе имиджа Януковича и как политика. А для этого европейский политический бомонд нужно было убедить в том, что овощ намарен вести Украину в Европе (что их потом кинут, конечно, никто им не сказал). Ну кто такие олигархи бамбаса, чтобы с ними разговаривали ведущие политики Европы? Расследование по этой группе показало, что поддержка Януковича политиками Европы - заказ Путина. Не за красивые глазки, конечно. А второй задачей была дискредитация Тимошенко. Вот, смотрите здесь:

https://www.stopfake.org/it/gli-intrecci-tra-friedman-prodi-manafort-ed-il-gruppo-asburgico/
Статья на итальянском, но выложены и документы на английском, которых достаточно, чтобы понять суть.
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Андрій Полтавець БАНДЮГА!!!! 09.02.2019 року моя матір була на виступі цієї бандюги! Намагалася поспілкуваться з нею, але дана особа недоступна як і Патрошенко і бандит Гройсман, які, як і інша бандота мафіозна, закриті лохами і різними гарними хлопчиками та дівчатками, які всіляко перешкоджають прийому такими поважними бандитськими особами! Мою матір відтіснили від неї такі лохи і дівчатка з хлопчиками. А ще восени мою матір не пускали до приймальні БЮТу ДВІЧІ!!!!!! Вдруге - викликали поліцію, так туди ще й "криша" під"їхала! До цієї бандюги заяви писалися неодноразово! Як і до її партії і нового злочинного утворення "Центр захисту киян", де навідріз відмовлено мені у вирішенні питань! Вже п"ять з половиною років війни з цією "непов"язаною" між собою бандотою мафіозною! Від цієї бандюги навіть просили виступу нею на засіданні ВРУ щодо моєї справи, а також - прямого ефіру (оприлюднення ЗМІ). Українські ЗМІ всіляко відмовляються висвітлювать мою справу, а звернень було безліч (дзвінки, передані папери, електронні листи з паперами) - відмови, як і сьогодні на виступі цієї БАНДЮГИ!!!!!! Як ця бандюга боротиметься із бандою?!!! В мене все розпочалося із виробничої травми, підробки меддокументації, відмов у лікуванні, обстеженні! ЦЯ БАНДЮГА ДУЖЕ ДОБРЕ ЗНАЄ ПРО МОЮ СПРАВУ І ВСЕ "ВИРІШИЛА"!!!
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Люди думающие не любят этого типа как и его бпп-шную свору.
Заяви Тимошенко про підкуп виборців від імені "Батьківщини" абсурдні за визначенням, - БПП - Цензор.НЕТ 5137
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Андрій Полтавець БАНДЮГА!!!! 09.02.2019 року моя матір була на виступі цієї бандюги! Намагалася поспілкуваться з нею, але дана особа недоступна як і Патрошенко і бандит Гройсман, які, як і інша бандота мафіозна, закриті лохами і різними гарними хлопчиками та дівчатками, які всіляко перешкоджають прийому такими поважними бандитськими особами! Мою матір відтіснили від неї такі лохи і дівчатка з хлопчиками. А ще восени мою матір не пускали до приймальні БЮТу ДВІЧІ!!!!!! Вдруге - викликали поліцію, так туди ще й "криша" під"їхала! До цієї бандюги заяви писалися неодноразово! Як і до її партії і нового злочинного утворення "Центр захисту киян", де навідріз відмовлено мені у вирішенні питань! Вже п"ять з половиною років війни з цією "непов"язаною" між собою бандотою мафіозною! Від цієї бандюги навіть просили виступу нею на засіданні ВРУ щодо моєї справи, а також - прямого ефіру (оприлюднення ЗМІ). Українські ЗМІ всіляко відмовляються висвітлювать мою справу, а звернень було безліч (дзвінки, передані папери, електронні листи з паперами) - відмови, як і сьогодні на виступі цієї БАНДЮГИ!!!!!! Як ця бандюга боротиметься із бандою?!!! В мене все розпочалося із виробничої травми, підробки меддокументації, відмов у лікуванні, обстеженні! ЦЯ БАНДЮГА ДУЖЕ ДОБРЕ ЗНАЄ ПРО МОЮ СПРАВУ І ВСЕ "ВИРІШИЛА"!!!
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"Дорогие друзья, я из Киева, но ни дома, ни квартиры у меня нет, я могу сказать, что там делается. Там просто шоколадный шабаш! Значит, стоят валеночки рядами... - все везде американское! И горы шоколадок Рошен со вкусом оранжевых апельсин. И это на фоне: "Оранжевое небо..." От такое от! Это просто... Это кошмар! И хочу вам сказать, что эти шоколадки не простые, а наколотые и завернутые в тысячу гривен. Люди берут одну, съели - взяли другую. И она тянется и тянется - рука. Сейчас я ехала сюда - были новости. И сказали - на площади массовый подкуп почался. Частые случаи обращения в АП. Людей везут с диабетом! До чего мы дожились! И стоят, и стоят! Глаза просто лубяные! Просто!".
Ю. Тимошенко
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Обвинения вовсе не абсурдны. Чего стоит любому переодеться и предлагать людям деньги якобы от имени Батькивщины? А ничего. Как говорят, цель оправдывает средства.
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Не знаю у кого какая реакция на предвыборную рекламу юли , но мне это напоминает прошлое и переключаю на другой канал .
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Серьезно, тю а у народа Украині на порошенко другая реакция

Заяви Тимошенко про підкуп виборців від імені "Батьківщини" абсурдні за визначенням, - БПП - Цензор.НЕТ 5212
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Это реакция расеян. Надо голосовать за Пороха!
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ТВІЙ ПАТРОШЕНКО - МАФІОЗНИЙ БАНДИТ!!!!!!!! ЯК І ТИМОШЕНКО, ЗЕК!!!!!!!!!

Андрій Полтавець БАНДЮГА!!!! 09.02.2019 року моя матір була на виступі цієї бандюги! Намагалася поспілкуваться з нею, але дана особа недоступна як і Патрошенко і бандит Гройсман, які, як і інша бандота мафіозна, закриті лохами і різними гарними хлопчиками та дівчатками, які всіляко перешкоджають прийому такими поважними бандитськими особами! Мою матір відтіснили від неї такі лохи і дівчатка з хлопчиками. А ще восени мою матір не пускали до приймальні БЮТу ДВІЧІ!!!!!! Вдруге - викликали поліцію, так туди ще й "криша" під"їхала! До цієї бандюги заяви писалися неодноразово! Як і до її партії і нового злочинного утворення "Центр захисту киян", де навідріз відмовлено мені у вирішенні питань! Вже п"ять з половиною років війни з цією "непов"язаною" між собою бандотою мафіозною! Від цієї бандюги навіть просили виступу нею на засіданні ВРУ щодо моєї справи, а також - прямого ефіру (оприлюднення ЗМІ). Українські ЗМІ всіляко відмовляються висвітлювать мою справу, а звернень було безліч (дзвінки, передані папери, електронні листи з паперами) - відмови, як і сьогодні на виступі цієї БАНДЮГИ!!!!!! Як ця бандюга боротиметься із бандою?!!! В мене все розпочалося із виробничої травми, підробки меддокументації, відмов у лікуванні, обстеженні! ЦЯ БАНДЮГА ДУЖЕ ДОБРЕ ЗНАЄ ПРО МОЮ СПРАВУ І ВСЕ "ВИРІШИЛА"!!!
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Багато прихильників супер-брехухи юлі--говорять, я не хочу знати . що вона зробила поганого, але вона ОБІЦЯЄ змінити все. а слухати ,як правило, ці люди невміють. А коли пропоную--на двух чистих сторінках визначити,що хороше зробила, що погане--знову відповідь,нічого незнаю, но буду голосувати за неї. Прийшов до висновку,що це стадо баранів з відсутністю голови--вже ніколи не можна вилікувати.
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При Юле, все люди, не отдельная каста, а все люди вечера проводили в кафе, скупляли видеотехнику в супермаркетах, роботу или маленький бизнес, не имели разве, что лодыри, я специалист по "евроремонтам", до 2007 года, делал ремонты только крутизне, при Тимошенко у меня очередь была, среди простых роботяг. Я даже не интересовался политикой и как Юля это делает, меня не интересовало, малый бизнес, при Юле, двери в налоговую "ногой открывал", и инспекторы лебезили перед предпринимателями, помогали составлять налоговую документацию, а за шоколадку, сами все делали, при януковиче, все резко поменялось, пальцы веером, морду кирпичем, без бабла не заходи. Сейчас, даже не знаю как и есть ли еще малый бизнес. По крайней мере, крутые в то время клиенты, которых интересовало качество, а не цена, сейчас практически не приглашают, а если и надо что-то сделать, то спрашивают, сколько это стоит. Про квартплату, я даже не интерисовался и не знал, что по чем, супруга платила, там чего-то, на пол года в перед. Короче, я не политолог, рассказать тебе про достоинства и недостатки Тимошенко не могу, а своими словами, за 27 лет, существования Украины независимой, лучше чем при Тимошенко я не жил, ну разве, что первом правлении Кучмы, но это был вздох, после перестроечных времен и кравчучек, как у того еврея, который специально покупал тесные ботинки, потому, что ему было так плохо в жизни, что единственной радостью стал момент, когда придя домой, он снимал эти тесные ботинки.
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Ести люди,которым до 1992 года жилось значительно лучше,чем после и до сейчас. И двери они ногой не открывали,их перед ними распахивали.
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Андрій Полтавець БАНДЮГА!!!! 09.02.2019 року моя матір була на виступі цієї бандюги! Намагалася поспілкуваться з нею, але дана особа недоступна як і Патрошенко і бандит Гройсман, які, як і інша бандота мафіозна, закриті лохами і різними гарними хлопчиками та дівчатками, які всіляко перешкоджають прийому такими поважними бандитськими особами! Мою матір відтіснили від неї такі лохи і дівчатка з хлопчиками. А ще восени мою матір не пускали до приймальні БЮТу ДВІЧІ!!!!!! Вдруге - викликали поліцію, так туди ще й "криша" під"їхала! До цієї бандюги заяви писалися неодноразово! Як і до її партії і нового злочинного утворення "Центр захисту киян", де навідріз відмовлено мені у вирішенні питань! Вже п"ять з половиною років війни з цією "непов"язаною" між собою бандотою мафіозною! Від цієї бандюги навіть просили виступу нею на засіданні ВРУ щодо моєї справи, а також - прямого ефіру (оприлюднення ЗМІ). Українські ЗМІ всіляко відмовляються висвітлювать мою справу, а звернень було безліч (дзвінки, передані папери, електронні листи з паперами) - відмови, як і сьогодні на виступі цієї БАНДЮГИ!!!!!! Як ця бандюга боротиметься із бандою?!!! В мене все розпочалося із виробничої травми, підробки меддокументації, відмов у лікуванні, обстеженні! ЦЯ БАНДЮГА ДУЖЕ ДОБРЕ ЗНАЄ ПРО МОЮ СПРАВУ І ВСЕ "ВИРІШИЛА"!!!
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Андрій Полтавець БАНДЮГА!!!! 09.02.2019 року моя матір була на виступі цієї бандюги! Намагалася поспілкуваться з нею, але дана особа недоступна як і Патрошенко і бандит Гройсман, які, як і інша бандота мафіозна, закриті лохами і різними гарними хлопчиками та дівчатками, які всіляко перешкоджають прийому такими поважними бандитськими особами! Мою матір відтіснили від неї такі лохи і дівчатка з хлопчиками. А ще восени мою матір не пускали до приймальні БЮТу ДВІЧІ!!!!!! Вдруге - викликали поліцію, так туди ще й "криша" під"їхала! До цієї бандюги заяви писалися неодноразово! Як і до її партії і нового злочинного утворення "Центр захисту киян", де навідріз відмовлено мені у вирішенні питань! Вже п"ять з половиною років війни з цією "непов"язаною" між собою бандотою мафіозною! Від цієї бандюги навіть просили виступу нею на засіданні ВРУ щодо моєї справи, а також - прямого ефіру (оприлюднення ЗМІ). Українські ЗМІ всіляко відмовляються висвітлювать мою справу, а звернень було безліч (дзвінки, передані папери, електронні листи з паперами) - відмови, як і сьогодні на виступі цієї БАНДЮГИ!!!!!! Як ця бандюга боротиметься із бандою?!!! В мене все розпочалося із виробничої травми, підробки меддокументації, відмов у лікуванні, обстеженні! ЦЯ БАНДЮГА ДУЖЕ ДОБРЕ ЗНАЄ ПРО МОЮ СПРАВУ І ВСЕ "ВИРІШИЛА"!!!
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Заяви Тимошенко про підкуп виборців від імені "Батьківщини" абсурдні за визначенням, - БПП - Цензор.НЕТ 2910Заяви Тимошенко про підкуп виборців від імені "Батьківщини" абсурдні за визначенням, - БПП - Цензор.НЕТ 8057

Более того, есть информация, что блогер трудился на экс-нардепа от Партии регионов Александра Бобкова - одного из создателей сепаратистской организации «Оплот» которая убивала патриотов Украины и украинских обровольцев.
2-минутное видео -
Также издание добавило, что для Ирины Геращенко не в новинку делать селфи с украинофобами, например, в ее коллекции есть совместное дружеское фото с Виктором Медведчуком. Фото сделано в период Иловайского котла, где Главнокомандующий Порошенко заживо похоронил около тысячи активистов Майдана, которые сегодня в 2019 году могли бы смести его группировку, как некогда смела Януковича.Заяви Тимошенко про підкуп виборців від імені "Батьківщини" абсурдні за визначенням, - БПП - Цензор.НЕТ 2910

Заяви Тимошенко про підкуп виборців від імені "Батьківщини" абсурдні за визначенням, - БПП - Цензор.НЕТ 7031
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Всі схеми фальсифікацій розроблені ще Кучмою, удосконалені Януковичем і Порошенком!
Всім чесним кандидатам в Президенти, створити фронт "НІ ФАЛЬСИФІКАЦІЯМ"!
Створити «гарячу» телефонну лінію: «не дай продати країну, телефонуй»! Можливі масові включенння "переселенців" та мешканців ОРДЛО, скупка членів комісій від всіх партій, переписування протоколів ДВК, під Окружними комісіями складання протоколів "уточнені"!!
Всім партіям, кандидатам необхідно відмовитись від принципу «здав копію протоколу дільничної комісії, отримав гроші і додому»! На всіх виборах ввести принцип - член комісії, спостерігач від партії супроводжує протоколи до Окружної комісії і присутній при зарахуванні в її протокол, слідкує за залишенням печатки ДВК на виборчій дільниці! При помилках в протоколах, повертати комісію на виборчу дільницю для складання протоколу «уточненого»!
Буде захищено волевиявлення народу, буде і перемога над олігархатом!
Надії на пограбованих громадян України, у Петі немає!
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Андрій Полтавець БАНДЮГА!!!! 09.02.2019 року моя матір була на виступі цієї бандюги! Намагалася поспілкуваться з нею, але дана особа недоступна як і Патрошенко і бандит Гройсман, які, як і інша бандота мафіозна, закриті лохами і різними гарними хлопчиками та дівчатками, які всіляко перешкоджають прийому такими поважними бандитськими особами! Мою матір відтіснили від неї такі лохи і дівчатка з хлопчиками. А ще восени мою матір не пускали до приймальні БЮТу ДВІЧІ!!!!!! Вдруге - викликали поліцію, так туди ще й "криша" під"їхала! До цієї бандюги заяви писалися неодноразово! Як і до її партії і нового злочинного утворення "Центр захисту киян", де навідріз відмовлено мені у вирішенні питань! Вже п"ять з половиною років війни з цією "непов"язаною" між собою бандотою мафіозною! Від цієї бандюги навіть просили виступу нею на засіданні ВРУ щодо моєї справи, а також - прямого ефіру (оприлюднення ЗМІ). Українські ЗМІ всіляко відмовляються висвітлювать мою справу, а звернень було безліч (дзвінки, передані папери, електронні листи з паперами) - відмови, як і сьогодні на виступі цієї БАНДЮГИ!!!!!! Як ця бандюга боротиметься із бандою?!!! В мене все розпочалося із виробничої травми, підробки меддокументації, відмов у лікуванні, обстеженні! ЦЯ БАНДЮГА ДУЖЕ ДОБРЕ ЗНАЄ ПРО МОЮ СПРАВУ І ВСЕ "ВИРІШИЛА"!!!
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Насправді все дуже просто, коли порошенківців почали ловити на побудові схеми для підкупу, вони швидко переорієнтувалися і почали робити вигляд, що то Тимошенко готує схему.
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Це все брехня від Порошенка,уже ніхто йому не вірить,і тут легко догадатись що Порошенко намагається усе зробити тільки щоб поставити Юлію Тимошенко у незручне становище.
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Андрій Полтавець БАНДЮГА!!!! 09.02.2019 року моя матір була на виступі цієї бандюги! Намагалася поспілкуваться з нею, але дана особа недоступна як і Патрошенко і бандит Гройсман, які, як і інша бандота мафіозна, закриті лохами і різними гарними хлопчиками та дівчатками, які всіляко перешкоджають прийому такими поважними бандитськими особами! Мою матір відтіснили від неї такі лохи і дівчатка з хлопчиками. А ще восени мою матір не пускали до приймальні БЮТу ДВІЧІ!!!!!! Вдруге - викликали поліцію, так туди ще й "криша" під"їхала! До цієї бандюги заяви писалися неодноразово! Як і до її партії і нового злочинного утворення "Центр захисту киян", де навідріз відмовлено мені у вирішенні питань! Вже п"ять з половиною років війни з цією "непов"язаною" між собою бандотою мафіозною! Від цієї бандюги навіть просили виступу нею на засіданні ВРУ щодо моєї справи, а також - прямого ефіру (оприлюднення ЗМІ). Українські ЗМІ всіляко відмовляються висвітлювать мою справу, а звернень було безліч (дзвінки, передані папери, електронні листи з паперами) - відмови, як і сьогодні на виступі цієї БАНДЮГИ!!!!!! Як ця бандюга боротиметься із бандою?!!! В мене все розпочалося із виробничої травми, підробки меддокументації, відмов у лікуванні, обстеженні! ЦЯ БАНДЮГА ДУЖЕ ДОБРЕ ЗНАЄ ПРО МОЮ СПРАВУ І ВСЕ "ВИРІШИЛА"!!!
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Юля обещает всем воздушные замки, интерестно: с каких средств она все это думает воплотить в жизнь???Дурак и думкою рад...
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І які такі замки вона обіцяє? Хотілося б також отримати свій замок. Не підкажете, де їх роздають?
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Я підтримую усі дії Юлії Володимирівни і ввірю що крім неї більше ніхто врятувати нас не зможе.
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Андрій Полтавець БАНДЮГА!!!! 09.02.2019 року моя матір була на виступі цієї бандюги! Намагалася поспілкуваться з нею, але дана особа недоступна як і Патрошенко і бандит Гройсман, які, як і інша бандота мафіозна, закриті лохами і різними гарними хлопчиками та дівчатками, які всіляко перешкоджають прийому такими поважними бандитськими особами! Мою матір відтіснили від неї такі лохи і дівчатка з хлопчиками. А ще восени мою матір не пускали до приймальні БЮТу ДВІЧІ!!!!!! Вдруге - викликали поліцію, так туди ще й "криша" під"їхала! До цієї бандюги заяви писалися неодноразово! Як і до її партії і нового злочинного утворення "Центр захисту киян", де навідріз відмовлено мені у вирішенні питань! Вже п"ять з половиною років війни з цією "непов"язаною" між собою бандотою мафіозною! Від цієї бандюги навіть просили виступу нею на засіданні ВРУ щодо моєї справи, а також - прямого ефіру (оприлюднення ЗМІ). Українські ЗМІ всіляко відмовляються висвітлювать мою справу, а звернень було безліч (дзвінки, передані папери, електронні листи з паперами) - відмови, як і сьогодні на виступі цієї БАНДЮГИ!!!!!! Як ця бандюга боротиметься із бандою?!!! В мене все розпочалося із виробничої травми, підробки меддокументації, відмов у лікуванні, обстеженні! ЦЯ БАНДЮГА ДУЖЕ ДОБРЕ ЗНАЄ ПРО МОЮ СПРАВУ І ВСЕ "ВИРІШИЛА"!!!
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Новость цензор запустил в надежде, что порохоботы смогут тут облить помоями Тимошенко. Даже фото Люды Янукович прилепили, ну чтоб погавнистей было. А тут такой облом, народ не захотел жрать эти помои и начал высказывать свое мнение. Ничего не оставалось делать, как спамить всех, кто не поддержал порохоботов.
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Вся влада у Шпигуна Порошенка. Нехай ловить організаторів підкупів від Юлі і дає їм по сім років. Бо по Шпигуну Порошенку буде засуджено на такий термін тисячі організаторів підкупів виборів від російського Шпигуна Порошенка
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Порошенко це настоящий брехун і злодій і якщо буде так і дальше знищувати нас то настане геноцид цілого українського народу.
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ПРИ ВЛАДІ - ТІЛЬКИ МАФІОЗНА БАНДА!!!!!!
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Від Порошенка багато провокацій і фальсифікацій і навіть, якщо "псевдо" підкупи він спростує, то він не зможе спростувати усі фальсифікації від своєї партії. Юлія Володимирівна сильний кандидат у президенти і вона перший конкурент Порошенка, тому проти неї і стільки скандалів і провокацій.
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Дійсно від Порошенка можна очікувати будь-чого адже він будь-яким шляхом намагається залишитись при владі!Юлія Володимирівна сильний досвідчений та відповідальний політик, вся країна її підтримує тому він і поливає її брудом.Але всеодно перемога за Юлією Володимирівною!
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Дуже гидко від того, що політики поливають брудом один одного, хоча їхня робота (за яку вони отримують платню) - це розвивати країну.
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«Я считаю, что Даниил Доценко организовал нападение на Екатерину Гандзюк с целью дискредитации органов полиции», - сказал Мангер.
Мангер заявил, что Доценко решил «уничтожить Екатерину», сообщает Громадське.
Доценко, по словам Мангера, создал на Херсонщине криминальные группировки, которые занимаются вырубкой леса.
«Я считаю, что Даниил Доценко организовал нападение на Екатерину Гадзюк с целью дискриминации органов полиции. Но после того (на что у нас есть неопровержимые доказательства) как результатом нападением стали очень тяжелые последствия, произошло физическое уничтожение Екатерины и использование этой трагедии в политических целях» - заявил Мангер.
Таким образом, Порошенко хотел привязать Юлию Тимошенко к убийству Кати Гандзюк через Мангера, но теперь получил ответный удар. Ведь СБУ - это парафия президента…
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Тупой или еще тупее? Кое-что о Порошенко и его обслуге
Заяви Тимошенко про підкуп виборців від імені "Батьківщини" абсурдні за визначенням, - БПП - Цензор.НЕТ 610Журналист Александр Дубинский опубликовал переписку Святослава Цеголко, пресс-секретаря Порошенко, с некими атошниками, которые за деньги организовывали во Львове травлю кандидата в Президенты Зеленского. Поражает прежде всего уровень тупости этих «спецмероприятий».
Об этом пишет издание «ОРД».
- Провокации против Зеленского во Львове организовала «Свобода» по заказу БПП - источник
Ну, к примеру, обвинили Зеленского и компанию в том, что они наркоманы, траву курят и кокс нюхают. Как рассказала уборщица из «Буковеля». Ну детский сад же, ей богу. Какой-то сельский кружок самодеятельности, а не АП. Но… Порошенко нравится. Как пишет Цеголко: «Наркотики хорошо зашли».
Уровень у Пороха ничем не выше Януковича. И обслуга тупая. Ещё и с перепиской так тупо попалиться.
Кошмар. Ведь так же Петя и страной рулит.
Одна проблема. Подобной колхозной самодеятельностью сейчас занимаются и подчиненные Порошенко силовики. И вот это может кончиться кровью.
- Провокации на митинге Тимошенко готовила СБУ. Видео и фото
Цитируем текст Дубинского и скриншоты переписки.

Прямо сейчас во Львове, в агентстве Гал-Инфо, "ветераны АТО" которые недавно провоцировали на конфликт Зеленского - рассказывают СМИ, почему президентом нельзя выбирать клоуна.
Публикую переписку между депутатом БПП Антонищаком (партнером Кривецкого-Пупса) и пресс-секретарем Порошенко Цеголко, в которой они
- согласовывают участников этой пресс-конференции
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- согласовывают анонс
- согласовывают тезисы выступления АТОшников, которые должны создать информационный повод для телеканалов типа "Прямого"
С целью дальнейшей дискредитации Зеленского.
Самый смешной тезис, который в АП написали для АТОшников - "в новостях на 1+1 Порошенко будут переозвучивать голосом Зеленского".
По утверждению АП, "исполнять этот грязный трюк" поручено мне!
Ну, что же, благодаря Цеголко, который переправил эти скрины для согласования с АП и поделился ими с одним из своих "друзей" - мы теперь имеем полную картину не только тупости исполнителей Порошенко.
Но и механизма проведения заказных акций по дискредитации оппонентов Порошенко.
Прямой эфир, который я вел параллельно с трансляцией пресс-конференции АТОшников - здесь.
https://youtu.be/5Z_vBFvGRwE
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Публикоывать дубинского все равно, что шария)))
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Андрій Полтавець БАНДЮГА!!!! Вчора моя матір була на виступі цієї бандюги! Намагалася поспілкуваться з нею, але дана особа недоступна як і Патрошенко і бандит Гройсман, які, як і інша бандота мафіозна, закриті лохами і різними гарними хлопчиками та дівчатками, які всіляко перешкоджають прийому такими поважними бандитськими особами! Мою матір відтіснили від неї такі лохи і дівчатка з хлопчиками. А ще восени мою матір не пускали до приймальні БЮТу ДВІЧІ!!!!!! Вдруге - викликали поліцію, так туди ще й "криша" під"їхала! До цієї бандюги заяви писалися неодноразово! Як і до її партії і нового злочинного утворення "Центр захисту киян", де навідріз відмовлено мені у вирішенні питань! Вже п"ять з половиною років війни з цією "непов"язаною" між собою бандотою мафіозною! Від цієї бандюги навіть просили виступу нею на засіданні ВРУ щодо моєї справи, а також - прямого ефіру (оприлюднення ЗМІ). Українські ЗМІ всіляко відмовляються висвітлювать мою справу, а звернень було безліч (дзвінки, передані папери, електронні листи з паперами) - відмови, як і сьогодні на виступі цієї БАНДЮГИ!!!!!! Як ця бандюга боротиметься із бандою?!!! В мене все розпочалося із виробничої травми, підробки меддокументації, відмов у лікуванні, обстеженні! ЦЯ БАНДЮГА ДУЖЕ ДОБРЕ ЗНАЄ ПРО МОЮ СПРАВУ І ВСЕ "ВИРІШИЛА"!!!
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То есть - обвинение соевоей власти в мошенничестве, грязныx манипуляциях, подлогах, лжи и прочих непотребствах - это абсурд по определению? Представьте себе вора рецидивиста, с пятью ходками за плечами, который на обвнинение в очередной краже говорит что это абсурд. Да еще и по определению. Чтобы я, вор-рецидивист - украл?
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Андрій Полтавець БАНДЮГА!!!! 09.02.2019 року моя матір була на виступі цієї бандюги! Намагалася поспілкуваться з нею, але дана особа недоступна як і Патрошенко і бандит Гройсман, які, як і інша бандота мафіозна, закриті лохами і різними гарними хлопчиками та дівчатками, які всіляко перешкоджають прийому такими поважними бандитськими особами! Мою матір відтіснили від неї такі лохи і дівчатка з хлопчиками. А ще восени мою матір не пускали до приймальні БЮТу ДВІЧІ!!!!!! Вдруге - викликали поліцію, так туди ще й "криша" під"їхала! До цієї бандюги заяви писалися неодноразово! Як і до її партії і нового злочинного утворення "Центр захисту киян", де навідріз відмовлено мені у вирішенні питань! Вже п"ять з половиною років війни з цією "непов"язаною" між собою бандотою мафіозною! Від цієї бандюги навіть просили виступу нею на засіданні ВРУ щодо моєї справи, а також - прямого ефіру (оприлюднення ЗМІ). Українські ЗМІ всіляко відмовляються висвітлювать мою справу, а звернень було безліч (дзвінки, передані папери, електронні листи з паперами) - відмови, як і сьогодні на виступі цієї БАНДЮГИ!!!!!! Як ця бандюга боротиметься із бандою?!!! В мене все розпочалося із виробничої травми, підробки меддокументації, відмов у лікуванні, обстеженні! ЦЯ БАНДЮГА ДУЖЕ ДОБРЕ ЗНАЄ ПРО МОЮ СПРАВУ І ВСЕ "ВИРІШИЛА"!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаявления Тимошенко о подкупе избирателей от имени "Батькивщины" абсурдны по определению, - БПП
 
 
 
 
 
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