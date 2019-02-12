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 Германия не верит заявлениям о "внутреннем конфликте" в Украине, на самом деле это российское вторжение, - представитель в ООН Хойзген

Российский миф о "зеленых человечках" и "внутреннем украинском конфликте" не соответствует действительности, ведь Крым и Донбасс захватили и оккупируют российские солдаты, а Россия скрывает правду об этом.

Об этом заявил в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации в Украине постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойзген, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Слушая (постоянного представителя РФ. - Ред.) Василия Небензю, у меня прямо сложилось впечатление, что это Украина напала на Россию, а не Россия на Украину", - пошутил немецкий дипломат в начале своего выступления, которое шло сразу за выступлением представителя РФ.

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Он также напомнил о Будапештском меморандуме, который был нарушен Россией, что оказывает негативное влияние на мировой порядок, международное право и процесс разоружения. Он заявил, что РФ продолжает нарушать международное право, в частности ограничивая свободу судоплавання в азовско-черноморском бассейне. Хойзген назвал содержание украинских моряков в Москве нарушением международного права.

Он также подчеркнул, что Германия не верит российским словам о "внутреннем конфликте" в Украине.

"Наши российские друзья годами говорят, что, мол, в Украине был "переворот", свержение правительства. Мы все знаем, что на самом деле это было российское вторжение. Российские военные были напрямую вовлечены в оккупации, в том числе, Донецке", - пояснил немецкий дипломат.

Он добавил, что российское телевидение уже само призналось, что Путин приказал своим спецслужбам захватить АР Крым еще 20-го февраля 2014 года.

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"Крым до сих пор оккупирован, Донбасс до сих пор оккупирован. И все это с помощью мифа о "зеленых человечках", или что там кто-то брал судьбу в свои руки. Нет, это были российские солдаты", - заявил он.

Хойген напомнил, что когда в 2014-м, 2015-м годах правда стала очевидной, когда после августа 2014-го года появились погибшие российские солдаты, а комитет их жен в Санкт-Петербурге стал заявлять, что россияне воюют в Донбассе, президент Путин принял решение закрыть все данные о военных потерях, а комитет матерей был объявлен "иностранным агентом".

Источник: https://censor.net.ua/n3111381
 
   
 Топ комментарии
 
Оооо,ЧУДО чудесатое, ани прррозрррели!!!
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Не верит, осуждает, озабочивается... Но очко карлику подлизывает и Северный поток 2 финансирует и прокладывает справно!
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Оооо,ЧУДО чудесатое, ани прррозрррели!!!
🤗
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Обсяги торгівлі між Україною та Росією за останній рік значно зросли. Торгівля під час війни це як? Також ближче до тіла?
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Так,для Петрусевого тіла.
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лживая лубянская тролятина - обьёмы торговли между Украиной и московией упали с 40 до 6%
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и именно поэтому все так за транзит переживают? Німеччина не вірить заявам про "внутрішній конфлікт" в Україні, насправді це російське вторгнення, - представник в ООН Хойзген - Цензор.НЕТ 3870
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а давайте еще и СП-3 построим ,чтоб роисю добить окончательно ....
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у меня есть предложение получше: давайте в СП-1 сделаем врезку, и чтобы она проходила через Украину. ну, хоть немного. не корысти ради, а для транзита...
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первый день на форуме? это не оправдание для идиотских комментариев.
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В дупу собі врізку зроби, салага!!
😁
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Верю-не верю.... Делайте хоть что нибудь...
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ГИМН ЭЛИТЫ НЕДОИМПЕРИИ

Мы вышли из грязи и стали все князи.
Теперь мы элита огромной страны.
Плевать нам на бедных, плевать на голодных,
Деньгами большими карманы полны.

Славься эРэФия, нам подчиненная!
Хвалу твоим недрам мы дружно поём.
Нам доллары дарят богатства природные
И ватно-баранов мы лихо стрижем.

Нам Путин сияет звездой путеводною,
И долю баблосов ему отдаем.
Ему мы все служим, его уважаем,
Хоть между собою «Окурком» зовем.

Славься эРэФия, нам подчиненная!
Хвалу твоим недрам мы дружно поём.
Нам доллары дарят богатства природные
И ватно-баранов мы лихо стрижем.

Мы ватно-баранам мозги промываем
Про Родину нашу, где вместе живем.
Но мы обитаем лишь где пожелаем -
Весь глобус доступен за наше бабло.

Славься эРэФия, нам подчиненная!
Хвалу твоим недрам мы дружно поём.
Нам доллары дарят богатства природные
И ватно-баранов мы лихо стрижем.
..
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Не верит, осуждает, озабочивается... Но очко карлику подлизывает и Северный поток 2 финансирует и прокладывает справно!
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Так здається Україна сама продовжує торгові стосунки з Росією. Чому ви вважаєте що Німеччина повинна бути святіше за папу.
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Пяток олигархов во главе с тортом это не Украина
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Дуже щира позиція. Якщо щось робить уряд Німеччини - відповідає Німеччина. Якщо щось робить уряд України - це не ми, нас і поряд не було, це олігархи, винні... І як далі спілкуватися?
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Пять лет на Донбасс из рашки "гуманитарка" поставляется, сложно этого не видеть.
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Где вы на той границе видели наших таможенников? С 2014 года граница ЛДНР неподконтрольна Украине.
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Классика жанра. Злой и добрый "полицейские"
.
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вас уже 5 лет мурыжат. тянут туда-сюда. определились? в Конституцию записали? так чем вы теперь опять недовольны?
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в общем, так. у тебя есть два варианта:

1. ты извиняешься за фашЫста, говоришь что смайлик забыл поставить и съезжаешь с темы.
2. я пишу на тебя кляузу администрации сайта с просьбой принять меры к неадеквату.
выбирай.
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Слыш, кляузник, я бы еще мог понять твою боль если бы ты обратился ко мне по прапором германии. Но ты имел неосторожность поцепить прапор пиндоссии и вещать свою ересь из-под него. Мне фиолетово, обращайся хоть в лигу "сексуальных меньшинств", свое отношение к таким персонажам как ты я уже высказал постом выше!
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я сменой флага показал тебе, что прокси можно настроить как угодно.
но ты уже и так ответил. теперь пеняй на себя. если что, я тебя предупреждал по-хорошему.
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Я тебя не пойму. Мне надо было извиниться за то, что слово "фашыст" я написал с маленькой буквы?
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(с) "Наши российские друзья годами говорят..." - Скажи мне кто твой друг... Если твой друг - людоед, то кто ты?
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это он не про тех. это про других. про друзей, которые с ленточками бегают, спасают мир на отдельно взятой планете. вы заметили, что российская оппозиция (да есть ли она?) крайне осторожна в высказываниях по поводу Украины, а иногда просто повторяет провластные речевки? остается только шутить...
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Гер Хойзген тепер ніколи не отримає посади ні в газпромі ні в роснєфті, за що й поважаю.
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доказательства есть? или это просто бла-бла?
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Так цей "міф" можна легко спростувати. Особливо стосовно ЛДНР. Варто провести референдум на тій частині, що підконтрольна Україні. І все стане на свої місця.
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Блін, коли у відповідь на слова про "гражданскую войну" хоч хтось із наших депутатів скаже одну просту фразу: Мінські домовленості не можуть бути виконані, поки на території ОРДЛО буде знаходитися хоч одна людина з кацапським паспортом

І оголосити чітку позицію: поки в ОРДЛО є люди з іноземними паспортами, Україна не буде виконувати ніякі домовленності.
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я знову ж, в 2605-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти...!!
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Тут еще забыли сказать, что этот придуроу Небензя начал грозиться немецкому представителю тем, чтобы он помнил что, цитирую: "Россия брала Берлин". На росиси это с упоительным восторгом публикуют.
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Не может быть!
И что дальше - опять озабоченность? Или всё-таки пора что-то делать?
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на пятый год войны у немцев закрылась задница и наконец-то открылись глаза.... осталось последнее - увидеть "Северный поток2".
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГермания не верит заявлениям о "внутреннем конфликте" в Украине, на самом деле это российское вторжение, - представитель в ООН Хойзген
 
 
 
 
 
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