 Германия не верит заявлениям о "внутреннем конфликте" в Украине, на самом деле это российское вторжение, - представитель в ООН Хойзген

Об этом заявил в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации в Украине постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойзген, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Слушая (постоянного представителя РФ. - Ред.) Василия Небензю, у меня прямо сложилось впечатление, что это Украина напала на Россию, а не Россия на Украину", - пошутил немецкий дипломат в начале своего выступления, которое шло сразу за выступлением представителя РФ.
Он также напомнил о Будапештском меморандуме, который был нарушен Россией, что оказывает негативное влияние на мировой порядок, международное право и процесс разоружения. Он заявил, что РФ продолжает нарушать международное право, в частности ограничивая свободу судоплавання в азовско-черноморском бассейне. Хойзген назвал содержание украинских моряков в Москве нарушением международного права.
Он также подчеркнул, что Германия не верит российским словам о "внутреннем конфликте" в Украине.
"Наши российские друзья годами говорят, что, мол, в Украине был "переворот", свержение правительства. Мы все знаем, что на самом деле это было российское вторжение. Российские военные были напрямую вовлечены в оккупации, в том числе, Донецке", - пояснил немецкий дипломат.
Он добавил, что российское телевидение уже само призналось, что Путин приказал своим спецслужбам захватить АР Крым еще 20-го февраля 2014 года.
"Крым до сих пор оккупирован, Донбасс до сих пор оккупирован. И все это с помощью мифа о "зеленых человечках", или что там кто-то брал судьбу в свои руки. Нет, это были российские солдаты", - заявил он.
Хойген напомнил, что когда в 2014-м, 2015-м годах правда стала очевидной, когда после августа 2014-го года появились погибшие российские солдаты, а комитет их жен в Санкт-Петербурге стал заявлять, что россияне воюют в Донбассе, президент Путин принял решение закрыть все данные о военных потерях, а комитет матерей был объявлен "иностранным агентом".
🤗
😁
Мы вышли из грязи и стали все князи.
Теперь мы элита огромной страны.
Плевать нам на бедных, плевать на голодных,
Деньгами большими карманы полны.
Славься эРэФия, нам подчиненная!
Хвалу твоим недрам мы дружно поём.
Нам доллары дарят богатства природные
И ватно-баранов мы лихо стрижем.
Нам Путин сияет звездой путеводною,
И долю баблосов ему отдаем.
Ему мы все служим, его уважаем,
Хоть между собою «Окурком» зовем.
Славься эРэФия, нам подчиненная!
Хвалу твоим недрам мы дружно поём.
Нам доллары дарят богатства природные
И ватно-баранов мы лихо стрижем.
Мы ватно-баранам мозги промываем
Про Родину нашу, где вместе живем.
Но мы обитаем лишь где пожелаем -
Весь глобус доступен за наше бабло.
Славься эРэФия, нам подчиненная!
Хвалу твоим недрам мы дружно поём.
Нам доллары дарят богатства природные
И ватно-баранов мы лихо стрижем.
..
https://uk.wikipedia.org/wiki/112_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
.
1. ты извиняешься за фашЫста, говоришь что смайлик забыл поставить и съезжаешь с темы.
2. я пишу на тебя кляузу администрации сайта с просьбой принять меры к неадеквату.
выбирай.
но ты уже и так ответил. теперь пеняй на себя. если что, я тебя предупреждал по-хорошему.
І оголосити чітку позицію: поки в ОРДЛО є люди з іноземними паспортами, Україна не буде виконувати ніякі домовленності.
И что дальше - опять озабоченность? Или всё-таки пора что-то делать?