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 В ООН создали Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине

В ООН учредили объединенный фонд гуманитарной помощи Украине и призвали доноров присоединиться к нему, чтобы помочь жителям Донбасса, страдающих от вооруженного конфликта.

Об этом на специальном заседании ООН относительно Плана гуманитарной помощи на востоке Украины на 2019 заявила помощница генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я рада сегодня объявить о создании Объединенного фонда гуманитарной помощи Украине и призываю доноров присоединиться к нему", - заявила Мюллер.

Она добавила, что ряд стран уже внесли свои средства в фонд. По ее мнению, сегодняшнее заседание ООН по Плану гуманитарной помощи в Украине на 2019 год позволяет привлечь внимание к страданиям украинцев вследствие продолжающегося военного конфликта.

"Сегодняшняя дискуссия дает нам возможность еще раз обратить внимание на гуманитарные последствия конфликта. Пока политические дискуссии продолжаются, мы не должны забывать человеческое лицо этого кризиса и ее влияние на гражданское население, обычных людей, которые сталкиваются с ее последствиями каждый день", - отметила она.

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Вновь созданный Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине (Ukraine Humanitarian Pooled Fund) относится к так называемым Country-based Pooled Funds ("Страновые объединенные фонды" - ред.) ООН, которые позволяют донорам - правительствам, международным и неправительственным организациям - направлять свои взносы на поддержку местных гуманитарных усилий. Таким образом, средства могут доходить до гуманитарных партнеров в зонах конфликта более вовремя, скоординировано и целенаправленно.

Представители делегаций Швеции и Литвы в своих выступлениях сообщили, что их правительства уже внесли средства в фонд. Правительство Швеции пожертвовало $1 млн.

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Подытоживая, Мюллер добавила, что общие потребности для гуманитарной помощи жителям востока Украины, которые страдают от вооруженного конфликта по обе стороны линии разграничения, на 2019 год составляют $162 млн.

Источник: https://censor.net.ua/n3111379
 
   
 Топ комментарии
 
Верещали хуйловвіді і тепер везуть гуманітарку від ООН, від Ахметки, від хуйла, а до бендер їздять по пензію. Во пристроїлись карміть всю Україну.
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Не говорите Порошенко пин код только от счета
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на 5 год рехорм ООН предложило Украине гуманитарную помощь
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Совет форумчанПравила форума
 
зачем же развивать гуманитарные проекты если можно потрясти ООН
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Верещали ********** і тепер везуть гуманітарку від ООН, від Ахметки, від *****, а до бендер їздять по пензію. Во пристроїлись карміть всю Україну.
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Не говорите Порошенко пин код только от счета
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Аггга, Ахметка будет рррраспррределять??
Абааажаааєт он єнто...
🤗
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А что ж там творится, на том Донбассе?...
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Шах и мат вам зрадофилы! Даже ООН оценило качество наших реформ!
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на 5 год рехорм ООН предложило Украине гуманитарную помощь
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Какие реформы, каца..здолочь ? Многа букаф, ниасилил ? "В ООН учредили объединенный фонд гуманитарной помощи .., чтобы помочь жителям Донбасса, страдающим от вооруженного конфликта".

Кормильцам Украины помощь всем миром собирают, ву компрене ? Вот что русский мир животворящий с оккупированными территориями делает. А ты давай и дальше во всем реформы обвиняй, это ж реформы Дамбас разбомбили и Крым аннексировали.
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Донбасс для тебя это не Украина?ИдиЕт на карту посмотри
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Чтобы правильно лечить нужен правильный диагноз...
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Тепер об'єдіньонниє гумконвої під прапором ООН на Донбас їхатимуть?
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НАДЕЮСЬ..
ВЕРЕВКА ОСВЯЩЕНА ПРАВОСЛаВНОЙ ВОДОЙ ??
,
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Тут главное не перекормить даунбасян ножками Трампа, а то у них опять #Дамбас_кормит_всю_Украину случится.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ООН создали Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине
 
 
 
 
 
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