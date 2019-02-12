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 Распространение российской дезинформации можно сравнить с созданием телевизионных сериалов, - замглавы МИП Золотухин

В Министерстве информационной политики Украины презентовали проект "Белая книга специальных информационных операций против Украины 2014-2018".

Замминистра Дмитрий Золотухин сообщил, что Министерство создало "Белую книгу" в результате многолетнего наблюдения за тем, как российские спецслужбы и политические элиты манипулируют информпространство, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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"Распространение российской дезинформации можно сравнить с созданием телевизионных сериалов. Если основными центрами киноиндустрии является американский Голливуд, индийский Болливуд и нигерийский Нолливуд, то в аналогичной индустрии, которая распространяет выдумки и ложь, лидером является Кремливуд", - отметил он.

Как рассказал Золотухин, каждый масштабный нарратив российской дезинформации можно сравнить с "сериалом", который делится на "сезоны" - сложные комплексы идей внутри "сериала". Каждая же отдельная "серия" изображает одну конкретную ситуацию, которая отвечает сценарной линии и сезона, и сериала.

"Например, каждому известна история об "испанском диспетчере Карлосе", который появился в медиапространстве сразу после сбивания малайзийского самолета Boeing 777. Это - один из сезонов большого сериала о катастрофе рейса MH17, ключевая цель которого - отвести подозрения о преступлении от России и обвинить во всем Украину", - пояснил замминистра.

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Среди других "сериалов" российской пропаганды: связь Украины с ИГИЛ, преступления ВСУ, военные НАТО на Донбассе, Украина как неспособное государство и тому подобное.

Золотухин отметил, что следует не развенчивать каждый фейк Кремля, а понимать принцип, по которому осуществляются российские информационные операции, и развивать собственный стратегический нарратив.

Ознакомиться с "Белой книгой специальных информационных операций против Украины 2014-2018" можно по ссылке.

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Источник: https://censor.net.ua/n3111378
 
   
 Топ комментарии
 
Спецслужбы и политические элиты на расеи, могут манипулировать своим быдлом - сколько угодно. На украинцах их манипуляции не работают. У нас стойкий иммунитет выработался от проклятой московии.
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Россия - огромная по территории страна, но даже и этой территории явно недостаточно чтобы разместить всю ложь и бред, которые ежесуточно выливаются со всевозможных СМИ. Чтобы всё это дерьмо поместилось им надо ещё пару галактик.
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Міністерству Інформполітики присвячується -
преамбула - В Адміністрації Президента заявили, що не знають, хто поширює рекламу з використанням гасла "Армія! Мова! Віра!" та імені і прізвища Президента Петра Порошенка.
Пізньої морозної години,
Як народ хропе, відкривши рот,
Тихо бродить трасами країни
Чарівний Нічний Порохобот.
Невловимий, мов художник Бенксі,
Бетмен, Спайдермен чи Фантомас,
Він вклада набір Петрових сенсів
До вузьких лобів широких мас.
Де тваринка встане, гляне гордо
І на стовпчик ніжку задира -
Там до ранку виростають борди
З гаслами та підписом Петра!
Там, де вчора Юля бронзовіла
З Сєнєю, Тарутою й Ляшком,
Зранку буде "Військо. Мова. Віра.",
Буде "Ми йдемо своїм шляхом"!
А спитає хтось: "Чия робота?!" -
Ллється на допитливі носи
Струмінь золотий Порохобота,
Наче краплі божої роси!
Бо не треба зайвої реклами
В час, коли, не знаючи турбот,
Задирає ніжку під стовпами
Чарівний Нічний Порохобот!"
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Нам нужна своя, национальная, патриотическая дезинформация!...
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Кацапську тиражує - бігборди його повторюють кацапські, а чого варте селфі з плаксивим хлопчиком...
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так всі давно знають , що наш Харант у всьому ***** мавпує ..))
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Просто броженийо говна в выгребной яме..
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какой то скучный Цензор сегодня вечером...
всем спокойной ночи...
Распространение российской дезинформации можно сравнить с созданием телевизионных сериалов, - замглавы МИП Золотухин - Цензор.НЕТ 3375
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На 🐟 и спокойного Тебе АБЫРВАЛГа!!😁
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тебе, почитателю Дубинского, только головку и хвост от селёдки...!
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нет - могу тебе и кишки от селёдки дать...\будешь...?\
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Значитца скюшал 🐟? Маладца!!!
Почитай на ніч переписку Каутського с Енгельсом і
баїньки..Можеш пограти на балалалайці..
Бувай! Хай тобі прррисниться твій солоденький
Кумир!
😁
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читай своих кумиров Дубинского и смотри шария...!\давай ваксик, и не хныкай - на Рошенку...1)\
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звідки в Маленької Осляндії рошенка - невже зарплату отримав ? ..))
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и тебе лахтинцу Рошенки захотелось...?
или селёдки хочешь...?
как ваша борьба Лахты со злочиной владой продвигается...?)
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они теперь метаются, не могут разорваться - между "умными и красивыми"...
то за клоуна стоящего на коленях, то за косу брехливую, то вороватого расследователя коррупции, то за трусливого полководца...)))
везде в гамно натыкаются...!
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Спецслужбы и политические элиты на расеи, могут манипулировать своим быдлом - сколько угодно. На украинцах их манипуляции не работают. У нас стойкий иммунитет выработался от проклятой московии.
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Даремно Петро перехопив маніпуляції Пуйла,на Українців це дійсно не діє))
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а вот у вас горловке всё прошло на ура...!\видно там не украинцы...\
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ТАК БУДЕТ !!! ОБЕЗАТЕЛЬНО БУДЕТ !!
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Мы жэ не знали!
нас не спрашивали !
от нас ничего не зависило!...
.
А росс-журналисты-РАЗЖИГАЮЩИЕ НЕНАВИСТЬ и ВОЙНЫ..
.
А интернэт-ТРОЛЛИ.-

ВСЕ ОНИ ЗНАЛИ и ПОНИМАЛИ........,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

,

.

АДРЕССА В СТУДИЮ!!!!!!!!!!!!!--

Объявит ведущий на рос тв-- Д. Недоокисшився. !

.

Страна должна знать их в лицо!!!!!!!!!!!!!!!
- ВОСКРИКНЕТ толпа в зале !!!

.

и новая гармошка заиграет https://uploads.disquscdn.com/images/daa92c7e68404445acc27788042e57fac4cb52c6dc9bc34a64c1a29ed1abb08e.gif пьятый по счету переделаный гимн рф....................

.
.
.
.

Кто бы что не говорил...

НО !
ВО всем ВИНОВАТЫ росс "" сми "" !!!
.
И эта поддержка вороватой власти ,
и ОГОЛТЕЛАЯ военная и антиУкраинсская истерия,
Травля народов ,
ЛЖИВАЯ "продукцыя" росс сми- привела к ..
ВОЙНЕ с Украиной , Санкцыям,
и ПОЗОРОМ СТРАНЫ в МИРЕ !!
.
. "" ЖУРНАЛИСТОВ "" ПОД СУД !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,
за ЗАВЕДОМО ЛЖИВУЮ ПРОПОГАНДУ с ЦЕЛЬЮ......
.
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https://uploads.disquscdn.com/images/a81cb224a3eb882ea7f0bd4f20aab1ab2f8aae066215e4d173570a588b3ec6a1.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6b751d861ae85a33f0aab8e5331f0f59c18a0c161879d0615ceff0a76ecaa7d0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/79567c1949c673c614cf0bfb91b9204026a73e74c22821443f4c680327d26079.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6969849c8924d92005e7709713db1512862b2feab42e1c0184223b9b0e26652f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/558c20f05711c0aafd20bd1b29a8b88b368b3d52b2d91b6719cb58198f06e871.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e00b86515a7b834d6f7c195f18078cdc34e63d50570bd676a3a9f6da3efa37aa.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/ea5bfc69721b38a0036327c0a6999efb8c33df28fb50d379f30efa67252c9423.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d81f9cf1a9bb124e20c3a87516ba3098b7d62ec664093828ee743da6e8a90ffe.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/ea739521d2268116fcf71c10339fca9210c26ed1a27ee0755ab6c0b42f8b2f69.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/28b4fcf4f7db5731ee5113d0c8e0773dd543f918f8d0d3b672f43f9beb2b0e30.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/b63b28466441888f15956e7b25e8edb3bed52d09d254748633858d21be522c00.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/67ff0c857b20df625968fbe6b12dedb6c2f1504c866b98862ca8e39fb64a4d6f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5a0834f6a9b9ea24f8b7edf8bcff506c14be8385da136cc8840f29bd1c61b801.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/789443291*******************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/65f60a629d3dc4ac1ad9517230b72a48ecb20d26de87fe6ab3a314b119505feb.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d6d2f2d35b56b7dce043cd5bf4e9639c4bfb385f6b58b4c930ff43569b707fd9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5141a7eddcd44cc7b229077c07a2b221c6b5c537bd38bf489ea6ab1a6aecedb2.jpg https://uploads.disquscdn.com/image
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Россия - огромная по территории страна, но даже и этой территории явно недостаточно чтобы разместить всю ложь и бред, которые ежесуточно выливаются со всевозможных СМИ. Чтобы всё это дерьмо поместилось им надо ещё пару галактик.
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ПаРаша Імперія Зла і Брехні!!!
І перш за все Зла і Брехні до свого народу!!!
І парашний народ такого і заслуговує, йому це подобається!!!
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ПаРаша Імперія Зла і Брехні!!!
І перш за все Зла і Брехні до свого народу!!!
І парашний народ такого і заслуговує, йому це подобається!!!
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Цитата - " Российские власти впервые признали, что ведут наступательную информационную войну. Сурков так прямо и написал: "Наша страна перешла в информационное контрнаступление на Запад".
В своих откровениях ближайший советник Путина идет еще дальше: "Чужеземные политики приписывают России вмешательство в выборы и референдумы по всей планете.
В действительности, дело серьезнее - Россия вмешивается в их мозг и они не знают, что делать с собственным измененным сознанием".
Важно, что теперь мир получил официальное подтверждение этому от одного из ее организаторов."
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такі да... але ж*ліліпукі пукіна ВЖЕ загралися своїми "гібрідними лінгво-забавками" ..і настільки, що не побачили що на ЛЮДЕЙ їх дурня ВЖЕ НЕ ДІЄ Поширення російської дезінформації можна порівняти зі створенням телевізійних серіалів, - заступник голови МІП Золотухін - Цензор.НЕТ 4381
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холодильник починає вигравати битву над телевізором....коли стає меньше грошей....путін TV нікого НЕ цікавить...
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я знову ж, в 2606-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРаспространение российской дезинформации можно сравнить с созданием телевизионных сериалов, - замглавы МИП Золотухин
 
 
 
 
 
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