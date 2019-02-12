 Распространение российской дезинформации можно сравнить с созданием телевизионных сериалов, - замглавы МИП Золотухин

Замминистра Дмитрий Золотухин сообщил, что Министерство создало "Белую книгу" в результате многолетнего наблюдения за тем, как российские спецслужбы и политические элиты манипулируют информпространство, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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"Распространение российской дезинформации можно сравнить с созданием телевизионных сериалов. Если основными центрами киноиндустрии является американский Голливуд, индийский Болливуд и нигерийский Нолливуд, то в аналогичной индустрии, которая распространяет выдумки и ложь, лидером является Кремливуд", - отметил он.

Как рассказал Золотухин, каждый масштабный нарратив российской дезинформации можно сравнить с "сериалом", который делится на "сезоны" - сложные комплексы идей внутри "сериала". Каждая же отдельная "серия" изображает одну конкретную ситуацию, которая отвечает сценарной линии и сезона, и сериала.

"Например, каждому известна история об "испанском диспетчере Карлосе", который появился в медиапространстве сразу после сбивания малайзийского самолета Boeing 777. Это - один из сезонов большого сериала о катастрофе рейса MH17, ключевая цель которого - отвести подозрения о преступлении от России и обвинить во всем Украину", - пояснил замминистра.

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Среди других "сериалов" российской пропаганды: связь Украины с ИГИЛ, преступления ВСУ, военные НАТО на Донбассе, Украина как неспособное государство и тому подобное.

Золотухин отметил, что следует не развенчивать каждый фейк Кремля, а понимать принцип, по которому осуществляются российские информационные операции, и развивать собственный стратегический нарратив.

Ознакомиться с "Белой книгой специальных информационных операций против Украины 2014-2018" можно по ссылке.

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