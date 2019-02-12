 Распространение российской дезинформации можно сравнить с созданием телевизионных сериалов, - замглавы МИП Золотухин

Замминистра Дмитрий Золотухин сообщил, что Министерство создало "Белую книгу" в результате многолетнего наблюдения за тем, как российские спецслужбы и политические элиты манипулируют информпространство, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Распространение российской дезинформации можно сравнить с созданием телевизионных сериалов. Если основными центрами киноиндустрии является американский Голливуд, индийский Болливуд и нигерийский Нолливуд, то в аналогичной индустрии, которая распространяет выдумки и ложь, лидером является Кремливуд", - отметил он.
Как рассказал Золотухин, каждый масштабный нарратив российской дезинформации можно сравнить с "сериалом", который делится на "сезоны" - сложные комплексы идей внутри "сериала". Каждая же отдельная "серия" изображает одну конкретную ситуацию, которая отвечает сценарной линии и сезона, и сериала.
"Например, каждому известна история об "испанском диспетчере Карлосе", который появился в медиапространстве сразу после сбивания малайзийского самолета Boeing 777. Это - один из сезонов большого сериала о катастрофе рейса MH17, ключевая цель которого - отвести подозрения о преступлении от России и обвинить во всем Украину", - пояснил замминистра.
Среди других "сериалов" российской пропаганды: связь Украины с ИГИЛ, преступления ВСУ, военные НАТО на Донбассе, Украина как неспособное государство и тому подобное.
Золотухин отметил, что следует не развенчивать каждый фейк Кремля, а понимать принцип, по которому осуществляются российские информационные операции, и развивать собственный стратегический нарратив.
Ознакомиться с "Белой книгой специальных информационных операций против Украины 2014-2018" можно по ссылке.
преамбула - В Адміністрації Президента заявили, що не знають, хто поширює рекламу з використанням гасла "Армія! Мова! Віра!" та імені і прізвища Президента Петра Порошенка.
Пізньої морозної години,
Як народ хропе, відкривши рот,
Тихо бродить трасами країни
Чарівний Нічний Порохобот.
Невловимий, мов художник Бенксі,
Бетмен, Спайдермен чи Фантомас,
Він вклада набір Петрових сенсів
До вузьких лобів широких мас.
Де тваринка встане, гляне гордо
І на стовпчик ніжку задира -
Там до ранку виростають борди
З гаслами та підписом Петра!
Там, де вчора Юля бронзовіла
З Сєнєю, Тарутою й Ляшком,
Зранку буде "Військо. Мова. Віра.",
Буде "Ми йдемо своїм шляхом"!
А спитає хтось: "Чия робота?!" -
Ллється на допитливі носи
Струмінь золотий Порохобота,
Наче краплі божої роси!
Бо не треба зайвої реклами
В час, коли, не знаючи турбот,
Задирає ніжку під стовпами
Чарівний Нічний Порохобот!"
┈┈┈┈┈┈┈▏▕┈┈LIKE┈┈
┈┈┈┈┈┈┈▏▕▂▂▂┈┈┈
▂▂▂▂▂▂╱┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▔▔▔▔▔▔╲▂▕▂▂▂▏┈┈
😂😂
😂
всем спокойной ночи...
Почитай на ніч переписку Каутського с Енгельсом і
баїньки..Можеш пограти на балалалайці..
Бувай! Хай тобі прррисниться твій солоденький
Кумир!
😁
или селёдки хочешь...?
как ваша борьба Лахты со злочиной владой продвигается...?)
то за клоуна стоящего на коленях, то за косу брехливую, то вороватого расследователя коррупции, то за трусливого полководца...)))
везде в гамно натыкаются...!
.
https://uploads.disquscdn.com/images/f524c5b7af490348c4dd453010a5e82a44323218373e7b355f4e5ea8c99a0ffa.jpg
.
Мы жэ не знали!
нас не спрашивали !
от нас ничего не зависило!...
.
А росс-журналисты-РАЗЖИГАЮЩИЕ НЕНАВИСТЬ и ВОЙНЫ..
.
А интернэт-ТРОЛЛИ.-
ВСЕ ОНИ ЗНАЛИ и ПОНИМАЛИ........,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
,
.
АДРЕССА В СТУДИЮ!!!!!!!!!!!!!--
Объявит ведущий на рос тв-- Д. Недоокисшився. !
.
Страна должна знать их в лицо!!!!!!!!!!!!!!!
- ВОСКРИКНЕТ толпа в зале !!!
.
и новая гармошка заиграет https://uploads.disquscdn.com/images/daa92c7e68404445acc27788042e57fac4cb52c6dc9bc34a64c1a29ed1abb08e.gif пьятый по счету переделаный гимн рф....................
.
.
.
.
Кто бы что не говорил...
НО !
ВО всем ВИНОВАТЫ росс "" сми "" !!!
.
И эта поддержка вороватой власти ,
и ОГОЛТЕЛАЯ военная и антиУкраинсская истерия,
Травля народов ,
ЛЖИВАЯ "продукцыя" росс сми- привела к ..
ВОЙНЕ с Украиной , Санкцыям,
и ПОЗОРОМ СТРАНЫ в МИРЕ !!
.
. "" ЖУРНАЛИСТОВ "" ПОД СУД !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,
за ЗАВЕДОМО ЛЖИВУЮ ПРОПОГАНДУ с ЦЕЛЬЮ......
.
https://uploads.disquscdn.com/images/0735619a75789b5daa0fa7bfa65a252d45c49043f9b43a8d7160fa170d64c3cb.jpg
https://uploads.disquscdn.com/images/a81cb224a3eb882ea7f0bd4f20aab1ab2f8aae066215e4d173570a588b3ec6a1.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6b751d861ae85a33f0aab8e5331f0f59c18a0c161879d0615ceff0a76ecaa7d0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/79567c1949c673c614cf0bfb91b9204026a73e74c22821443f4c680327d26079.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6969849c8924d92005e7709713db1512862b2feab42e1c0184223b9b0e26652f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/558c20f05711c0aafd20bd1b29a8b88b368b3d52b2d91b6719cb58198f06e871.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e00b86515a7b834d6f7c195f18078cdc34e63d50570bd676a3a9f6da3efa37aa.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/ea5bfc69721b38a0036327c0a6999efb8c33df28fb50d379f30efa67252c9423.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d81f9cf1a9bb124e20c3a87516ba3098b7d62ec664093828ee743da6e8a90ffe.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/ea739521d2268116fcf71c10339fca9210c26ed1a27ee0755ab6c0b42f8b2f69.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/28b4fcf4f7db5731ee5113d0c8e0773dd543f918f8d0d3b672f43f9beb2b0e30.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/b63b28466441888f15956e7b25e8edb3bed52d09d254748633858d21be522c00.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/67ff0c857b20df625968fbe6b12dedb6c2f1504c866b98862ca8e39fb64a4d6f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5a0834f6a9b9ea24f8b7edf8bcff506c14be8385da136cc8840f29bd1c61b801.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/789443291*******************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/65f60a629d3dc4ac1ad9517230b72a48ecb20d26de87fe6ab3a314b119505feb.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d6d2f2d35b56b7dce043cd5bf4e9639c4bfb385f6b58b4c930ff43569b707fd9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5141a7eddcd44cc7b229077c07a2b221c6b5c537bd38bf489ea6ab1a6aecedb2.jpg https://uploads.disquscdn.com/image
https://uploads.disquscdn.com/images/7***************************************************************.jpg
https://uploads.disquscdn.com/images/7d71226f00a7aa009572d3a9060ff8eb5960f1ee7a2a08d99b8abcf3a639914f.jpg
https://uploads.disquscdn.com/images/4abc4768e68cb3d7f83d46ab9d63a000504e8c72cd4a285e9a48a0e8f6a0572c.jpg
https://uploads.disquscdn.com/images/2de257bb6c9cec1dbfc4176ab8065f678fb1b3d048490cbef51b4a94a708554e.jpg
https://uploads.disquscdn.com/images/814699a501eecba454abe9d7dc2345bd08e0955ec985a6f245465fab15f16f7b.jpg
https://uploads.disquscdn.com/images/c75b9252809af36f481b45ff838a72add2424cba6c930fc1ec674d8d6ed1709e.png
https://uploads.disquscdn.com/images/a81cb224a3eb882ea7f0bd4f20aab1ab2f8aae066215e4d173570a588b3ec6a1.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6b751d861ae85a33f0aab8e5331f0f59c18a0c161879d0615ceff0a76ecaa7d0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/79567c1949c673c614cf0bfb91b9204026a73e74c22821443f4c680327d26079.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6969849c8924d92005e7709713db1512862b2feab42e1c0184223b9b0e26652f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/558c20f05711c0aafd20bd1b29a8b88b368b3d52b2d91b6719cb58198f06e871.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e00b86515a7b834d6f7c195f18078cdc34e63d50570bd676a3a9f6da3efa37aa.jpg https://uploads.di
8fb50d379f30efa67252c9423.jpg?
.
І перш за все Зла і Брехні до свого народу!!!
І парашний народ такого і заслуговує, йому це подобається!!!
І перш за все Зла і Брехні до свого народу!!!
І парашний народ такого і заслуговує, йому це подобається!!!
В своих откровениях ближайший советник Путина идет еще дальше: "Чужеземные политики приписывают России вмешательство в выборы и референдумы по всей планете.
В действительности, дело серьезнее - Россия вмешивается в их мозг и они не знают, что делать с собственным измененным сознанием".
Важно, что теперь мир получил официальное подтверждение этому от одного из ее организаторов."