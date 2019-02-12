 На Ивано-Франковщине налоговики остановили незаконный сбыт горючего, изъято топлива на 700 тыс. грн. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч.3 ст.204 УК Украины был установлен местный житель, который осуществлял на одной из АЗС области незаконное хранение с целью сбыта и сбыт незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов.

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По результатам проведенного обыска из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 11,2 тонны дизельного топлива, 5 тонн бензина марки А-95, 2,2 тонны бензина марки А-92, 2 раздаточные колонки и 4 цистерны объемом по 10 куб.

Всего изъято ТМЦ на сумму более 1 млн грн, в т.ч. ГСМ стоимостью 715 тыс. грн.

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