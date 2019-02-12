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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:налоговая милиция (1537) топливо (428) ГФС (3100) Ивано-Франковская область (340)

 На Ивано-Франковщине налоговики остановили незаконный сбыт горючего, изъято топлива на 700 тыс. грн. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Ивано-Франковской области остановили незаконный сбыт горючего.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

На Ивано-Франковщине налоговики остановили незаконный сбыт горючего, изъято топлива на 700 тыс. грн 01

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч.3 ст.204 УК Украины был установлен местный житель, который осуществлял на одной из АЗС области незаконное хранение с целью сбыта и сбыт незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов.

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По результатам проведенного обыска из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 11,2 тонны дизельного топлива, 5 тонн бензина марки А-95, 2,2 тонны бензина марки А-92, 2 раздаточные колонки и 4 цистерны объемом по 10 куб.

На Ивано-Франковщине налоговики остановили незаконный сбыт горючего, изъято топлива на 700 тыс. грн 02

Всего изъято ТМЦ на сумму более 1 млн грн, в т.ч. ГСМ стоимостью 715 тыс. грн.

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Источник: https://censor.net.ua/n3111377
 
   
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Зупинити НЕ законний збут палива, це, по вашому - "кошмарити бізнес" ???
Тобто працювати за законом, для вас, це щось не нормальне?
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довбаний фарс))))) я у Львові таких штук 10 як мінімум знаю На Івано-Франківщині податківці зупинили незаконний збут пального, вилучено палива на 700 тис. грн - Цензор.НЕТ 3584
до речі,там дизель кращий ніж на окко На Івано-Франківщині податківці зупинили незаконний збут пального, вилучено палива на 700 тис. грн - Цензор.НЕТ 2713
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Як же це ти, з Америки, бачиш що у Львові діїться???
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНа Ивано-Франковщине налоговики остановили незаконный сбыт горючего, изъято топлива на 700 тыс. грн. ФОТО
 
 
 
 
 
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