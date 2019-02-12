 Порошенко примет участие в специальном заседании Генассамблеи ООН 20 февраля, посвященному российской оккупации части страны, - Ельченко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом во вторник, 12-го февраля, заявил Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в комментарии журналистам перед началом Совбеза ООН по ситуации в Украине.
"На этом заседании будет выступать Президент Украины", - сказал он относительно заседания Генассамблеи, запланированного на 20-е февраля.
Напомним: год назад Украине удалось включить в повестку дня ООН отдельный пункт "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", то есть территориях Донбасса и Крыма. Первое специальное заседание по этой теме намечено на 20-е февраля, дату, которая является также пятой годовщиной начала российско-украинского конфликта.
Я не прощу тебя , Россия , никогда … За слезы матерей убитых горем … -Ты ими проклята на многие года , … Тебе судилось вечным стать изгоем ...
Я не прощу тебя , Россия , никогда … За сыновей которых погубила , … За Крым , тобой отжатый без стыда … За нелюдей , которых расплодила ...
Я не прощу тебя , Россия , никогда … За пот и кровь , за свежие могилы ,… За то , что миру о войне врала , … Чтоб в преступлениях тебя не обвинили ...
Я не прощу тебя , Россия , никогда : … За смерть детей , за смерть людей в Одессе , … За боль , за пытки , за свои дела … Предстанешь перед Господом в ответе …
Я не прощу тебя , Россия , никогда - : ... За наш Майдан , за всех , кто был расстрелян , ... За каждого убитого бойца , … Который был своей присяге верен ...
Я не прощу тебя , Россия , никогда - ... Донецк , Луганск , как выжженное поле , … За смертный коридор , за море зла , … За униженья, за твое сваволье ...
МЫ ПОБЕДИМ - всему своя цена ! … И мирный день в цветах на землю ляжет ... Я не прощу тебя , Россия , н и к о г д а - … Через года мой правнук тебе скажет ..?
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І "балачки" теж корисні, бо примушують привертати увагу всього світу до війни в Україні. При цьому важливо, що дипломати створюють позитивний імідж Україні і негативний росії, а це впливає на допомогу Україні і на посилення санкцій агресору.
Более того, есть информация, что блогер трудился на экс-нардепа от Партии регионов Александра Бобкова - одного из создателей сепаратистской организации «Оплот» которая убивала патриотов Украины и украинских обровольцев.
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Также издание добавило, что для Ирины Геращенко не в новинку делать селфи с украинофобами, например, в ее коллекции есть совместное дружеское фото с Виктором Медведчуком. Фото сделано в период Иловайского котла, где Главнокомандующий Порошенко заживо похоронил около тысячи активистов Майдана, которые сегодня в 2019 году могли бы смести его группировку, как некогда смела Януковича.