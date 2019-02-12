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 Политика Украины
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Все про:Ельченко (218) ООН (2710) Порошенко (16328)

 Порошенко примет участие в специальном заседании Генассамблеи ООН 20 февраля, посвященному российской оккупации части страны, - Ельченко

В рамках специального заседания Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины 20-го февраля запланировано выступление Президента Украины Петра Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом во вторник, 12-го февраля, заявил Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в комментарии журналистам перед началом Совбеза ООН по ситуации в Украине.

"На этом заседании будет выступать Президент Украины", - сказал он относительно заседания Генассамблеи, запланированного на 20-е февраля.

Напомним: год назад Украине удалось включить в повестку дня ООН отдельный пункт "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", то есть территориях Донбасса и Крыма. Первое специальное заседание по этой теме намечено на 20-е февраля, дату, которая является также пятой годовщиной начала российско-украинского конфликта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представитель Украины в ООН Ельченко передал генсеку организации письмо с призывом давить на Россию для освобождения украинских моряков

Источник: https://censor.net.ua/n3111375
 
   
 Топ комментарии
 
Я не прощу тебя , Россия , никогда ... За то , что молча в стороне стояла , … Когда в мой край кацапская - орда … На танках смело , нагло заезжала …

Я не прощу тебя , Россия , никогда … За слезы матерей убитых горем … -Ты ими проклята на многие года , … Тебе судилось вечным стать изгоем ...

Я не прощу тебя , Россия , никогда … За сыновей которых погубила , … За Крым , тобой отжатый без стыда … За нелюдей , которых расплодила ...

Я не прощу тебя , Россия , никогда … За пот и кровь , за свежие могилы ,… За то , что миру о войне врала , … Чтоб в преступлениях тебя не обвинили ...

Я не прощу тебя , Россия , никогда : … За смерть детей , за смерть людей в Одессе , … За боль , за пытки , за свои дела … Предстанешь перед Господом в ответе …

Я не прощу тебя , Россия , никогда - : ... За наш Майдан , за всех , кто был расстрелян , ... За каждого убитого бойца , … Который был своей присяге верен ...

Я не прощу тебя , Россия , никогда - ... Донецк , Луганск , как выжженное поле , … За смертный коридор , за море зла , … За униженья, за твое сваволье ...

МЫ ПОБЕДИМ - всему своя цена ! … И мирный день в цветах на землю ляжет ... Я не прощу тебя , Россия , н и к о г д а - … Через года мой правнук тебе скажет ..?
.
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І який сенс цих генасамблей? Які реальні кроки зроблені крім струсу повітря?
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Я не прощу тебя , Россия , никогда ... За то , что молча в стороне стояла , … Когда в мой край кацапская - орда … На танках смело , нагло заезжала …

Я не прощу тебя , Россия , никогда … За слезы матерей убитых горем … -Ты ими проклята на многие года , … Тебе судилось вечным стать изгоем ...

Я не прощу тебя , Россия , никогда … За сыновей которых погубила , … За Крым , тобой отжатый без стыда … За нелюдей , которых расплодила ...

Я не прощу тебя , Россия , никогда … За пот и кровь , за свежие могилы ,… За то , что миру о войне врала , … Чтоб в преступлениях тебя не обвинили ...

Я не прощу тебя , Россия , никогда : … За смерть детей , за смерть людей в Одессе , … За боль , за пытки , за свои дела … Предстанешь перед Господом в ответе …

Я не прощу тебя , Россия , никогда - : ... За наш Майдан , за всех , кто был расстрелян , ... За каждого убитого бойца , … Который был своей присяге верен ...

Я не прощу тебя , Россия , никогда - ... Донецк , Луганск , как выжженное поле , … За смертный коридор , за море зла , … За униженья, за твое сваволье ...

МЫ ПОБЕДИМ - всему своя цена ! … И мирный день в цветах на землю ляжет ... Я не прощу тебя , Россия , н и к о г д а - … Через года мой правнук тебе скажет ..?
.
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Що взагалі росія, як не імперія, що знищує все?
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Это удар поддых. Тонкий троллинг коллеги-стецька Порошенко візьме участь у спеціальному засіданні Генасамблеї ООН 20 лютого, присвяченому російській окупації частини країни, - Єльченко - Цензор.НЕТ 287
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И все теперь (ну, те, шо на фоте) - каренные.
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Генеральна асамблея ООН нічого не вирішує, тому там буде багато порожніх балачок. Треба нам це, чи не треба?
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Якраз Генасамблея і вирішує, бо на ній немає вета росії, як на радбезі.
І "балачки" теж корисні, бо примушують привертати увагу всього світу до війни в Україні. При цьому важливо, що дипломати створюють позитивний імідж Україні і негативний росії, а це впливає на допомогу Україні і на посилення санкцій агресору.
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І який сенс цих генасамблей? Які реальні кроки зроблені крім струсу повітря?
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Та нехай летить! Он скільки вже доліталося...
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Порошенко сам поедет или с Медведчуком возмущение высказывать стране агрессору?
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якщо , в Мінську , Медведчук представляє Україну - нехай і в ООН він представляє , а чого ..?
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и ***** нужно тогда взять,пусть в ООН репу почухают
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а яким боком порошенко до медведчука?
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для тих , хто не знає - ООН офіційно вважає конфлікт в Україні , як внутрішній конфлікт - і жодної зовнішньої агресії ... тільки нам чомусь , про це , не кажуть ...
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Його тиди ще пускають?Остання гастроль артиста розмовного жанра))
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Порошенко має віднощення до України,як блоха до собаки,з якої вона сосе кров.
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Хорошо что клоун не едет а то бы там все обоссались
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Тільки русскіє. А їх там кіт наплакав.
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Порох постоянно держит в напряжении ООН и не дает забыть об Украине. И это приносит свои плоды. Рано или поздно РФ выкинут из радбеза ООН, как выкинули из совета Европы. А постоянно усиливающиеся санкции задушат и развалят россию. Главное продолжать такую политику и не допустить никакого "нового курса".
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Порошенко візьме участь у спеціальному засіданні Генасамблеї ООН 20 лютого, присвяченому російській окупації частини країни, - Єльченко - Цензор.НЕТ 9256

Более того, есть информация, что блогер трудился на экс-нардепа от Партии регионов Александра Бобкова - одного из создателей сепаратистской организации «Оплот» которая убивала патриотов Украины и украинских обровольцев.
2-минутное видео -
Также издание добавило, что для Ирины Геращенко не в новинку делать селфи с украинофобами, например, в ее коллекции есть совместное дружеское фото с Виктором Медведчуком. Фото сделано в период Иловайского котла, где Главнокомандующий Порошенко заживо похоронил около тысячи активистов Майдана, которые сегодня в 2019 году могли бы смести его группировку, как некогда смела Януковича.

Порошенко візьме участь у спеціальному засіданні Генасамблеї ООН 20 лютого, присвяченому російській окупації частини країни, - Єльченко - Цензор.НЕТ 1134
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко примет участие в специальном заседании Генассамблеи ООН 20 февраля, посвященному российской оккупации части страны, - Ельченко
 
 
 
 
 
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