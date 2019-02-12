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 Политика Украины
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 Репутация Украины зависит от того, как пройдут выборы, - Волкер

Министр внутренних дел Арсен Аваков и специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер обсудили риски избирательной кампании в Украине.

Об этом Аваков сообщил в Тwitter по итогам встречи с Волкером в Вашингтоне, информирует Цензор.НЕТ.

"Репутация Украины будет зависеть от того, как пройдут выборы, сказал спецпредставитель Курт Волкер во время двусторонней встречи, на которой мы обсудили риски избирательной кампании и позицию МВД", - написал Аваков.

Министр добавил, что "рад, что наши принципы совпадают: выборы должны быть прозрачными и честными".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Озабоченность Украины безопасностью очень реальна, - Волкер изменил свое мнение, и выступил против российских наблюдателей на выборах

Напоминаем, глава МВД Аваков находится с визитом в США.

Репутация Украины зависит от того, как пройдут выборы, - Волкер 01

Источник: https://censor.net.ua/n3111374
 
 
 Топ комментарии
 
А невже Волкер не знає, що ЦВК зареєстувало кандидатами в президенти Петра Олексійовича та 43-х агентів кремля?
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Не знаю как выборы а предвыборная гонка уже самая комедийная и даже позорная в мире. Уже даже не знаешь кто на первом месте Украина или Рашка. Особенно мне понравилось как Петя излечил от рака мальчика одним прикосновением, мимо которого проезжал на своем мерседесе за 35 лямов и услышал его плачь через бронестекло 8см на скорости 150км/час. По невероятному стечению обстоятельств как раз в ето время там проезжала группа 5 канала самых честных новын и задокументировала ето чудо. После отъезда Пети на той улице зимой расцвели яблони и женщины обрели девственность. Поетому только за Петю буду голосовать, кроме Пети нет в Украине более честного и порядочного человека. Правда есть на Расее его брат, но он уже занят покращенням жизни на Расее.
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А какое дело ворам и брехунам до репутации Украины?...
Ну, там на Западе, как дети,... честное слово...
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Ну, учитывая "колоссальную поддержку ширнармасс" диючему (реинкарнации ГРЕЧКИ в купюру 1000 бундесГривень) и результатам ЭКЗИТПОЛА(!!!) - у Петра появиться новый зверёк: песец
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Ну дивлячись на підготовку до цих виборів відразу стає зрозуміло, що барига готується до наймаштабніших фальсифікацій в історії України.
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Как ни когда для Украины важен контроль за подсчетом голосов. Поршенко не в состоянии победить без подкупа изберательных комисий Порохоботы уже в агонии так как крах не избежен.
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главное - прокатить барыгу - партнёра блохастого карлика вохи,
Украина освободится от камуняцкой нечисти !
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ошметки репутации родной Украины и так каждый день додерают - жлобы, коррупционеры, брехуны, казнокрады, судьи-прокуроры, скандалы в среде патриотов, продажные журналисты, пожары арсеналов и воровство в Армии, дворцы и офшоры типабедных политиков, раздолбанный асфальт и убитые вагоны ж/д... которые видят все
а выборы... это так... закрепление повторения и админресурс... плюс супнабор кандидатов - старые почки, циррозная печень, прокуренный легкие, лопнувшая селезенка и прямая кишка
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З якої сторони не глянь--рожі одні і тіж --похабні. Яка репутація у резервації?
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Вибори

Результат влади Порошенка, 44 кандидати з різними програмами і поглядами
Це так званий результат Єдиної України

Як кораблик назвеш так він і попливе,
Пустив народ до влади БізнесДипломата Порошенка, при чому з корупційним минулим що є фактом доведеним на міжнародному рівні!

То він і РозПорошує Країну!
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