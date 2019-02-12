 Репутация Украины зависит от того, как пройдут выборы, - Волкер

Об этом Аваков сообщил в Тwitter по итогам встречи с Волкером в Вашингтоне, информирует Цензор.НЕТ.

"Репутация Украины будет зависеть от того, как пройдут выборы, сказал спецпредставитель Курт Волкер во время двусторонней встречи, на которой мы обсудили риски избирательной кампании и позицию МВД", - написал Аваков.

Министр добавил, что "рад, что наши принципы совпадают: выборы должны быть прозрачными и честными".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Озабоченность Украины безопасностью очень реальна, - Волкер изменил свое мнение, и выступил против российских наблюдателей на выборах

Напоминаем, глава МВД Аваков находится с визитом в США.