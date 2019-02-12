 Репутация Украины зависит от того, как пройдут выборы, - Волкер

Об этом Аваков сообщил в Тwitter по итогам встречи с Волкером в Вашингтоне, информирует Цензор.НЕТ.
"Репутация Украины будет зависеть от того, как пройдут выборы, сказал спецпредставитель Курт Волкер во время двусторонней встречи, на которой мы обсудили риски избирательной кампании и позицию МВД", - написал Аваков.
Министр добавил, что "рад, что наши принципы совпадают: выборы должны быть прозрачными и честными".
Напоминаем, глава МВД Аваков находится с визитом в США.
Украина освободится от камуняцкой нечисти !
а выборы... это так... закрепление повторения и админресурс... плюс супнабор кандидатов - старые почки, циррозная печень, прокуренный легкие, лопнувшая селезенка и прямая кишка
Результат влади Порошенка, 44 кандидати з різними програмами і поглядами
Це так званий результат Єдиної України
Як кораблик назвеш так він і попливе,
Пустив народ до влади БізнесДипломата Порошенка, при чому з корупційним минулим що є фактом доведеним на міжнародному рівні!
То він і РозПорошує Країну!