 Кампания по вакцинации школьников Львовщины от кори стартует 18 февраля, - ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской облгосадминистрации.
В связи с этим с 18 февраля на Львовщине стартует масштабная кампания по вакцинации, которую будут проводить в кабинетах прививок поликлиник по информированному согласию родителей.
"Согласно верификации, в области имеется около 38 тысяч детей, которых нужно допривить против кори или провести вакцинацию... Поэтому с 18 февраля начнутся дополнительные меры по вакцинации в учреждениях здравоохранения. Эти мероприятия будут проводиться исключительно по информированному согласию родителей, также в их присутствии по желанию и после осмотра ребенка медиком", - заявила и.о. руководителя отдела материнства и детства департамента здравоохранения Любомира Кутневич.
С сегодняшнего дня и до 15 февраля в области будут проводить тренинги для медицинских работников, которые будут задействованы в проведении этих мероприятий.
Как отметила представитель Центра общественного здоровья Елена Левицкая с начала 2019 года в Львовской области зарегистрировали 3073 случая заболеваемости корью (из них 2034 - случаи, зафиксированные среди детей).
Напомним, в январе в Минздраве заявляли, что во Львовской области начинают "спецоперацию" против кори, потому что в этом регионе наибольшее количество зарегистрированных случаев заболевания корью и один из самых низких уровней охвата прививками.
По-другому они предпочитают справки о вакцинации покупать, но не вакцинироваться.
И "наказать гривней" их тоже не получится, потому что к получению каких государственных дотаций можно привязать получение вакцинации ребенку?
"У Вас/Вашої дитини наявна серйозна алергічна реакція"
не надаю інформацію.
"Згода особи, батьків або законного представника дитини на проведення щеплення або туберкулінодіагностики для профілактики"
- на надаю згоди
Тільки спробуйте вакцинувати, мудні.
зі. Інструктаж дитині провів.
зі. "Не вакцинуйся", на жаль, не вийде. Бо в пізньому совку вакцинували всіх підряд.
Хотят сократить немного...
Лень копаться в гугле...
До трьох років в Японіїї обов'язково:
1. АКДС
2. БЦЖ
3. Поліомієліт
4. Кір + Краснуха
5. Японський энцефаліт.
Vaccination Schedule Recommended by the Japan Pediatrics Society
Цікаво, скільки до заборони встигли вколоти.
Лучше бы про заговор Ротшельдов написали - цель извести славян...
Потому что Супрун единственная в правительстве которая не ворует....
Это даже ее враги не отрицают...
Посольство уже встало на ее защиту.... - "Внимательно наблюдаем"...
Посмотри..., там про испытание тоже..
Мой родственник на таких вот испытаниях протянул жизнь от рака на 3 года дольше...
Наверное бесполезно..., но вдруг...
ВИДЕО
https://www.facebook.com/ulanasuprun/videos/2309242625754856/