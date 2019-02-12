 Кампания по вакцинации школьников Львовщины от кори стартует 18 февраля, - ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской облгосадминистрации.

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В связи с этим с 18 февраля на Львовщине стартует масштабная кампания по вакцинации, которую будут проводить в кабинетах прививок поликлиник по информированному согласию родителей.

"Согласно верификации, в области имеется около 38 тысяч детей, которых нужно допривить против кори или провести вакцинацию... Поэтому с 18 февраля начнутся дополнительные меры по вакцинации в учреждениях здравоохранения. Эти мероприятия будут проводиться исключительно по информированному согласию родителей, также в их присутствии по желанию и после осмотра ребенка медиком", - заявила и.о. руководителя отдела материнства и детства департамента здравоохранения Любомира Кутневич.

С сегодняшнего дня и до 15 февраля в области будут проводить тренинги для медицинских работников, которые будут задействованы в проведении этих мероприятий.

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Как отметила представитель Центра общественного здоровья Елена Левицкая с начала 2019 года в Львовской области зарегистрировали 3073 случая заболеваемости корью (из них 2034 - случаи, зафиксированные среди детей).

Напомним, в январе в Минздраве заявляли, что во Львовской области начинают "спецоперацию" против кори, потому что в этом регионе наибольшее количество зарегистрированных случаев заболевания корью и один из самых низких уровней охвата прививками.