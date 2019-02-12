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Все про:вакцина (369) Львовщина (1602) корь (175)

 Кампания по вакцинации школьников Львовщины от кори стартует 18 февраля, - ОГА

В 79 школах во Львове и в 108 - в области уровень охвата вакцинацией против кори ниже 90%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской облгосадминистрации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года корью в Украине заболели более 18 тыс. человек, восемь - умерли, - Минздрав

В связи с этим с 18 февраля на Львовщине стартует масштабная кампания по вакцинации, которую будут проводить в кабинетах прививок поликлиник по информированному согласию родителей.

"Согласно верификации, в области имеется около 38 тысяч детей, которых нужно допривить против кори или провести вакцинацию... Поэтому с 18 февраля начнутся дополнительные меры по вакцинации в учреждениях здравоохранения. Эти мероприятия будут проводиться исключительно по информированному согласию родителей, также в их присутствии по желанию и после осмотра ребенка медиком", - заявила и.о. руководителя отдела материнства и детства департамента здравоохранения Любомира Кутневич.

С сегодняшнего дня и до 15 февраля в области будут проводить тренинги для медицинских работников, которые будут задействованы в проведении этих мероприятий.

Также читайте: В ОТГ на Одесчине, где была вспышка кори, дети возобновили учебу, - глава теробщины Бойченко

Как отметила представитель Центра общественного здоровья Елена Левицкая с начала 2019 года в Львовской области зарегистрировали 3073 случая заболеваемости корью (из них 2034 - случаи, зафиксированные среди детей).

Напомним, в январе в Минздраве заявляли, что во Львовской области начинают "спецоперацию" против кори, потому что в этом регионе наибольшее количество зарегистрированных случаев заболевания корью и один из самых низких уровней охвата прививками.

Источник: https://censor.net.ua/n3111370
 
   
 Топ комментарии
 
Вакцинація під час епідемії - ноу-хау української системи охорони здоров'я.
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Почему Япония запретила вакцинацию именно от кори?
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Договорились до того, що вчителі будуть самі водити дітей на ту "вакханацію"...
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да бесит что как в совке все делаеццо кампаниями....
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А по-другому не получается.
По-другому они предпочитают справки о вакцинации покупать, но не вакцинироваться.
И "наказать гривней" их тоже не получится, потому что к получению каких государственных дотаций можно привязать получение вакцинации ребенку?
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"Чи спостерігалась у Вас/Вашої дитини реакція/ускладнення після введення попередніх вакцин" - не надаю інформацію.
"У Вас/Вашої дитини наявна серйозна алергічна реакція"
не надаю інформацію.
"Згода особи, батьків або законного представника дитини на проведення щеплення або туберкулінодіагностики для профілактики"
- на надаю згоди
Тільки спробуйте вакцинувати, мудні.

зі. Інструктаж дитині провів.
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не вакцинируйся - живи, как 1900 году в среднем до 40 лет.
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Всі мої бабусі/дідусі прожили понад 80років. І я дуже сумніваюсь, що їм робили щеплення від кору в 20х-30х роках минулого століття.

зі. "Не вакцинуйся", на жаль, не вийде. Бо в пізньому совку вакцинували всіх підряд.
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Почему Япония запретила вакцинацию именно от кори?
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Бо в Японії дуже критично ставляться до корупції...
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Петр Диброва 19fd0268 - может потому что слишком много населения?

Хотят сократить немного...
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NNN - а это правда? Сначала нужно проверить...

Лень копаться в гугле...
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Всі посилання про заборону вакцинації ведуть на сайти типу ;Я мама Ру; та ;Я Вєган;.

До трьох років в Японіїї обов'язково:

1. АКДС
2. БЦЖ
3. Поліомієліт
4. Кір + Краснуха
5. Японський энцефаліт.
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Ой, оказывается Japan Pediatrics Society в 2018 году рекомендовало якобы запрещенную прививку от кори...
Vaccination Schedule Recommended by the Japan Pediatrics Society
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Відновили, після 25 років заборони. Та ще й полівакцину "кір-свинка-краснуха" замінили на "кір-краснуха". В нас тулять "кір-паротит-краснуха". А так як Україна - не Японія, то ніяких досліджень не буде. А значить і заборони, хоч би які негативні наслідки були.
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При реєстрації в кожній країні, виробник подає результати доклінічних та клінічних випробувань. Вакцину Пріорикс всі країни ЕС використовують і їх не лякають "хоч би які негативні наслідки були".
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Дійсно цікаво. Заборона була не через неналежну якість, а через невідповідність адреси виробника до тих, що зазначені в реєстраційному досье. Загрози здоров'ю тим, що вкололи нема, хоча, порушення є порушенням.
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Вакцинація під час епідемії - ноу-хау української системи охорони здоров'я.
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Це щоб більше вмерло,бо по суті вакцинация,це зараження людини ослабленою формою хвороби,а якщо на це накладется звичайна форма,то смерті не миновати.
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Отказ от вакцинации, пока не началась эпидемия - "ноу-хау" идиотов.
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Вообще-то во всем мире рекомендуют для невакцинированных прививку от кори вплоть до 4-го дня после контакта с больным корью.
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Цікавить страна походження цієї вакцини?Хто знає де її Лікарь Смерть взяла?
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це неважливо..головне відкат добрий..недарма Грося дупу за Супруншу дере
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Олег Николаенко - Кампанія з вакцинації школярів Львівщини від кору стартує 18 лютого, - ОДА - Цензор.НЕТ 3210

Лучше бы про заговор Ротшельдов написали - цель извести славян...
Потому что Супрун единственная в правительстве которая не ворует....
Это даже ее враги не отрицают...
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Так не буває. Або всі в долі, або позбуваються відразу.
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вставай - бывает..., когда США крышует....

Посольство уже встало на ее защиту.... - "Внимательно наблюдаем"...
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Фармацевтична галузь настільки прибуткова, що треба десь мати полігон для випробувань. Ось і підтримують. Це ж не їхні діти. І що нам зараз втирають про гарні індійські вакцини, коли при тому ж плюгавому кучмі і ющі, для дітей вони були виробництва Франції і Бельгії.
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вставай - кино..., специально для тебя...

Посмотри..., там про испытание тоже..
Мой родственник на таких вот испытаниях протянул жизнь от рака на 3 года дольше...
Наверное бесполезно..., но вдруг...
ВИДЕО
https://www.facebook.com/ulanasuprun/videos/2309242625754856/
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Про випробування у цьому відео було тільки про те, що має бути згода. Так кожні батьки при вакцинації її зараз підписують. Для чого? І про рак. Торкнулась ця страшна хвороба найближчіого друга сімї. Сім років тому. Так от ліки, які у нас коштували більше 10 тис у.е. в Білорусі були дешевші на 30%. А для громадян Білорусі вони взагалі були безкоштовні. Тому, що їхній бацька, який би не був диктатор, почав випускати ці ліки власного виробництва з усілякими контролями якості і на стажування за кордон лікарів посилав, як дітей в школу. Так оце - реформа.
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Скільки громадян Білорусі вилікувалося від раку?
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Это Вы про испытания на нас бельгийской вакцины "Приорикс", которой весь ЕС хрен знает сколько лет прививки делает? Смешно.
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то ви нічого не знаєте про ринок лікарських засобів..він побудований на суцільних відкатах..там крутяться шаленні гроші..пірамідальна структура..і той хто на горі отримує найбільше
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антивакцинаторы - мракобесные средневековые выродки. Их детей в школы не пускать.
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеКампания по вакцинации школьников Львовщины от кори стартует 18 февраля, - ОГА
 
 
 
 
 
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