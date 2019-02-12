 Документы к постановлению об отстранении Супрун авторства Мосийчука готовили на компьютере нардепа Оппоблока Долженкова, - ЦПК

Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из анализа документа пояснительной записки к постановлению, сообщает Центр противодействия коррупции.
Подал постановление нардеп от Радикальной партии Ляшко - Игорь Мосийчук.
Александр Долженков - народный депутат от Оппозиционного блока, который, по данным журналистов, подконтрольный олигарху Ринату Ахметову и является его доверенным лицом.
Напомним, ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.
В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.
В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.
Кстати заметьте, уже неоднократно в поле фотокамер попадает Народный депутат (чмо) Адрей Лозовой с Т. Бахтеевой. Похоже на то, что между ними есть интимная связь. Бахтеева плотно придавила своей "пилоткой" Лозового)).
А мразина Мосийчук, которого Ляшко "отмазал" от срока после нашумевшего видео, должен быть лишен депутатской неприкосновенности и осужден.
Какая "отмазка" будет?!
Да и будет ли?!
Пипл все схавает
Ну, набирали на компютері Онопрієнка, массового маніяка і що тепер? Це автоматично скасовує друге громадянство?
Ви наступного разу купюри в руки не беріть, а то може їх ще хтось в руках тримав, а не вам прямо з друкарні привезли.
Более того, есть информация, что блогер трудился на экс-нардепа от Партии регионов Александра Бобкова - одного из создателей сепаратистской организации «Оплот» которая убивала патриотов Украины и украинских обровольцев.
2-минутное видео -
Также издание добавило, что для Ирины Геращенко не в новинку делать селфи с украинофобами, например, в ее коллекции есть совместное дружеское фото с Виктором Медведчуком. Фото сделано в период Иловайского котла, где Главнокомандующий Порошенко заживо похоронил около тысячи активистов Майдана, которые сегодня в 2019 году могли бы смести его группировку, как некогда смела Януковича
Мангер заявил, что Доценко решил «уничтожить Екатерину», сообщает Громадське.
Доценко, по словам Мангера, создал на Херсонщине криминальные группировки, которые занимаются вырубкой леса.
«Я считаю, что Даниил Доценко организовал нападение на Екатерину Гадзюк с целью дискриминации органов полиции. Но после того (на что у нас есть неопровержимые доказательства) как результатом нападением стали очень тяжелые последствия, произошло физическое уничтожение Екатерины и использование этой трагедии в политических целях» - заявил Мангер.
Таким образом, Порошенко хотел привязать Юлию Тимошенко к убийству Кати Гандзюк через Мангера, но теперь получил ответный удар. Ведь СБУ - это парафия президента…
Журналист Александр Дубинский опубликовал переписку Святослава Цеголко, пресс-секретаря Порошенко, с некими атошниками, которые за деньги организовывали во Львове травлю кандидата в Президенты Зеленского. Поражает прежде всего уровень тупости этих «спецмероприятий».
Об этом пишет издание «ОРД».
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Ну, к примеру, обвинили Зеленского и компанию в том, что они наркоманы, траву курят и кокс нюхают. Как рассказала уборщица из «Буковеля». Ну детский сад же, ей богу. Какой-то сельский кружок самодеятельности, а не АП. Но… Порошенко нравится. Как пишет Цеголко: «Наркотики хорошо зашли».
Уровень у Пороха ничем не выше Януковича. И обслуга тупая. Ещё и с перепиской так тупо попалиться.
Кошмар. Ведь так же Петя и страной рулит.
Одна проблема. Подобной колхозной самодеятельностью сейчас занимаются и подчиненные Порошенко силовики. И вот это может кончиться кровью.
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Цитируем текст Дубинского и скриншоты переписки.
…
Прямо сейчас во Львове, в агентстве Гал-Инфо, "ветераны АТО" которые недавно провоцировали на конфликт Зеленского - рассказывают СМИ, почему президентом нельзя выбирать клоуна.
Публикую переписку между депутатом БПП Антонищаком (партнером Кривецкого-Пупса) и пресс-секретарем Порошенко Цеголко, в которой они
- согласовывают участников этой пресс-конференции
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- согласовывают анонс
- согласовывают тезисы выступления АТОшников, которые должны создать информационный повод для телеканалов типа "Прямого"
С целью дальнейшей дискредитации Зеленского.
Самый смешной тезис, который в АП написали для АТОшников - "в новостях на 1+1 Порошенко будут переозвучивать голосом Зеленского".
По утверждению АП, "исполнять этот грязный трюк" поручено мне!
Ну, что же, благодаря Цеголко, который переправил эти скрины для согласования с АП и поделился ими с одним из своих "друзей" - мы теперь имеем полную картину не только тупости исполнителей Порошенко.
Но и механизма проведения заказных акций по дискредитации оппонентов Порошенко.
Прямой эфир, который я вел параллельно с трансляцией пресс-конференции АТОшников - здесь.
https://youtu.be/5Z_vBFvGRwE