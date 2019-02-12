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 Политика Украины
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 Документы к постановлению об отстранении Супрун авторства Мосийчука готовили на компьютере нардепа Оппоблока Долженкова, - ЦПК

Пояснительную записку к проекту постановления нардепа относительно "присвоении Ульяной Супрун полномочий министра" готовили на компьютере нардепа от Оппоблока Александра Долженкова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из анализа документа пояснительной записки к постановлению, сообщает Центр противодействия коррупции.

Подал постановление нардеп от Радикальной партии Ляшко - Игорь Мосийчук.

Александр Долженков - народный депутат от Оппозиционного блока, который, по данным журналистов, подконтрольный олигарху Ринату Ахметову и является его доверенным лицом.

Документы к постановлению об отстранении Супрун авторства Мосийчука готовили на компьютере нардепа Оппоблока Долженкова, - ЦПК 01
Документы к постановлению об отстранении Супрун авторства Мосийчука готовили на компьютере нардепа Оппоблока Долженкова, - ЦПК 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд по отмене отстранения Супрун: решение будет объявлено в другой день. ВИДЕО

Напомним, ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

Источник: https://censor.net.ua/n3111369
 
   
 Топ комментарии
 
Заднеприводные за бабуи и мать родную продадут...
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жопа прийшла не очікувано. Документы к постановлению ВР авторства Мосийчука об отстранении Супрун готовили на компьютере нардепа Опоблока Долженкова - Цензор.НЕТ 1414
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Этого и следовало ожидать,продажные шкурки!
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А компьютер собрал китаец Хунь Ли, который наслушался новостей Рос СМИ !

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С приходом Тимошенко или Зеленского всё вернётся в спять к парашке. Наберут снова как Мадуро бесплатных кредитов, сдав часть национальных интересов. И так шаг за шагом, пока не докатимся до ситуации как в Беларуси, где потеря нации реальна как никогда.
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Радикальна партія Ріната Ахметова, праве радикальне крило Опоблока.
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Радикальные аналы Ляшка стали "тупо палиться", явно лоббируя интересы своего хозяина - олигарха-сепаратиста-уголовника Р. Ахметова.

Кстати заметьте, уже неоднократно в поле фотокамер попадает Народный депутат (чмо) Адрей Лозовой с Т. Бахтеевой. Похоже на то, что между ними есть интимная связь. Бахтеева плотно придавила своей "пилоткой" Лозового)).

А мразина Мосийчук, которого Ляшко "отмазал" от срока после нашумевшего видео, должен быть лишен депутатской неприкосновенности и осужден.
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Об идейных проститутках уже писали? Если да -- извините за повтор, лучшей характеристики не придумал.
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Що повія згоден при чому повія гірше "вокзальної" тому що ті цим займаються по нужді а в цього покидька нужди немає - а яка ідея в нього?
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Зек ляшко сидів за кражу 2.5 міліона грн. вийшов по амнісії.розповідав на слідстві (на камеру) свої сексуальні збочення з мужиком, в тому році журналістам відповів, що гроші в тому році частину заробив, а частину ВКРАВ. Є в його ранніх висловах, що за дне платне голосування---заробіток дуже великий. Ця підстилка льовочкіна, коломойського, ахметова працює тільки за гроші. (мосійчук також розповідав розцінки за запити і звернення). Сам ляшко по натурі трохи неадекват і створив собі партію таких же продажних популістів і придурків. ЯК можна вірити таким продажним депутатам і за них голосувати. НАРОД--не вірте таким продажним , вірте зробленим справам .а не брехливим заявам і обіцянкам і красивим словам ("любі маї")
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Какая разница, на чьем компе готовился иск по принуждению Государства выполнять Закон и нормы Конституции?
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КАЛайдер ты ешо скажи что янека сместили незаконно (не по Конституции ) .
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А, ну раз ватаньі против Супрун, то дружно понесем сдавать рога и копьіта в фонд либеральной глобализации. Шикса Супрун, она ж вьішиванке, а вьішиванка нам, по замьіслу иудоглобализаторов, должна заменить смьісл.
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Давай разберем в деталях. Что не понятно?
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Овцам перед воротами забойного цеха понимать незачем потому что нечем.
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ты про етих овец? а сам, которая из них?
Документи до постанови про відсторонення Супрун авторства Мосійчука готували на комп'ютері нардепа Опоблоку Долженкова, - ЦПК - Цензор.НЕТ 1368
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Повеселиш етой картинкой коллекторов.
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Так Долженков пассивный гомик, поэтому и не мудрено, что из одного голубого гарема все идет Документи до постанови про відсторонення Супрун авторства Мосійчука готували на комп'ютері нардепа Опоблоку Долженкова, - ЦПК - Цензор.НЕТ 1523
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Бахтеева, из фарммафии, родственница Ахметова, у которого кормится Ляшко
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получается петушок Ляшко на подтанцовках у жОПАБЛОКА
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Чем ближе будет дата выборов, те говнистее будут компроматы.
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Интерсно: сколько Ляшко наберет голосов на выборах в президенты?
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"Александр Долженков - народный депутат от Оппозиционного блока, который, по данным журналистов, подконтрольный олигарху Ринату Ахметову и является его доверенным лицом" - вся компанія заднєприводних ,разхом глав підрилою ляшком у ахметова холуйсвують, що й підтвердив мосійчук в черговий раз. Нічого нового- тільки факти!!! Документи до постанови про відсторонення Супрун авторства Мосійчука готували на комп'ютері нардепа Опоблоку Долженкова, - ЦПК - Цензор.НЕТ 7304
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мне не интересен Ляшко - обычная ринатовская шлюха! Я хочу на его избирателей посмотреть!
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Сволочи, кто бы сомневался!
Какая "отмазка" будет?!
Да и будет ли?!
Пипл все схавает
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Промовчимо що документ Word змінити може хоч дитина.

Ну, набирали на компютері Онопрієнка, массового маніяка і що тепер? Це автоматично скасовує друге громадянство?

Ви наступного разу купюри в руки не беріть, а то може їх ще хтось в руках тримав, а не вам прямо з друкарні привезли.
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Документи до постанови про відсторонення Супрун авторства Мосійчука готували на комп'ютері нардепа Опоблоку Долженкова, - ЦПК - Цензор.НЕТ 294

Более того, есть информация, что блогер трудился на экс-нардепа от Партии регионов Александра Бобкова - одного из создателей сепаратистской организации «Оплот» которая убивала патриотов Украины и украинских обровольцев.
2-минутное видео -
Также издание добавило, что для Ирины Геращенко не в новинку делать селфи с украинофобами, например, в ее коллекции есть совместное дружеское фото с Виктором Медведчуком. Фото сделано в период Иловайского котла, где Главнокомандующий Порошенко заживо похоронил около тысячи активистов Майдана, которые сегодня в 2019 году могли бы смести его группировку, как некогда смела Януковича

Документи до постанови про відсторонення Супрун авторства Мосійчука готували на комп'ютері нардепа Опоблоку Долженкова, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3366
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«Я считаю, что Даниил Доценко организовал нападение на Екатерину Гандзюк с целью дискредитации органов полиции», - сказал Мангер.
Мангер заявил, что Доценко решил «уничтожить Екатерину», сообщает Громадське.
Доценко, по словам Мангера, создал на Херсонщине криминальные группировки, которые занимаются вырубкой леса.
«Я считаю, что Даниил Доценко организовал нападение на Екатерину Гадзюк с целью дискриминации органов полиции. Но после того (на что у нас есть неопровержимые доказательства) как результатом нападением стали очень тяжелые последствия, произошло физическое уничтожение Екатерины и использование этой трагедии в политических целях» - заявил Мангер.
Таким образом, Порошенко хотел привязать Юлию Тимошенко к убийству Кати Гандзюк через Мангера, но теперь получил ответный удар. Ведь СБУ - это парафия президента…
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Тупой или еще тупее? Кое-что о Порошенко и его обслуге
Документи до постанови про відсторонення Супрун авторства Мосійчука готували на комп'ютері нардепа Опоблоку Долженкова, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4147Журналист Александр Дубинский опубликовал переписку Святослава Цеголко, пресс-секретаря Порошенко, с некими атошниками, которые за деньги организовывали во Львове травлю кандидата в Президенты Зеленского. Поражает прежде всего уровень тупости этих «спецмероприятий».
Об этом пишет издание «ОРД».
- Провокации против Зеленского во Львове организовала «Свобода» по заказу БПП - источник
Ну, к примеру, обвинили Зеленского и компанию в том, что они наркоманы, траву курят и кокс нюхают. Как рассказала уборщица из «Буковеля». Ну детский сад же, ей богу. Какой-то сельский кружок самодеятельности, а не АП. Но… Порошенко нравится. Как пишет Цеголко: «Наркотики хорошо зашли».
Уровень у Пороха ничем не выше Януковича. И обслуга тупая. Ещё и с перепиской так тупо попалиться.
Кошмар. Ведь так же Петя и страной рулит.
Одна проблема. Подобной колхозной самодеятельностью сейчас занимаются и подчиненные Порошенко силовики. И вот это может кончиться кровью.
- Провокации на митинге Тимошенко готовила СБУ. Видео и фото
Цитируем текст Дубинского и скриншоты переписки.

Прямо сейчас во Львове, в агентстве Гал-Инфо, "ветераны АТО" которые недавно провоцировали на конфликт Зеленского - рассказывают СМИ, почему президентом нельзя выбирать клоуна.
Публикую переписку между депутатом БПП Антонищаком (партнером Кривецкого-Пупса) и пресс-секретарем Порошенко Цеголко, в которой они
- согласовывают участников этой пресс-конференции
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- согласовывают анонс
- согласовывают тезисы выступления АТОшников, которые должны создать информационный повод для телеканалов типа "Прямого"
С целью дальнейшей дискредитации Зеленского.
Самый смешной тезис, который в АП написали для АТОшников - "в новостях на 1+1 Порошенко будут переозвучивать голосом Зеленского".
По утверждению АП, "исполнять этот грязный трюк" поручено мне!
Ну, что же, благодаря Цеголко, который переправил эти скрины для согласования с АП и поделился ими с одним из своих "друзей" - мы теперь имеем полную картину не только тупости исполнителей Порошенко.
Но и механизма проведения заказных акций по дискредитации оппонентов Порошенко.
Прямой эфир, который я вел параллельно с трансляцией пресс-конференции АТОшников - здесь.
https://youtu.be/5Z_vBFvGRwE
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ох и тайну открыли))))) то что у ляшка спонсор ахметка уже года 3 как мусолится
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