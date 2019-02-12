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Все про:НАТО (6221) Норвегия (371) Россия (71977) Столтенберг (637)

 НАТО считает опасными попытки России глушить сигнал GPS, - Столтенберг

Случаи, когда Россия пыталась подавить сигналы GPS, в частности, в Норвегии во время проведения учений Trident Juncture 2018 являются проявлением опасного и безответственного поведения, которое несет непосредственные угрозы для самой России.

Об этом во время пресс-конференции накануне встречи министров обороны стран НАТО, которая должна состояться 13-14 февраля в Брюсселе, заявил Генеральный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы поднимали перед Россией вопрос о таких воздействиях несколько раз. Эта проблема нашла проявление также в Балтийских странах, и является предметом общего беспокойства. Если учитывать, что сигналы GPS важны для гражданской авиации, для спасательно-поисковых операций, для чрезвычайных служб, - глушение сигналов GPS, как мы это видели в Норвегии, а также в Финляндии, является очень серьезным инцидентом. Это опасное и безответственное поведение... Это еще и та проблема, которая подрывает практическое сотрудничество с Россией, в том числе в вопросах проведения поисково-спасательных операций", - отметил руководитель Альянса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Норвегия обвиняет Россию в блокировке GPS во время учений НАТО

Столтенберг подчеркнул, что такое поведение России несет опасность для Норвегии, для всех союзников, а также для самой России.

Напоминаем, учения Trident Juncture 2018 состоялись в Норвегии в октябре-ноябре прошлого года. Эти маневры стали крупнейшими в истории НАТО со времен окончания "холодной войны". В учениях приняли участие 50 тысяч военнослужащих, к их проведению были привлечены 10 тыс. автомобилей и бронированных машин, 250 самолетов и 65 кораблей.

Также читайте: Финляндия вслед за Норвегией обвинила РФ в блокировке GPS во время учений НАТО

Источник: https://censor.net.ua/n3111368
 
   
 Топ комментарии
 
Я не прощу тебя , Россия , никогда ... За то , что молча в стороне стояла , … Когда в мой край кацапская - орда … На танках смело , нагло заезжала …

Я не прощу тебя , Россия , никогда … За слезы матерей убитых горем … -Ты ими проклята на многие года , … Тебе судилось вечным стать изгоем ...

Я не прощу тебя , Россия , никогда … За сыновей которых погубила , … За Крым , тобой отжатый без стыда … За нелюдей , которых расплодила ...

Я не прощу тебя , Россия , никогда … За пот и кровь , за свежие могилы ,… За то , что миру о войне врала , … Чтоб в преступлениях тебя не обвинили ...

Я не прощу тебя , Россия , никогда : … За смерть детей , за смерть людей в Одессе , … За боль , за пытки , за свои дела … Предстанешь перед Господом в ответе …

Я не прощу тебя , Россия , никогда - : ... За наш Майдан , за всех , кто был расстрелян , ... За каждого убитого бойца , … Который был своей присяге верен ...

Я не прощу тебя , Россия , никогда - ... Донецк , Луганск , как выжженное поле , … За смертный коридор , за море зла , … За униженья, за твое сваволье ...

МЫ ПОБЕДИМ - всему своя цена ! … И мирный день в цветах на землю ляжет ... Я не прощу тебя , Россия , н и к о г д а - … Через года мой правнук тебе скажет ..﻿
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Заглушите им глонас...там всего то штук пять дышащих на ладан спутников...
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щось підказує , що Хуйлові глибоко ПОФІГУ на чергову "стурбованість" НАТО ...
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Совет форумчанПравила форума
 
эээ
ка бы обьяснить?
в переводе с дипломатического первое равно второму
то есть рф сказали второе, но дипломатично
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та коли вже до вас дійде, що рашку треба придушити, розчленувати і забути.
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В Украине далеко не до каждого ето дошло. Чего ты хочешь от стран которые за океаном.
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Заглушите им глонас...там всего то штук пять дышащих на ладан спутников...
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***
- да херня этот ваш GPS, вот мой Глонасс, это да! - из последних сил уговаривал поляков Иван Сусанин.
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- Почти дошли! - сказал Сусанин, срывая на ходу кокос.
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Требуется 24
На орбите 26 (24 используются)Орбитальный резерв 1 КА
На этапе летных испытаний 1 КА
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ну да ладно...\иронически...)\
кто им пользуется, глонасом этим...?
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на своих чмошников посмотри кацап - а диванные войска, встали и вам казламордым рога пообломали в Украине...!!!НАТО вважає небезпечними спроби Росії глушити сигнал GPS, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6596
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"Глонас показав що я сиджу на унітазі зі швидкістю 8 км/год." (С)
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Просто РФ привыкла рубить *****, на котором сидит.
А по ходу рассказывать, что когда РФ с ***** навернется, она попадет в рай, а остальные в ад, потому что смирительную рубашку самовыпиливающемуся не организовали
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Я не прощу тебя , Россия , никогда ... За то , что молча в стороне стояла , … Когда в мой край кацапская - орда … На танках смело , нагло заезжала …

Я не прощу тебя , Россия , никогда … За слезы матерей убитых горем … -Ты ими проклята на многие года , … Тебе судилось вечным стать изгоем ...

Я не прощу тебя , Россия , никогда … За сыновей которых погубила , … За Крым , тобой отжатый без стыда … За нелюдей , которых расплодила ...

Я не прощу тебя , Россия , никогда … За пот и кровь , за свежие могилы ,… За то , что миру о войне врала , … Чтоб в преступлениях тебя не обвинили ...

Я не прощу тебя , Россия , никогда : … За смерть детей , за смерть людей в Одессе , … За боль , за пытки , за свои дела … Предстанешь перед Господом в ответе …

Я не прощу тебя , Россия , никогда - : ... За наш Майдан , за всех , кто был расстрелян , ... За каждого убитого бойца , … Который был своей присяге верен ...

Я не прощу тебя , Россия , никогда - ... Донецк , Луганск , как выжженное поле , … За смертный коридор , за море зла , … За униженья, за твое сваволье ...

МЫ ПОБЕДИМ - всему своя цена ! … И мирный день в цветах на землю ляжет ... Я не прощу тебя , Россия , н и к о г д а - … Через года мой правнук тебе скажет ..﻿
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Это вражеское государство, они лезут убивать ваших граждан, подкупают оппозицию и срывают выборы, вам нужно думать как их аккуратненько dissasemble чтобы осколками не открыло.
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Самое печальное что если в рашку прийдет нормальный президент то с нашими *********** они нас обгонят по росту экономики просто запредельно, давайте скажем ис спасибо за хло, и своих **** начнем контролировать, стране нужен рост в 10% что возможно только если віпилить коррупцию.
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У рашки в космосе учения просто. Украина выражает глубокую озабоченность. 😜
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Китай тоже впиливал и впиливал, пока не раздались выстрелы
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"Нормальний прізідєнт" стада копитних і ватних? Копитні та ватні перші два роки будуть заучувати його прізвище, ім'я та по-батькові, а потім цікавитися хто за океаном чмо.
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щось підказує , що ******* глибоко ПОФІГУ на чергову "стурбованість" НАТО ...
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ошибаешься.он глубоко опечален этим происшествием.
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_Это реально и серьёзно промямлил генсек НАТО? Плохи наши дела... Это какой-то позорный, инфантильный и неадекватный лепет.
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І це ще далеко не дно. Дно буде коли кацапи їм конкретно десь по носу дадуть, щось затоплять чи зіб,ють, а ці безпорадники зберуться на свою нараду за кілька днів опісля чи неділю і будуть радитися як відповісти ***** на збройну агресію, порадяться і так і не знайдуть адекватної відповіді, бо там у них в колегіальних органах НАТО засідають також такі друзі ***** як італійці, чи угорці які блокують Україну, чи інфантільні французи, чи то пацифісти німці, у яких гешефти з кацами... і так не дійдуть до спільного знаменника, а щось знову типу занепокояться та призвуть ***** до розуму.
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Их уже проверили на вшивость, демонстративно убив верхушку страны НАТО в 2010, и нашли весьма вшивыми.
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Так из за этого сбоя и затонул новейший норвежский фрегат
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В отчете отмечается, что экипаж на мосту фрегата, который только что сменил дежурных, принял огни танкера за огни с суши. Семеро членов экипажа на мостике, среди которых был американец, предположительно считали, что большой танкер, который только что вышел из нефтяного терминала в Стуре, был частью самого терминала!

https://www.newsinenglish.no/2018/12/05/ex-maritime-chief-blasts-frigate-report/

Уже сами норвежцы не верят в "сбой". НАТО вважає небезпечними спроби Росії глушити сигнал GPS, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4223
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ТАК БУДЕТ !!! ОБЕЗАТЕЛЬНО БУДЕТ !!
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https://uploads.disquscdn.com/images/f524c5b7af490348c4dd453010a5e82a44323218373e7b355f4e5ea8c99a0ffa.jpg
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Мы жэ не знали!
нас не спрашивали !
от нас ничего не зависило!...
.
А росс-журналисты-РАЗЖИГАЮЩИЕ НЕНАВИСТЬ и ВОЙНЫ..
.
А интернэт-ТРОЛЛИ.-

ВСЕ ОНИ ЗНАЛИ и ПОНИМАЛИ........,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

,

.

АДРЕССА В СТУДИЮ!!!!!!!!!!!!!--

Объявит ведущий на рос тв-- Д. Недоокисшився. !

.

Страна должна знать их в лицо!!!!!!!!!!!!!!!
- ВОСКРИКНЕТ толпа в зале !!!

.

и новая гармошка заиграет https://uploads.disquscdn.com/images/daa92c7e68404445acc27788042e57fac4cb52c6dc9bc34a64c1a29ed1abb08e.gif пьятый по счету переделаный гимн рф....................

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.

Кто бы что не говорил...

НО !
ВО всем ВИНОВАТЫ росс "" сми "" !!!
.
И эта поддержка вороватой власти ,
и ОГОЛТЕЛАЯ военная и антиУкраинсская истерия,
Травля народов ,
ЛЖИВАЯ "продукцыя" росс сми- привела к ..
ВОЙНЕ с Украиной , Санкцыям,
и ПОЗОРОМ СТРАНЫ в МИРЕ !!
.
. "" ЖУРНАЛИСТОВ "" ПОД СУД !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,
за ЗАВЕДОМО ЛЖИВУЮ ПРОПОГАНДУ с ЦЕЛЬЮ......
.
https://uploads.disquscdn.com/images/0735619a75789b5daa0fa7bfa65a252d45c49043f9b43a8d7160fa170d64c3cb.jpg

https://uploads.disquscdn.com/images/a81cb224a3eb882ea7f0bd4f20aab1ab2f8aae066215e4d173570a588b3ec6a1.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6b751d861ae85a33f0aab8e5331f0f59c18a0c161879d0615ceff0a76ecaa7d0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/79567c1949c673c614cf0bfb91b9204026a73e74c22821443f4c680327d26079.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6969849c8924d92005e7709713db1512862b2feab42e1c0184223b9b0e26652f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/558c20f05711c0aafd20bd1b29a8b88b368b3d52b2d91b6719cb58198f06e871.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e00b86515a7b834d6f7c195f18078cdc34e63d50570bd676a3a9f6da3efa37aa.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/ea5bfc69721b38a0036327c0a6999efb8c33df28fb50d379f30efa67252c9423.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d81f9cf1a9bb124e20c3a87516ba3098b7d62ec664093828ee743da6e8a90ffe.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/ea739521d2268116fcf71c10339fca9210c26ed1a27ee0755ab6c0b42f8b2f69.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/28b4fcf4f7db5731ee5113d0c8e0773dd543f918f8d0d3b672f43f9beb2b0e30.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/b63b28466441888f15956e7b25e8edb3bed52d09d254748633858d21be522c00.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/67ff0c857b20df625968fbe6b12dedb6c2f1504c866b98862ca8e39fb64a4d6f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5a0834f6a9b9ea24f8b7edf8bcff506c14be8385da136cc8840f29bd1c61b801.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/789443291*******************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/65f60a629d3dc4ac1ad9517230b72a48ecb20d26de87fe6ab3a314b119505feb.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d6d2f2d35b56b7dce043cd5bf4e9639c4bfb385f6b58b4c930ff43569b707fd9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5141a7eddcd44cc7b229077c07a2b221c6b5c537bd38bf489ea6ab1a6aecedb2.jpg https://uploads.disquscdn.com/image
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..
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Енто кацов жаба давит, зельоная...
🤣
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Проникновенный стих Мирко Саблича о Мордоре-Раше!!! Рекомендую всем прочитать на Цензор.НЕТ!
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там одно гнилое слово с заглавной буквы - то это не ошибка и включается принцып - запрещенно
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Это опасное и безответственное поведение... Источник: https://censor.net.ua/n3111368

Это грозный и свирепый НАТО, которым ***** пугает придурочных кацапов?
Мямли!
Детский сад, ясельная группа. Тьфу!
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а вони ж навіть в Конституції "закріпили" прагнення України туди ..))
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Не будь дураком. Это дураки рассуждают по принципам подворотни. А военно-политический союз НАТО делает заявления, разъясняющие миру, кто гадит, и за что он будет наказан. Последствия таких заявлений - массовое сворачивание технологических бизнесов с Рашкой, вывод денег за границу, падение производства и прекращение совместных разработок. Её оставят просто сырьевым придатком.То-есть, это нарастание глобального отставания Рашки на всех направлениях. В итоге с ней произойдёт точно то же, что и с совком. И это уже НЕИЗБЕЖНО.
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"Столтенберг подчеркнул, что такое поведение России несет опасность для Норвегии, для всех союзников, а также для самой России".

Открою страшную военную тайну НАТЫ: в случае глушения сигнала GPS все их боеголовки автоматически наводятся на Воронеж. НАТО вважає небезпечними спроби Росії глушити сигнал GPS, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3423
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Чувак,щось объясняеть мавпе з гранатой,наблюдая як вона ей колит кокосы гиблое дело НАТО вважає небезпечними спроби Росії глушити сигнал GPS, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3605
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Простое совпадение.Просто Рф проводила учения РЭБ. Но почему-то норвежский линкор погрузился в пучину.
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а Штаты только собирались провести учения РЭБ,так Протонъ знаешь куда погрузился?
это еще не один тумблер не щелкнул!
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А в случае войны с Россией, когда она начнёт стрелять настоящими пулями, снарядами и ракетами, он тоже будет жаловаться на "безответственное поведение" русских и заламывая руки причитать о "невыносимых душевных муках" которые причиняют себе российские солдаты, ведя огонь на поражение? Прям не НАТО, а какой-то гейский балет, ей богу!
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рузьке навигатор"Сусанин" испоользует не жіпіес а мох..

надьожней копаса НАТО вважає небезпечними спроби Росії глушити сигнал GPS, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2469
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Россия гадкая и мерзкая страна.
Она пыталась сделать свой аналог GPS - ГЛОНАСС, но обосралась и теперь гадит всем странам, хотя и сама пользуется чужим GPS.
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Фашистский Рамблер пишет про Глонасс. Несмотря на старания изобразить бодрячок, картинка выглядит мрачненькой.
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В Роскосмосе информируют, что система работает в штатном режиме. Однако СМИ пишут об обратном: земля теряет связь со спутниками.
ГЛОНАСС работает штатно и в полном объеме, покрывая территорию всей планеты. Об этом заявляют в Роскосмосе. При этом ранее в СМИ появились сообщения, что два спутника ГЛОНАСС вышли из строя и что якобы система нормально работает только на территории России. Что на самом деле происходит с ГЛОНАСС?
Сигнал от одного из спутников пропал еще в четверг, 19 апреля. Затем якобы была потеряна связь еще с одним аппаратом, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на неназванные источники. По их данным, сейчас на орбите работают 22 спутника ГЛОНАСС-М. Агентство также отмечало, что для покрытия территории России достаточно 18 действующих спутников, тогда как для всей планеты их необходимо 24.

Информация подтвердилась... По данным информационно-аналитического центра ЦНИИмаш, один спутник действительно выведен из эксплуатации...
Что это означает на практике? Действительно ли из-за нехватки аппаратов ГЛОНАСС нельзя использовать за пределами России? К примеру, в той же Сирии, где находятся российские военные?
Андрей Ионин, член-корреспондент Российской академии космонавтики

«Для того чтобы вы определились с использованием спутников ГЛОНАСС, вам нужно видеть одновременно четыре аппарата. Вот если вы их не видите, а видите только три или два, то вы не можете определиться. Вот когда вы не можете определиться, это разрыв в обслуживании...

В Роскосмосе также сообщили, что летом произойдет плановая замена аппарата... расчетный срок службы спутника ГЛОНАСС составляет сейчас семь лет. Американские спутники GPS работают намного дольше. Так, на орбите до сих пор находится спутник, запущенный еще в 1993 году. И по состоянию на март этого года он по-прежнему в строю и передает сигнал, спустя почти четверть века после ввода в эксплуатацию.
По словам специалистов, проблема российских спутников, и не только ГЛОНАСС, а вообще всех - в электронике. Точнее, в отсутствии у России современной компонентной базы. Как заявлял в апреле замглавы Россвязи Игорь Чурсин, доля иностранной электроники в российских спутниках связи достигает 70%.

Раньше специализированную электронику можно было закупать в США, но с 2014 года такие поставки прекратились, потому что теперь на них требуется получение лицензии Госдепа. Учитывая состояние российско-американских отношений, сегодня получить такую лицензию просто нереально.
В прошлом году руководство АО «Информационные спутниковые системы» обещало разработать независимый от санкций спутник ГЛОНАСС-К2 на отечественных компонентах к 2021 году. Но как раз из-за санкций этот процесс может затянуться.
Дмитрий Рябинин, руководитель проекта HiTech Mail.ru

«Производить собственные смартфоны на хорошем уровне у России шансов сейчас вообще нет. А производить узкопрофильную электронику для военных или для других нишевых нужд вполне возможно, но это вопрос времени и вопрос доступа к технологиям, в частности, в договоренности с иностранными партнерами, которые могли бы привезти эту технологию. Ограничения наносят вред электронике, в частности, и сужение доступа к новым технологиям приведет к тому, что замедлятся очень многие процессы».
Импортозамещение - это, конечно, хорошо, и появление независимого от санкций спутника ГЛОНАСС можно только приветствовать. Правда, вопрос в том, каким будет этот полностью российский спутник. Сколько он сможет работать на орбите, а самое главное - сколько будет стоить?

Вспоминается история с персоналками на базе российских процессоров «Эльбрус». Тогда тестовую партию ПК производитель отпускал по цене 400 тысяч рублей за штуку. В компании-производителе говорили, что после начала массового производства цена российских персоналок снизится до 70 тысяч рублей. Прошло три года. Массового перехода российских пользователей на отечественный ПК не наблюдается.
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И что сделал:
Генеральный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг - руководитель самой мощной военной организации на Земле?
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НУ ТАК ЕСЛИ ВЫ НЕ СЦЫКУНЫ МОЧИТЕ РОССИЮ !!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНАТО считает опасными попытки России глушить сигнал GPS, - Столтенберг
 
 
 
 
 
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