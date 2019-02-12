 НАТО считает опасными попытки России глушить сигнал GPS, - Столтенберг

Об этом во время пресс-конференции накануне встречи министров обороны стран НАТО, которая должна состояться 13-14 февраля в Брюсселе, заявил Генеральный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы поднимали перед Россией вопрос о таких воздействиях несколько раз. Эта проблема нашла проявление также в Балтийских странах, и является предметом общего беспокойства. Если учитывать, что сигналы GPS важны для гражданской авиации, для спасательно-поисковых операций, для чрезвычайных служб, - глушение сигналов GPS, как мы это видели в Норвегии, а также в Финляндии, является очень серьезным инцидентом. Это опасное и безответственное поведение... Это еще и та проблема, которая подрывает практическое сотрудничество с Россией, в том числе в вопросах проведения поисково-спасательных операций", - отметил руководитель Альянса.
Столтенберг подчеркнул, что такое поведение России несет опасность для Норвегии, для всех союзников, а также для самой России.
Напоминаем, учения Trident Juncture 2018 состоялись в Норвегии в октябре-ноябре прошлого года. Эти маневры стали крупнейшими в истории НАТО со времен окончания "холодной войны". В учениях приняли участие 50 тысяч военнослужащих, к их проведению были привлечены 10 тыс. автомобилей и бронированных машин, 250 самолетов и 65 кораблей.
ка бы обьяснить?
в переводе с дипломатического первое равно второму
то есть рф сказали второе, но дипломатично
- да херня этот ваш GPS, вот мой Глонасс, это да! - из последних сил уговаривал поляков Иван Сусанин.
На орбите 26 (24 используются)Орбитальный резерв 1 КА
На этапе летных испытаний 1 КА
Он прав: https://gssc.esa.int/navipedia/index.php/GLONASS_Space_Segment
кто им пользуется, глонасом этим...?
А по ходу рассказывать, что когда РФ с ***** навернется, она попадет в рай, а остальные в ад, потому что смирительную рубашку самовыпиливающемуся не организовали
Я не прощу тебя , Россия , никогда … За слезы матерей убитых горем … -Ты ими проклята на многие года , … Тебе судилось вечным стать изгоем ...
Я не прощу тебя , Россия , никогда … За сыновей которых погубила , … За Крым , тобой отжатый без стыда … За нелюдей , которых расплодила ...
Я не прощу тебя , Россия , никогда … За пот и кровь , за свежие могилы ,… За то , что миру о войне врала , … Чтоб в преступлениях тебя не обвинили ...
Я не прощу тебя , Россия , никогда : … За смерть детей , за смерть людей в Одессе , … За боль , за пытки , за свои дела … Предстанешь перед Господом в ответе …
Я не прощу тебя , Россия , никогда - : ... За наш Майдан , за всех , кто был расстрелян , ... За каждого убитого бойца , … Который был своей присяге верен ...
Я не прощу тебя , Россия , никогда - ... Донецк , Луганск , как выжженное поле , … За смертный коридор , за море зла , … За униженья, за твое сваволье ...
МЫ ПОБЕДИМ - всему своя цена ! … И мирный день в цветах на землю ляжет ... Я не прощу тебя , Россия , н и к о г д а - … Через года мой правнук тебе скажет ..
https://www.newsinenglish.no/2018/12/05/ex-maritime-chief-blasts-frigate-report/
Уже сами норвежцы не верят в "сбой".
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https://uploads.disquscdn.com/images/f524c5b7af490348c4dd453010a5e82a44323218373e7b355f4e5ea8c99a0ffa.jpg
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Мы жэ не знали!
нас не спрашивали !
от нас ничего не зависило!...
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А росс-журналисты-РАЗЖИГАЮЩИЕ НЕНАВИСТЬ и ВОЙНЫ..
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А интернэт-ТРОЛЛИ.-
ВСЕ ОНИ ЗНАЛИ и ПОНИМАЛИ........,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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АДРЕССА В СТУДИЮ!!!!!!!!!!!!!--
Объявит ведущий на рос тв-- Д. Недоокисшився. !
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Страна должна знать их в лицо!!!!!!!!!!!!!!!
- ВОСКРИКНЕТ толпа в зале !!!
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и новая гармошка заиграет https://uploads.disquscdn.com/images/daa92c7e68404445acc27788042e57fac4cb52c6dc9bc34a64c1a29ed1abb08e.gif пьятый по счету переделаный гимн рф....................
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Кто бы что не говорил...
НО !
ВО всем ВИНОВАТЫ росс "" сми "" !!!
.
И эта поддержка вороватой власти ,
и ОГОЛТЕЛАЯ военная и антиУкраинсская истерия,
Травля народов ,
ЛЖИВАЯ "продукцыя" росс сми- привела к ..
ВОЙНЕ с Украиной , Санкцыям,
и ПОЗОРОМ СТРАНЫ в МИРЕ !!
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. "" ЖУРНАЛИСТОВ "" ПОД СУД !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,
за ЗАВЕДОМО ЛЖИВУЮ ПРОПОГАНДУ с ЦЕЛЬЮ......
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8fb50d379f30efa67252c9423.jpg?
..
🤣
Это грозный и свирепый НАТО, которым ***** пугает придурочных кацапов?
Мямли!
Детский сад, ясельная группа. Тьфу!
Открою страшную военную тайну НАТЫ: в случае глушения сигнала GPS все их боеголовки автоматически наводятся на Воронеж.
это еще не один тумблер не щелкнул!
надьожней копаса
Она пыталась сделать свой аналог GPS - ГЛОНАСС, но обосралась и теперь гадит всем странам, хотя и сама пользуется чужим GPS.
------
В Роскосмосе информируют, что система работает в штатном режиме. Однако СМИ пишут об обратном: земля теряет связь со спутниками.
ГЛОНАСС работает штатно и в полном объеме, покрывая территорию всей планеты. Об этом заявляют в Роскосмосе. При этом ранее в СМИ появились сообщения, что два спутника ГЛОНАСС вышли из строя и что якобы система нормально работает только на территории России. Что на самом деле происходит с ГЛОНАСС?
Сигнал от одного из спутников пропал еще в четверг, 19 апреля. Затем якобы была потеряна связь еще с одним аппаратом, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на неназванные источники. По их данным, сейчас на орбите работают 22 спутника ГЛОНАСС-М. Агентство также отмечало, что для покрытия территории России достаточно 18 действующих спутников, тогда как для всей планеты их необходимо 24.
Информация подтвердилась... По данным информационно-аналитического центра ЦНИИмаш, один спутник действительно выведен из эксплуатации...
Что это означает на практике? Действительно ли из-за нехватки аппаратов ГЛОНАСС нельзя использовать за пределами России? К примеру, в той же Сирии, где находятся российские военные?
Андрей Ионин, член-корреспондент Российской академии космонавтики
«Для того чтобы вы определились с использованием спутников ГЛОНАСС, вам нужно видеть одновременно четыре аппарата. Вот если вы их не видите, а видите только три или два, то вы не можете определиться. Вот когда вы не можете определиться, это разрыв в обслуживании...
В Роскосмосе также сообщили, что летом произойдет плановая замена аппарата... расчетный срок службы спутника ГЛОНАСС составляет сейчас семь лет. Американские спутники GPS работают намного дольше. Так, на орбите до сих пор находится спутник, запущенный еще в 1993 году. И по состоянию на март этого года он по-прежнему в строю и передает сигнал, спустя почти четверть века после ввода в эксплуатацию.
По словам специалистов, проблема российских спутников, и не только ГЛОНАСС, а вообще всех - в электронике. Точнее, в отсутствии у России современной компонентной базы. Как заявлял в апреле замглавы Россвязи Игорь Чурсин, доля иностранной электроники в российских спутниках связи достигает 70%.
Раньше специализированную электронику можно было закупать в США, но с 2014 года такие поставки прекратились, потому что теперь на них требуется получение лицензии Госдепа. Учитывая состояние российско-американских отношений, сегодня получить такую лицензию просто нереально.
В прошлом году руководство АО «Информационные спутниковые системы» обещало разработать независимый от санкций спутник ГЛОНАСС-К2 на отечественных компонентах к 2021 году. Но как раз из-за санкций этот процесс может затянуться.
Дмитрий Рябинин, руководитель проекта HiTech Mail.ru
«Производить собственные смартфоны на хорошем уровне у России шансов сейчас вообще нет. А производить узкопрофильную электронику для военных или для других нишевых нужд вполне возможно, но это вопрос времени и вопрос доступа к технологиям, в частности, в договоренности с иностранными партнерами, которые могли бы привезти эту технологию. Ограничения наносят вред электронике, в частности, и сужение доступа к новым технологиям приведет к тому, что замедлятся очень многие процессы».
Импортозамещение - это, конечно, хорошо, и появление независимого от санкций спутника ГЛОНАСС можно только приветствовать. Правда, вопрос в том, каким будет этот полностью российский спутник. Сколько он сможет работать на орбите, а самое главное - сколько будет стоить?
Вспоминается история с персоналками на базе российских процессоров «Эльбрус». Тогда тестовую партию ПК производитель отпускал по цене 400 тысяч рублей за штуку. В компании-производителе говорили, что после начала массового производства цена российских персоналок снизится до 70 тысяч рублей. Прошло три года. Массового перехода российских пользователей на отечественный ПК не наблюдается.
Генеральный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг - руководитель самой мощной военной организации на Земле?