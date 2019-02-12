 "Будут наказаны все, на кого укажет аргументированно следствие и суд", - Арьев о деле Гандзюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил народный депутат, председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев.
"Никто никого покрывать не будет 100%. Потому что это и дело, когда за взгляды так или иначе убивают человека. В нормальной цивилизованной стране быть не может. Если будет выход на это... Еще раз, и президент об этом говорил, будут наказаны все, на кого укажет аргументированно следствие и суд", - сказал Арьев.
Он особо подчеркнул, что устанавливать вину или невиновность должен суд.
"В данном случае, я видел там не столько на Гордеева, сколько на другого человека, фамилии...заместитель председателя ОГА. А Гордеева называют, будто он вроде бы не хотел его сдавать. Если будет выход на того человека, то они вместе с Мангером, Рищук - да, они вместе с Мангером это делали - будут отвечать. И никто не будет исключать, как Мангера, из "Батькивщины" в один день, а на следующий день... Как Тимошенко сделала заявление, что он не виноват. Нет. Выявить вину или невиновность должен только суд. Все. На этом точка", - добавил Арьев.
31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.
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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.
и был человек,который рискуя жизнью каждый день пытался помочь
но народ выбрал отсидеться дома,
теперь вас ждешь шикарный выбор Порошенко,Тимошенко и Зеленский,удачи
А сейчас с удовольствием проголосовала бы за того кандидата, который бы поставил Михо генпрокурором.
Правильно. А аргументированно указали или нет - это мы сами решим. Зависит от того, на кого указали.
С ними поработали, и после этого они уже указывают на Мангера, потому что он из Батькивщины.
Нужные свидктели за мзду всегда найдутся.
Суду требуется как минимум хоть какой-то убогий мотивчик , хоть какая-то захудалая уличка , хоть какой-то пусть бытовой резон в увечиях жертвы , поскольку предположить смерть аж через 2 месяца после увечия может только критический идиёт !
- Подсудимый, сейчас ваше последнее слово!!!
- 100 тысяч баксов.
Судья:
- Суд удаляется на совещание.
Возвратившись, судья осведомился:
- Подсудимый, вы себя признаете виновным?
- Нет! - отзывается подсудимый.
- Ну, Вы оправданы! На нет - и суда нет!
Что хозяина не видно,
Вверх и в темноту уходит нить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить.
Вот такой вот у нас генпрокурор.
Но почему-то вдруг , с какого-то хрена мне подумалось , что я молодой аварец , бывший любовник Кати , которого она отшила или вообще отказала . Кавказкая кровь ... вах-вах-ваххх .
Или нет , я участница конкурса красоты - модель , а Катя она победительница - опять же мотив , месть и шобы почувствовала соперница , шобы на всю жизнь запомнила - и вот оно орудие мести очевидно и понятно . Ведь я никакой-то там коррупционер , мне нужна огласка , мне плевать , что молчать не будет (как выяснилось ещё 2 месяца) . Пусть говорит что хочет - ведь она никому не мешала разговорами и словами . Мне её лицо не нравицццо . А ещё , мне недавно выдали справку из психушки ... и вместо провенных друзей или профи , я беру для этого дела чувака , с которым шапошно знаком -- помощника депутата из враждебной партии власти , я ведь только об том и мечтаю , чтобы меня сдали и разоблачили . Оттого я и плачу цельных 2 раза -- наличкой через БППшного помощника , а чтобы никаких не было сомнений , я как образованный бухгалтер ещё дарю организатору не своё имущество ... Ведь все знают , что заказное особо тяжкое преступление для того и совершается , чтобы его оплата проходила по всем возможным бухгалтерским документам . "
Вопрос к знатокам : если кто поверит , что данный рассказ принадлежит к жанру документалистики , а не к хардкордовской фэнтази , кому тогда в больничку имени дока Павлова ?!
а кто укажет на кого указать суду? президент?
Смешно даже думать, что это будет честный суд.