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 Политика Украины
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 "Будут наказаны все, на кого укажет аргументированно следствие и суд", - Арьев о деле Гандзюк

Никто никого покрывать не будет, будут наказаны все, на кого укажет аргументированно следствие и суд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в  эфире телеканала "Прямой"  заявил народный депутат, председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев.

"Никто никого покрывать не будет 100%. Потому что это и дело, когда за взгляды так или иначе убивают человека. В нормальной цивилизованной стране быть не может. Если будет выход на это... Еще раз, и президент об этом говорил, будут наказаны все, на кого укажет аргументированно следствие и суд", - сказал Арьев.

Он особо подчеркнул, что устанавливать вину или невиновность должен суд.

"В данном случае, я видел там не столько на Гордеева, сколько на другого человека, фамилии...заместитель председателя ОГА. А Гордеева называют, будто он вроде бы не хотел его сдавать. Если будет выход на того человека, то они вместе с Мангером, Рищук - да, они вместе с Мангером это делали - будут отвечать. И никто не будет исключать, как Мангера, из "Батькивщины" в один день, а на следующий день... Как Тимошенко сделала заявление, что он не виноват. Нет. Выявить вину или невиновность должен только суд. Все. На этом точка", - добавил Арьев.

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.

Источник: https://censor.net.ua/n3111367
 
   
 Топ комментарии
 
"Будут наказаны все, на кого укажет аргументированно следствие и суд"

Правильно. А аргументированно указали или нет - это мы сами решим. Зависит от того, на кого указали.
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як у справі зайцевої? все знаходиться під особисому контролі луценка я так зрозумів.
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так это же личный пёсик барыги
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У Украины был единственный шанс вырваться из полной безнадеги,
и был человек,который рискуя жизнью каждый день пытался помочь
но народ выбрал отсидеться дома,
теперь вас ждешь шикарный выбор Порошенко,Тимошенко и Зеленский,удачи "Будут наказаны все, на кого укажет аргументированно следствие и суд", - Арьев о деле Гандзюк - Цензор.НЕТ 5418 "Будут наказаны все, на кого укажет аргументированно следствие и суд", - Арьев о деле Гандзюк - Цензор.НЕТ 5418 "Будут наказаны все, на кого укажет аргументированно следствие и суд", - Арьев о деле Гандзюк - Цензор.НЕТ 5418


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да я по крышам не бегаю - не ловлю сигнал...\кошмар это только...)))\
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К сожалению, Саакашвили по закону не может быть у нас президентом. Я бы его поддержала.
А сейчас с удовольствием проголосовала бы за того кандидата, который бы поставил Михо генпрокурором.
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"Никто никого покрывать не будет 100%Источник: https://censor.net.ua/n3111367 - і прямо одразу так всі і повірили ... "Будут наказаны все, на кого укажет аргументированно следствие и суд", - Арьев о деле Гандзюк - Цензор.НЕТ 324
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Порошенко слово давал Савику Шустеру умереть за свободу слова и глазками клипал"Будуть покарані всі, на кого вкаже аргументовано слідство і суд", - Ар'єв про справу Гандзюк - Цензор.НЕТ 7418
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А воно (Арьев) часть той коррупционной системы,которая убила Гандзюк,что-то лепет про суд
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як у справі зайцевої? все знаходиться під особисому контролі луценка я так зрозумів.
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Все кто находился под особым контролем Луценко,как Иванбщенко(Юра Енакиевский)уже в Монте Карло
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"Будут наказаны все, на кого укажет аргументированно следствие и суд"

Правильно. А аргументированно указали или нет - это мы сами решим. Зависит от того, на кого указали.
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В суде нужны не "аргументы", а доказательства...
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в рошеновском суде нужны деньги,а не аргументы и доказательства
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А тот первый на которого копы сперва "указали" а потом отпустили тоже наказан будет?.. "Будут наказаны все, на кого укажет аргументированно следствие и суд", - Арьев о деле Гандзюк - Цензор.НЕТ 2288
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Они сперва не на того указали, на кого нужно.
С ними поработали, и после этого они уже указывают на Мангера, потому что он из Батькивщины.
Нужные свидктели за мзду всегда найдутся.
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Эх, зря знаменитому Кирееву дали сбежать, как бы он сейчас пригодился! "Будут наказаны все, на кого укажет аргументированно следствие и суд", - Арьев о деле Гандзюк - Цензор.НЕТ 258
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хм...а зачем вам суд?..ведь югик плокулол уже всех виновных определил... "Будут наказаны все, на кого укажет аргументированно следствие и суд", - Арьев о деле Гандзюк - Цензор.НЕТ 9785
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Речь несвязная. Эмоции, что профукают суд?
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Суд чего ... кого ?!

Суду требуется как минимум хоть какой-то убогий мотивчик , хоть какая-то захудалая уличка , хоть какой-то пусть бытовой резон в увечиях жертвы , поскольку предположить смерть аж через 2 месяца после увечия может только критический идиёт !
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Судья говорит:
- Подсудимый, сейчас ваше последнее слово!!!
- 100 тысяч баксов.
Судья:
- Суд удаляется на совещание.
Возвратившись, судья осведомился:
- Подсудимый, вы себя признаете виновным?
- Нет! - отзывается подсудимый.
- Ну, Вы оправданы! На нет - и суда нет!
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Ах, до чего порой обидно,
Что хозяина не видно,
Вверх и в темноту уходит нить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить.

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Яке "ізящне" формулювання: "на кого аргументовано вкаже суд"...
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Ух как запрыгало кодло - даже делегатов ПАСЕ = почти дипломатов-международников подключило к замятию внутреннего дела. Совсем у порошенки дела плохи, в стране совершенно не осталось чиновников с уровнем доверия населения хоть чуточку выше нуля.
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Чем больше жирных лоснящихся морд об етом говорит теб больше уверенности что за ето никто не ответит. Расстрел Майдана вам в пример.
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что бы они ответили их нужно хотя бы за горло подержать
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Почему это не ответит? Луценко уже назвал, кто должен ответить, еще до суда.
Вот такой вот у нас генпрокурор.
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Вступила в бой упитанная артиллерия мальдивского!
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"Вот я Мангер . Закончил мореходку . Емею в.о. по финансам и по с\х . Занимал много отвественных должностей . Ну а поскольку я из "Батькивщины" , как собственно и Катя - я вместилище всех пороков - педофил , убийца , развратная личность и т.д. и т.п. Хитрый , коварный , подлый -- но явно не дибил . И мне очень не нравилась Катя Ганзюк . Что делать - разумеется выход один ... после всех угроз , разумеется . Мешок на голову , в багажник , в лодку , камень на шею и буль-буль . Вероятность обнаружения -- 0% . Гарантия молчания - 99% . Кто мне должен помочь - чувак , котороя я знаю или могу ему 100% доверять бабло и тайну .
Но почему-то вдруг , с какого-то хрена мне подумалось , что я молодой аварец , бывший любовник Кати , которого она отшила или вообще отказала . Кавказкая кровь ... вах-вах-ваххх .
Или нет , я участница конкурса красоты - модель , а Катя она победительница - опять же мотив , месть и шобы почувствовала соперница , шобы на всю жизнь запомнила - и вот оно орудие мести очевидно и понятно . Ведь я никакой-то там коррупционер , мне нужна огласка , мне плевать , что молчать не будет (как выяснилось ещё 2 месяца) . Пусть говорит что хочет - ведь она никому не мешала разговорами и словами . Мне её лицо не нравицццо . А ещё , мне недавно выдали справку из психушки ... и вместо провенных друзей или профи , я беру для этого дела чувака , с которым шапошно знаком -- помощника депутата из враждебной партии власти , я ведь только об том и мечтаю , чтобы меня сдали и разоблачили . Оттого я и плачу цельных 2 раза -- наличкой через БППшного помощника , а чтобы никаких не было сомнений , я как образованный бухгалтер ещё дарю организатору не своё имущество ... Ведь все знают , что заказное особо тяжкое преступление для того и совершается , чтобы его оплата проходила по всем возможным бухгалтерским документам . "

Вопрос к знатокам : если кто поверит , что данный рассказ принадлежит к жанру документалистики , а не к хардкордовской фэнтази , кому тогда в больничку имени дока Павлова ?!
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следствие аргументировано? доказало? получение неправомерной выгоды мишиком от курченка
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Проблема Вавка в том, что в Украине нет доверия ни к мусорам, ни к прокуратуре и ещё меньше к судам. Ну, укажет Печерский суд и что дальше?
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"президент об этом говорил, будут наказаны все, на кого укажет аргументированно следствие и суд"
а кто укажет на кого указать суду? президент?
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А судьи кто у нас? После потужной, реформированной реформы?
Смешно даже думать, что это будет честный суд.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Будут наказаны все, на кого укажет аргументированно следствие и суд", - Арьев о деле Гандзюк
 
 
 
 
 
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