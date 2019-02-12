 Последний день регистрации в заграничном избирательном округе - 25 марта, - спикер МИД Зеленко

Конечной датой регистрации является 25 марта, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Напомним, МИД обратился в Центральную избирательную комиссию с просьбой ликвидировать пять избирательных участков на территории России в связи "с невозможностью обеспечения избирательного процесса на территории государства-агрессора", прежде всего, из-за невозможности обеспечить безопасность гражданам Украины.
31 декабря 2018 года Центральная избирательная комиссия ликвидировала пять избирательных участков на территории России, зато были расширены границы участков в посольствах Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.
Так-то да. Но, думаю, никто не удивится, если как-нибудь выяснится, что эти несколько миллионов, каким-то чудесным образом всё-таки проголосовали. Я даже подозреваю за кого.