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 Два человека погибли в ДТП под Днепром. ФОТО

Два человека погибли в результате столкновения грузовика McDonald’s и легкового автомобиля на трассе Н-08, на границе Днепропетровской и Запорожской областей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Информатор".

Страшная авария произошла около 7:00 12 февраля. Грузовик ехал в сторону Днепропетровской области, а в противоположном ему направлении двигался легковой Opel. Во время движения водитель легковушки потерял контроль над автомобилем и вылетел на встречную полосу, где на большой скорости влетел в грузовик.

Отмечается, что в результате мощного удара водителя и пассажира Opel выбросило на проезжую часть, от полученных травм они погибли на месте. Водитель грузовика не пострадал.

Правоохранители более семи часов проводили следственные действия на месте аварии. Журналисты уточняют, что тела погибших лежали на месте происшествия не накрытыми.

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Два человека погибли в ДТП под Днепром 01

Опубликовано также жуткое видео с места аварии. Видео не рекомендуется к просмотру детям и людям со слабой психикой.

Источник: https://censor.net.ua/n3111365
 
 
 Топ комментарии
 
граждане не гоните так быстро и останетесь живи еще какое-то время
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новій дорозі років зо два (влітку 2017 зробили)
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так..раніше там між Запоріжжям та Дніпром майже суцільно металеві відбійники стояли
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ой, при такому ударі, не знати чи ремені щось би й дали...
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новій дорозі років зо два (влітку 2017 зробили)
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Да точно. Я уже особо не помню но вроде раньше там отбойники были.
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так..раніше там між Запоріжжям та Дніпром майже суцільно металеві відбійники стояли
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граждане не гоните так быстро и останетесь живи еще какое-то время
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А еще Вассадзе и Насирову и пороху нужны кроваве жертвы, бо человек за несколько лет насобирал пару штук долларов и смог на них купить не 8 милетнее авто, а гнилое 20 летнее корыто.
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недавно було в мене дтп . саме тоді коли не ждеш і дуже все швидко. хлопців жаль
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А чому не пишуть на "бляхах" було авто, чи на "отєчествєних" нумерах. Бо раніше казали, що таке трапляється тільки з "бляхами"...
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таки шарпаки (30р., перекрашений) з-за бугра не тягають..
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