 Два человека погибли в ДТП под Днепром. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Информатор".

Страшная авария произошла около 7:00 12 февраля. Грузовик ехал в сторону Днепропетровской области, а в противоположном ему направлении двигался легковой Opel. Во время движения водитель легковушки потерял контроль над автомобилем и вылетел на встречную полосу, где на большой скорости влетел в грузовик.

Отмечается, что в результате мощного удара водителя и пассажира Opel выбросило на проезжую часть, от полученных травм они погибли на месте. Водитель грузовика не пострадал.

Правоохранители более семи часов проводили следственные действия на месте аварии. Журналисты уточняют, что тела погибших лежали на месте происшествия не накрытыми.

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Опубликовано также жуткое видео с места аварии. Видео не рекомендуется к просмотру детям и людям со слабой психикой.



