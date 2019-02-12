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Все про:Киев (17158) МВД (7735) Шевченко Артем (150) Мельников Василий (5)

 Полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста, не обучали силовому задержанию большого количества людей, - Артем Шевченко

Работник полиции Василий Мельников превысил полномочия при задержании представителей С14 в Киеве, потому что он не был "специально обучен для силового задержания большого количества людей".

Об этом в эфире Громадського сообщил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

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"В данном случае я бы хотел обратить внимание на одну принципиальную деталь - у нас под подозрением полицейский, который не является профессиональным задерживающим, он оперуполномоченный Подольского райотдела, в то время как ни к одному пока из полицейских спецполка Государственное бюро расследований не предъявили", - сказал Шевченко.

Представитель МВД добавил, что, как видно на видео, действия других полицейских, которые задерживали праворадикалов возле Подольского райотдела полиции Киева 9 февраля, были довольно профессиональные. "По крайней мере, ГБР не предъявляет претензий", - сказал он.

"А вот это лицо (Мельников, - Ред.) не училось специально для силового задержания большого количества людей, очевидно допустило ошибку, которая законом трактуется как превышение полномочий. И, безусловно, должно нести ответственность за это", - отметил Шевченко.

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Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

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Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.

В ответ на порочащие репутацию Нацполиции действия сотрудника МВД в сети стартовал флешмоб "Я - Бандера".

Генпрокурор Луценко также сообщил, что "уже знаем, кто бил лежащего человека ногами и кричал о Бандере, готовим подозрение".

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Источник: https://censor.net.ua/n3111364
 
 
 Топ комментарии
 
какого черта вообще мельник - урожденец амурской области и гражданин расеи - в украинской полиции служит.. вот главный вопрос!
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Полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста, не обучали силовому задержанию большого количества людей, - Артем Шевченко

И на том спасибо. А то бы он сразу десять человек топтал?
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Він самоучка))Кацап б"є Українців в Україні,з криками про Бандеру,це нижче дна.Нацярював Петрусь.
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То есть, на гражданских лиц, натравливается свора ублюдков, которые даже не "прошли обучение"??? Почему эта тварь была в гражданской одежде? Почему значительная часть мусорни без идентификационного номера на спине? А ведь скоро опять будем сопли пускать по поводу невозможности идентификации особо борзых мусоров... Ничему мы не учимся...
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ну якщо є така професія "затримувач", то шевченко тоді - професійний мусоровідмазувач...
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Висновок один. Будь хазяїном в своїй країні, а не рабом, якого москаль б'є лежачого ногами.
Досить толерантно обирати у владу різний непотріб!
ЗА БАНДЕРУ, ЗА БАНДЕРІВЦІВ, ЗА КОШУЛИНСЬКОГО!
Поліцейського Мельникова, який бив лежачого активіста, не вчили силовому затриманню великої кількості людей, - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 6848
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Эта гнида Мельников в соцсетях рекламировала ДНР , РФ , сепаров ,Русский мир , сожалела .что Майдан победил и остальную ересь . Спасибо Педро за Победу !
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маруся! тобі респект.так тримай.діти висланих бандерівців теж не в україні народились-в сибірах,в канадах,в мюнхенах,але українцями бути навчились! і маса порядних людей із правильним почуттям справедливості стоїть на українській стороні.бо за нами ПРАВДА. А ДЕ ПРАВДА-ТАМ БОГ. А ДЕ БОГ-ТАМ ПЕРЕМОГА. СЛАВА УКРАЇНІ!
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Ну все, панять і пграстіть. Молодець артемчик! Ти це в очі майданівцям скажи, мудак.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста, не обучали силовому задержанию большого количества людей, - Артем Шевченко
 
 
 
 
 
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