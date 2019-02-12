 Беспилотник ОБСЕ зафиксировал на Донбассе новейший российский комплекс радиоразведки "Торн"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"10 февраля БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил: 2 БМП-1 (из которых одна стояла во дворе жилого дома) и 1 комплекс радиоразведки "ТОРН" на шасси грузовика (КАМАЗ), который стоял возле жилого дома в Новогригорьевке", - говорится в отчете ОБСЕ о выявленном военном присутствии в неподконтрольных правительству районах.
Как сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm, создавшее базу зафиксированного новейшего вооружения ВС РФ на Донбассе, российская автоматизированная станция радиопомех "Торн" ранее была замечена в оккупированном Донецке. Технические характеристики не известны, проходит испытания в ВС РФ. В Украину не поставлялась.
Ранее СММ ОБСЕ уже неоднократно фиксировала присутствием на оккупированном Донбассе современных образцов российской военной техники, которая только недавно поступила в ВС РФ и отсутствует у ВСУ.
Так, 28 июля 2018 года мини-БПЛА СММ обнаружил сразу 4 разных новейших российских систем радиоэлектронной борьбы ("Леер-3" СБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина" и 1 комплекс радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Репеллент-1" ) возле оккупированного Чернухино (64 км юго-западнее Луганска).
1 - Зеленский организовал бесплатное выступление 95 квартала, что на законодательном уровне рассматривается как подкуп.
2 - Сериал Слуга народа 3, так же является агитацией на пользу Зеленского.
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4 - Назвал Украину актрисой из порнофильмов.
5 - Оскорбил православных украинцев назвав Томос - термосом
6 - Просил извинения у Кадырова
7 - Обещал стать на колени перед Путиным
8 - По хамски вел себя с журналистом радио Свобода
9 - Оскорбил ветеранов АТО во Львове
И этот бокорез, лезет не просто в президенты, а и на место главнокомандующего где одно неправильное решение, ставит под угрозу реальные жизни миллионов людей.
Я не прощу тебя , Россия , никогда … За слезы матерей убитых горем … -Ты ими проклята на многие года , … Тебе судилось вечным стать изгоем ...
Я не прощу тебя , Россия , никогда … За сыновей которых погубила , … За Крым , тобой отжатый без стыда … За нелюдей , которых расплодила ...
Я не прощу тебя , Россия , никогда … За пот и кровь , за свежие могилы ,… За то , что миру о войне врала , … Чтоб в преступлениях тебя не обвинили ...
Я не прощу тебя , Россия , никогда : … За смерть детей , за смерть людей в Одессе , … За боль , за пытки , за свои дела … Предстанешь перед Господом в ответе …
Я не прощу тебя , Россия , никогда - : ... За наш Майдан , за всех , кто был расстрелян , ... За каждого убитого бойца , … Который был своей присяге верен ...
Я не прощу тебя , Россия , никогда - ... Донецк , Луганск , как выжженное поле , … За смертный коридор , за море зла , … За униженья, за твое сваволье ...
МЫ ПОБЕДИМ - всему своя цена ! … И мирный день в цветах на землю ляжет ... Я не прощу тебя , Россия , н и к о г д а - … Через года мой правнук тебе скажет ..
кому из нормальных интересно шо делають дебилы???
четко светят линию обороны