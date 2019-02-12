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 Беспилотник ОБСЕ зафиксировал на Донбассе новейший российский комплекс радиоразведки "Торн"

Беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал новейший российский комплекс радиоразведки "Торн" на территории оккупированного Донбасса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"10 февраля БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил: 2 БМП-1 (из которых одна стояла во дворе жилого дома) и 1 комплекс радиоразведки "ТОРН" на шасси грузовика (КАМАЗ), который стоял возле жилого дома в Новогригорьевке", - говорится в отчете ОБСЕ о выявленном военном присутствии в неподконтрольных правительству районах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты завезли на Донбасс экспериментальные образцы оружия и усиливают подготовку ДРГ, - разведка

Как сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm, создавшее базу зафиксированного новейшего вооружения ВС РФ на Донбассе, российская автоматизированная станция радиопомех "Торн" ранее была замечена в оккупированном Донецке. Технические характеристики не известны, проходит испытания в ВС РФ. В Украину не поставлялась.

Ранее СММ ОБСЕ уже неоднократно фиксировала присутствием на оккупированном Донбассе современных образцов российской военной техники, которая только недавно поступила в ВС РФ и отсутствует у ВСУ.

Также читайте: Наемники РФ пытались заглушить сигнал беспилотника ОБСЕ над оккупированной Луганщиной, - СЦКК

Так, 28 июля 2018 года мини-БПЛА СММ обнаружил сразу 4 разных новейших российских систем радиоэлектронной борьбы ("Леер-3" СБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина" и 1 комплекс радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Репеллент-1" ) возле оккупированного Чернухино (64 км юго-западнее Луганска).

Источник: https://censor.net.ua/n3111363
 
   
 Топ комментарии
 
Итак - Зеленский, еще не стал президентом, а боков нарезал уже немало.
1 - Зеленский организовал бесплатное выступление 95 квартала, что на законодательном уровне рассматривается как подкуп.
2 - Сериал Слуга народа 3, так же является агитацией на пользу Зеленского.
3 - Умолчал о бизнесе в России и офшорах на Кипре.
4 - Назвал Украину актрисой из порнофильмов.
5 - Оскорбил православных украинцев назвав Томос - термосом
6 - Просил извинения у Кадырова
7 - Обещал стать на колени перед Путиным
8 - По хамски вел себя с журналистом радио Свобода
9 - Оскорбил ветеранов АТО во Львове
И этот бокорез, лезет не просто в президенты, а и на место главнокомандующего где одно неправильное решение, ставит под угрозу реальные жизни миллионов людей.
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Я не прощу тебя , Россия , никогда ... За то , что молча в стороне стояла , … Когда в мой край кацапская - орда … На танках смело , нагло заезжала …

Я не прощу тебя , Россия , никогда … За слезы матерей убитых горем … -Ты ими проклята на многие года , … Тебе судилось вечным стать изгоем ...

Я не прощу тебя , Россия , никогда … За сыновей которых погубила , … За Крым , тобой отжатый без стыда … За нелюдей , которых расплодила ...

Я не прощу тебя , Россия , никогда … За пот и кровь , за свежие могилы ,… За то , что миру о войне врала , … Чтоб в преступлениях тебя не обвинили ...

Я не прощу тебя , Россия , никогда : … За смерть детей , за смерть людей в Одессе , … За боль , за пытки , за свои дела … Предстанешь перед Господом в ответе …

Я не прощу тебя , Россия , никогда - : ... За наш Майдан , за всех , кто был расстрелян , ... За каждого убитого бойца , … Который был своей присяге верен ...

Я не прощу тебя , Россия , никогда - ... Донецк , Луганск , как выжженное поле , … За смертный коридор , за море зла , … За униженья, за твое сваволье ...

МЫ ПОБЕДИМ - всему своя цена ! … И мирный день в цветах на землю ляжет ... Я не прощу тебя , Россия , н и к о г д а - … Через года мой правнук тебе скажет ..﻿

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я за артиста голосувати не буду )Мені вистачило кондитора
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Итак - Зеленский, еще не стал президентом, а боков нарезал уже немало.
1 - Зеленский организовал бесплатное выступление 95 квартала, что на законодательном уровне рассматривается как подкуп.
2 - Сериал Слуга народа 3, так же является агитацией на пользу Зеленского.
3 - Умолчал о бизнесе в России и офшорах на Кипре.
4 - Назвал Украину актрисой из порнофильмов.
5 - Оскорбил православных украинцев назвав Томос - термосом
6 - Просил извинения у Кадырова
7 - Обещал стать на колени перед Путиным
8 - По хамски вел себя с журналистом радио Свобода
9 - Оскорбил ветеранов АТО во Львове
И этот бокорез, лезет не просто в президенты, а и на место главнокомандующего где одно неправильное решение, ставит под угрозу реальные жизни миллионов людей.
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я за артиста голосувати не буду )Мені вистачило кондитора
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Назови фамилию урода, который развязал войну против Украины?
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А другой урод почеиу то оформлял офшоры, чтобы опустить бюджет Украины на сотни миллионов дрлларов, когда армия истекала кровью под иловайском. Не знаешь такого или напомнить. Так, кто страшнее при этом ?
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Я не прощу тебя , Россия , никогда ... За то , что молча в стороне стояла , … Когда в мой край кацапская - орда … На танках смело , нагло заезжала …

Я не прощу тебя , Россия , никогда … За слезы матерей убитых горем … -Ты ими проклята на многие года , … Тебе судилось вечным стать изгоем ...

Я не прощу тебя , Россия , никогда … За сыновей которых погубила , … За Крым , тобой отжатый без стыда … За нелюдей , которых расплодила ...

Я не прощу тебя , Россия , никогда … За пот и кровь , за свежие могилы ,… За то , что миру о войне врала , … Чтоб в преступлениях тебя не обвинили ...

Я не прощу тебя , Россия , никогда : … За смерть детей , за смерть людей в Одессе , … За боль , за пытки , за свои дела … Предстанешь перед Господом в ответе …

Я не прощу тебя , Россия , никогда - : ... За наш Майдан , за всех , кто был расстрелян , ... За каждого убитого бойца , … Который был своей присяге верен ...

Я не прощу тебя , Россия , никогда - ... Донецк , Луганск , как выжженное поле , … За смертный коридор , за море зла , … За униженья, за твое сваволье ...

МЫ ПОБЕДИМ - всему своя цена ! … И мирный день в цветах на землю ляжет ... Я не прощу тебя , Россия , н и к о г д а - … Через года мой правнук тебе скажет ..﻿

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порошенко боится дуримара???
кому из нормальных интересно шо делають дебилы???
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Ну история делов кондитера на не один порядок выше. Чего стоит один позорный Минск....
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іді ти лесом і дальше па тундре... чьо забрел
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побуде 5 хв президентом.... 96 квартала, хто проти цього
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Все так рекламируют Володю!.Молодцы!Ему наших бабулек перепадёт всё больше! ,а то у него только мокшанские водятся ,вспомните,как он Сваты в начале войны рекламировал! С отъявленными украинофобами!Этот человек никогда не говорит то,что думает.И в нас видит питательный планктонОчередной бизнесмен в политике.
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А яким боком тут взагалі клоун зеленський?
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такого кандидата как Зеленский не существует, есть только упырь царь мидас-наоборот Коломойский, который за что бы не взялся - везде жуткие схемы и коррупция.
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Шоколадный офшор за пять лет столько боков напорол, на пожизненное хватит.
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В любом случае, Зеленский будет получше чем все имеющиеся "политыки", которые со своими свитами-шоблами разворовывали Украину с 1991-го года. И хотят продолжать.
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А что, не еврея- президента у нас уже не может быть?
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70 км действие
четко светят линию обороны
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Понятное дело. Испытание боевых комплексов в реальных боевых условиях. Лучше всякого максимально приближенного в условиях полигона.
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Залп высокоточного оружия и трон испарился... Безпілотник ОБСЄ зафіксував на Донбасі новітній російський комплекс радіорозвідки "Торн" - Цензор.НЕТ 1067 Мокши наши генералы гуманисты ждут когда вы наиграитесь этими цацками.
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Думаю ЮВТ купит Начгенштаба Белецкому всё ,что ему надо в США, чтобы он испытывал американские Стелс- технологии на мокшанских лошамобилях!Мечта у меня такая!Посчитать зубы кремлёвскому плешивому Гному красивым и умным патриотом Белецким
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автомашину купишь с магнитофоном, пошьёшь костюм с отливом, и - в Сочи...\почти (с)\
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Слышьте рашкоботы,тут тема про ваше новейшее вооружение,которое поставленно на неподконтрольную территорию Украины вашим ******!А про Зеленского,за которого вы голосовать не будете,пиндуйте в другую тему не голосовать.Продолжайте голосовать за *****,оно уже вам утвердило полную изоляцию интернета.Скоро стеной отгородтся всех в серую робу переоденет и будете вы не то Кореей не то Китаем,а может и Чечнёй с бородатым президентом.Так шо за Зеленского можете не переживать.Он только перекрестится,что такая шваль,как вы за него не голосует.Модераторы гоните их нах из этой темы.
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перед сном почисти зубы - гигиена залог здоровья...!
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Не забудь поковыряться в своих зубах российской автоматизированной станцией радиопомех "Торн", может мозги включаться.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБеспилотник ОБСЕ зафиксировал на Донбассе новейший российский комплекс радиоразведки "Торн"
 
 
 
 
 
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