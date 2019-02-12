 Македония изменила название ради членства в НАТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Договор, неофициально известный как Преспинский по месту его подписания, а также изменения в Конституцию страны об изменении ее названия и закон о введении этих изменений, набрали силу 12 февраля после официальной публикации в правительственном Официальном вестнике, сообщило правительство страны.

В Брюсселе, 6 февраля состоялось торжественное подписание протокола о присоединении Македонии к НАТО.

Вступление Македонии в оборонный альянс стало возможным после того, как страна уладила более четвертьвековым противоречия относительно названия с членом альянса Грецией.

Афины считают, что название "Македония" может привести территориальные претензии относительно одноименного греческого региона, граничащего с бывшей югославской республикой, поэтому греки настаивали на изменении названия страны-соседа.

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