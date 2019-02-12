EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 За рубежом
  2819  38
Все про:Македония (56) НАТО (6221)

 Македония изменила название ради членства в НАТО

Македония сообщила 12 февраля, что изменила свое название на Северную Македонию, как предполагает ее договор с Грецией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Договор, неофициально известный как Преспинский по месту его подписания, а также изменения в Конституцию страны об изменении ее названия и закон о введении этих изменений, набрали силу 12 февраля после официальной публикации в правительственном Официальном вестнике, сообщило правительство страны.

В Брюсселе, 6 февраля состоялось торжественное подписание протокола о присоединении Македонии к НАТО.

Вступление Македонии в оборонный альянс стало возможным после того, как страна уладила более четвертьвековым противоречия относительно названия с членом альянса Грецией.

Афины считают, что название "Македония" может привести территориальные претензии относительно одноименного греческого региона, граничащего с бывшей югославской республикой, поэтому греки настаивали на изменении названия страны-соседа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Евросоюзе приветствуют переименование Македонии - страна "решительно продвинулась по пути интеграции в ЕС"

Источник: https://censor.net.ua/n3111362
 
   
 Топ комментарии
 
Македония бывшая республика Югославии.Ни чего же с ними не случилось,когда не стало Югославии.Ни чего плохого не случится,если они будут под защитой ООН.А то не дай Боже,станут Мокедонорассией.Правильно сделали!
 показать весь комментарий
 
Ну видишь, Илюша, как от тебя сразу лаптями и портянками засмердело. Я ниже написал свою версию названия Украины, если тебя это интересно. П.С. Не зря кацапы хотели переворот в Македонии сделать год назад. Бомбит у вас от слова НАТО, ох и бомбит.
 показать весь комментарий
 
Удачи!Не холодно,не горячо.Главное,чтобы на рашку не работали.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Удачи!Не холодно,не горячо.Главное,чтобы на рашку не работали.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
В советское время отрекались от родителей ради членства в партии. Времена меняются и ничего не меняется.
 показать весь комментарий
 
 
Сравнили отказ от родителей,с отказом от незвания.Членство в партии КПСС с членством в ООН!Советских рассказок про Павлика Морозова перечитали в детстве?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А вы полагаете, отказ от своего имени ради сиюминутных выгод достойное деяние? А причём тут Павлик Морозов? Вы им в детстве были увлечены?
 показать весь комментарий
 
Македония бывшая республика Югославии.Ни чего же с ними не случилось,когда не стало Югославии.Ни чего плохого не случится,если они будут под защитой ООН.А то не дай Боже,станут Мокедонорассией.Правильно сделали!
 показать весь комментарий
 
 
Македония стала называться Северная Македония,статью то читали?
 показать весь комментарий
 
 
А кто у жителей Северной Македонии "родители"? И от чего именно они отреклись?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А вы ради членства в НАТО согласны на переименование Украины на нечто иное? Ну например - Восточное Приляшие?
 показать весь комментарий
 
Ну видишь, Илюша, как от тебя сразу лаптями и портянками засмердело. Я ниже написал свою версию названия Украины, если тебя это интересно. П.С. Не зря кацапы хотели переворот в Македонии сделать год назад. Бомбит у вас от слова НАТО, ох и бомбит.
 показать весь комментарий
 
 
Кажется мне, что не выдержит твой пердак дополнительного внутреннего давления, которое будет вызвано прочтением ответа на вопрос.
 показать весь комментарий
 
 
От больной фантазии приверженца названий,который приравнивает отказ от названия,к отказу от родителей!У человека другие ценности в жизни.У всех семья и её безопасность,а ему название нравится,поэтому безопасность для него сиюминутная прихоть.
 показать весь комментарий
 
 
логика у тебя конечно- 100% савковая
сравнить этот случай с отказом от родителей- это такая дикая охинея и бред, наподобие как- "если жена бурет фамилию мужа- то она тоже предательница и отрекается от своих родителей"
А в этом случае- Македония не изменила свое название на вообще совсем другое, типа "залипукия"
У них этот вопрос с Грецией был давно- и этим странам самим решать этот вопрос, в данном случае они добавили к Македонии уточнение Северная
 показать весь комментарий
 
 
Пока Македония была в составе СФРЮ, не было проблем. Грекам было по большому счету все равно как называется область в Югославии. Но Македония это истоиеская область в Греции. И они правы. Когда не будь и Украина потребует от рашки сменить ее название на историческое Московия

 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Петя и его гоп компания Украину раньше продадут, чем сделают что то кроме громких слов и заявлений, чем будут что тот реальное сделать для вступление в НАТО.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ну пока это падло ее как то возглавляет....
 показать весь комментарий
 
Предлагаю поменять название нашей страны на Украина-Русь. Потом вступить в НАТО. А когда ********* лет через 20 тоже захотят в НАТО, то им придется согласовывать название того куска, что останется от Мордора с украинцами.
 показать весь комментарий
 
 
Что-то мне флаг Северной Македонии напоминает Македония изменила название ради членства в НАТО - Цензор.НЕТ 7398? Ах да! Военный флаг Японской императорской армии
Македония изменила название ради членства в НАТО - Цензор.НЕТ 8448
 показать весь комментарий
 
 
Греки из цивилизации превратились в какое-то село малую ***********, отказывать союзникам иза того что у них есть область с таким названием и заставлять страну менять название это реально нужно быть ущербными, нищими и закомплексованными.
Ни грамма от того что когда-то было не осталось, цыганский табор какой-то, и мы этим козлам огромные десантные катера на воздушной подушке продали, фу.
 показать весь комментарий
 
 
К ому же Македония всего 2 млн населения,что касается греции,они презирают украинцев,любят богатых англоязычных туристов
 показать весь комментарий
 
Я себя в Греции прекрасно чувствовал, общался с некоторыми, очень приветливые, никакого презрения не заметил
 показать весь комментарий
 
Кто тьі, о кто Киселев?
Киселев лично проверял
 показать весь комментарий
 
просто я сам немного грек Македонія змінила назву заради членства в НАТО - Цензор.НЕТ 9430 , греко-бандеровец, если угодно Македонія змінила назву заради членства в НАТО - Цензор.НЕТ 7004
 показать весь комментарий
 
Если как турист то понятно))). В Турции тоже можете себя прекрасно чувствовать. Хотя турки терпеть не могут украинцев. Но не украинок. Для секса понятно только.
 показать весь комментарий
 
зато армяшек для фарша обожают. армяшки ваще проститутки все. их создал дьявол для удовлетворения других народов а потому что он дьявол создал их такими уродливыми)
 показать весь комментарий
 
 
не пиши ахинею Греки такие же разные как украинцы, поляки, болгары.Есть дебилы, а есть нормальные люди
 показать весь комментарий
 
Москвичи тоже все разные,но к чуркам у них у всех одинаковое отношение,подрастешь поймешь
 показать весь комментарий
 
вах- вах. Извини, саксаул не признал Македонія змінила назву заради членства в НАТО - Цензор.НЕТ 1826Не знаю, как сейчас в Мацквабаде, давно не был. Но в свои студенческие годы москвичек на ура трахал. Такие же мамзели были, как и в Донецке, Львове, Киеве ну и т.д. То, что ***** превратил их в дегенератов, то кто им доктор? И сравнивать Грецию с парашей это моветон.
П.С. Ушел спать. ответа не ждать
 показать весь комментарий
 
 
А може і нам вже змінити свою назву на Київську Русь?
 показать весь комментарий
 
Додаток "Київська" як би натякає, що може бути і інша Русь. А іншої не було і бути не може, тому кращим варіантом може бути Україна-Русь.
 показать весь комментарий
 
 
Яка це ще,по вашому,інша Русь? Може та, яку цар петро назвав расеєй?Так вона була і є дикою масковією. Київська Русь-історчне наіменування нашої держави.Крапка.
 показать весь комментарий
 
Ти просуваєш москальську вигадку, що Русь була не одна. Це москалі приклеїли до назви Русь слово Київська. Насправді тобі ж сказали, що Русь була одна, а тому Русь це Україна і крапка. Клеїти на неї ще якісь ярлики за москальскою звичкою не варто.
 показать весь комментарий
 
 
А навіщо? Ми і з нинішньою назвою в НАТО будемо. А параші не буде зовсім ні з нинішньою назвою, ні з якоїсь іншої. Причому ні в НАТО, ні в світі. Македонія змінила назву заради членства в НАТО - Цензор.НЕТ 5234
 показать весь комментарий
 
 
Там ніхто і на сперечається,що ми будемо в НАТО та ЕС. Просто історична правда повиннна нарешті восторжествувати.
 показать весь комментарий
 
Вступление Северной Македонии в НАТО неизбежно, как гибель Рашки.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМакедония изменила название ради членства в НАТО
 
 
 
 
 
 вверх