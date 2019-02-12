 Македония изменила название ради членства в НАТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
Договор, неофициально известный как Преспинский по месту его подписания, а также изменения в Конституцию страны об изменении ее названия и закон о введении этих изменений, набрали силу 12 февраля после официальной публикации в правительственном Официальном вестнике, сообщило правительство страны.
В Брюсселе, 6 февраля состоялось торжественное подписание протокола о присоединении Македонии к НАТО.
Вступление Македонии в оборонный альянс стало возможным после того, как страна уладила более четвертьвековым противоречия относительно названия с членом альянса Грецией.
Афины считают, что название "Македония" может привести территориальные претензии относительно одноименного греческого региона, граничащего с бывшей югославской республикой, поэтому греки настаивали на изменении названия страны-соседа.
сравнить этот случай с отказом от родителей- это такая дикая охинея и бред, наподобие как- "если жена бурет фамилию мужа- то она тоже предательница и отрекается от своих родителей"
А в этом случае- Македония не изменила свое название на вообще совсем другое, типа "залипукия"
У них этот вопрос с Грецией был давно- и этим странам самим решать этот вопрос, в данном случае они добавили к Македонии уточнение Северная
Ни грамма от того что когда-то было не осталось, цыганский табор какой-то, и мы этим козлам огромные десантные катера на воздушной подушке продали, фу.
Киселев лично проверял
П.С. Ушел спать. ответа не ждать