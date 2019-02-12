 Подозреваемому в госизмене экс-переводчику Гройсмана Ежову продлили арест на два месяца, - пророссийский адвокат Рыбин

Об этом сообщил его пророссийский адвокат Валентин Рыбин на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Суд выслушал участников процесса, вышел в совещательную комнату и ожидаемо продлил арест на очередные 60 суток", - написал он.

Также Рыбин подчеркнул, что сейчас дело Ежова в суде находится на этапе исследования доказательств обвинения.

Следующее заседание запланировано на 5 апреля.

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Напомним, 20 декабря 2017 года Служба безопасности Украины задержала чиновника Кабинета министров Украины, которого подозревают в сотрудничестве со спецслужбами России. Оперативники задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи. Им оказался заместитель руководителя протокола премьер-министра Станислав Ежов.

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Отметим, что адвокат Валентин Рыбин известен своими пророссийскими взглядами, а также защитой обвиняемых в госизмене и терроризме. В частности, он был адвокатом бывших сотрудников харьковского "Беркута" (бежавших в Россию) и российских ГРУшников.