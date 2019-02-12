 Подозреваемому в госизмене экс-переводчику Гройсмана Ежову продлили арест на два месяца, - пророссийский адвокат Рыбин

Об этом сообщил его пророссийский адвокат Валентин Рыбин на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Суд выслушал участников процесса, вышел в совещательную комнату и ожидаемо продлил арест на очередные 60 суток", - написал он.
Также Рыбин подчеркнул, что сейчас дело Ежова в суде находится на этапе исследования доказательств обвинения.
Следующее заседание запланировано на 5 апреля.
Напомним, 20 декабря 2017 года Служба безопасности Украины задержала чиновника Кабинета министров Украины, которого подозревают в сотрудничестве со спецслужбами России. Оперативники задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи. Им оказался заместитель руководителя протокола премьер-министра Станислав Ежов.
Отметим, что адвокат Валентин Рыбин известен своими пророссийскими взглядами, а также защитой обвиняемых в госизмене и терроризме. В частности, он был адвокатом бывших сотрудников харьковского "Беркута" (бежавших в Россию) и российских ГРУшников.
Сами бы подумали,как Гройсман может доверять Ежову?Мало ваших Ежов в своё время расстрелять приказал?
почему этот промоскальский адвокат не на одной лавке с предателем???)))
Я не прощу тебя , Россия , никогда … За слезы матерей убитых горем … -Ты ими проклята на многие года , … Тебе судилось вечным стать изгоем ...
Я не прощу тебя , Россия , никогда … За сыновей которых погубила , … За Крым , тобой отжатый без стыда … За нелюдей , которых расплодила ...
Я не прощу тебя , Россия , никогда … За пот и кровь , за свежие могилы ,… За то , что миру о войне врала , … Чтоб в преступлениях тебя не обвинили ...
Я не прощу тебя , Россия , никогда : … За смерть детей , за смерть людей в Одессе , … За боль , за пытки , за свои дела … Предстанешь перед Господом в ответе …
Я не прощу тебя , Россия , никогда - : ... За наш Майдан , за всех , кто был расстрелян , ... За каждого убитого бойца , … Который был своей присяге верен ...
Я не прощу тебя , Россия , никогда - ... Донецк , Луганск , как выжженное поле , … За смертный коридор , за море зла , … За униженья, за твое сваволье ...
МЫ ПОБЕДИМ - всему своя цена ! … И мирный день в цветах на землю ляжет ... Я не прощу тебя , Россия , н и к о г д а - … Через года мой правнук тебе скажет ..
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