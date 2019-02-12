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 Подозреваемому в госизмене экс-переводчику Гройсмана Ежову продлили арест на два месяца, - пророссийский адвокат Рыбин

В Голосеевском райсуде Киева прошло очередное заседание по делу бывшего заместителя руководителя протокола премьер-министра Владимира Гройсмана, переводчика Станислава Ежова, обвиняемого в госизмене.

Об этом сообщил его пророссийский адвокат Валентин Рыбин на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Суд выслушал участников процесса, вышел в совещательную комнату и ожидаемо продлил арест на очередные 60 суток", - написал он.

Также Рыбин подчеркнул, что сейчас дело Ежова в суде находится на этапе исследования доказательств обвинения.

Следующее заседание запланировано на 5 апреля.

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Подозреваемому в госизмене экс-переводчику Гройсмана Ежову продлили арест на два месяца, - пророссийский адвокат Рыбин 01

Напомним, 20 декабря 2017 года Служба безопасности Украины задержала чиновника Кабинета министров Украины, которого подозревают в сотрудничестве со спецслужбами России. Оперативники задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи. Им оказался заместитель руководителя протокола премьер-министра Станислав Ежов.

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Отметим, что адвокат Валентин Рыбин известен своими пророссийскими взглядами, а также защитой обвиняемых в госизмене и терроризме. В частности, он был адвокатом бывших сотрудников харьковского "Беркута" (бежавших в Россию) и российских ГРУшников.

Источник: https://censor.net.ua/n3111360
 
   
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Дерево жалко---с осиной давно плохо по лесам. Пусть Энэиду Котлярэвського переводит на английский язык. И вслух её читает на зоне на ночь. Весь срок. А по воскресеньям Васыля Стефаника----для эстетов местных.
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И из кого же Гройсман вы его выбирали,что так лоханулись?И шо,с евреями в стане напряг?ДЫк по вашей компашке такого не скажешь.Могли бы и более подходящего в переводчики взять или боитесь,что подсидит?
Сами бы подумали,как Гройсман может доверять Ежову?Мало ваших Ежов в своё время расстрелять приказал?
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Проросійський адвокат? Це чергове дно?
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Подозреваемому в госизмене экс-переводчику Гройсмана Ежову продлили арест на два месяца, - пророссийский адвокат Рыбин

почему этот промоскальский адвокат не на одной лавке с предателем???)))
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Я не прощу тебя , Россия , никогда ... За то , что молча в стороне стояла , … Когда в мой край кацапская - орда … На танках смело , нагло заезжала …

Я не прощу тебя , Россия , никогда … За слезы матерей убитых горем … -Ты ими проклята на многие года , … Тебе судилось вечным стать изгоем ...

Я не прощу тебя , Россия , никогда … За сыновей которых погубила , … За Крым , тобой отжатый без стыда … За нелюдей , которых расплодила ...

Я не прощу тебя , Россия , никогда … За пот и кровь , за свежие могилы ,… За то , что миру о войне врала , … Чтоб в преступлениях тебя не обвинили ...

Я не прощу тебя , Россия , никогда : … За смерть детей , за смерть людей в Одессе , … За боль , за пытки , за свои дела … Предстанешь перед Господом в ответе …

Я не прощу тебя , Россия , никогда - : ... За наш Майдан , за всех , кто был расстрелян , ... За каждого убитого бойца , … Который был своей присяге верен ...

Я не прощу тебя , Россия , никогда - ... Донецк , Луганск , как выжженное поле , … За смертный коридор , за море зла , … За униженья, за твое сваволье ...

МЫ ПОБЕДИМ - всему своя цена ! … И мирный день в цветах на землю ляжет ... Я не прощу тебя , Россия , н и к о г д а - … Через года мой правнук тебе скажет ..﻿

. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодозреваемому в госизмене экс-переводчику Гройсмана Ежову продлили арест на два месяца, - пророссийский адвокат Рыбин
 
 
 
 
 
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