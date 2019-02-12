 Порошенко в 2018 году помиловал 14 осужденных, - Администрация Президента

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"По информации Департамента по вопросам помилования Администрации президента Украины, в этом году президент издал четыре указа, которыми помиловал 9 женщин и 5 мужчин. При этом полностью освобождены от отбывания наказания и вышли на свободу пять человек, еще для восьми существенно уменьшены сроки наказания", - говорится в обнародованном сообщении.

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Еще одному помилованному лицу, которое было приговорено к пожизненному лишению свободы, наказание было заменено на 27 лет и 9 месяцев лишения свободы, и в апреле 2018г этот человек вышел на свободу. "Все помилованные были осуждены впервые. Восемь человек из помилованных - люди пенсионного возраста", - добавили в пресс-службе.

Всего же в течение 2018 года в Департамент по вопросам помилования АПУ поступило 1276 материалов по вопросам помилования, в том числе 931 ходатайства о помиловании 718 человек.

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"Не получили помилование 357 осужденных, чьи ходатайства были рассмотрены Комиссией. Как правило, это лица, которые имеют не одну судимость, совершившие тяжкие или особо тяжкие умышленные преступления (разбои, изнасилования, убийства, сбыт наркотических средств и т.п.), а также осужденные, которые совершили хотя и не тяжкое преступление, но фактически отбыли очень непродолжительный срок наказания", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что до сих пор помилование является единственным законодательно определенным путем для пожизненно осужденных лиц получить шанс выйти на свободу. Право ходатайствовать о помиловании они получают только после отбытия 20 лет наказания. В течение 2018г Комиссия по вопросам помилования рассмотрела ходатайство о помиловании 59 пожизненно осужденных.

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"Процедуры рассмотрения ходатайств осужденных о помиловании на сегодня являются постоянными, выверенными практикой. Вместе с тем важным является проведение анализа последствий применения помилования, и сегодня не хватает фундаментальных исследований процедур помилования и факторов, которые при этом применяются, а также последствий ее применения", - говорится в сообщении.

В связи с этим руководитель Департамента по вопросам помилования АПУ Александр Букалов выразил мнение, что о деятельности института помилования стоит больше сообщать общественности, обсуждать спорные вопросы усовершенствования процедуры рассмотрения ходатайств о помиловании.