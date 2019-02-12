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Все про:Администрация_Президента (1436) помилование (176)

 Порошенко в 2018 году помиловал 14 осужденных, - Администрация Президента

В соответствии со ст. 106 Конституции Украины, Президент Украины осуществляет полномочия по помилованию осужденных граждан от отбывания наказания. Президент Украины Петр Порошенко в 2018 году издал указы о помиловании 14 лиц, осужденных на разные сроки наказания

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"По информации Департамента по вопросам помилования Администрации президента Украины, в этом году президент издал четыре указа, которыми помиловал 9 женщин и 5 мужчин. При этом полностью освобождены от отбывания наказания и вышли на свободу пять человек, еще для восьми существенно уменьшены сроки наказания", - говорится в обнародованном сообщении.

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Еще одному помилованному лицу, которое было приговорено к пожизненному лишению свободы, наказание было заменено на 27 лет и 9 месяцев лишения свободы, и в апреле 2018г этот человек вышел на свободу. "Все помилованные были осуждены впервые. Восемь человек из помилованных - люди пенсионного возраста", - добавили в пресс-службе.

Всего же в течение 2018 года в Департамент по вопросам помилования АПУ поступило 1276 материалов по вопросам помилования, в том числе 931 ходатайства о помиловании 718 человек.

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"Не получили помилование 357 осужденных, чьи ходатайства были рассмотрены Комиссией. Как правило, это лица, которые имеют не одну судимость, совершившие тяжкие или особо тяжкие умышленные преступления (разбои, изнасилования, убийства, сбыт наркотических средств и т.п.), а также осужденные, которые совершили хотя и не тяжкое преступление, но фактически отбыли очень непродолжительный срок наказания", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что до сих пор помилование является единственным законодательно определенным путем для пожизненно осужденных лиц получить шанс выйти на свободу. Право ходатайствовать о помиловании они получают только после отбытия 20 лет наказания. В течение 2018г Комиссия по вопросам помилования рассмотрела ходатайство о помиловании 59 пожизненно осужденных.

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"Процедуры рассмотрения ходатайств осужденных о помиловании на сегодня являются постоянными, выверенными практикой. Вместе с тем важным является проведение анализа последствий применения помилования, и сегодня не хватает фундаментальных исследований процедур помилования и факторов, которые при этом применяются, а также последствий ее применения", - говорится в сообщении.

В связи с этим руководитель Департамента по вопросам помилования АПУ Александр Букалов выразил мнение, что о деятельности института помилования стоит больше сообщать общественности, обсуждать спорные вопросы усовершенствования процедуры рассмотрения ходатайств о помиловании.

Источник: https://censor.net.ua/n3111359
 
 
 Топ комментарии
 
Жду сьогодні новину , що Петро Олексійович, врятував під час пожежі котеня, або зробив годувальницю для пташок, або нарубав старенькій пенсіонерці дров.
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Сегодня пришлось проехать в троллейбусе, увидел интересную картину. Сидит в троллейбусе бабушка "божий одуванчик" и очень рьяно рассказывает , какой пэпа молодец, и томаса для Украины добился, и пенсии поднял и т.д. и т.п. И тут же начинает невзначай спрашивать пассажиров, за кого те будут голосовать. Кто высказывался против пэпы, у бабки тут же становились агентами самого путинга. Меня взяло любопытство, подошел поближе, рассмотрел, оказалась женщиной средних лет, загримированной под бабку. Я выходил на конечной, а эта дама то же бодрым шагом выпорхнула из троллейбуса, подождала,пока троллейбус развернётся, села и укатила в обратном направлении порохоботствовать дальше. Так что порохоботы существуют не только в нете, но и в реальной жизни.
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Жду сьогодні новину , що Петро Олексійович, врятував під час пожежі котеня, або зробив годувальницю для пташок, або нарубав старенькій пенсіонерці дров.
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приніс додому врятоване блохасте котеня, а марина йому виписала люлей
а старенькій пенсіонерці порадив помолитись на святий томос і тим зігрітись
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Про томос животворящий как отрезало в речах спасителя

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Да уж Петр ето не злобное и мстительное Пуйло всея паРаша!
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Якої ж довжини повинно бути купе щоб сфотографувати в такому ракурсі? І чому в дзеркалі не видно ні його, ні фотографа?
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Це не купейний вагон, а плацкартний, бокова полиця за 2 відсіка від гальюна.
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Не сходиться. Чому полиця ліворуч розташована вздовж вагона, а не впоперек?
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Там чітко видно, що це кінці двох полиць, на яких різнокольоровий "мотлох".
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Зрозумів. Це на початку вагона біля провідника. Мене ввела в оману відсутність світла в наступному відсіку, наче це двері з дзеркалом. Один хрен це фотошоп.
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Можливо і фотошоп, а може просто людина схожа.
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Швидше за все фотошоп. В вагонах в таких костюмах не їздять.
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просто вокруг Порошенка даже законы физики не действует, свет от ламп огибает его голову/руки и светит прямо в спину. Магия!
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Вампиры в зеркале неотражаются. 😉
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Сегодня пришлось проехать в троллейбусе, увидел интересную картину. Сидит в троллейбусе бабушка "божий одуванчик" и очень рьяно рассказывает , какой пэпа молодец, и томаса для Украины добился, и пенсии поднял и т.д. и т.п. И тут же начинает невзначай спрашивать пассажиров, за кого те будут голосовать. Кто высказывался против пэпы, у бабки тут же становились агентами самого путинга. Меня взяло любопытство, подошел поближе, рассмотрел, оказалась женщиной средних лет, загримированной под бабку. Я выходил на конечной, а эта дама то же бодрым шагом выпорхнула из троллейбуса, подождала,пока троллейбус развернётся, села и укатила в обратном направлении порохоботствовать дальше. Так что порохоботы существуют не только в нете, но и в реальной жизни.
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пиши юмористические рассказы для квартала...)
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Так сняли бы на камеру бабулю, или сфотографировали б на крайняк. Или больные фантазии не фотографируются?))
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Та скоро все фотографии будут в инете))). Ваши тоже.
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Скоооро - любимое слово москальни и зраднючков - скоро Киев вазьмем, скоро биндер до Польши будем гнать, скоро всех парахаботов перевешаем и скоро ваши фоточки будут в тырнете, бгг))) Зраднюки и кацапы братья на век!)))
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Сегодня в Днепре на 6-ой победе была та же картина. Бабка или типа бабка орала на всю остановку, что если не петя то всё попадут в рабство в рассию))). Это уже даже не дно.
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НА СИ РО В А РО ЗЕ Н БЛАТА ПРОДАНА СЕ М ОЧКО ЗЛО ЧЕ В СК ОГО АР БУ ЗОВА СТА ВИЦ КОГО И ТД
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а скольких отмазал, типа Насирова?
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Про 30 млн туристов - это было неожиданно, даже для Садового!
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Не злоупотребляйте своими полномочиями, кого миловать а кого нет. И кто эти помилованные?
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і хто тепер скаже що царював бездарно і безрезультно?шах і мат вам.
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Завтра, эти помилованные ублюдки, убьют 50 человек. Спасибо парашенка!
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Все помилованный под честное слово , обязались мочить только москальню , чес. слово 😂😂😂, которая прет в Украину , как сомалийская саранча !
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букмекерская контора Фаворит : порошенко 1,45, зеленский - 4,5, тимошенко - 4,5
букмекерская контора Пари Матч : порошенко 1,85, зеленский - 4,5, тимошенко - 3,0

это - и есть реальные показатели кандидатов, а не бредни социологов "кто больше заплатит, тому слаще всех нарисую цифры"
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Ну так. Якщо поставити на Пороха 1 млн. грн., то заробиш 1,45 млн. гарантовано.
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Тогда лучше ставить свой выбор на Зеленского или Тимошенко.
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Это шансы на победу! Там учитывают все доступные кандидатам инструменты для победы на выборах. У пороха такие шансы только по одной причине - он действующий П. Но фаворит не всегда приходит первым и фаворит он исключительно у буков
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Мені чхати, на якого П ставлять і в якого П вірять буки. Я за П не голосую.
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Это говорит о том, что буки больше верят подтасовкам, нежели честным выборам...
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В Штатах букеры тоже давали коэфициент 1,6 клинтон ,а трампу 3,0. Ну и что?
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И все там било правильно, но рашка влезла и спутала все карти.
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Букмекеры оценивают предпочтение людей с уже "срашкой".
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Ну не знаю. Я помню, что Клинтон побеждала на всех дебатах и все эксперты предвещали её победу и вдруг такой облом, рашка точно подсобила рыжему. А в методах работы букмекеров я не спец.
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я не скажу за все конторы букмекерские, но на трампа давали 5 к 1, тобишь ставишь доллар выигрываешь 5! Я сам хотел поставить но поверил всякой желтой прессе типа *** йорк таймс и вашингтон пост, что выиграет хилари и результат предопределен)
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Побачимо які ставки за тиждень - 3 дні до виборів, а зараз вони лохів розводять...
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Проплачені рейтинги не менше лохів розводять також.🙂
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Ті хоч учасників тоталізатору на гроші розводять, а "соціологи" (крім замовника на гроші) на що електорат розволять?
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Брешуть тим, хто бажає щоб їм брехали, а це натури вразливі, от і обирають з огляду на рейтинги то гуно, то глинку (які далеко не композитори).
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Не путайте шансы с учетом использования админресурса с электоральными предпочтениями избирателей. Это далеко не одно и тоже.
Петя не просто так не дает хода делам против Гепы и Трухи - они ему обещали поддержку на выборах. Всестороннюю поддержку.
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Казнить низзя памиловать!
Таки кому навчився ставити чи шо?
🤔
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Бутусов зачем удаляешь картинки и коментарии критикующие Порошенко, а других, которых критикуют, оставляешь.
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Україна складається з електорату. (електор--півень).
Електорату--президента Петра.
https://www.youtube.com/watch?v=gllZ3GS5beM
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Также педро помиловал ахметова, гепу и допу, вилкула и шуфрича, фирташа и труханова и ещё кучу "заслуженных" людей. Слава шоколаду!
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Юрій тримає ніс по вітру, бо альтернативі Петру в Україні нема, мабуть прогнозує другий тур з блазнем. Я теж голосуватиму за Петра, якщо вони у другий тур вийдуть із клоуном. Хоч, воно так і задумувалось, та блазню у президенти--зась. Трохи краще за Петра із зол для України--Андрій Садовий. Добро--скасування президентської форми обкрадалова.
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Да мы и не сомневаемя что преступники, рузкие и сепаратисты и предатели ето Петина слабость.
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Мени дуже б хотилося ,щоб назвалы хоч одного учасника АТО.Але воны сидять по багато рокив в СИЗО без суду и слидства и права вызволення!
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это он не з\к помиловал, а их родителей, которые замахались носить полные торбы жратвы администрации зоны, чтобы те подали списки на помилование....
У моей соседки сын попал в неприятную ситуацию...пил в ганделыке со строителями молдаванами, те стали вести себя не совсем адекватно когда приехал патруль зарезали ножом мента и убежали..их не нашли...а на лоха который с ними пил повесили мокрое за мента...прокуратура требовала пожизненное... и пошли сумки сумки сумки...дали 12 лет...и опять сумки сумки сумки...записали "хорошее поведение" и "состояние здоровия" (на следствии при допросах мусора повредили мозг, трещина черепа...) ...И ющенко его помиловал после 9-ти лет срока...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПорошенко в 2018 году помиловал 14 осужденных, - Администрация Президента
 
 
 
 
 
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