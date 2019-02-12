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 Чиновник Государственной исполнительной службы задержан на Днепропетровщине на взятке 500 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня, 12 февраля, при получении взятки правоохранители задержали начальника районного отдела государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Днепропетровской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Чиновник Государственной исполнительной службы задержан на Днепропетровщине на взятке 500 тыс. грн, - Нацполиция 01

Чиновник требовал от предпринимателя взятку за содействие в победе на торгах при реализации недвижимости. Установлено, что за решение вопроса относительно победы на торгах чиновник требовал 500 тыс гривен. За указанную сумму гарантировалась не только победа, но и возможность приобретения недвижимости по заниженной стоимости.

Смотрите: Чиновник Государственной исполнительной службы задержан на взятке 10 тыс. грн за снятие ареста с имущества, - СБУ. ФОТО

Сегодня, 12 февраля, начальника районного отдела государственной исполнительной службы задержали во время получения от представителя коммерческой структуры 500 тыс. гривен, которые были изъяты правоохранителями.

Чиновник Государственной исполнительной службы задержан на Днепропетровщине на взятке 500 тыс. грн, - Нацполиция 02

Мероприятия по разоблачению и документированию противоправной деятельности проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: Чиновница Государственной исполнительной службы задержана в Харькове на взятке 500 долл., - военная прокуратура. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3111358
 
   
 Топ комментарии
 
что вы, это же вещдок, как же возвращать?
часть делят а часть пропивают.
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100500мильёнов квадратных галактик.
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А ось цих гандон.в потрібно саджати поголовно. Держава дала їм альтернативу, йди у приватні виконавці.
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Хотелось бы видеть и места где они отбывают реальные наказания. Вернее коррупционеров в местах отбывания наказания.
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Не видно и не слышно.
Если посадили бы хоть одного, то трезвону развели бы на все каналы новостей.
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что вы, это же вещдок, как же возвращать?
часть делят а часть пропивают.
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Теперь понятно, почему за рулем так много пьяных!
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Штраф 1360 хрывень и восстановление в должности через самый гуманный суд в мире.
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Шо там за недвижимость такая,что за её приобретение по заниженной стоимости,требовали взятку в 500000гр?
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100500мильёнов квадратных галактик.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧиновник Государственной исполнительной службы задержан на Днепропетровщине на взятке 500 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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