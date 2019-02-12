 Минздрав: Решения по делу Супрун нет, работа министерства заблокирована

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба Минздрава сообщила в Фейсбуке.
"По состоянию на конец рабочего дня (17.00) Окружной административный суд не вынес решения по ходатайству об отмене постановления, которым доктору Ульяне Супрун было запрещено исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Работа Минздрава остается заблокированной", – говорится в сообщении.
Супрун и четверо заместителей министра 13 февраля в 10.00 проведут брифинг возле здания Окружного админсуда Киева, проанонсировали в пресс-службе.
Напомним, ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.
В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.
В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.
Супрун відсторонила від закупівель ліків МОЗ, і передала це міжнародним організаціям. Звідси і такі ціни, і така люта спроба вернути старі схеми де закуповувалось через "посередників" і приймали в цьому участь тільки "свої", чужі не допускались. Тепер ці ліки та препарати передаються в лікарні. Це дозволило за ті ж гроші закупити в декілька разів більше.
От і бісяться ті, хто втратив мільярди, і намагаються всіляко відсторонити Супрун і повернути початок реформи назад.
ЕСЛИ ОКАЗАЛОСЬ ЧТО ОДИН И ТОТ ЖЕ ПРЕПАРАТ, ОТ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ВНОВЬ ПРИШЕДШИЙ ЧИНОВНИК ОБНАРУЖИВАЕТ ЧТО ЕГО СТОИМОСТЬ В ЦЕЛЫХ 67 РАЗ ДЕШЕВЛЕ ЧЕМ ЕГО ЗАКУПАЛ ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИК, ТО ЧТО ДЕЛАЮТ В НОРМАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВАХ В ТАКОМ СЛУЧАЕ ??????
ПРАВИЛЬНО. ПОДАЮТ ЗАЯВЛЕНИЕ В ПРОКУРАТУРУ, В ФИНАНСОВУЮ, НАЛОГОВУЮ ПОЛИЦИЮ, В СБУ.
ФИНАНСОВЫЕ, НАЛОГОВЫЕ, И КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НАЛИЦО.
ГДЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ????? ГДЕ ОТКРЫТЫЕ ДЕЛА ?????? ГДЕ ПРЕДЪЯВЛЕННЫЕ ПОДОЗРЕНИЯ И АРЕСТЫ ??????? 😂😅😂
А ТЕПЕРЬ КРИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ФЕЙКОМЁТА: - супрун стала заместителем министра здравоохранения 22 июля 2016 года. А исполняющей обязанности министра здравоохранения с 1 августа 2016 года.
НЕУДОБНЫЕ ДАТЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТО БЫ ФСЁ ВАЛИТЬ НА ,,СБЕЖАВШИХ" ПАПЭРЕДНЫКИВ. СРАЗУ ЖЕ ВОЗНИКНУТ СЛЕДУЮЩИЕ КРИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ. 😂😅😂
и в опг мвд
да ещё так тупо. 😂😅😂
Фармацевтическая мафия давно скупила половину тех ,кого ты перечислил.
Только идиоты не знают во сколько раз завышены цены в аптеках.
ВЫ КАК ТО ПОКОНКРЕТНЕЙ. 😉
а про ,,мафию" после ВАШЕГО УТОЧНЕНИЯ. может так получится что ВЫ сами и дополните и расскажите и про ,,мафию" 😉
Супрун. якщо би була вона справжнім менеджером. то на подібний випадок уповноважила б якогось заступника. Якщо це не можливо то Кабмін має негайно зібратися то уповноважити заступника, якщо і це не можливо, то Гройсман має кулею летіти до Парубія,а Парубій трясти "коваліцію" і коректувати законодавство.
Якщо треба було для Порошенко зробити Луценко Генеральним прокурором, то прокрутилися дуже швидко - за день!, а тут загрозі здоров'ю народу, то вся розводять ручки - не знаємо що ж робити. Лицеміри.
А В ЭТОМ ЕСТЬ ТАКИ +. 😉
🤣
вакцина есть...
Побочных эффектов не было....и не заболел никто...
честно...
І де ж тут "перамога" ?
Какими вакцинами даже не интересовался, потому что городок маленький все друг другу кумы и отраву никто не вколит...
Может после этого начался ужас... - не знаю, не слышал...
Это или развод был на бабло или дохтора продали каким то лохам бесплатную вакцину, или сепары панику и недовольство населения провоцировали...
Дикость какая то...
достоверный источник.
Вакцины есть...
Вот в моем городке строго - детей не вакцинированных ни в садик ни в школу...
И нет никаких вспышек или эпидемий...
Люди разные - кто предохраняется, а кому и похер...
навіть , на Заході , в це не вірять - Мы пока что не увидели изменений в уровне коррупции в Украине, - МВФ
"реформаторша" убивает образование и науку Украины, другая -
медицину, а вместе делают одно нужное кому-то дело...
ороче где не плюнь воняет Цветет и пахнет
который кормит радикальную партию
которая кормит мосийчука
который сжирает с поста супрун
у которой полная поддержка президента
Нет той херни о которой вы написали...
сыворотки достаточно - я живу в маленьком городке на Днепропетровщине , все мои дети были привиты вовремя согласно карты...
вот видио даже выпустили против таких как вы...
https://www.facebook.com/ulanasuprun/videos/2309242625754856/
может вы с Донецка пишите....
У меня тоже есть уши и глаза - у себя в городе я о таких страшных вещах не слышал...
Не интересовался правда специально и опросов не проводил...
А по семейному врачу... - закрепили, но пока не обращался...
Sergey Naumovich поделился публикацией - с Sergii Naumovych.
33 мин. ·
Сколько можно так палиться? )) Фууууу))
Центр Протидії Корупції
56 мин. ·
Пояснювальну записку до постанови депутата Мусійчука щодо Уляни Супрун готували на комп'ютері нардепа Опоблоку із групи Ахметова: http://bit.ly/2RXZ8uB
Про це стало відомо із властивостей документу. Там вказане прізвище нардепа Долженкова, який підконтрольний олігарху Ренату Ахметову і є його довіреною особою.
Это писучее быдло заслужило только умереть в собственном, украинском Говне.
В этом плане мы действительно братья с русскими: те ненавидят иностранцев и верят в свою богоизбранность и тупые хохлы от них не отстают. Умные покидают Страну и правильно делают. Делать тут больше нех. С этим говном-народом ничего не выйдет,
Надо, чтобы ещё Супрун уехала и пусть это БЫДЛО лечится у Кашперовского и относит остатки после уплаты услуг ЖКХ денег в Аптеки.
У нас є з десяток, а може й більше чиновників топ рівня які всупереч закону (деякі роками) займають посади, будучи ВО - виконуючиими обов"язок, але той сумнозвісний Окружний адмінсуд побачив тільки Супрун.
Насправді то ще те диво, що вона стільки протрималась.
Минулого року МОЗ шість разів перевіряла Рахункова палата. Крім них перевіряли СБУ, прокуратура і МВС, причому стояли практично в черзі.
- Приходить Прокуратура за документами, щоб там покопирсатись, а ми їм кажемо, що не дамо, бо ті документи зараз ******* МВС, а перед тим була СБУ, - розказувала на Громадському радіо Супрун.
Зрозуміло, що нічого не змогли нарити, тому й прийшлося випихати пані Супрун з місця в такий незвичайний спосіб - з допомогою негидливих ляшків-мосійчуків та угідливого так званого суду.
І головною проблемою українського суспільства є те, як пояснить всім натхненним та радикальним ідіотам, що суспільство не може бути неполітичним, а шляхом спротиву (навіть найгероїчнішого) неможливо здобути того, чого у вас немає - влади у першу чергу. Більш того: хто знає лиш про те, чого не хоче, толком не знаючи, чого ж хоче - ніколи не отримає бажаного. Скільки б не стрибав...
Так вона пояснила, що на це піде дуже багато часу - це ж треба буде розглянути кожне з тих тисяч звернень.
Уявляєте, на розгляд однотипного звернення, повтореного тисячі разів - вимагаєм зняти депутатську недоторканність з Мосійчука - потрібно дуже багато часу!
Так що " Вірю в Україну"слід читати,як підтримую корупційні схеми Тудурова та інших учасників медичної мафії
"Уважаемые люди в уродливой постсоветской действительности, где права и свободы появились только на бумаге, а доступ к «равных» возможностей получили только те, кто работал локтями у кормушки с деньгами государственного бюджета. Кто они?
Имеющие власть и деньги судьи, главные врачи, ректоры университетов, местные чиновники и госслужащие высокого ранга. Их объединяет право принимать решения, распоряжаться государственными деньгами, влиять на тендеры.
Но зима 2013/14 показала, что нас - тех, кто знает, что достоинство - это свобода быть собой при любых обстоятельствах, гораздо больше, чем казалось «важным людям». Очень важным.
И мы видели, как легко им терять достоинство, убегая, чуть протискиваясь сквозь металлоискатель аэропорта в феврале 2014-го, притворяться смертельно больным, лежа голым под одеялом в клеточку, давая позорные пресс-конференции в роли бесправного беглеца-марионетки соседнего диктатора. Если измерять достоинство в деньгах и статусе, можно пойти на что угодно, чтобы сохранить их.
Они все что угодно променяют на эти деньги. На наши деньги. Поскольку нет никаких государственных денег. Есть только деньги налогоплательщиков.
Они готовы лгать, чтобы продолжать воровать деньги на лекарства в смертельно больных людей.
Они готовы подрывать национальную безопасность и дискредитировать вакцинацию, чтобы заработать политические бонусы, гарантировать им доступ к распоряжению нашими деньгами.
Они готовы мутить воду, потому что не могут жить в прозрачной. Уверена, что неожиданно для них всех, именно изменения в системе здравоохранения стали тревожным маячком для коррупционеров. Система очень быстро повернулась лицом к человеку, и люди на это очень быстро ответили поддержкой. Система это сделала не за дополнительные деньги, а просто используя ограниченный имеющийся ресурс без коррупционной составляющей.
Мы сделали пациента свободным в выборе и обеспечили ему право на требовательность к качеству первичной медицинской помощи (до 2021 года такие изменения коснутся каждого медучреждения). Мы обеспечили врачам право влияния на решение о размере их зарплаты, лишив финансового крепостничества. Врач и пациент свободные, то есть могут быть собой при любых обстоятельствах, независимо от политической воли отдельных чиновников. Закон превыше всего.
Свободные и достойные люди - самое страшное оружие для любой закрытой монополизированной системы. Ведь не имея централизованного управления, они выбивают кирпичик за кирпичиком по оборонной стены клептократов не только в здравоохранении, а во всей системе.
Изменения в здравоохранении сейчас - самые человечные и самые чувствительные за все время независимости и - без преувеличения - за последние 100 лет. Они угрожают не только тем, кто воровал деньги на лекарства. Они угрожают и тем, кто ворует на строительстве дорог, на вывозе и переработке мусора, на таможне, на оборонных заказах. Они угрожают и России, где существование уродливого режима «красной демократии» невозможно в условиях свободной Украины. Ведь свобода - более заразна, чем корь. И от свободы нет прививок."
Есть всего два пункта нарушения ЗАКОНА УКРАИНЫ.
ПРОЩЕ ВЫПОЛНИТЬ ЗАКОН УКРАИНЫ, И СДЕЛАТЬ ВСЁ ПОЗАКОНУ, ЧЕМ ОБЪЯСНЯТЬ ПОЧЕМУ ЕГО И ДАЛЬШЕ НУЖНО НАРУШАТЬ. 😉
До речі, а як там з лікарствами не для безнадійно хворих, а для тих, кого ще можна врятувати та якось вилікувати - у тих дєньгі воровать можна?
Так Долженков пассивный гомик, поэтому и не мудрено, что из одного голубого гарема все идет
СОЛЬЁТ ЕЁ В УНИТАЗ.
ситуация повторяется.
fucking morons!
В отсутствие начальника все работает ещё лучше/ он не мешает/
Право подписи дожно быть у ещё минимум одного человека
Пусть в больничке лечит головы
Если делаеш что нибуть сначала убеди что это будет хорошо
Тогда даже враги стоновятся соратниками
Слобо провести несколько передач по ТВ где полностью
обрисовать и показать этапы реформы и ожидаемые результаты
а кричать все будет хорошо это чистый популизм