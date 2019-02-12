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Все про:Минздрав (1847) Супрун Ульяна (431)

 Минздрав: Решения по делу Супрун нет, работа министерства заблокирована

Работа Министерства здравоохранения Украины по-прежнему заблокирована из-за решения Окружного админсуда Киева о запрете Ульяне Супрун занимать должность и.о. министра.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба Минздрава сообщила в Фейсбуке. 

"По состоянию на конец рабочего дня (17.00) Окружной административный суд не вынес решения по ходатайству об отмене постановления, которым доктору Ульяне Супрун было запрещено исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Работа Минздрава остается заблокированной", – говорится в сообщении.

Супрун и четверо заместителей министра 13 февраля в 10.00 проведут брифинг возле здания Окружного админсуда Киева, проанонсировали в пресс-службе. 

Также смотрите: Суд по отмене отстранения Супрун: решение будет объявлено в другой день. ВИДЕО

Напомним, ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

Источник: https://censor.net.ua/n3111357
 
   
 Топ комментарии
 
Зато налицо уникальность пи**** ра шляшка и его команды , которые продались рыгам , дабы сохранить преступные схемы , Бахтеевой , Богомолец , Шурмы и прочей антиукраинской дряни !
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Уже неделя прошла, за это время, премьер-министр вполне мог представить кандидатуру Супрун (или другую) на утверждение ВР в качестве министра здравоохранения...
Но кругом, только крики про мафию, сговор фармацевтических компаний, незаконное решение суда и сотни пострадавших пациентов.
И конечно - полная поддержка со стороны президента и премьера!
Как говорится, пиар - наше все...
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https://www.facebook.com/max.buzhanskiy.1/posts/187513852221392

Рассказываю о медреформе.
Или об Ульяне, как хотите, так и читайте.
Спокойно, без клеймления и ярлыков.
Прошлая неделя, отовсюду новости об эпидемии кори, нервничаем.
Звоним в частную клинику, в которую водим младшую дочку, там всегда всё есть, вакцины нет.
Жена обзванивает все аптекчные представительства города, вакцины нет.
Упомянул об этом в комментах, друг увидел, набрал меня, нашел эту вакцину, я поехал, забрал.
Окей.
Звоню в упомянутую клинику- они- мы чужую не уколем.
Окей.
Едем в ранее бывшее поликлиникой, а сейчас тырбырмыр госучреждение.
Заходим к заведующей- уколите!
С высокрмерным презрением- да хрен вам, вы ж не у нас брали!!!
Да хрен с ним, давайте возьмем у вас!
Ха, так у нас и в помине нет!!
Тупик евроинтеграции.
Находим частную клинику, в которой уколят.
Стоим на рецепции, оформляемся, а вокруг толпа родителей, дергают за рукав- где вы достали???
Где достали, б@дь, я этого слова 30 лет не слышал, забыл его!!!!
Забыл, понимаете?
Где купили, знаю, а где достали- декоммунизаторы хреновы, нет!!!
Стоит толпа людей, с маленькими детьми на руках, и задает один вопрос- где достали??
Вы ж не гиперлуп, вы машину времени в 82й год слабали, черти тупые!!
Не бывает так, чтобы при капитализме, при наличии денег, при наличии спроса, да что там, эпидемии, не было лекарств!!!
А если вдруг случилось, в нормально функционирующем аппарате Ульяна пинком отправляется обратно к дьяволу.
А на ее место приходит другой.
А там, где вместо этого возникают толпы придурков с надписями на лбу- я поддерживаю Супрун, под зданием суда, там эпидемия будет сменяться эпидемией.
Я всем симпатикам этого существа задаю простой как дверь вопрос.
Что конкретно она сделала.
И слышу один, заученный наглухо ответ.
Она поломала схемы.
Баранами не будьте.
Она их переключила.
С Васи на Петю через Джона.
Только Джону на туземцев плевать вообще, поэтому он не спешить поставить лекарства, оплаченные еще в 16 и 17 годах.
Про 18 и говорить неудобно.
А Ульяна не спешит напоминать, джентельмены верят друг другу на слово.
Еще раз.
21 век.
Прописанные в Конституции ЕС и НАТО.
Капитализм.
Эпидемия кори.
Мамы с малышами на руках, задающие вопрос- где вы достали?
Да пошли вы к дьяволу, мерзавцы чумные, с такими реформами.
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Кацапику, ви там в Запорєбричьє не здані зрозуміти що у нас тут відбувається, так що не ганьбись.
Супрун відсторонила від закупівель ліків МОЗ, і передала це міжнародним організаціям. Звідси і такі ціни, і така люта спроба вернути старі схеми де закуповувалось через "посередників" і приймали в цьому участь тільки "свої", чужі не допускались. Тепер ці ліки та препарати передаються в лікарні. Це дозволило за ті ж гроші закупити в декілька разів більше.
От і бісяться ті, хто втратив мільярди, і намагаються всіляко відсторонити Супрун і повернути початок реформи назад.
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А теперь критические вопросы: -
ЕСЛИ ОКАЗАЛОСЬ ЧТО ОДИН И ТОТ ЖЕ ПРЕПАРАТ, ОТ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ВНОВЬ ПРИШЕДШИЙ ЧИНОВНИК ОБНАРУЖИВАЕТ ЧТО ЕГО СТОИМОСТЬ В ЦЕЛЫХ 67 РАЗ ДЕШЕВЛЕ ЧЕМ ЕГО ЗАКУПАЛ ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИК, ТО ЧТО ДЕЛАЮТ В НОРМАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВАХ В ТАКОМ СЛУЧАЕ ??????
ПРАВИЛЬНО. ПОДАЮТ ЗАЯВЛЕНИЕ В ПРОКУРАТУРУ, В ФИНАНСОВУЮ, НАЛОГОВУЮ ПОЛИЦИЮ, В СБУ.
ФИНАНСОВЫЕ, НАЛОГОВЫЕ, И КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НАЛИЦО.
ГДЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ????? ГДЕ ОТКРЫТЫЕ ДЕЛА ?????? ГДЕ ПРЕДЪЯВЛЕННЫЕ ПОДОЗРЕНИЯ И АРЕСТЫ ??????? 😂😅😂
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Ну і де сидять фігуранти? Хто ж такий лиходій, що їх укриває? ))) Вони ж у вас всі, втекли до Кацапстану, до царя-гопника.
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Вот я и спрашиваю тебя-ФЕЙКОМЮТА, ГДЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА НА ,,ПАПЕРЕДНЫКИВ" И ГДЕ ПОСАДКИ ПАПЭРЭДНЫКИ СУПРУН.
А ТЕПЕРЬ КРИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ФЕЙКОМЁТА: - супрун стала заместителем министра здравоохранения 22 июля 2016 года. А исполняющей обязанности министра здравоохранения с 1 августа 2016 года.
НЕУДОБНЫЕ ДАТЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТО БЫ ФСЁ ВАЛИТЬ НА ,,СБЕЖАВШИХ" ПАПЭРЕДНЫКИВ. СРАЗУ ЖЕ ВОЗНИКНУТ СЛЕДУЮЩИЕ КРИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ. 😂😅😂
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не наезжай на чела - уголовку ищи в прокуВОРОТУРЕ
и в опг мвд МОЗ: Рішення у справі Супрун немає, роботу міністерства заблоковано - Цензор.НЕТ 2866
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ПОПРОСИ ЭТОГО ,,чела" НЕБРЭХАТЬ.
да ещё так тупо. 😂😅😂
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страна у нас такая - грося брешет пете петя гросе - грося нам что он не трусняковый командир - ту и так далее и тп
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Вопросы уровня ученика начальных классов.
Фармацевтическая мафия давно скупила половину тех ,кого ты перечислил.
Только идиоты не знают во сколько раз завышены цены в аптеках.
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Завышены сейчас ?????? Или завышенны были ???????
ВЫ КАК ТО ПОКОНКРЕТНЕЙ. 😉
а про ,,мафию" после ВАШЕГО УТОЧНЕНИЯ. может так получится что ВЫ сами и дополните и расскажите и про ,,мафию" 😉
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Скажи чим інвалідам по зору замінити азопт? Який зник? Україна випускає препарат типа аналог, який зовсім недієвий, а якщо азопт і можна достати то втричі дорожче ніж в ЕС та в п'ять разів дорожче до "реформ" Супрун. Вірю що їй вдячні, і може справедливо, хворі на серце та на рак, а що робити хворим на хвороби, на яких політики не піаряться?
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А якщо твою дитину, недай Боже, покусає скажена тварина, і не маєш звідки достати контрабандну вакцину то маєш їй сказати, що вона помре. Бо завдяки Супрун лікують на половину, може в Києві і є вакцини, але в провінціях величезна нестача при збільшенні випадків сказу, як в Україні так і в прикордонних з Україною районах РФ (там проблем не має з вакцинами).
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В 5 разів ****, в 5 разів подорожчали ліки для інвалідів, якщо вони не хворіють на рак, або не мають хвороби серця, зникли ліки вкрай необхідні дітям інвалідам, і дорослим також. Такщо якщо малий долі щось покращили для піару, то не значіть, що це зробили для всіх. Я радий щось краще зробили для хворих на рак та серцево-судинної системи, а що робити іншим хворим на непопулярність хвороби, на яких важко піаритись?
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А ти не путай закупівлі МОЗ і приватні аптеки. Ліки від держави постачаються в лікарні, а там сидять ті самі люди, з тієї самої старої системи. Реформа їм голові не відкрутила і нові не прилаштувала. Йде дуже сильний спротив. Трошки маю тісний контакт з такими "представниками" "медицини". Так от вони ВСІ проти реформ, вони мріють все залишити як було, стара совкова система їх задовольняє. Ліки які поступають вони розпродають через мережу аптек, або своїм же хворим. Зате крик стоїть до небес, що їм зарплатня мала, і нічого держава не дає. А вас влаштовує така медицина, змін не бажаєте?
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це заблоковано не через Супрун - ц е така система.
Супрун. якщо би була вона справжнім менеджером. то на подібний випадок уповноважила б якогось заступника. Якщо це не можливо то Кабмін має негайно зібратися то уповноважити заступника, якщо і це не можливо, то Гройсман має кулею летіти до Парубія,а Парубій трясти "коваліцію" і коректувати законодавство.
Якщо треба було для Порошенко зробити Луценко Генеральним прокурором, то прокрутилися дуже швидко - за день!, а тут загрозі здоров'ю народу, то вся розводять ручки - не знаємо що ж робити. Лицеміри.
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вау ! Минздрав: Решения по делу Супрун нет, работа министерства заблокирована - Цензор.НЕТ 6907 А хто ж тут , пару років тому , розповідав про успіхи "життя по новому" і захищав теперішню владу ...а тепер вони "лицеміри"....?..))
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Дрогнули ,,дружные ряды" рыго соевых.
А В ЭТОМ ЕСТЬ ТАКИ +. 😉
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то ли ещё будет ... Минздрав: Решения по делу Супрун нет, работа министерства заблокирована - Цензор.НЕТ 7637 це лише початок і , до речі , вже не перший тут випадок ...))
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Обосравшись, ряди пррочнее склеились!!
🤣
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я бачив всі помилки,але в важкий для країни час підтримував Президента - він обіцяв виправити ситуацію, але трохи не дотримав слова.
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а это трохи Дворец в Козине - строить надо было
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Самый яркий показатель этой медреформы от этой косматой твари это эпидемия кори. Украина здесь на первом месте, с 50тыс. больных. На втором месте уже с 5 тыс. больных Разница в 10 раз. Факт , который невозможно опровергнуть.....
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вакцинироваться нужно...и не было бы кори...
вакцина есть...

Минздрав: Решения по делу Супрун нет, работа министерства заблокирована - Цензор.НЕТ 213
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краще про якість цієї вакцини напиши ...
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NNN - ну у меня провакцинированы дети согласно карте по полной программе...

Побочных эффектов не было....и не заболел никто...
честно...
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ну , вітаю ...а мої були провакциновані ще задовго ДО Супрун і жодних проблєм не виникало ... натомість - зараз , по закупленим (в основному індійським) вакцинам є дуже багато запитань
І де ж тут "перамога" ?
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NNN - я вакцинировал последнего ребенка в прошлом году ( закрыл карту)...

Какими вакцинами даже не интересовался, потому что городок маленький все друг другу кумы и отраву никто не вколит...
Может после этого начался ужас... - не знаю, не слышал...
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друг вакцинував дитину кілька місяців тому - лікарі сказали чесно - "вакцина є , але якість її ще та ..." довелося йому шукати самому , але добре що хоча б знайшов .
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NNN - ХМ..., нужно было в СБУ позвонить....

Это или развод был на бабло или дохтора продали каким то лохам бесплатную вакцину, или сепары панику и недовольство населения провоцировали...
Дикость какая то...
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Друг возник по ходу дискуссии ? То что вакцина не качественная приведите ссылку на
достоверный источник.
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Следуя такой логике выходит, что до Супрун вакцинировать, а при ней перестали, что также подтверждает, слова предыдущего. Также не забываем, что есть много больных, которым запрещена вакцинация.
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Мудаки неосвічені позлітались, радується кацапня. Супрун винна, що десятиліттями не проводили щеплення, а купували справки, а як же ))).
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CrossFirenko - и я о том же..- дикуны...

Вакцины есть...
Вот в моем городке строго - детей не вакцинированных ни в садик ни в школу...
И нет никаких вспышек или эпидемий...
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якщо навіть в МОЗ захворіли на кір - отже вона , навіть туди , понабирала дикунів неосвічених ?! Минздрав: Решения по делу Супрун нет, работа министерства заблокирована - Цензор.НЕТ 7286
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NNN - ну в МОЗ может кто то и на сифилис заболеть..., ну и что?

Люди разные - кто предохраняется, а кому и похер...
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А хто тут в корчах бився розписуючи шкоду від щеплень От вам і вилазить кором і всякою іншою поганню. Пам'ять така коротка вже забули. А Супрун винувата
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Ты что то соевый путаешь. За три года я как то не читал, чтобы здесь кто то отказывался от пртвивок. Но печальный результат налицо. Эта кобыла не вчера пришла. ....
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не надо писать глупости … эпидемия кори в Европе в 2018 году насчитала 82 596 заболевших, были смертельные случаи … к сожалению в этом году полно заболевших корью, а Супрун в Европе нет !!!!!!!
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ты себя к Америке тоже отнесёшь ? я писала о странах европейского союза, где нет Украины
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не сторонник не противник Супрун, вопрос в другом если как нас убеждаю соевые что они нам европейскую судебную реформу забабацали , тогда пусть позаливают глотки чоколадом и сопят в две дырочки , Суд принял решение которое их не устраивает , потому что звезды получат от Вашингтонского обкома , что же я очень буду рад если награда найдет героев !!!!!!!!
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нам брешуть , що вона прибрала в МОЗ якісь корупційні схеми ?
навіть , на Заході , в це не вірять - Мы пока что не увидели изменений в уровне коррупции в Украине, - МВФ
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Одна
"реформаторша" убивает образование и науку Украины, другая -
медицину, а вместе делают одно нужное кому-то дело...
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є ще "патужний реформатор" ЗСУ - мєнт Полторак ... та і про "патужного" Авакова також не слід забувати ...
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да особенно после взятого на поруки кацапского мента - бывшим ментом

ороче где не плюнь воняет Цветет и пахнет МОЗ: Рішення у справі Супрун немає, роботу міністерства заблоковано - Цензор.НЕТ 9121
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петролексеич кормит ахметова
который кормит радикальную партию
которая кормит мосийчука
который сжирает с поста супрун
у которой полная поддержка президента
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Я фигею просто от почитателей Супрун, правда они находятся в других странах. Она-де одолела фармацевтическую мафию!)))) Бараны упоротые, она убрала с рынка российские лекарства и завела американские, кстати, некоторые не тестированные и намного дороже. Вы расскажите об офигенной реформе тем, кто бегом мотался в РФ, чтоб купить сыроватку от ботулизма, столбняка, сколько таких случаев было!(((( Вас пока не задело, а, если заденет? А тогда вам будет плевать на страну-производитель! А с 39 температуры врач не приходит. А лечит по телефону, вы не знаете об этом? А раньше, просто дико было представить!!!((( Вас уничтожают и ваших детей, а вы блеете о реформе, бараны!(((
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Лилия Долженкова - вы наверное дохтур которая сидела на схемах?

Нет той херни о которой вы написали...
сыворотки достаточно - я живу в маленьком городке на Днепропетровщине , все мои дети были привиты вовремя согласно карты...
вот видио даже выпустили против таких как вы...
https://www.facebook.com/ulanasuprun/videos/2309242625754856/
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Уважаемый, может ваши дети и привились, от кори или от чего там, это хорошо. Но Вы невнимательно меня прочитали, я написала не о вакцинах, а о сыроватках от страшных болезней, которых нет и давно. О семейных врачах, тоже нет слов(((( И пожалуйста, не убеждайте меня, у меня глаза и уши есть, в моём городе.
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Лилия Долженкова - да я и не убеждаю...

может вы с Донецка пишите....
У меня тоже есть уши и глаза - у себя в городе я о таких страшных вещах не слышал...
Не интересовался правда специально и опросов не проводил...
А по семейному врачу... - закрепили, но пока не обращался...
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Да, сыровОтка, надо было правильно написать. Это решит проблему?
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кому цікаві твої гастрономічні вподобання ? Минздрав: Решения по делу Супрун нет, работа министерства заблокирована - Цензор.НЕТ 106
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Кстати, забыла, многие специалисты говорят, что и дефтерит надвигается и это будет пострашней кори. Не знаю, но Вы детям сделайте прививки.
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Лілія - ви ******** кацапська: вакцина Є!
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Вот и полный зашквар Вилоносцев

Sergey Naumovich поделился публикацией - с Sergii Naumovych.
33 мин. ·

Сколько можно так палиться? )) Фууууу))
Минздрав: Решения по делу Супрун нет, работа министерства заблокирована - Цензор.НЕТ 4309

Минздрав: Решения по делу Супрун нет, работа министерства заблокирована - Цензор.НЕТ 1548





Центр Протидії Корупції

56 мин. ·

Пояснювальну записку до постанови депутата Мусійчука щодо Уляни Супрун готували на комп'ютері нардепа Опоблоку із групи Ахметова: http://bit.ly/2RXZ8uB
Про це стало відомо із властивостей документу. Там вказане прізвище нардепа Долженкова, який підконтрольний олігарху Ренату Ахметову і є його довіреною особою.
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Какое это имеет отношение к Законам Украины?
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это имеет к радикальной партии которая на подсосе Ахметова песики на поводке
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Значит к теме статьи не имеет ни малейшего.
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Почитал комменты и пришел к неутешительному выводу:
Это писучее быдло заслужило только умереть в собственном, украинском Говне.
В этом плане мы действительно братья с русскими: те ненавидят иностранцев и верят в свою богоизбранность и тупые хохлы от них не отстают. Умные покидают Страну и правильно делают. Делать тут больше нех. С этим говном-народом ничего не выйдет,
Надо, чтобы ещё Супрун уехала и пусть это БЫДЛО лечится у Кашперовского и относит остатки после уплаты услуг ЖКХ денег в Аптеки.
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Тепер зрозуміло в кого "доктор смерть" вчилась "лікувати" людей.
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Не обращай внимание. Здесь половина кацапов пишет, а вторая половина ваты за денюшку. Форум цензора давно уже помойка...
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прошу мнение юристов - присутствует ли в украинском уголовном кодексе статья - "саботаж" и сколько может получить ответчик по этой статье??!! на мой взгляд нынешнее бездействие чиновников минздрава можно смело квалифицировать как САБОТАЖ!
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Так реформы не делаются...Сломала не схемы , а структуры , переложила финансирование медицины на местные власти, а подоходный налог который включает часть и на медицину советско-бесплатную уходит в центр.
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Просто чілавєк-міністєрвство, йолпт... Скільки там тих супрунів працює - невже всі на волонтерсських засадах? А що буде, коли Гройсмен дуне кудись на Сейшели з охвіційним дружнім візитом - весь уряд параліч розіб'є? Минздрав: Решения по делу Супрун нет, работа министерства заблокирована - Цензор.НЕТ 6209
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та лучше бы разбил - почитайте его перлы
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Американский паспорт подбросил, а диплом отобрал!
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От присмокталась "доктор смерть" до України. Ніяк не відгониш.
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Вибіркове правосуддя є найгіршою формою свавілля.

У нас є з десяток, а може й більше чиновників топ рівня які всупереч закону (деякі роками) займають посади, будучи ВО - виконуючиими обов"язок, але той сумнозвісний Окружний адмінсуд побачив тільки Супрун.

Насправді то ще те диво, що вона стільки протрималась.

Минулого року МОЗ шість разів перевіряла Рахункова палата. Крім них перевіряли СБУ, прокуратура і МВС, причому стояли практично в черзі.

- Приходить Прокуратура за документами, щоб там покопирсатись, а ми їм кажемо, що не дамо, бо ті документи зараз ******* МВС, а перед тим була СБУ, - розказувала на Громадському радіо Супрун.

Зрозуміло, що нічого не змогли нарити, тому й прийшлося випихати пані Супрун з місця в такий незвичайний спосіб - з допомогою негидливих ляшків-мосійчуків та угідливого так званого суду.
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Так "свавілля" і є не що інше, як "влада", яка і латиною, і англійською, і німецькою звучить і пишеться так само, як "сила". А "право", "закон" та правосуддя - це вже похідні від реалізованої (визнаної іншими) влади. Спосіб же тієї влади реалізації і є "політика". Без влади (а значить і без політики) людське суспілдьство існувати просто не може.

І головною проблемою українського суспільства є те, як пояснить всім натхненним та радикальним ідіотам, що суспільство не може бути неполітичним, а шляхом спротиву (навіть найгероїчнішого) неможливо здобути того, чого у вас немає - влади у першу чергу. Більш того: хто знає лиш про те, чого не хоче, толком не знаючи, чого ж хоче - ніколи не отримає бажаного. Скільки б не стрибав...
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Вчора на гучномовка ГПУ Сарган розповіла, що до них надійшло більше 3000 звернень з вимогою поновити кримінальну справу проти Мосійчука та зняти з нього недоторканність.

Так вона пояснила, що на це піде дуже багато часу - це ж треба буде розглянути кожне з тих тисяч звернень.

Уявляєте, на розгляд однотипного звернення, повтореного тисячі разів - вимагаєм зняти депутатську недоторканність з Мосійчука - потрібно дуже багато часу!
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І з чого ж ви взяли, що депутатську недоторканність можна зняти на підставі однотипних звернень? А як наклепать кількадесят тисяч звернень про відставуку уряду? А кількасот з вимогою імпчменту? А якщо написать в ООН кілька мільйонів з вимогою звільнення Криму?
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Супрун єдина в Україні,хто справді бореться з корупцією.А хто її критикує - радикальні проститутки .бувші риги і недавно Тимошенко долучилася до цього.
Так що " Вірю в Україну"слід читати,як підтримую корупційні схеми Тудурова та інших учасників медичної мафії
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УЛЯНА СУПРУН

"Уважаемые люди в уродливой постсоветской действительности, где права и свободы появились только на бумаге, а доступ к «равных» возможностей получили только те, кто работал локтями у кормушки с деньгами государственного бюджета. Кто они?

Имеющие власть и деньги судьи, главные врачи, ректоры университетов, местные чиновники и госслужащие высокого ранга. Их объединяет право принимать решения, распоряжаться государственными деньгами, влиять на тендеры.

Но зима 2013/14 показала, что нас - тех, кто знает, что достоинство - это свобода быть собой при любых обстоятельствах, гораздо больше, чем казалось «важным людям». Очень важным.
И мы видели, как легко им терять достоинство, убегая, чуть протискиваясь сквозь металлоискатель аэропорта в феврале 2014-го, притворяться смертельно больным, лежа голым под одеялом в клеточку, давая позорные пресс-конференции в роли бесправного беглеца-марионетки соседнего диктатора. Если измерять достоинство в деньгах и статусе, можно пойти на что угодно, чтобы сохранить их.

Они все что угодно променяют на эти деньги. На наши деньги. Поскольку нет никаких государственных денег. Есть только деньги налогоплательщиков.

Они готовы лгать, чтобы продолжать воровать деньги на лекарства в смертельно больных людей.

Они готовы подрывать национальную безопасность и дискредитировать вакцинацию, чтобы заработать политические бонусы, гарантировать им доступ к распоряжению нашими деньгами.

Они готовы мутить воду, потому что не могут жить в прозрачной. Уверена, что неожиданно для них всех, именно изменения в системе здравоохранения стали тревожным маячком для коррупционеров. Система очень быстро повернулась лицом к человеку, и люди на это очень быстро ответили поддержкой. Система это сделала не за дополнительные деньги, а просто используя ограниченный имеющийся ресурс без коррупционной составляющей.

Мы сделали пациента свободным в выборе и обеспечили ему право на требовательность к качеству первичной медицинской помощи (до 2021 года такие изменения коснутся каждого медучреждения). Мы обеспечили врачам право влияния на решение о размере их зарплаты, лишив финансового крепостничества. Врач и пациент свободные, то есть могут быть собой при любых обстоятельствах, независимо от политической воли отдельных чиновников. Закон превыше всего.

Свободные и достойные люди - самое страшное оружие для любой закрытой монополизированной системы. Ведь не имея централизованного управления, они выбивают кирпичик за кирпичиком по оборонной стены клептократов не только в здравоохранении, а во всей системе.

Изменения в здравоохранении сейчас - самые человечные и самые чувствительные за все время независимости и - без преувеличения - за последние 100 лет. Они угрожают не только тем, кто воровал деньги на лекарства. Они угрожают и тем, кто ворует на строительстве дорог, на вывозе и переработке мусора, на таможне, на оборонных заказах. Они угрожают и России, где существование уродливого режима «красной демократии» невозможно в условиях свободной Украины. Ведь свобода - более заразна, чем корь. И от свободы нет прививок."
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Зачем столько ПАФОСА, И СТОЛЬКО ПОЛИТИКИ ??????? 😂😅😂
Есть всего два пункта нарушения ЗАКОНА УКРАИНЫ.
ПРОЩЕ ВЫПОЛНИТЬ ЗАКОН УКРАИНЫ, И СДЕЛАТЬ ВСЁ ПОЗАКОНУ, ЧЕМ ОБЪЯСНЯТЬ ПОЧЕМУ ЕГО И ДАЛЬШЕ НУЖНО НАРУШАТЬ. 😉
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І давно доктор Уляна так вправно навчилася володіти язиком? МОЗ: Рішення у справі Супрун немає, роботу міністерства заблоковано - Цензор.НЕТ 6491
До речі, а як там з лікарствами не для безнадійно хворих, а для тих, кого ще можна врятувати та якось вилікувати - у тих дєньгі воровать можна?
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А Я СЧИТАЮ, ЧТО ПОРОШЕНКО С ГРОЙСМАНОМ ИСПОЛЬЗУЮТ СУПРУН В ТЁМНУЮ, А ПОСЛЕДНЯЯ СЧИТАЕТ, ЧТО ОНА МНОГО СДЕЛАЛА И ДЕЛАЕТ, И СЛАМАЛА КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ!?. ОНА НЕ ЖИТЕЛЬ УКРАИНЫ И НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ ВЛАДЕЕТ ВСЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, ЧТО ПРОИСХОДИТ У НАС НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ. С ЗАЯВЛЕНИЯ МОЗ О ТОМ, ЧТО НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ БОЛЬНЫХ КОРЬЮ БОЛЬШЕ ЧЕМ ВО ВСЕЙ ЕВРОПЕ !? - ЭТО САМО ЗА СЕБЯ ГОВОРИТ О НОВЫХ "РЕФОРМАХ" В МЕДИЦИНЕ.
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А в итоге порошенко ПОСТУПИТ С СУПРУН ТАКЖЕ КАК ОН ПОСТУПИЛ СО СВОИМИ ,,ТОРГОВЫМИ ПАРТНЁРАМИ С ордло ВО ВРЕМЯ БЛОКАДЫ.
СОЛЬЁТ ЕЁ В УНИТАЗ.
ситуация повторяется.
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Обеднела толковыми медиками Украина, некем Супрун заменить...Прям пустыня и только... МОЗ: Рішення у справі Супрун немає, роботу міністерства заблоковано - Цензор.НЕТ 4987
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мозги у вас заблокіровані in the first place
fucking morons!
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Есть хорошая примета /при правильной организации работы/
В отсутствие начальника все работает ещё лучше/ он не мешает/
Право подписи дожно быть у ещё минимум одного человека
Пусть в больничке лечит головы
Если делаеш что нибуть сначала убеди что это будет хорошо
Тогда даже враги стоновятся соратниками
Слобо провести несколько передач по ТВ где полностью
обрисовать и показать этапы реформы и ожидаемые результаты
а кричать все будет хорошо это чистый популизм
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМинздрав: Решения по делу Супрун нет, работа министерства заблокирована
 
 
 
 
 
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