 "ОПОРА" призвала Зеленского разъяснить способ распространения пригласительных на бесплатные концерты студии "95 квартал"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Опоры.
Согласно сообщению, накануне некоторые СМИ со ссылкой на материал кампании наблюдения "ОПОРЫ" в Закарпатской области некорректно распространили сообщение о проведении в Ужгороде "подкупа избирателей" путем проведения бесплатного концерта студии "95 квартал" в связи с ошибочной интерпретацией комментария регионального представителя "Опоры".
Также читайте: Закарпатская ОПОРА: Бесплатные концерты Зеленского имеют признаки подкупа
"Наблюдатели "ОПОРЫ" не заявляли о факте прямого или косвенного подкупа избирателей со стороны Владимира Зеленского, но комментировали законодательные условия ведения предвыборной агитации кандидатами на пост президента Украины. На текущий момент оснований для распространения сообщений о подкупе избирателей со стороны кандидата нет", – сказано в сообщении.
Гражданская сеть отмечает, что для всех кандидатов в президенты важной задачей является соблюдение прозрачности финансирования предвыборных кампаний.
"Для обеспечения стандартов выборов необходимо избегать практики проведения за пределами избирательных фондов де-факто агитационных мероприятий, которые формально не связаны с избирательным процессом", - сказано в сообщении.
По информации "ОПОРЫ", ключевым вопросом правовой оценки практики проведения концертов с участием кандидата или его представителей является установление факта проведения или непроведения предвыборной агитации во время таких мероприятий.
"На текущий момент наблюдатели "ОПОРЫ" не выявили фактов прямой агитации на концертах студии "95 квартал", но во время мероприятий продюсерского центра "Лига смеха" распространялись или демонстрировались материалы с признаками предвыборной агитации (Киевская, Одесская области)", – сказано в сообщении.
В гражданской сети отмечают, что в соответствии с п.7 ч.1 ст.58 закона Украины "О выборах президента Украины" предвыборная агитация может проводиться в форме концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или иных публичных мероприятий при поддержке кандидата на пост президента Украины, в то же время запрещается финансирование предвыборных агитационных мероприятий или материалов предвыборной агитации не из избирательного фонда (ч.3 ст.37).
"Кандидат на пост президента Украины имеет право поддерживать проведение концертов, что является легальной формой агитации. Но такие агитационные мероприятия должны быть профинансированы из избирательного фонда кандидата", - подчеркивают в "ОПОРЕ".
Таким образом, по утверждению общественников, кандидат на пост президента обязан при проведении агитации в рамках концертов студии "95 квартал" и "Лиги смеха" финансировать их из избирательного фонда или избегать любых проявлений предвыборной агитации при проведении этих развлекательных мероприятий.
"Если выдача билета на бесплатный концерт, который имеет свой платный аналог, будет сопровождаться агитацией в пользу кандидата, то это будет иметь признаки нарушения законодательства", - сказано в сообщении.
Также "ОПОРА" призывает кандидата на пост президента Украины В.Зеленского и его представителей "разъяснить способ и критерии распространения пригласительных (билетов) на бесплатные концерты студии "95 квартал", так как сейчас наблюдатели не имеют доступа к полной информации по этому вопросу.
"Главное, чтобы выдача этих билетов не сопровождалась побуждением избирателей в любой форме голосовать за кандидата Владимира Зеленского", - подчеркнули в "ОПОРЕ".
шоколадная "ОПОРА" призвала Зеленского разъяснить способ распространения пригласительных на бесплатные концерты студии "95 квартал"
пригласительные на сходняки однотурового их не интересуют.
Ледокоин Гетьмана @YevhenS
Из Банковой доносится запах мочи Я так понимаю поэтому и концерты отменяют...
За небариху коломойського і його слугу!!!!!!!!!!!!
«Наркотики хорошо зашли».
Комитет призывает кандидата в президенты оплатить выход видеофильма из избирательного фонда, потому что это - агитация, считают они
Кандидат в президенты Владимир Зеленский должен оплатить выход видеофильма "Слуга народа 3" из избирательного фонда, поскольку это - предвыборная агитация. Об этом в своем Facebook заявил Комитет избирателей Украины, ссылаясь на часть 1 статьи 58 закона о выборах.
Новый сезон выйдет в марте этого года, накануне выборов президента.
"КИУ считает, что показ видеофильма "Слуга народа 3" это деятельность, которая подталкивает избирателей голосовать за В. Зеленского, который исполняет главную роль в фильме, а также является кандидатом в президенты Украины", - говорится в сообщении. По мнению комитета, фильм имеет политическую тематику, позитивно изображает деятельность персонажа Зеленского, а его название - идентично с названием партии Зеленского.
Организация также приводит пример ситуации в Литве в 2018-м: там на местных выборах политик частично оплатил съемки сериала, положительно освещавшего его деятельность.
2. Томос готовили и получали совсем другие люди, не Петя.
3. По Конституции Украины Президент не может вмешиваться в религиозные дела. Так что и тут Петя - не причём.
4. Я говорил не про "томос" вообще, а про конкретный "томос-тур" Пети. А это уже незаконная предвыборная агитация, пиар на религии, к тому же, за наши с Вами деньги из бюджета.
Він проходив за матеріалами #МВС, як лідер організований злочинного угруповання. Пік активності цієї ОЗУ припадав на період 2000-2004 років. У 2005 році він покинув територію України, ряд членів його угруповання були затримані, а сама угруповання була фактично знищена. Зараз він мешкає та працює в Україні.
(Детальна інформація про «Наріка» в Гугл!)
Як цю ситуацію коментувати?
Як пояснити міжнародним ЗМІ, що офіційний представник від України - це бандит, який вчиняв тяжкі злочини!?
Поясніть мені!
Чому #Порошенко тягає за собою цього покидька всюди?
Ваші варіанти?
Комитет призывает кандидата в президенты оплатить выход видеофильма из избирательного фонда, потому что это - агитация, считают они
Кандидат в президенты Владимир Зеленский должен оплатить выход видеофильма "Слуга народа 3" из избирательного фонда, поскольку это - предвыборная агитация. Об этом в своем Facebook заявил Комитет избирателей Украины, ссылаясь на часть 1 статьи 58 закона о выборах.
Новый сезон выйдет в марте этого года, накануне выборов президента.
"КИУ считает, что показ видеофильма "Слуга народа 3" это деятельность, которая подталкивает избирателей голосовать за В. Зеленского, который исполняет главную роль в фильме, а также является кандидатом в президенты Украины", - говорится в сообщении. По мнению комитета, фильм имеет политическую тематику, позитивно изображает деятельность персонажа Зеленского, а его название - идентично с названием партии Зеленского.
Организация также приводит пример ситуации в Литве в 2018-м: там на местных выборах политик частично оплатил съемки сериала, положительно освещавшего его деятельность.
Співак проміняв кар'єру у французькій опері на захист своєї Батьківщини. І загинув на фронті у боротьбі з російськими фашистами. Поважаю...
Клоун в цей час займався улюбленою справою, знімав "мило" в столиці російського фашизму, оскільки там другий "Голлівуд" і хороші бабки.
Він банальний заробітчанин в Раші - я вважаю, що під час війни є банальним зрадником України. Така моя тверда думка.
Герой країни загинув, а антигерой хоче стати президентом моєї країни?
Даруйте, щось тут не так. Дмитрий Чекалкин
Співак проміняв кар'єру у французькій опері на захист своєї Батьківщини. І загинув на фронті у боротьбі з російськими фашистами. Поважаю...
Клоун в цей час займався улюбленою справою, знімав "мило" в столиці російського фашизму, оскільки там другий "Голлівуд" і хороші бабки.
Він банальний заробітчанин в Раші - я вважаю, що під час війни є банальним зрадником України. Така моя тверда думка.
Герой країни загинув, а антигерой хоче стати президентом моєї країни?
Даруйте, щось тут не так. Дмитрий Чекалкин
Співак проміняв кар'єру у французькій опері на захист своєї Батьківщини. І загинув на фронті у боротьбі з російськими фашистами. Поважаю...
Клоун в цей час займався улюбленою справою, знімав "мило" в столиці російського фашизму, оскільки там другий "Голлівуд" і хороші бабки.
Він банальний заробітчанин в Раші - я вважаю, що під час війни є банальним зрадником України. Така моя тверда думка.
Герой країни загинув, а антигерой хоче стати президентом моєї країни?
Даруйте, щось тут не так. Дмитрий Чекалкин
Як я розумію, за "громадянську відсіч", головнокомандувач миру взяв відповідальність собі.
-На жаль, Квартал 95 і Володимир Зеленський не зможуть провести концерт у Вінниці через те, що концерт був запланований в Будинку Офіцерів, що підпорядковується Міністерству Оборони України. Через це вони отримали заборону.
-то ж не христина орбокайте і т.д..
С приходом Тимошенко или Зеленского всё вернётся в спять к парашке. Наберут снова как Мадуро бесплатных кредитов, сдав часть национальных интересов. И так шаг за шагом, пока не докатимся до ситуации как в Беларуси, где потеря нации реальна как никогда.13.02.2019 01:20
Ответить
Мне нравится
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Зеленський написав таки передвиборчу програму, таки зміг з вашою божою поміччю
Ну вирішила я її почитати, кидати посилання не буду, самі загугліть, якщо цікаво. Від мене маленький огляд.
Почала, одним словом, читати. В першому абзаці свого писовиська пан Володимир розповідає як виглядає Україна його мрії. Де молода сім'я може купити собі квартиру, чи будинок, бандити сидітимуть у тюрмах(гм, десь ми то вже чули), де можна проголосувати на виборах за одну секунду, де немає оголошень "Робота в Польщі", але в Польщі є оголошення "Робота в Україні"(думаю цю обіцянку він виконає тільки якщо стане президентом Польщі). Ну таке інше.
А потім план дій, те що обіцяє зробити пан Зеленський всього за 5 років, він прямо так і заявляє "іду на один термін", і тут "начинается волшебство":
Справжнє народовладдя, будь яке питання вирішує народ, і дарма що конституція дозволяє референдуми тільки з питання про територіальну цілісність, і заборонено проводити референдум щодо питань оподаткування, бюджету та амністій (Стаття 74 Конституції). Він обіцяє поламати або Україну, або конституцію....і голосування будуть виключно через інтернет, щоб його електорат з Підмосков'я також міг взяти участь... Ще він хоче скоротити кількість функцій держави, при тому хоче надавати якісний сервіс. По суті він обіцяє що держава буде робити ніфіга, зато красіво.
Ще він обіцяє диктатуру, народовладну, як я розумію. Обіцяє закон для зняття депутатської недоторканості, ну то той закон № 7203, який стане чинним у 2020 році. От який молодець, ще не президент, а вже одне зробив... Вибори за відкритими списками, я за, чудово, але це компетенція ВР, а не президента, чи він підкупить депутатів, чи погрожуватиме їм(Диктатура!!!)? А я поняла, референдум. Ок. Ще він обіцяє реформувати суд, ну фактично ту реформу яку ще почали у 2016, і яка теж напряму залежить виключно від прем'єр-міністра та ВР. А, стоп, я поняла, знов референдум.
Вова вже таки хоче в НАТО, навіть як не просять, але спитає кожного, знову референдум!
Обіцяє солдатам зарплатню як в НАТО. Мабуть, не варто говорити, що зарплатня солдата залежить виключно від бюджету країни, а референдум про бюджет не можна проводити? То фігня, то онлайн голосування буде, у фб, Підмосков'я за!(Ну або стара добра диктатура)
Ще Вовік каже, що Органи правопорядку(СБУ наприклад) не мають права займатися економічними питаннями, а то пристали, розумієш, до господаря, банк забрали, вигнали фіг зна куди. Ні так не піде!
Ще що, нульова декларація для бізнесу, та 5% для бізнесменів які легалізують свої прибутки, ну тоді то Кіпрські офшори будуть не потрібні! І вже на правах героя можна буде виводити гроші з Росії! Тут я за. О, а ті гроші, які отримають від бізнесменів можна буде кинути на пониження тарифів для населення, шо асоціація з ЄС вимагає вивести ціни на енергоносії до рівня ринкових, ам... пропустимо.... цей невдобний момент.....
Ще не дороге кредитування обіцяє нам Вовік, то мрія, щоб кредити під 0% річних, а депозити під 30% добових. Що, кредитна ставка залежить від економічної ситуації в країні та в світі, а не від влади... ам... пропустимо.... і цей невдобний момент.....
Україна повинна сама себе забезпечувати енергоресурсами, ставши згодом експортером на європейський ринок... хороша позиція, для ВР. або політичної партії, Вовік куди ти лізеш? ти хочеш бути президентом, а не депутатом, то не твоя робота за енергоносії думати.(диктатура...)
Добре, їдемо далі.Вовік обіцяє що підозрюваний у корупції не вийде під заставу, європейський суд по правах людини в захваті від подібної ініціативи... то що це теж обов'язки ВР, вже й не згадуємо. (диктатура...)
Чесні посадовці отримують чесні високі заробітні праці, свою чесність президенту посадовець повинен довести за одну хвилину на каналі 0+0 в програмі "Розсміши клоуна, ой гм... президента". (зарплатня посадовців то компетенція ВР, як і бюджет...) Та прочитай ти конституцію, бляха муха.
Лікарям та вчителям високі зарплати(Вовік зарплатня то компетенція ВР), а також школи та лікарні отримають високотехнологічні обладнання(ВР та міністерства то роблять зазвичай), і страхова медицина(а то хіба не смертельна реформа?)... ам тримайте Ляшка. Потім ще Вовік обіцяє нам реформу освіти, точнісінько таку саму яка зараз проводиться.... без ніяких змін....Ще Вовік обіцяє іпотеку, а ще пенсія від вашої бабусі перейде вам у спадок, ага і він закриє Пенсійний фонд, на пенсію будемо складати самі, він наскладав вже це не важко.... Ще він забезпечить монетизацію пільг(тільки не кажіть йому що то вже є)...Ну будівництво доріг(Прем'єр-міністр лишиться без обов'язків і хліба).(диктатура...)
Зеленський обіцяє вільне небо з ЄС(ам, то взагалі повноваження Ради Європи) "Вова прізідєнт міра!!!",
Ще він обіцяє децентралізацію, хз шо то таке, ніколи не чула(Боже, скоро він ще нам велосипед представить).
Ну ще він обіцяє нам інтернет, та сортування сміття(Садовий нарешті видихне, президент за ним таки поприбирає).
Ну а в загальному, крім обіцянок зробити те що і так робиться, та обіцянок що президент бере на себе обов'язки ВР,пан Зеленський обіцяє нам десь 3-5 референдумів, хз скільки часу та грошей на то піде, і де взагалі на ці всі ініціативи грошей взяти, він ще обіцяє нам що буде з нами радитися по будь-якому питанню, переможе той хто голосніше кричить. Охлократія то називається, а не народовладдя....
І навіщо нам президент, якщо ми всі проблеми держави змушені будемо рішати, мені на роботу ходити треба, мені ніколи розбиратися, я президента вибираю для того щоб він все вирішував, і сам думав як краще для країни, а я в нього потім спитаю, якщо щось не так.І ще питання пане Зеленський, а ви конституцію України читали, ну хоч в руках тримали, ну або хоч знаєте як вона виглядає? Ви, будь ласка, купіть таку книжечку і почитайте, навіть не всю, а тільки Розділ V(п'ятий), Статтю 102 та Статтю 106. Ну щоб розуміти, які ваші обов'язки будуть, якщо ви не дай боже переможете...
Антивсепропальщик/Антипопуліст
Marina Eder
Почему вы настолько тупы, что не видите очевидного. Пусть это будет юля или даже зеленский, но не хитрожопый порошенко. Он использовал красивые слова и лозунги только для того, чтобы пролождать грабить страну. Он изменил страну очень сильно- вместо гражданского общества у нас сейчас полностью депрессивное общество ожидателей субсидий и пакующей чемоданы працездатной части населения.
Во-вторых, в тексте показано полное незнание программы Зеленского. Как будто автор пробежался по некоторым пунктам и быстренько состряпал "чернуху" на заказ.
1. Мечтать не вредно, вредно НЕ мечтать. Если не ставить большие цели, то их никогда не достигнешь. Так что "Украина мечты" - это как раз большой плюс программы Зеленского по сравнению с другими кандидатами. Такой подход делает программу более цельной, комплексной и перспективной. А не просто разрозненными обещаниями про "газ в два раза" и "посажу всех".
2. За 5 лет он обещает изменить только критичные вещи: разогнать и наказать коррупционеров, облегчить ведение бизнеса, создать прозрачную систему власти, начать социальные преобразования и подобное. А это как раз то, что нам сейчас крайне необходимо - развернуть страну в правильную сторону.
3. Есть референдумы, а есть опросы населения. Референдумы проводятся очень редко и только по критичным вопросам. А опросы можно проводить хоть каждую неделю. Опросы нужны чтобы выяснить мнение и настроение народа. Это то, что боялись делать все предыдущие Президенты. И то, что уже делают в нормальных европейских странах.
4. Электронное голосование подразумевает однозначную идентификацию голосующего с помощью электронной подписи или BankID. Человек может находиться хоть дома, хоть на работе, хоть отдыхать в Турции - всё равно будет гарантия, что это именно он. А поскольку списки голосующих (или избирателей) составляются централизовано и могут быть проверены в любой момент, исключаются "мёртвые души" и другие махинации при голосовании. Боты из РФ проголосовать в принципе не смогут.
5. "Нулевая декларация" распространяется ТОЛЬКО на налоговые и валютные операции. К уголовному накоплению капитала она не имеет отношения. Зеленский и команда это уже объясняли. То есть, это огромный плюс для честного бизнеса. А криминальный бизнес будет нести ответственность по закону, как положено.
6. Президент имеет достаточно рычагов, чтобы "помочь" депутатам наконец-то начать работать. От назначения честных силовиков, которые проверят декларации депутатов, до прямой поддержки народа. Кроме того, через полгода партия "Слуга народа" пройдёт в Раду. Так что все возможности по реализации программы у Зеленского есть.
И так далее...
- "Радио Свобода"
- Очень приятно! А почему вы встречаетесь со мной тут?
- Мы пытались связаться с пресс-службой...
- С моей? Как может моя пресс-служба отказать "Радио Свобода"?
- Они сказали, что будут ждать Вашего ответа, когда Вы сможете дать нам интервью...
- Вы хотите взять у меня интервью?
- НЕТ, мы хотим получить комментарий про ваш российский бизнес.
- Подождите, пожалуйста. Я не уверен, что Вам нужен ответ. Вы слышите меня? А почему вы тут со мной встречаетесь? У нас Новый год?
- Другой возможности у нас не было...
- Давайте я назначу вам встречу.
- У Вас есть две минуты?...
- Я вообще не понимаю, почему Вы не хотите встретиться, как люди, как все нормальные журналисты? Которые хотят со мной. Им назначают встречу. Мне задают вопросы.
- У нас тоже есть дедлайны...
- Что такое ваши дедлайны. Мы же с вами люди, прежде всего.
- Я понимаю... Но...
- Жизнь длинная...
- Но если так случается...
- Значит нет к этому диалогу... У кого-то нету времени (ждать, прим. моё). Ведь вы хотите поговорить со мной, а не я с вами.
- Но мы же встретились с Вами... сейчас ответьте...
- Когда мне надо... Я вам отвечаю: я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям. Мне неприятен формат вашего разговора со мной. Я думал, что Вы приличный парень. журналист. Так приходите.
- Мы нашли три фирмы, которые работают в России...
- Так и работайте с ними. Я с ними не работаю. Спасибо, я прошу прощения...
- Вы говорите неправду, так как кипрская фирма в основателях...
- Удачи!
- И там есть финансирование из бюджета РФ... Министерство культуры...
- Вы говорите неправду.
- У нас сесть протоколы. Возьмите документы.
- Простите...
(сел в машину)
Зеленский предложил журналистам назначить встречу для полного спокойного интервью. Журналисты почему-то отказались от нормального интервью и пытались его остановить для объяснений прямо на улице, не обращая внимание на то, что Владимир ехал по другим делам. При этом они доказывали, что он должен дать им все ответы прямо тут. То есть, они вели себя, мягко говоря, некорректно из-за того, что им нужно было срочно выпустить свою инфу и успеть на ней заработать. Вот и получили логичный ответ: "Я вам ничего не должен". Естественно, это ответ только им и только в этой ситуации, а не всей стране, как всё время пытаются перекрутить боты Пети и Юли.
Но Юлины и Петины боты почему-то "забывают" описать кому это было сказано и почему.
1. На концертах нет агитации за Зеленского. А заниматься своей обычной работой и творческой деятельностью кандидатам не запрещено.
2. "Квартал" давно проводит по два концерта в день - первый бесплатный, для определённых категорий населения (участники АТО и их семьи, инвалиды, малообеспеченные и т.п.). Во-первых, зал уже оплачен на целый день. Во-вторых, так проводится проверка аппаратуры, света и т.п, а также слаживание действий участников и вспомогательного персонала.
Его концерты - это его собственные концерты. Это не гречка, не монетизация субсидий, 'экспериментальная, на два месяца'- это концерты , которые он продаёт за ноль денег.
Жаль, что в Одессе нет таких. Я бы обязательно пошла. Хотя буду голосовать за ЮВТ.
У Украины есть официальное соглашение с Кипром об исключении двойного налогообложения.
Так что действия "Квартала" по получению своих заработанных денег из других стран на свою кипрскую компанию полностью соответствуют законам Украины и не являются уклонением от налогов.
2. Компания в России использовалась преимущественно для контроля за авторскими правами и получения роялти. Даже на скринах "Свободы" это видно по суммам. Только эти горе-журналисты почему-то предпочли промолчать об этом.
3. "Иметь акции в компании (кипрской), владеющей акциями другой компании (российской, управляемой российским управляющим)" и "вести бизнес" - это очень разные вещи. Иначе Вас можно обвинить в получении взяток от Коломойского, если у Вас есть карта "Приватбанка", по которой начисляются проценты.
То есть, не обязательно все акционеры кипрской компании должны знать о том, что делает российская "дочка".
4. Пункт 3 также подтверждается скринами "Свободы", на которых видно, что у российской компании не "директор", а независимый российский управляющий. Он имеет право заключать договора без согласия всех акционеров. Журналисты и об этом промолчали.
5. Мы не имеем на руках договоров между этими двумя компаниями и не знаем, выводились ли на Кипр деньги за новые фильмы или, например, использовались только для кастингов и покрытия операционных расходов внутри российской компании. Пока это тоже на уровне предположений журналистов.
6. Даже если представить, что "Квартал" действительно переводил деньги из российского бюджета на Кипр, а оттуда вливал в свои проекты в Украине, то и замечательно! Чуть меньше останется на российское оружие в Донбассе и чуть больше достанется нам в виде налогов. Или Вы против?
Депутат Черненко сообщает Порошенко план действий по дискредитации Зеленского
Мангер заявил, что Доценко решил «уничтожить Екатерину», сообщает Громадське.
Доценко, по словам Мангера, создал на Херсонщине криминальные группировки, которые занимаются вырубкой леса.
«Я считаю, что Даниил Доценко организовал нападение на Екатерину Гадзюк с целью дискриминации органов полиции. Но после того (на что у нас есть неопровержимые доказательства) как результатом нападением стали очень тяжелые последствия, произошло физическое уничтожение Екатерины и использование этой трагедии в политических целях» - заявил Мангер.
Таким образом, Порошенко хотел привязать Юлию Тимошенко к убийству Кати Гандзюк через Мангера, но теперь получил ответный удар. Ведь СБУ - это парафия президента…
Журналист Александр Дубинский опубликовал переписку Святослава Цеголко, пресс-секретаря Порошенко, с некими атошниками, которые за деньги организовывали во Львове травлю кандидата в Президенты Зеленского. Поражает прежде всего уровень тупости этих «спецмероприятий».
Об этом пишет издание «ОРД».
- Провокации против Зеленского во Львове организовала «Свобода» по заказу БПП - источник
Ну, к примеру, обвинили Зеленского и компанию в том, что они наркоманы, траву курят и кокс нюхают. Как рассказала уборщица из «Буковеля». Ну детский сад же, ей богу. Какой-то сельский кружок самодеятельности, а не АП. Но… Порошенко нравится. Как пишет Цеголко: «Наркотики хорошо зашли».
Уровень у Пороха ничем не выше Януковича. И обслуга тупая. Ещё и с перепиской так тупо попалиться.
Кошмар. Ведь так же Петя и страной рулит.
Одна проблема. Подобной колхозной самодеятельностью сейчас занимаются и подчиненные Порошенко силовики. И вот это может кончиться кровью.
- Провокации на митинге Тимошенко готовила СБУ. Видео и фото
Цитируем текст Дубинского и скриншоты переписки.
…
Прямо сейчас во Львове, в агентстве Гал-Инфо, "ветераны АТО" которые недавно провоцировали на конфликт Зеленского - рассказывают СМИ, почему президентом нельзя выбирать клоуна.
Публикую переписку между депутатом БПП Антонищаком (партнером Кривецкого-Пупса) и пресс-секретарем Порошенко Цеголко, в которой они
- согласовывают участников этой пресс-конференции
загрузка...
- согласовывают анонс
- согласовывают тезисы выступления АТОшников, которые должны создать информационный повод для телеканалов типа "Прямого"
С целью дальнейшей дискредитации Зеленского.
Самый смешной тезис, который в АП написали для АТОшников - "в новостях на 1+1 Порошенко будут переозвучивать голосом Зеленского".
По утверждению АП, "исполнять этот грязный трюк" поручено мне!
Ну, что же, благодаря Цеголко, который переправил эти скрины для согласования с АП и поделился ими с одним из своих "друзей" - мы теперь имеем полную картину не только тупости исполнителей Порошенко.
Но и механизма проведения заказных акций по дискредитации оппонентов Порошенко.
Прямой эфир, который я вел параллельно с трансляцией пресс-конференции АТОшников - здесь.
https://youtu.be/5Z_vBFvGRwE