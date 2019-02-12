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 Оккупационный суд взял под стражу мужчину, облившего красной краской памятник "зеленым человечкам" в Симферополе

Оккупационный суд в Крыму 29 января 2019 года арестовал гражданина Украины Максима Сокуренко, который, как утверждает следствие, облил краской памятник "зеленым человечкам" в центре Симферополя.

Об этом стало известно из сообщения на сайте суда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ATR.

"Судья" Эвелина Федоренко удовлетворила ходатайство "следствия" об избрании меры пресечения Максиму Сокуренко в виде заключения под стражу.

Напоминаем, в Симферополе в ночь на 28 января мужчина облил красной краской установленный оккупантами памятник "зеленым человечкам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина, обливший красной краской памятник "вежливым людям" в Симферополе - гражданин Украины, проживающий в Киеве, - Москалькова

Максим Сокуренко был задержан сотрудниками "полиции" и доставлен в ИВС Симферополя. Первоначально на него составили протокол об административном правонарушении, но позже завели уголовное дело по ч.2 статьи 214 УК РФ (вандализм).

Памятник "зеленым человечкам" — российским военным без опознавательных знаков, которые оккупировали Крымский полуостров в феврале–марте 2014 года — открыли 11 июня 2016 года неподалеку от здания "Верховного совета" Крыма.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Кот пострадал безвинно", - в оккупированном Симферополе "вандал" облил красной краской памятник "вежливым людям". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3111354
 
 
 Топ комментарии
 
памятник зоофилам осквернил...
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Вот чтобы наша полиция и наш суд так работали: сегодня облил памятник краской - завтра уже в СИЗО. И безо всякого залога.
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Зато у нас кацапские капитаны через границу незаметно шныряют
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вот когда Украина поставит своего президента в кремле,тоже все будет по настоящему
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Не понял. Наш през тусуется в Кремле? или Кремль наш?
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Вот чтобы наша полиция и наш суд так работали: сегодня облил памятник краской - завтра уже в СИЗО. И безо всякого залога.
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В тоталітарних країнах вміють швидко карати,та й доноси роблять свою справу.У нас західна модель правосуддя де можна внести заставу.
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А що, у західних країнах ті, хто внесли заставу, завжди тікають?
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у західних країнах іноді і муссоліні за ноги вішають
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надо было просто посрать на него - сказать, шо приспичило........
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Расчленившая украинца 80-летняя пенсионерка раскидала пятерых полицейских

https://www.gazeta.ru/social/news/2019/02/12/n_12632533.shtml
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Оккупационной суд взял под стражу мужчину, облившего красной краской памятник "зеленым человечкам" в Симферополе

этого решения и следовало ожидать
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А если бы кто-нибудь облил какой-то памятник в Киеве, то его конечно же поняли и простили.
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кацапня за своє сКрєпасноє лайно життя й долі людські калічить, проте шлюхаАмпіратріЦца в центрі Одеси аблабизаная кацапідарами стоїть наче так і треба.
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Ой, будь ласка, выложите фотку памятника, где зелёный неандерталец с непропорционально большой головой насилует котейку.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупационный суд взял под стражу мужчину, облившего красной краской памятник "зеленым человечкам" в Симферополе
 
 
 
 
 
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