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Все про:увольнение (1516) Аласания (93) НОТУ (70)

 Набсовет НОТУ перенес дату увольнения Аласании на 6 мая 2019 года

Главу правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураба Аласанию уволят с 6 мая 2019 года.

Такое решение принял Наблюдательный совет на заседании 12 февраля, когда повторно рассмотрел вопрос об отставке, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это может повлиять на независимость общественного вещания в Украине, - ОБСЕ об увольнении Аласании

По словам и. о. председателя Наблюдательного совета "Суспільного" Светланы Остапы, предложение выбрать дату увольнения Аласании на обсуждение внесла член Набсовета Татьяна Лебедева.

Увольнение решили отложить, чтобы его не связывали с президентскими выборами в Украине.

11 членов совета проголосовали "за", четверо остальных требовали полной отмены решения об увольнении.

Член Набсовета Евгений Глибовицкий подал предложение о том, чтобы отменить решение об отстранении Аласания. Он также оспорил в суде это решение.

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"Наблюдательный совет не объяснил причины расторжения контракта с председателем правления ничем, кроме "ваши сотрудники смеялись", - отметил Аласания, комментируя это решение.

По его словам, Набсовет принял его годовой отчет за 2018 год и план на 2019 год.

Аласания добавил, что корпоративный секретарь, которого приняли на работу в Набсовет, "выдержал ровно одно заседание, после чего срочно уволился".

Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласании с должности председателя правления НОТУ.

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Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.

Источник: https://censor.net.ua/n3111353
 
 
 Топ комментарии
 
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людей хороших не испортят
ни власть ни деньги ни почёт
поскольку у людей хороших
их не бывает никогда
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ну...нее.. с крокодилами я точно дискутировать не буду! Набсовет НОТУ перенес дату увольнения Аласании на 6 мая 2019 года - Цензор.НЕТ 7660
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Обгадился Порошенко с Аласанией. Наглядова рада НСТУ перенесла дату звільнення Аласанії на 6 травня 2019 року - Цензор.НЕТ 8402 6 мая уже будет другой президент, а Аласания останется на своей должности.
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людей хороших не испортят
ни власть ни деньги ни почёт
поскольку у людей хороших
их не бывает никогда
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Крокодили з Вами не згодні-для них всі смачні!
Нююю, може ще й людожери...😁
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ну...нее.. с крокодилами я точно дискутировать не буду!
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Какой смысл дать власть людям, которые не сумели заработать денег, стать известными или уважаемыми?
Чего они могут достичь?
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Не соломоново. А политически мотивированное. И мы догадываемся, кто из силовиков вписался.
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Как раз именно это решение - политически мотивировано. Просто надавили на членов Наб.Совета, уволившего вора. Ибо при чем здесь выборы? Аласания - гарант честных выборов? Это просто смешно.
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А кто же мог надавить на Набсовет? Наглядова рада НСТУ перенесла дату звільнення Аласанії на 6 травня 2019 року - Цензор.НЕТ 673 И почему вы считаете, что Аласания вор? Ведь, даже в обинениях барыжного Набсовета ничего не было о том, что он что-то украл. Откуда у порохоботов такая буйная фантазия?
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Следящие за событиями люди, которые или в материале, или интересуются и не заангажированы, давно прочитали полный текст. Дураки, крикуны и те, кто в доле в этой шобле - довольствуются и постят отрывками. Если вы не способны пользоваться интернетом, потружусь и дам ссылку на полный документ:
https://suspilne.media/documents/211?fbclid=IwAR27KWV4v9Q8klmNBVCCOTmV-***********************-0uOInGD0OY
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Обгадился Порошенко с Аласанией. Наглядова рада НСТУ перенесла дату звільнення Аласанії на 6 травня 2019 року - Цензор.НЕТ 8402 6 мая уже будет другой президент, а Аласания останется на своей должности.
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Просто они понимают, что Порошенко править только месяц остался, а потом - суд, тюрьма. А они не хотят с Порошенко по одной статье идти.
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Точка зору Аласанії і його прихильникі вже висвітлювались .Може пора вислухати думку противників Аласанії в наглядовій раді,бо восени ще одні вибори,теж може вплинути...
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Повний текст протоколу засідання Наглядової Ради, з якого маніпулятор Аласанія вимарав те, що йому не вигідно, тобто фінансові зловживання:
https://suspilne.media/documents/211?fbclid=IwAR27KWV4v9Q8klmNBVCCOTmV-***********************-0uOInGD0OY
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Единственный адекватный журналист, который дал объективную картину происходящего в этом болоте - это Дмитрий Гордон. Он не стал поддерживать порочную журналистскую солидарность. Он умный человек. Респект ему. И Вячеславу Козаку, журналисту и порядочному человеку, естественно:

https://gordonua.com/news/politics/opublikovali-protokol-zasedaniya-nabsoveta-na-kotorom-alasaniyu-uvolili-s-dolzhnosti-glavy-obshchestvennogo-721820.html
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Аласанія молодець , не дав перетворити Суспільне телебачення на порошенківський агітпроп , як "Прямий" і 5 канал.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНабсовет НОТУ перенес дату увольнения Аласании на 6 мая 2019 года
 
 
 
 
 
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