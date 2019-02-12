 Набсовет НОТУ перенес дату увольнения Аласании на 6 мая 2019 года

Такое решение принял Наблюдательный совет на заседании 12 февраля, когда повторно рассмотрел вопрос об отставке, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
По словам и. о. председателя Наблюдательного совета "Суспільного" Светланы Остапы, предложение выбрать дату увольнения Аласании на обсуждение внесла член Набсовета Татьяна Лебедева.
Увольнение решили отложить, чтобы его не связывали с президентскими выборами в Украине.
11 членов совета проголосовали "за", четверо остальных требовали полной отмены решения об увольнении.
Член Набсовета Евгений Глибовицкий подал предложение о том, чтобы отменить решение об отстранении Аласания. Он также оспорил в суде это решение.
"Наблюдательный совет не объяснил причины расторжения контракта с председателем правления ничем, кроме "ваши сотрудники смеялись", - отметил Аласания, комментируя это решение.
По его словам, Набсовет принял его годовой отчет за 2018 год и план на 2019 год.
Аласания добавил, что корпоративный секретарь, которого приняли на работу в Набсовет, "выдержал ровно одно заседание, после чего срочно уволился".
Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласании с должности председателя правления НОТУ.
Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.
людей хороших не испортят
ни власть ни деньги ни почёт
поскольку у людей хороших
их не бывает никогда
Нююю, може ще й людожери...😁
Чего они могут достичь?
🤔
https://suspilne.media/documents/211?fbclid=IwAR27KWV4v9Q8klmNBVCCOTmV-***********************-0uOInGD0OY
придурки
https://suspilne.media/documents/211?fbclid=IwAR27KWV4v9Q8klmNBVCCOTmV-***********************-0uOInGD0OY
https://gordonua.com/news/politics/opublikovali-protokol-zasedaniya-nabsoveta-na-kotorom-alasaniyu-uvolili-s-dolzhnosti-glavy-obshchestvennogo-721820.html