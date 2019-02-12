 Набсовет НОТУ перенес дату увольнения Аласании на 6 мая 2019 года

Такое решение принял Наблюдательный совет на заседании 12 февраля, когда повторно рассмотрел вопрос об отставке, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

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По словам и. о. председателя Наблюдательного совета "Суспільного" Светланы Остапы, предложение выбрать дату увольнения Аласании на обсуждение внесла член Набсовета Татьяна Лебедева.

Увольнение решили отложить, чтобы его не связывали с президентскими выборами в Украине.

11 членов совета проголосовали "за", четверо остальных требовали полной отмены решения об увольнении.

Член Набсовета Евгений Глибовицкий подал предложение о том, чтобы отменить решение об отстранении Аласания. Он также оспорил в суде это решение.

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"Наблюдательный совет не объяснил причины расторжения контракта с председателем правления ничем, кроме "ваши сотрудники смеялись", - отметил Аласания, комментируя это решение.

По его словам, Набсовет принял его годовой отчет за 2018 год и план на 2019 год.

Аласания добавил, что корпоративный секретарь, которого приняли на работу в Набсовет, "выдержал ровно одно заседание, после чего срочно уволился".

Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласании с должности председателя правления НОТУ.

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Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.