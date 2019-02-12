 Выборы президента не будут организовываться и проводиться в оккупированном Крыму и ОРДЛО, - решение ЦИК

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЦИК, 12 февраля состоялось очередное заседание.
На нем Комиссия утвердила Смету расходов на подготовку и проведение очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года для нужд участковых избирательных комиссий заграничных избирательных участков на общую сумму 15 млн 572 тыс. 600 гривен.
Кроме того, ЦИК зарегистрировала уполномоченного представителя кандидата и несколько доверенных лиц в едином общегосударственном и территориальных избирательных округах.
Также, рассмотрев соответствующие обращения, ЦИК зарегистрировала 27 официальных наблюдателей на очередных выборах Президента Украины: 9 - от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), 18 - от Украинского Конгресового Комитета Америки. Теперь в списке 136 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранного государства.
Во время заседания Комиссия рассмотрела некоторые вопросы организации и проведения голосования граждан Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года в отдельных регионах Украины.
Так, во исполнение постановления ЦИК от 20 декабря 2018 года "Об обращении к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям - областным военно-гражданским администрациям относительно предоставления заключения о возможности организации подготовки и проведения в соответствии с законом очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года на территориях, которые входят в состав территориальных избирательных округов, определенных постановлением Центральной избирательной комиссии от 28 апреля 2012 года № 82 (с изменениями), в пределах соответствующей области и с учетом Указа Президента Украины от 7 февраля 2019 года "О границах и перечне районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях" Донецкая и Луганская областные государственные администрации - областные военно-гражданские администрации предоставили Комиссии соответствующие выводы.
Таким образом Комиссия приняла к сведению, что на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года голосование граждан Украины не организуется и не проводится на территории АР Крым и города Севастополя, на территории районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, признанных указанным указом президента временно оккупированными в Донецкой и Луганской областях, а также в отношении которых Комиссией получены выводы о невозможности организации подготовки и проведения выборов.
Внесены изменения технического характера в некоторые постановления Центральной избирательной комиссии.
Газ, воду, електроенергію, пенсії - все дають.., а голоснуть ні?
Чи, як припече, то організують "виїзне голосування у зоні розмежування"?
Полиция заявляет о подготовке плана фальсификации выборов президента с использованием голосов внутреннее перемещенных лиц
Об этом на коллегии Министерства внутренних дел сказал заместитель главы Национальной полиции Олег Козловский, передают сегодня «Українськi Новини».
Он отметил, что преступники на временно оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Россией Крыму готовятся к фальсификации выборов с использованием данных внутренне перемещенных лиц.
«По нашей информации, преступники уже начали такую подготовку», - сказал Козловский.
Также возможны фальсификации избирательный документации украинцев, проживающих за границей, которых насчитывается около 4 млн человек.
В свою очередь, глава Нацполиции Сергей Князев поручил усилить работу по предотвращению фальсификации выборов.
Кроме того, он распорядился предоставить всем кандидатам в Президенты физическую или любую другую охрану, какую они попросят.
Надо отметить, что наиболее масштабные фальсификации на предстоящих выборах будут осуществляться командой ныне действующего президента Порошенко.
http://ua24ua.net/s-pomoshchyu-golosov-pereselentsev-hotyat-falsifitsirovat-vibori-prezidenta-politsiya/
😎
как теперь юля выиграет выборы?
Про не проводить в Крыму - абсолютно правильно. Примета плохая. Вон, путинхЪ попытался провести - скоро сдохнет, до 2020 не доживет точно.
После деоккупации лет 20 не стоит там проводить, пока черный дух не рассеется.
А на дамбасе и подавно не стоит. Нет там людей практически. Вон во что их превратил хрюский мирЪ.(Испанский фотокорреспондент Ману Брабо, специализирующийся на освещении катастроф и войн, опубликовал шокирующие фото столпотворений жителей террористической «ЛНР», которые пытаются попасть на контролируемую Киевом территорию.)