 Выборы президента не будут организовываться и проводиться в оккупированном Крыму и ОРДЛО, - решение ЦИК

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЦИК, 12 февраля состоялось очередное заседание.

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На нем Комиссия утвердила Смету расходов на подготовку и проведение очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года для нужд участковых избирательных комиссий заграничных избирательных участков на общую сумму 15 млн 572 тыс. 600 гривен.

Кроме того, ЦИК зарегистрировала уполномоченного представителя кандидата и несколько доверенных лиц в едином общегосударственном и территориальных избирательных округах.

Также, рассмотрев соответствующие обращения, ЦИК зарегистрировала 27 официальных наблюдателей на очередных выборах Президента Украины: 9 - от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), 18 - от Украинского Конгресового Комитета Америки. Теперь в списке 136 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранного государства.

Во время заседания Комиссия рассмотрела некоторые вопросы организации и проведения голосования граждан Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года в отдельных регионах Украины.

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Так, во исполнение постановления ЦИК от 20 декабря 2018 года "Об обращении к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям - областным военно-гражданским администрациям относительно предоставления заключения о возможности организации подготовки и проведения в соответствии с законом очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года на территориях, которые входят в состав территориальных избирательных округов, определенных постановлением Центральной избирательной комиссии от 28 апреля 2012 года № 82 (с изменениями), в пределах соответствующей области и с учетом Указа Президента Украины от 7 февраля 2019 года "О границах и перечне районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях" Донецкая и Луганская областные государственные администрации - областные военно-гражданские администрации предоставили Комиссии соответствующие выводы.

Таким образом Комиссия приняла к сведению, что на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года голосование граждан Украины не организуется и не проводится на территории АР Крым и города Севастополя, на территории районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, признанных указанным указом президента временно оккупированными в Донецкой и Луганской областях, а также в отношении которых Комиссией получены выводы о невозможности организации подготовки и проведения выборов.

Внесены изменения технического характера в некоторые постановления Центральной избирательной комиссии.

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