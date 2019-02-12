EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия
  5641  43
Материалы по теме:
Все про:Азовское море (1059) санкции (7243)

 Евросоюз и США близки к согласованию санкций против России за агрессию в Керченском проливе, - "Financial Times"

Представители США и ЕС близки к тому, чтобы согласовать санкции против России в ответ на силовой захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе.

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает во вторник газета The Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что данный вопрос должны обсудить 18 февраля главы МИД Евросоюза. Ограничительные меры, по данным собеседника газеты, могут быть введены в течение ближайших двух месяцев.

Один из источников издания пояснил, что санкции, как ожидается, будут приняты в отношении "физических лиц и компаний", имеющих прямое отношение к захвату украинских моряков и кораблей.

В свою очередь британский телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщает, что "Британия и ее несколько союзников в ЕС добиваются, чтобы новые ограничительные меры были объявлены Европейским Союзом в ближайшие недели".

"Когда есть взаимопонимание (США и ЕС), то есть и более эффективное воздействие (при введении санкций)", - цитирует канал своего источника. "Правильно, что мы сейчас движемся к тому, чтобы повысить цену, которая Россия будет платить за свои действия", - приводит Sky News слова другого источника.

По его данным, переговоры об ограничительном уровне внутри ЕС идут на уровне рабочей группы.

"Больше имен (в санкционных списках - ИФ), больше замороженных активов", - заявил источник канала в дипломатических кругах, комментируя готовящиеся меры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Палате представителей США заявили о неэффективности санкций против РФ

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хорошим началом деэскалации ситуации в Черноморском регионе было бы освобождение украинских моряков и кораблей, - генсек ОБСЕ Гремингер

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3111351
 
   
 Топ комментарии
 
введут как прошлый раз за голосование в ОРДЛО: грубо говоря санкции против 4 неизвестных бомжей и пару фиктивных компаний по продаже курятины...
 показать весь комментарий
 
Чергова профанація.
Аналітики нещодавно повідомляли про низьку ефективність всіх введених санкцій.
 показать весь комментарий
 
Против двух гастрономов и кулинарии в Донецке введут. Курам на смех.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чергова профанація.
Аналітики нещодавно повідомляли про низьку ефективність всіх введених санкцій.
 показать весь комментарий
 
 
Жирные еврокоты такие неповоротливые и продажные.Поймите правильно,они деньги теряют,а их пока не касается.Они не понимают,что Украина и их будущее защищает,или не хотят понимать.Балтии м Польши не касается.Хорошо хоть Америка расслабить булки не даёт.Давайте честно,вам бы было дело до Франции и Германии.Вот всли бы у страны-тварюги не было бы ЯО было бы иначе.
 показать весь комментарий
 
 
Французи не дали кацапам Містралі, це не ефимерні краплі, а непоганий нагиб лаптєногих. Тепер у ватанів соплі з носа злітають, а не літаки.
 показать весь комментарий
 
 
европейцы теряют деньги от санкций, а Украина в это время наращивает торговлю с россией
 показать весь комментарий
 
Это наброс кацапский.Все поднятие за счет банковского сектора,и то сравнивают 17 и 18 год. А с 2014 в раз 5 упал.Чтобы отказаться полностью,надо СВОЁ научиться делать.Без ИХ одной детали ,к примеру,весь трактор не поедет.Когда сделаете замену,тогда и накуй посылать,а не уши себе как они на зло маме морозить.....
 показать весь комментарий
 
 
Озабоченность не выражена. Для радужных этот вопрос не имеет большого значения?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А главноворующий не хочет хотя бы Медведчука прижать?
 показать весь комментарий
 
 
Значит будут таки бомбить Воронеж . Ну что ж местным жителям любителям ***** , можно пожелать удачи , что бы они почувствовали , что такое приход руцкого жыра. Как почуствовали мы и жители Ичкерии .
 показать весь комментарий
 
 
введут как прошлый раз за голосование в ОРДЛО: грубо говоря санкции против 4 неизвестных бомжей и пару фиктивных компаний по продаже курятины...
 показать весь комментарий
 
 
всё по кругу...колысь мировое кодло было озабочено судетами и слабо достойным поведеением адольфа...
 показать весь комментарий
 
 
Все эти санкции шо слону дробина, так по3,14здеть...
 показать весь комментарий
 
 
Для начала перекрыть парашным корытам и всем прочим судам, заходящим в парашные порты черноморские и балтийские проливы. А уж остальные санкции будут потом. Евросоюз и США близки к согласованию санкций против России за агрессию в Керченском проливе, - "Financial Times" - Цензор.НЕТ 8145
 показать весь комментарий
 
 
Для тех, кто вспомнит Конвенцию Монтрё и прочие: распечатать их на обратной стороне Будапештского Меморандума, свернуть в трубочку и засунуть ***** в "21". Євросоюз і США близькі до узгодження санкцій проти Росії за агресію в Керченській протоці, - "Financial Times" - Цензор.НЕТ 4551
 показать весь комментарий
 
 
Против двух гастрономов и кулинарии в Донецке введут. Курам на смех.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
...злочинна влада і син Порошенка...
 показать весь комментарий
 
 
Сенсационное сообщение! Эксклюзивно!
Варягами внешней разведки по линии Юстас-Семочка добыт фрагмент перечня новых санкций ЕС и США для РФ:
... Вменить в обязанность строителям газопровода «Северный Поток-2» выполнять строительно-монтажные работы с угрюмым выражением лица.
Верховным представителям ЕС и Госдепа США во время самопроизвольного выпуска пищеварительных газов наружу разворачивать выхлопной орган кишечника в сторону государственной границы Российской Федерации, процесс сопровождать максимальным акустическим эффектом.
При обращении к президенту РФ использовать иронически-уничижительную формулу «Гер Гроссе Экселенц». ... .
 показать весь комментарий
 
 
Да пусть хоть для начала второй этап хим санкций введут , то что положено по закону . А там дальше видно будет , кацапам и этого хватит по самые гланды.
 показать весь комментарий
 
 
как сон выдел, но на день взлюблённых что то надо рашке поднести.
 показать весь комментарий
 
***
в волоколамске странный запах
но знает радостный народ
что ветер с запада... а запад
гниёт
 показать весь комментарий
 
 
Эти точечные санкции до жопы( это мягко сказано). Євросоюз і США близькі до узгодження санкцій проти Росії за агресію в Керченській протоці, - "Financial Times" - Цензор.НЕТ 2225
 показать весь комментарий
 
 
от тільки не тягніть так довго час, ох уж ці Европейці))
 показать весь комментарий
 
Наверное боцману Тютькину запретят посещать Париж . Не хотят они падлюки, да и не верят больше Петрухе не в ЕС не в США, а соевая вата визжит - давай шоколаднику второй срок ..)
 показать весь комментарий
 
 
Это наказание за мелкое хулиганство, и подозреваю, что большего не будет..
 показать весь комментарий
 
Введут персональные санкции против тех кто захватывал моряков,лучше бы вообще не вводили,чем так издеваться,на тебе Боже что нам не гоже,ганьба,наверно меркельша посоветовала,чтобы вову не обидеть.
 показать весь комментарий
 
 
Это не санкции, ну как можно назвать это санкциями? Просто официально ограничат доступ к своим территориям лицам не адекватного поведения со склонностью к терроризму. И так было понятно что после такого визы в Париж или Вашингтон они не получат.
 показать весь комментарий
 
Главное шуму побольше- мы вводим санкции за санкциями, а сами по-тихому газопроводик строим. Євросоюз і США близькі до узгодження санкцій проти Росії за агресію в Керченській протоці, - "Financial Times" - Цензор.НЕТ 4232
 показать весь комментарий
 
Пацаки на море буйствуют,то и санкции должны быть по морю куме.
-Так.Ось наприклад дно моря по якому тягнуть СП,лягли б в десяточку
 показать весь комментарий
 
давай хвалить федерастов, они умные как один, в принцыпе все учённые, я за и пусть сбудется:рассийским ученым предложили ограничить выезд из страны - давай полносью
 показать весь комментарий
 
арестуют теперь счета в ЕС командиров сторожевиков
 показать весь комментарий
 
Ага в москве уже обосрались от этих"санкций" и походу орут с дебилов в Европе, скоро они им не только жёлтых жилетов подкинут, а и черножопых побольше, что Европейцев чурки всех педиками поделают, а потом ещё будут им рассказывать как им жить дальше, одним словом Европейский Союз Дебилов, думаю это определение само то, теперь будет ЕСД, санкции должны быть в видде эмбарго на газ, нефть, электроэнергию и полное прекращение посещения Западных и Американских стран ватникам, а так же отключение ватостану интернета и всех платёжных систем, вот тогда будут какаие то перемены, да и ещё надо завести на Украину как можно больше оружия и дать размещения военных баз НАТО.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЕвросоюз и США близки к согласованию санкций против России за агрессию в Керченском проливе, - "Financial Times"
 
 
 
 
 
 вверх