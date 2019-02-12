 Евросоюз и США близки к согласованию санкций против России за агрессию в Керченском проливе, - "Financial Times"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает во вторник газета The Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что данный вопрос должны обсудить 18 февраля главы МИД Евросоюза. Ограничительные меры, по данным собеседника газеты, могут быть введены в течение ближайших двух месяцев.

Один из источников издания пояснил, что санкции, как ожидается, будут приняты в отношении "физических лиц и компаний", имеющих прямое отношение к захвату украинских моряков и кораблей.

В свою очередь британский телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщает, что "Британия и ее несколько союзников в ЕС добиваются, чтобы новые ограничительные меры были объявлены Европейским Союзом в ближайшие недели".

"Когда есть взаимопонимание (США и ЕС), то есть и более эффективное воздействие (при введении санкций)", - цитирует канал своего источника. "Правильно, что мы сейчас движемся к тому, чтобы повысить цену, которая Россия будет платить за свои действия", - приводит Sky News слова другого источника.

По его данным, переговоры об ограничительном уровне внутри ЕС идут на уровне рабочей группы.

"Больше имен (в санкционных списках - ИФ), больше замороженных активов", - заявил источник канала в дипломатических кругах, комментируя готовящиеся меры.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.