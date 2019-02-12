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 Командир взвода воинской части на Ривненщине вымогал 900 долл. взятки за содействие в трудоустройстве, - прокуратура. ФОТО

В Ривненской области правоохранителями прекращена противоправная коррупционная деятельность командира взвода одной из воинских частей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Командир взвода воинской части на Ривненщине вымогал 900 долл. взятки за содействие в трудоустройстве, - прокуратура 01

Установлено, что камандир взвода требовал от гражданина 900 долл за устройство его на военную службу по контракту.

Военнослужащий был разоблачен правоохранительными органами 11 февраля сразу после перечисления на его банковскую карточку второй части взятки в сумме 13,5 тыс. гривен, которая в ходе санкционированного обыска изъята вместе с первой частью взятки.

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Взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об уведомлении его о подозрении и избрании меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/n3111350
 
   
 Топ комментарии
 
КомандирА сказаль - я и побежаль!!! однака...
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Да.. кстати заметно стало... что набирают идиотов!!! Упускает Бутусов управление ... Мочат по полной. Что выпускающие идиоты... что админы тупые.... тут уж Цензор начал деградировать!!! А жаль!!!
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С языка просто сняли.
Командира-ма вымогала-ма, шайтанама...
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Цензор, в вас проблема з кдрами,що ви ідіотів працевлаштовуєте? плакаю Командира взвода воинской части на Ривненщине вымогал 900 долл. взятки за содействие в трудоустройстве, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8624
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Да.. кстати заметно стало... что набирают идиотов!!! Упускает Бутусов управление ... Мочат по полной. Что выпускающие идиоты... что админы тупые.... тут уж Цензор начал деградировать!!! А жаль!!!
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это автоперевод- а они после не вычитывают...(
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Автоперевод с какого языка... с узбекского или таджикского? Они не не вычитывают... они показывают свою тупость и невежество.
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судя по фотке "командира" ещё и не следит за курсом мырыканського шекеля...
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АДМИН!!! ТЫ ХОТЬ ЧИТАТЬ УМЕЕШЬ???? ТЕБЯ ТАМ НЕ ДЖУМШУТОМ ЗОВУТ????
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Командир взвода 900 баксов.
Сколько тогда берет ротный?
А командир части?? Командира взвода воинской части на Ривненщине вымогал 900 долл. взятки за содействие в трудоустройстве, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1600
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незнаю как на западной , а у нас пойти контрабасом на нормальное место стоит денег , за юриста ( офицером ) пару лет давали + 30 , хотя зарплата ( денежное довольствие ) была
- 14 , в гвардейское ( черкаское ) на хлебную ( не боевую ) 2-3 оклада , в штабную пи-доту
по разному от 1 до 5 , за военкомов отдельная песня но в данном случае не по теме
а в новости ком звода 900 бакинских - не по рангу , да и не обладает он такими возможностями , хотя может развел типо с комкорпуса водку пил
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А разве это взятка? Взводный вообще ничего не решает, а значит просто обещал оказать информационные услуги....очередному лОху!
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Цензорята - недоучки, правильно пишется не командирА вымогал, а командирА вымогалА.
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Чисте шахрайство, яким чином комвзвода вирішує такі питання?
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Комвзвода? Його зовуть ніяк, а по посаді він ніхто! Яке нах.й працевлаштування...
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командир взвода вообще никто это бредятина....яфигею
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКомандир взвода воинской части на Ривненщине вымогал 900 долл. взятки за содействие в трудоустройстве, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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