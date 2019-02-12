EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Происшествия
  8411  192
Все про:залог (328) Кива (93) мера пресечения (27) Мельников Василий (5)

 Глава Соцпартии Кива пообещал внести 115 тысяч залога за полицейского Мельникова, который избивал активистов с криком "Ложись, Бандера!"

Денежный залог в 115 тысяч, который суд определил для выхода под залог за полицейского Василия Мельникова, который избивал активистов с криком "Ложись, Бандера!" пообещал внести глава Социалистической партии Илья Кива.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Кива написал: "Мною будет внесён залог за полицейского Василия Мельника, который принимал участие в задержании националистов у здания Подольского РОВД. Сегодня суд арестовал его на 2 месяца.

Я уверен, что стражи закона и порядка имеют право на применение силы против тех, кто не знает меры своему "активизму" и превращает его в противоправные действия. Подобные решения судов дискредитирую правоохранительную систему и превращают обычную работу полицейских в шоу во время предвыборной кампании.

Я не позволю унижать работу полицейских и как руководитель Всеукраинского профсоюза Министерства внутренних дел Украины я буду защищать каждого из них!"

Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.

В ответ на порочащие репутацию Нацполиции действия сотрудника МВД в сети стартовал флешмоб "Я - Бандера".

Генпрокурор Луценко также сообщил, что "уже знаем, кто бил лежащего человека ногами и кричал о Бандере, готовим подозрение".

12 февраля суд арестовал полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста под крики "Ложись, Бандера!", на 2 месяца с альтернативой залога в 115 тыс.

Источник: https://censor.net.ua/n3111348
 
 
 Топ комментарии
 
Кива имеет такое же отношение к социализму,как Янукович к сопромату ! Глава Соцпартии Кива пообещал внести 115 тысяч залога за полицейского Мельникова, который избивал активистов с криком "бей Бандеру!" - Цензор.НЕТ 9681
 показать весь комментарий
 
Не знаю, найдётся ли такой долбодятел, шоб голосовать за этого .....еб@.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Нет возражений, я тоже считаю, что в каждом конкретном случае нужно учитывать только настоящее, а не прошлое.
 показать весь комментарий
 
коммуняки, перекрасившиеся в социалистов, совкодрочеры, любители раши-паРаши и прочее говно в первых рядах ненавистников Украины и всего украинского.
 показать весь комментарий
 
 
...і, звісно, найкращий комуніст це той, що на рівні "мінус_два_метри". Амен.
 показать весь комментарий
 
 
О!!!Опять это ушлепочное быдло вылезло из сливной ямы))
Да намажте уже ктонибудь ему лоб зеленкой или на дурку отправте,и тот и тот вариант пойдет))
 показать весь комментарий
 
 
Короче, Кива типа Рафферти - профсоюзный босс, алигарх под коксом....
 показать весь комментарий
 
 
Да не такой уж и тупой, особенно в сравнении с тем стадом троляк, что ерепенится тут о расстрелах, отвлекая внимание от преступных действий титуханов.
 показать весь комментарий
 
Консервы которые все 5 лет надувались постепенно вскрываются.
 показать весь комментарий
 
 
Ну так всё верно,собАков и Кива,эти два упыря,возрождают гестаповские методы Беркута...
Народ обязан контролировать власть,народ в праве требовать найти и наказать виновных в беспределе именно тех шо покрывают херсонского БЮТовца,
Аваков,какая же ты мразь со своей собачкой-Кивой.
 показать весь комментарий
 
 
Шизоид Киви , тоже бы бил бы С Бандеру ! Поцреот однако .
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
В ответ на порочащие репутацию Нацполиции действия сотрудника МВД в сети стартовал флешмоб "Я - Бандера" -- Мусара не трогайте педиков ато как то неудобно полутчится
 показать весь комментарий
 
Тут народ интересуется, где он покупает такие классные грибы???
Глава Соцпартії Ківа пообіцяв внести 115 тисяч застави за поліцейського Мельникова, який бив активістів із криком "Бий Бандеру!" - Цензор.НЕТ 5010
 показать весь комментарий
 
 
А казали що був викрик:"бандера-ложись". Якась нестиковочка.
 показать весь комментарий
 
 
пора профсоюзам коксохимиков подбаты про здоровля кивы...физически-механическим путём.
 показать весь комментарий
 
 
трепанацией желательно
или в поликлинику на опыты
 показать весь комментарий
 
 
опа.. так Кива то засланный козачек оказывается.. тоже мацкаль
 показать весь комментарий
 
 
Крайне интересный ход! Понятно, если без эмоций попробовать вникнуть. Убежден, это не Кива придумал, ему подсказали. Те, у кого башка варит, между прочим.
 показать весь комментарий
 
 
Помню как Кива смачно повторял на видео: "Порошенко - мудак. Донбасс рулит.". Видно было, что получает кайф от множественного повторения фразы.
 показать весь комментарий
 
 
он не блещет умственными способностями
тупой бычок.
 показать весь комментарий
 
 
А что, в нынешнем эстеблешменте много таких, кто блещет???
 показать весь комментарий
 
 
а що можна було очікувати від голови соцпартії
це лайт комуняка, яка ненавидить патріотичні сили.
оборотень довбаний
 показать весь комментарий
 
 
Глава Соцпартии Кива пообещал внести 115 тысяч залога за полицейского Мельникова, который избивал активистов с криком "Бей Бандеру!"
Спалился вражеский прихвостень.

 показать весь комментарий
 
 
ти диви, скільки зайвого бабла, що готовий платити за якогось ватамусора.
 показать весь комментарий
 
 
Таки у них общак/касса взаимопощи, выручки, подогрева, подкормки, не?
🤔
 показать весь комментарий
 
 
это своеобразный плагиат,черновецкий подаст в суд.
 показать весь комментарий
 
 
Рассмотрите этот случай пошире чем Кива, Мельников или даже Степан Андреевич - ни один из РОВД не осек выродка.
Все та-же беркутня, все та-же круговая порука, все та-же ненависть к обществу, вздумавшему устроить в стране народовластие.
 показать весь комментарий
 
 
Вот тебе и прикол!
Кива оказался Голубаном!
 показать весь комментарий
 
 
да он и раньше как-то не особо и маскировался)
 показать весь комментарий
 
 
ыпиющий факт" (с), как буквально на днях сказал один из форумчан.
...
Золотце сохранил в коллекцию афоризмов. А вот и повод для применения.
От новости реально хочется пить горькую и ругаться матом
 показать весь комментарий
 
 
Свободу не спинити
12 ч. ·

Вітаємо! Ми запускаємо ініціативу «Свободу не спинити». Наша мета - створення мережі професійних журналістів, блогерів та громадянських журналістів, яка повинна охопити всю країну.
Це рішення виникло у нас абсолютно спонтанно. Однак воно не є необачним або необдуманим. Те, що ми зараз вам презентуємо - наша реакція на речі, явища, події та заяви, що відбуваються протягом останнього часу.
Так, це пов'язано зокрема і з майбутніми виборами, з #вибори2019, а особливо з тими, коли хтось намагається встановити контроль за їхнім процесом. Ми вирішили це попередити, і для цього нам потрібні саме ви, люди.

Наша мета - об'єднати людей, яким не байдуже те, що вони бачать щодня навколо себе. Головний критерій відповідності: адекватність. Від вас крім цього більше нічого не вимагається. Окрім, звісно, бажання. Серйозно, це все. Жодних реєстрацій чи декларацій. Жодних очільників чи «моральних авторитетів». Жодних членських внесків чи ГО. Вони у цій справі не потрібрні.
Тут є люди. І тільки люди. Тут немає що ділити.
У нас прості принципи:
🔴 Ми керуємося виключно здоровим глуздом, за який несемо персональну відповідальність. Це наш єднальний фактор.
🔴 Керуємося встановленими фактами, а не припущеннями.
🔴 Поліція та інші силовики чи політики не мають впливати на вибори / громадське життя. Їхня діяльність повинна бути під контролем. Під нашим з вами контролем.
🔴 Ми не підтримуємо жодного кандидата чи політичну силу. Журналісти і блогери - це не активісти. Наша функція - контроль. Спостерігати і висвітлювати, а не ставати на чийсь бік барикад.
🔴 Солідарність (не партія, а справжня солідарність).
Жодного іншого захисту, окрім публічності, у нас немає. Ми не за опозицію і не за владу. Ми хочемо, щоб вибори-2019 пройшли чесно. Ніхто не повинен втручатися у вибори.
Задля цього ми маємо підтримувати один одного. Підтримувати в буквальному сенсі - якщо журналіст із умовного міста Сарни, викрив корумпованого поліцейського та написав про нього - це має бути відомо всій країні. Ми підтримаємо журналіста, блогера, один одного - шерами, коментами, репостами, словом. В цьому і полягає головна суть нашої ініціативи.
Коли хтось заявляє, що контролюватиме вибори, нехай знатиме, що ми контролюватимемо його.
#свободунеспинити #СНС
 показать весь комментарий
 
ура!
еще минус один в моем списке голосования.
активнее, господа кандидаты, активнее!
вас аж 44, а методом исключения всего ничего отсеялось.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Кива под Авакяном, Аваков поддерживает Жульку Григян---вытаскивают Мангера---все просто)))
 показать весь комментарий
 
 
все 5 лет Аваков прикрывал делишки Порошенко
 показать весь комментарий
 
 
Це саме той випадок, коли по обличчу без проблем можна вирахувати рівень IQ...
 показать весь комментарий
 
 
Весна не за горами...У Киви уже почалось весеннее обострение паранойи...
 показать весь комментарий
 
 
А шо он так бровки то сурово сдвинул? Небойсь об народе думает? Мысля ево гложет, куда 115 тыщь влупашить? Ребенку больному на операцию дать инкогнито, или громогласно мента отмазать. Дилема однако!
 показать весь комментарий
 
 
А где этот Фантомас 115 тыщ взял?Со скромной ментовской пенсии отложил?
 показать весь комментарий
 
 
Киву комментировать - себя не уважать.
 показать весь комментарий
 
 
Всем желающим внести свою скромную лепту рекомендовано явиться на геолокацию в районе туалетов Киевского железнодорожного вокзала и поставить малую толику на один из трёх напёрстков, которыми будет катать шарик лично партайгеноссе Кива.
 показать весь комментарий
 
 
....налоговая уснула в оглоблях...а-у-у! Глава Соцпартії Ківа пообіцяв внести 115 тисяч застави за поліцейського Мельникова, який бив активістів із криком "Бий Бандеру!" - Цензор.НЕТ 3285 ...подъем шаровики в погонах... по быстрому, опохмелились и быстро за работу....откуда бабосы такие у бедного сельского верхолаза-радиосвязиста?...ему бы и 2-х жизней не хватило , шо б с его офигенным Ай Кью, такие богайства заработать...
 показать весь комментарий
 
 
Краще б тебе-********,мама у кропиву висцяла...Дебілку ти!
 показать весь комментарий
 
 
Глава Соцпартії Ківа пообіцяв внести 115 тисяч застави за поліцейського Мельникова, який бив активістів із криком "Бий Бандеру!" - Цензор.НЕТ 4710Ківа внесе заставу за мусора, що бив ногами лежачого, а Новинський надасть йому адвокатів.
 показать весь комментарий
 
 
Скажу словами кивы - Я уверен, что граждане Украины имеют право на применение силы против тех кто считает себя выше студентов, рабочих и интеллигенции и предпринимателей, Граждане Украины обязаны быть особо жестоки к таким государственным личностям и их проявлениям. Граждане Украины имеют полное право блокировать РОВД и вплоть до атак из РПГ и стрелкового оружия всех учреждений от куда идут угрозы прав и свобод граждан Украины. Точка
 показать весь комментарий
 
 
Избирательный штаб соцпартии рекомендовал электорату, желающему обозреть партайгеноссе Киву в образе Шрека, обливать его «Зелёнкой». Одновременно обращено особое внимание на недопущение однообразия, во избежание которого предлагается вместо «Зелени бриллиантовой» периодически использовать «Фукорцин», так как Илья Владимирович обладает не меньшим шармом и привлекательностью в образе Фантомаса.
 показать весь комментарий
 
 
Социалисты в гробу переворачиваются Глава Соцпартії Ківа пообіцяв внести 115 тисяч застави за поліцейського Мельникова, який бив активістів із криком "Бий Бандеру!" - Цензор.НЕТ 1404!

 показать весь комментарий
 
 
Назревает интрига: кто успеет быстрей утопить свой рейтинг Кива или Порошенко?
 показать весь комментарий
 
 
а хіба , хоча б в когось із них , є рейтинг ? ..))
 показать весь комментарий
 
 
А у Кондитера набагато більше , якщо без адмінресурсу ?
Ось антирейтинг за 65% це так !
 показать весь комментарий
 
Ківа важко хворий. Його взагалі не можна допускати до людей.
 показать весь комментарий
 
 
типо мусора голосуйте за меня , и где же этот злыдень возьмет бабки -если их в декларации нету ??
 показать весь комментарий
 
 
Краще засунь цю заставу собі в сраку, ****##нь лисий
 показать весь комментарий
 
 
Перший покидьок - Аваков відсторонює явного сепара з посади і віддає його під суд. Другий покидьок - Ківа готовий брати на поруки сепара і заявляє про готовність внести за нього заставу понад 100 тис грн., щоб той на волі розповідав усім іншим беркутярам і ментярам, що усі їх злочини будуть покриті круговою порукою під назвою "Реформа в МВС". Люди добрі. Вас розводять, як останній непотреб. Аваков, Амброськін, Ківа, Князєв, Крищенко, Пивовар, Жуков і інші повинні сидіти в тюрмі. Ці злодії перетворили МВС і НГУ не просто в маріонетку влади, але в її карально-виконавчий орган. Кожного дня, вечора, ночі і ранку влада цинічно обкрадує громадян суспільства. На службі влади і цюго обкрадання стоїть МВС на чолі з аваковим і його тітушками. Це організоване угрупування злочинців кришує мафію (будівельну, аптечну, казино і гральних автоматів під виглядом Державного лото, розмитнення євроблях...). Це угрупування захищає інтереси влади і всіма своїми кістьми ляже, щоб до влади не прийшли інші. У іншому разі цьому злочинному угрупуванню прийде не просто кінець, а повний п...ць. Тікати їм нікуди. В країні їм ховатися нікуди. Румунський кінець їм не подобається. Отже, ці ****** будуть нагинати свій народ аж до повного плінтуса. Наприклад, у такий спосіб вони нам надсилають платіжки за ЖКП. Наприклад, даючи подачку у вигляді підвищення з/п і пенсій вони через ціни, податки, акцизи і збори повертають собі в рази більше ніж надали. Така тенденція і практика будуть продовжуватися доти, поки ми будемо мовчазними і безропотними. Що ми можемо зробити? Ми можемо поміняти владу!!! Раз і назавжди!. Чому? Вона не виправдала наші сподівання і не виконала свої обіцянки. ВСЕ!!! Інших критеріїв для зміни, чи залишення влади не існує. Перевибори влади, це є довіра народа до цієї влади. ДОВІРА!!! А довіра має на чомусь будуватися. Якщо наша довіра будується на лояльності до стрімкого росту корупції, до стрімкого росту олігархічного втручання в життя Держави, до залежності економіки країни від олігархічно-кланової системи, до корінного впливу силових структур на всі сфери суспільно-економічно-політичного життя країни, до відвертої узурпації влади з боку правлячої "компашки", то люди нормального рівня освіти і свідомості повинні просто мерщій покинути цю зараджену "проказою" територію. І знову українці мають бігти зі своєї Богом дарованої і обдарованої землі? А може, поміняємо напрями і принципи бігу? Раз і НАЗАВЖДИ?!
 показать весь комментарий
 
 
еще один...ватан...когда летом фотал борды его-с него с горилы такой социалист как с еврея прапорщик...это умора...друг валуева....ой цирк уродов... Глава Соцпартії Ківа пообіцяв внести 115 тисяч застави за поліцейського Мельникова, який бив активістів із криком "Бий Бандеру!" - Цензор.НЕТ 9093 Глава Соцпартії Ківа пообіцяв внести 115 тисяч застави за поліцейського Мельникова, який бив активістів із криком "Бий Бандеру!" - Цензор.НЕТ 7084
 показать весь комментарий
 
 
Такі бійці потібні виконувати вказівки "отсечь гражданских"
ОБРІЗАНЕ ВІДЕО подій всередині Подільського управління поліції в Києві, яке виклав прес-секретар поліції Артем Шевченко. https://www.facebook.com/mike.lebed/posts/10215166481929581?hc_location=ufi
Князєв відомий тим, що брав участь в нагородженні колишнього члена терористичної організації "Схід" Юрія Голубана, який в 2014-му році воював проти України на стороні терористів "ДНР". На главу Національної поліції України Сергія Князєва подана заява у ФБР США http://roadcontrol.org.ua/node/3213
Чергові методи залякування. За пост в Facebook проти відомого волонтера відкрили кримінальну справу.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205123882134806&set=a.2192011617948&type=3&theater
Про що пишуть в мережі бійці Беркута та ВВ https://ipress.ua/ljlive/berkutnet__pro_shcho_pyshut_v_merezhi_biytsi_berukta_ta_vv_35493.html?fbclid=IwAR3cyLBWcitEjyLpv2AQIRdutyGkX3FJphSI00EthpwTrBw0tY0VSYBcfhI
 показать весь комментарий
 
 
Большое оскорбление нанес полицай этому махновцу. Впрочем,появились слухи что звук был наложен на видео намеренно ,чтобы поднять градус.
 показать весь комментарий
 
Кишечник с глазами опять заговорил.))
Рано или поздно Кива обязательно окажется мордой в асфальт, и его отпинают сапогами в тупорылую башку. Только, в отличие от националистов, Киве эта процедура ни капли не навредит, поскольку мозг в той башке и не ночевал, она прикреплена исключительно для еды...
 показать весь комментарий
 
 
Счет напишите.Люди за 5 минут соберут сколько надо.Надоели всем уже титушки проплаченные с зеленкой и ножами
 показать весь комментарий
 
Кива зря высунулся - теперь точно никогда не вылезет из-под плинтуса!
 показать весь комментарий
 
Ху із такий Мельніков? Покажіть його нахабну пику.
 показать весь комментарий
 
Оказывается, Нариком не того суд запретил называть...
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава Соцпартии Кива пообещал внести 115 тысяч залога за полицейского Мельникова, который избивал активистов с криком "Ложись, Бандера!"
 
 
 
 
 
 вверх