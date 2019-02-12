 Глава Соцпартии Кива пообещал внести 115 тысяч залога за полицейского Мельникова, который избивал активистов с криком "Ложись, Бандера!"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Кива написал: "Мною будет внесён залог за полицейского Василия Мельника, который принимал участие в задержании националистов у здания Подольского РОВД. Сегодня суд арестовал его на 2 месяца.
Я уверен, что стражи закона и порядка имеют право на применение силы против тех, кто не знает меры своему "активизму" и превращает его в противоправные действия. Подобные решения судов дискредитирую правоохранительную систему и превращают обычную работу полицейских в шоу во время предвыборной кампании.
Я не позволю унижать работу полицейских и как руководитель Всеукраинского профсоюза Министерства внутренних дел Украины я буду защищать каждого из них!"
Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.
По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.
По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.
В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.
Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.
В ответ на порочащие репутацию Нацполиции действия сотрудника МВД в сети стартовал флешмоб "Я - Бандера".
Генпрокурор Луценко также сообщил, что "уже знаем, кто бил лежащего человека ногами и кричал о Бандере, готовим подозрение".
12 февраля суд арестовал полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста под крики "Ложись, Бандера!", на 2 месяца с альтернативой залога в 115 тыс.
Да намажте уже ктонибудь ему лоб зеленкой или на дурку отправте,и тот и тот вариант пойдет))
Народ обязан контролировать власть,народ в праве требовать найти и наказать виновных в беспределе именно тех шо покрывают херсонского БЮТовца,
Аваков,какая же ты мразь со своей собачкой-Кивой.
или в поликлинику на опыты
тупой бычок.
це лайт комуняка, яка ненавидить патріотичні сили.
оборотень довбаний
Спалился вражеский прихвостень.
🤔
Все та-же беркутня, все та-же круговая порука, все та-же ненависть к обществу, вздумавшему устроить в стране народовластие.
Кива оказался Голубаном!
...
Золотце сохранил в коллекцию афоризмов. А вот и повод для применения.
От новости реально хочется пить горькую и ругаться матом
12 ч. ·
Вітаємо! Ми запускаємо ініціативу «Свободу не спинити». Наша мета - створення мережі професійних журналістів, блогерів та громадянських журналістів, яка повинна охопити всю країну.
Це рішення виникло у нас абсолютно спонтанно. Однак воно не є необачним або необдуманим. Те, що ми зараз вам презентуємо - наша реакція на речі, явища, події та заяви, що відбуваються протягом останнього часу.
Так, це пов'язано зокрема і з майбутніми виборами, з #вибори2019, а особливо з тими, коли хтось намагається встановити контроль за їхнім процесом. Ми вирішили це попередити, і для цього нам потрібні саме ви, люди.
Наша мета - об'єднати людей, яким не байдуже те, що вони бачать щодня навколо себе. Головний критерій відповідності: адекватність. Від вас крім цього більше нічого не вимагається. Окрім, звісно, бажання. Серйозно, це все. Жодних реєстрацій чи декларацій. Жодних очільників чи «моральних авторитетів». Жодних членських внесків чи ГО. Вони у цій справі не потрібрні.
Тут є люди. І тільки люди. Тут немає що ділити.
У нас прості принципи:
🔴 Ми керуємося виключно здоровим глуздом, за який несемо персональну відповідальність. Це наш єднальний фактор.
🔴 Керуємося встановленими фактами, а не припущеннями.
🔴 Поліція та інші силовики чи політики не мають впливати на вибори / громадське життя. Їхня діяльність повинна бути під контролем. Під нашим з вами контролем.
🔴 Ми не підтримуємо жодного кандидата чи політичну силу. Журналісти і блогери - це не активісти. Наша функція - контроль. Спостерігати і висвітлювати, а не ставати на чийсь бік барикад.
🔴 Солідарність (не партія, а справжня солідарність).
Жодного іншого захисту, окрім публічності, у нас немає. Ми не за опозицію і не за владу. Ми хочемо, щоб вибори-2019 пройшли чесно. Ніхто не повинен втручатися у вибори.
Задля цього ми маємо підтримувати один одного. Підтримувати в буквальному сенсі - якщо журналіст із умовного міста Сарни, викрив корумпованого поліцейського та написав про нього - це має бути відомо всій країні. Ми підтримаємо журналіста, блогера, один одного - шерами, коментами, репостами, словом. В цьому і полягає головна суть нашої ініціативи.
Коли хтось заявляє, що контролюватиме вибори, нехай знатиме, що ми контролюватимемо його.
#свободунеспинити #СНС
еще минус один в моем списке голосования.
активнее, господа кандидаты, активнее!
вас аж 44, а методом исключения всего ничего отсеялось.
Ось антирейтинг за 65% це так !
Чиновник МВД Илья Кива: липовый подполковник с диагнозом шизофрения ...
ОБРІЗАНЕ ВІДЕО подій всередині Подільського управління поліції в Києві, яке виклав прес-секретар поліції Артем Шевченко. https://www.facebook.com/mike.lebed/posts/10215166481929581?hc_location=ufi
Князєв відомий тим, що брав участь в нагородженні колишнього члена терористичної організації "Схід" Юрія Голубана, який в 2014-му році воював проти України на стороні терористів "ДНР". На главу Національної поліції України Сергія Князєва подана заява у ФБР США http://roadcontrol.org.ua/node/3213
Чергові методи залякування. За пост в Facebook проти відомого волонтера відкрили кримінальну справу.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205123882134806&set=a.2192011617948&type=3&theater
Про що пишуть в мережі бійці Беркута та ВВ https://ipress.ua/ljlive/berkutnet__pro_shcho_pyshut_v_merezhi_biytsi_berukta_ta_vv_35493.html?fbclid=IwAR3cyLBWcitEjyLpv2AQIRdutyGkX3FJphSI00EthpwTrBw0tY0VSYBcfhI
Рано или поздно Кива обязательно окажется мордой в асфальт, и его отпинают сапогами в тупорылую башку. Только, в отличие от националистов, Киве эта процедура ни капли не навредит, поскольку мозг в той башке и не ночевал, она прикреплена исключительно для еды...