 Аваков презентовал в Институте Мира США Стратегию деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов". ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.

Поэтому, МВД предлагает новые механизмы, которые помогут вернуть оккупированные территории Донбасса.

Об этом Арсен Аваков заявил сегодня, 12 февраля, во время круглого стола в Институте Мира (Вашингтон, США).

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"Наша стратегическая миссия - восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы предлагаем новый формат, который нуждается в поддержке мировой общественности. Мы назвали нашу стратегию деоккупации и реинтеграции Донбасса "Механизмом малых шагов", потому что считаем, что достичь желаемого результата можно только шаг за шагом", - сказал Арсен Аваков.

Он отметил, что введению новой стратегии предшествует подготовительный этап - формирование необходимого правового поля, введение коммуникационной стратегии, определение статуса Специальной международной миротворческой миссии, создание программ мониторинга, консультативной и ресурсной помощи.

"У нас нет конфликта на религиозной почве, нет конфликта на этнической почве. Конфликт в Украине навязан извне. Поэтому, миротворческая миссия, которая будет работать, должна быть ориентирована и на это, а также работать совместно с украинскими правоохранителями и представителями местных общин", - подчеркнул Арсен Аваков.

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Министр пояснил, что Стратегия предусматривает - на отдельном выбранном участке оккупированных территорий создается демилитаризованная зона безопасности. Все военные формирования с обеих сторон отводятся за обусловленную линию. Государственная пограничная служба Украины при поддержке специальной международной миротворческой миссии берут под свой контроль указанный участок территории и ее пределы. Правопорядок и законность обеспечивается силами Национальной полиции, Национальной гвардии Украины и мониторинговой миссией.

"На этой территории проводятся местные выборы. Главный принцип - соблюдение украинского законодательства и обеспечения свободного волеизъявления. Восстанавливается работа всех государственных институтов, правоохранительных органов Украины, возобновляется безопасность и правопорядок, социальное обеспечение, образование, финансовая сфера, а также достойный уровень жизни ", - отметил он.

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Арсен Аваков подчеркнул, что по возвращении контроля над территориями, сразу решаются экологические проблемы региона.

"Когда люди увидят, что зашла украинская власть с украинским флагом, создала переходные компромиссные условия, обеспечила надлежащее качество жизни и безопасности для этих людей, - все остальные территории шаг за шагом будут возвращаться в Украину", - отметил глава МВД.

Министр отметил, что процесс деоккупации на первых двух территориях может длиться от 6 до 8 месяцев.

"После того, как мы удачно проведем первые 5 шагов, то мы сможем сказать и о других. Это зависит от количества наших ресурсов - от количества миротворцев и средств на восстановление наших территорий. Что касается разницы между моим планом, планом ОБСЕ и другими. Не каждый план будет принят украинским обществом. И здесь не может быть иллюзий - ни один новоизбранный украинский президент не будет пророссийским и не будет компромиссным. Потому что украинский народ не даст ему такой возможности. Принять законы о колобарантив и амнистию - можно, принять переходный период - можно, провести местные выборы могут быть проблемы. Но мы не допустим федерализации и автономию. И таких "красных линий" наберется очень много ", - отметил Арсен Аваков.

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В свою очередь, спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер отметил, что цель цивилизованного мира - это восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.

"За годы российской агрессии в Украине убито больше людей, чем во время Балканской войны и всего внутренне перемещенных лиц со времен Второй Мировой. Мы все должны обеспечивать безопасность в Европе и не должны позволить менять границы других государств. Россия отрицает свое участие в конфликте, но по нашей информации российские офицеры занимают там руководящие должности, российские контрактники воюют. Кремль постоянно осуществляет разведку на территории Украины, однако утверждает, что участниками конфликта являются Украина и сепаратисты. Нам необходима миротворческая операция. Однако мы четко понимаем, что русские не будут сдаваться и не позволят Украине вернуться на свои временно оккупированных территориях. Основная цель РФ - контроль над Украиной и недопущения интеграции в Европу", - отметил Курт Волкер.

Арсен Аваков отметил, что Украина готова вести диалог и работать над освобождением своих территорий, но есть пункты, которые не могут обсуждаться.

"У нас всего шесть пунктов, по которым мы не готовы идти на компромиссы. Изменение государственного устройства Украины - нельзя ставить вопрос о государстве Украина как федерации. Государственная граница Украины - должна контролироваться исключительно ГПСУ. Жители где оккупированных территорий Донбасса - граждане Украины. Теория о том, что "мы отдадим вам Донбасс, а вы нам Крым - также не может быть. Амнистия не может быть применена к лицам, совершившим тяжкие преступления. И, конечно, в обсуждение не ставится вопрос о курсе Украины в ЕС и НАТО", - отметил он.



