EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Общество, Фоторепортаж
  3475  36
Материалы по теме:
Все про:Аваков (2681) США (14648) деоккупация (346) Волкер Курт (372)

 Аваков презентовал в Институте Мира США Стратегию деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов". ФОТО

Арсен Аваков заявил, что Россия уже пять лет ведет против Украины гибридную войну. Все средства прекращения активной фазы агрессии и возвращения территории Украины не действуют.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.

Поэтому, МВД предлагает новые механизмы, которые помогут вернуть оккупированные территории Донбасса.

Об этом Арсен Аваков заявил сегодня, 12 февраля, во время круглого стола в Институте Мира (Вашингтон, США).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков: США поддержали программу МВД по обеспечению жильем полицейских и спасателей на условиях лизинга. ФОТО

"Наша стратегическая миссия - восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы предлагаем новый формат, который нуждается в поддержке мировой общественности. Мы назвали нашу стратегию деоккупации и реинтеграции Донбасса "Механизмом малых шагов", потому что считаем, что достичь желаемого результата можно только шаг за шагом", - сказал Арсен Аваков.

Он отметил, что введению новой стратегии предшествует подготовительный этап - формирование необходимого правового поля, введение коммуникационной стратегии, определение статуса Специальной международной миротворческой миссии, создание программ мониторинга, консультативной и ресурсной помощи.

"У нас нет конфликта на религиозной почве, нет конфликта на этнической почве. Конфликт в Украине навязан извне. Поэтому, миротворческая миссия, которая будет работать, должна быть ориентирована и на это, а также работать совместно с украинскими правоохранителями и представителями местных общин", - подчеркнул Арсен Аваков.

Также читайте: Если Россия не освободит военнопленных украинских моряков, Вашингтон остановит переговорный процесс с Москвой, - Волкер

Министр пояснил, что Стратегия предусматривает - на отдельном выбранном участке оккупированных территорий создается демилитаризованная зона безопасности. Все военные формирования с обеих сторон отводятся за обусловленную линию. Государственная пограничная служба Украины при поддержке специальной международной миротворческой миссии берут под свой контроль указанный участок территории и ее пределы. Правопорядок и законность обеспечивается силами Национальной полиции, Национальной гвардии Украины и мониторинговой миссией.

"На этой территории проводятся местные выборы. Главный принцип - соблюдение украинского законодательства и обеспечения свободного волеизъявления. Восстанавливается работа всех государственных институтов, правоохранительных органов Украины, возобновляется безопасность и правопорядок, социальное обеспечение, образование, финансовая сфера, а также достойный уровень жизни ", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силового освобождения оккупированной части Донбасса не будет, - Порошенко

Арсен Аваков подчеркнул, что по возвращении контроля над территориями, сразу решаются экологические проблемы региона.

"Когда люди увидят, что зашла украинская власть с украинским флагом, создала переходные компромиссные условия, обеспечила надлежащее качество жизни и безопасности для этих людей, - все остальные территории шаг за шагом будут возвращаться в Украину", - отметил глава МВД.

Министр отметил, что процесс деоккупации на первых двух территориях может длиться от 6 до 8 месяцев.

"После того, как мы удачно проведем первые 5 шагов, то мы сможем сказать и о других. Это зависит от количества наших ресурсов - от количества миротворцев и средств на восстановление наших территорий. Что касается разницы между моим планом, планом ОБСЕ и другими. Не каждый план будет принят украинским обществом. И здесь не может быть иллюзий - ни один новоизбранный украинский президент не будет пророссийским и не будет компромиссным. Потому что украинский народ не даст ему такой возможности. Принять законы о колобарантив и амнистию - можно, принять переходный период - можно, провести местные выборы могут быть проблемы. Но мы не допустим федерализации и автономию. И таких "красных линий" наберется очень много ", - отметил Арсен Аваков.

Также читайте: Аваков обвинил штабы кандидатов в президенты в разжигании ненависти в обществе: "Это не политика и не избирательная кампания - это бл#дство"

В свою очередь, спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер отметил, что цель цивилизованного мира - это восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.

"За годы российской агрессии в Украине убито больше людей, чем во время Балканской войны и всего внутренне перемещенных лиц со времен Второй Мировой. Мы все должны обеспечивать безопасность в Европе и не должны позволить менять границы других государств. Россия отрицает свое участие в конфликте, но по нашей информации российские офицеры занимают там руководящие должности, российские контрактники воюют. Кремль постоянно осуществляет разведку на территории Украины, однако утверждает, что участниками конфликта являются Украина и сепаратисты. Нам необходима миротворческая операция. Однако мы четко понимаем, что русские не будут сдаваться и не позволят Украине вернуться на свои временно оккупированных территориях. Основная цель РФ - контроль над Украиной и недопущения интеграции в Европу", - отметил Курт Волкер.
Арсен Аваков отметил, что Украина готова вести диалог и работать над освобождением своих территорий, но есть пункты, которые не могут обсуждаться.

"У нас всего шесть пунктов, по которым мы не готовы идти на компромиссы. Изменение государственного устройства Украины - нельзя ставить вопрос о государстве Украина как федерации. Государственная граница Украины - должна контролироваться исключительно ГПСУ. Жители где оккупированных территорий Донбасса - граждане Украины. Теория о том, что "мы отдадим вам Донбасс, а вы нам Крым - также не может быть. Амнистия не может быть применена к лицам, совершившим тяжкие преступления. И, конечно, в обсуждение не ставится вопрос о курсе Украины в ЕС и НАТО", - отметил он.

Аваков презентовал в Институте Мира США Стратегию деоккупации Донбасса Механизм малых шагов 01
Аваков презентовал в Институте Мира США Стратегию деоккупации Донбасса Механизм малых шагов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3111346
 
   
 Топ комментарии
 
Программу малых шагов Аваков начал с убийства ветерана чеченской войны Саши Белого,а потом шаги стали больше и уверенней
 показать весь комментарий
 
Видный стратег, почти как Гелетей и главком-двотижневый победитель

07.06.18 "Это будет полицейская операция", - Аваков заявил, что Украина вернет Донбасс без миротворцев ООН и ВСУ в ближайшее время

А на выходе - "ложись, бандера"
 показать весь комментарий
 
амеры поняли что мир на Донбассе без рюкзаков не возможен ?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
амеры поняли что мир на Донбассе без рюкзаков не возможен ?
 показать весь комментарий
 
 
Главрюкзак как прикинул сколько амеры тратят на рюкзаки для своей армии чуть кипятком ссать не начал, а от фантазий промежность взмокла.
 показать весь комментарий
 
 
Программу малых шагов Аваков начал с убийства ветерана чеченской войны Саши Белого,а потом шаги стали больше и уверенней
 показать весь комментарий
 
 
Мне вот интересно очень, как "малыми шагами" выбить нечисть, например, из даунецка? Он правда дебил?
 показать весь комментарий
 
 
Аваков заявил во всеуслышание,такой секретный план малых шагов,теперь все знают
 показать весь комментарий
 
 
То что взято малыми шагами,например в серой зоне...арта русни почти все сравняла с землей....или сделала условия жизни там невыносимыми постоянными обстрелами
 показать весь комментарий
 
 
Аваков презентовал в Институте Мира США Стратегию деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов"

Полное название - "Механизм малых шагов на месте". Программа опирается на миротворческую миссию - дальше можно не читать..
 показать весь комментарий
 
 
"Механизмом малых шагов"
первая пятилетка позади...хорошо бы в пятилетках механизмы опрылюдныты не токо мырыканському институту...
 показать весь комментарий
 
 
Я так понимаю, что следующий малый шаг будет еще через 5 лет, прямиком перед следующими выборами.
 показать весь комментарий
 
 
Визволення Донбасу буде йти "мєлкими шагами" з проміжком у часі у п"ять років))А там хто перший здохне))Віслюк чи падішах))
 показать весь комментарий
 
 
так то стандарт у них...две шаги налево, две шаги напгаво, шаг впегёд и повогот...
 показать весь комментарий
 
 
Дайте ему селедки!(с). Вынимаем старую темку- миротворцы. Два года припудривания мозгов населения оказалось мало... Ну, давайте, болтайте.
 показать весь комментарий
 
 
Видный стратег, почти как Гелетей и главком-двотижневый победитель

07.06.18 "Это будет полицейская операция", - Аваков заявил, что Украина вернет Донбасс без миротворцев ООН и ВСУ в ближайшее время

А на выходе - "ложись, бандера"
 показать весь комментарий
 
 
"МВД предлагает новые механизмы" - все зрозуміло, але яким боком до цього аваков, якщо його менти не воювали на фронті, навіть коли війна ще називалася АТО?
 показать весь комментарий
 
 
А "малые шаги" в какую сторон?
"Два шага налева,
два шага направо,
шаг вперед
и два назад" (с)
 показать весь комментарий
 
 
Неспроста Аваков в Штаты зачастил,ох неспроста... Аваков презентовал в Институте Мира США Стратегию деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов" - Цензор.НЕТ 9182
 показать весь комментарий
 
 
москитный флот, малый шаги, пердимонокль, лічені години... это лапша для пономарцев-анакондовцев?
 показать весь комментарий
 
 
Ну нужно же этой псине что то гавкнуть. Какие малые шаги , какие миротворцы, кто даст деньги на восстановленте??? Бред предвыборного идиота.
 показать весь комментарий
 
 
Даааавно бы туннель прррокопали под главныя кубла
рашистов и кааак 💣💥💣💥💣💥 вдррребезги папалам!!
😎
 показать весь комментарий
 
 
Аваков о своём видении стратегии: «Отак широкими шеренгами по всему фронту наступают коммивояжёры и всем, кого ни встретят, продают за СКВ в три дорога рюкзаки от известного поставщика. А кто не купил - тот ракло, сразу вязать и в суд за сепаратизм».
 показать весь комментарий
 
 
«Механізм малих рюкзаків» - так точніше буде.
 показать весь комментарий
 
 
Ты уже десепаратизировал полицаев
 показать весь комментарий
 
 
Про цю стратегію вже рік чи навіть два тому балаболили. "Малих шагов" - це я так розумію років на 700-800.
Поки не буде міцної Держави, економіка якої росте на 10-12% щорічно немає за що говорити. Території відбирають і повертають тільки сильні Держави. Слабкі тільки ниють. Ні у Авакова ні у Порошенко я не бачу бажання робити економіку сильною.
 показать весь комментарий
 
 
Программа большой победы малюсенькими шажками. Технология наносалями.
 показать весь комментарий
 
Какие на фиг выборы?! Никаких выборов как минимум в первые пять лет после освобождения!!!
 показать весь комментарий
 
 
Много малых шагов и ни слова о наказании военных преступников и предателей, а только легализация их выборами. И так грозно нет, это не федерализация, а местные выборы. Этот министр при новой власти должен первым привлечён к уголовной ответственности, вместе с Медвечуком и ко.
 показать весь комментарий
 
 
Аваков о стратегии «малых шагов»: «В начале деокупации каждый житель Донбасса должен приобрести всего лишь по три рюкзака от небезызвестного поставщика, и только потом довести их количество до семи».
 показать весь комментарий
 
 
модераторы-вы на кого уроды работаете?? вы что-на видите как вата вывалилась на все сайты "Миротворца"??????
 показать весь комментарий
 
Потрясающе. Глава МВД занимается стратегическими вопросами ? Остальные он уже решил...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоАваков презентовал в Институте Мира США Стратегию деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов". ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх